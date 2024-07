RecyclerView を最適化する 3 つの簡単な方法

やあみんな!





この記事では、RecyclerView を使用する際に最適化する簡単な方法を見ていきたいと思います。





RecyclerView は、ユーザー インターフェイス コンポーネント、つまり、インターフェイスに追加してリストを便利に表示できる要素です。コードに組み込まれており、リストの表示、アニメーション化、最適化のためのツールがすでに含まれており、カスタマイズ設定もサポートされています。

RecyclerView の主なコンポーネント

RecyclerView が正しく動作するには、次のコンポーネントを実装する必要があります。

RecyclerView Activity のレイアウトに追加する必要があります。

Activity のレイアウトに追加する必要があります。 Adapter : リストにデータを格納、処理し、関連付けます。

: リストにデータを格納、処理し、関連付けます。 ListAdapter Adapter を更新し、コンストラクターで DiffUtil を受け入れます。

Adapter を更新し、コンストラクターで DiffUtil を受け入れます。 ViewHolder リソースを最適化するために機能し、リストに含まれるすべての要素の一種のコンテナーです。

リソースを最適化するために機能し、リストに含まれるすべての要素の一種のコンテナーです。 リストを最適化するために使用される DiffUtil 。





最初から実装する方法については説明しません。 リンク先で確認できます。

ViewHolderの最初の最適化。

バインド時に、ViewHolder のリソースとキャストへのアクセスを削除します。





たとえば、以下のコードを見てみましょう。

data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, @ColorRes val color: Int, val eventId: Long, val state: TrackingState, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() @SuppressLint("SetTextI18n") fun bind(data: TrackingUiModel) { val stateText = when (data.state) { TrackingState.START -> itemView.context.getString(R.string.in_progress) TrackingState.PAUSE -> itemView.context.getString(R.string.pause) else -> { "" } } binding.eventId.text = data.eventId.toString() binding.eventTitle.text = "${data.title} $stateText" binding.eventColor.setBackgroundColor(ContextCompat.getColor(itemView.context, data.color)) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }





bind メソッドが呼び出されるたびに、 getString と getColor 呼び出しが呼び出され、文字列のキャストのために toString も呼び出されます。この方法では、より多くのメモリが消費されます。また、 bind メソッドが迅速に実行されるようにする必要があり、 ViewHolder タスクがリスト項目のみを表示するように努める必要があります。最適化のためには、 TrackingUiModel オブジェクトで文字列 eventId 、 stateText 、および color を取得するのが適切です。





最適化されたコードは次のようになります。

data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, val color: Int, val eventId: String, val state: TrackingState, val stateText: String, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() fun bind(data: TrackingUiModel) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }





ViewHolder 以外のものはすべて取得しました。必要なものと既製のものはすべて TrackingUiModel で受信されます。

次に、ListAdapter と DiffUtil を使用します。

RecyclerView.Adapter を使用している場合は、 ListAdapter に切り替えて、 DiffUtil 一緒に使用する必要があります。





たとえば、以下のコードを見てみましょう。

class TrackingAdapter: RecyclerView.Adapter<TrackingViewHolder>(){ private val mItems = mutableListOf<TrackingUiModel>() override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun getItemCount(): Int = mItems.size override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(mItems[position]) } fun setItems(items: List<TrackingUiModel>){ mItems.clear() mItems.addAll(items) notifyDataSetChanged() } }





リスト要素を追加する場合、 setItems メソッドを呼び出すとリストがクリアされ、リスト要素が追加され、最後に notifyDataSetChanged が呼び出されます。





リストを変更または更新すると、そのたびに setItems メソッドが呼び出されますが、これはかなりのリソースを消費します。このため、 ListAdapter と DiffUtil 使用することをお勧めします。





以下は、 ListAdapter を実装し、 DiffUtil を使用する変更された TrackingAdapter です。私の例では、これは TrackingDiffCallback クラスです。





リストを追加するには、 trackingAdapter.submitList メソッドを使用します。内部的には、アダプターがリストの更新作業をすべて実行します。





class TrackingAdapter: ListAdapter<TrackingUiModel, TrackingViewHolder>(TrackingDiffCallback()){ override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(getItem(position)) } }





class TrackingDiffCallback: DiffUtil.ItemCallback<TrackingUiModel>() { override fun areItemsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem.id == newItem.id } override fun areContentsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem == newItem } }





3番目に、ペイロードを使用します。

リスト項目をお気に入りに追加したり、画像を変更したり、リスト項目の別のビューを変更したりする場合があります。これらすべてのケースで変更が発生すると、 ViewHolder で bind メソッドが再度呼び出され、要素のハイライトが視覚的に表示されます。これを防ぐために、 payload が役立ちます。





ペイロードを使用するには、 ViewHolder 、 DiffUtil 、 Adapter に変更を加えましょう。





私の場合は、以下の変更を加えます。





TrackingViewHolder では、変更する必要があるデータを含むバインド メソッドを追加します。

fun bind(data: TrackingUiModel, newTime: String) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = newTime }





TrackingDiffCallback では、 getChangePayload メソッドをオーバーライドし、変更されるフィールドを比較します。私の場合は、 formattedTime です。

override fun getChangePayload(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Any? { if (oldItem.formattedTime != newItem.formattedTime) return newItem.formattedTime return super.getChangePayload(oldItem, newItem) }





TrackingListAdapter, ペイロードを使用して onBindViewHolder メソッドをオーバーライドします。ペイロードが空かどうかを確認し、空でない場合は最初の要素を取得して、ペイロードの bind メソッドを呼び出します。

override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int, payloads: MutableList<Any>) { if (payloads.isEmpty()) { super.onBindViewHolder(holder, position, payloads) } else { val newTime = payloads.firstOrNull() as? String ?: "" holder.bind(getItem(position), newTime) } }





















