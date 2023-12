너무 오래; 읽다

People Mentioned

1차 본선 진출자 명단은 다음과 같습니다. JWT 및 Azure AD 인증: 어떻게 결혼하나요? 작성자: @fmira21 과대광고를 넘어서: 레거시 인프라에서 DevOps의 실제 과제 by @feranmiadeyinka 컨테이너 오케스트레이션 스맥다운: Kubernetes vs. Docker Swarm vs. Nomad by @emmanuelohaba @wise4rmgod의 Aptible 에서 MongoDB를 사용하여 확장 가능하고 안전한 Node.js REST API 배포 DevOps 채택의 문화적 과제와 이를 극복하는 방법 작성자: @ezikielemmanuel @lonewolf의 IaaS 배포 시 보안 고려 사항 @innocentchuks의 PaaS 통합 과제 및 솔루션 서버리스 컴퓨팅이 PaaS 및 IaaS 채택에 미치는 영향 by @ivyhackwell Kubernetes @dylanmich의 블루-그린 배포를 통한 효율적인 애플리케이션 업데이트