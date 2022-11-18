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    The FTX SBF Chapter 11 John R. Ray III による裁判所への提出@legalpdf
    352 測定値

    The FTX SBF Chapter 11 John R. Ray III による裁判所への提出

    2022/11/18
    2
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    FTX + SBF 第 11 章 (破産) 裁判所への提出、John J. Ray III、2022 年 11 月 17 日は、HackerNoon の法的 PDF シリーズの一部です。全20パーツのリンク集です。

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    2022 年 11 月 17 日の John J. Ray III による FTX + SBF 第 11 章 (破産) 裁判所への提出は、 HackerNoon の法的 PDF シリーズの一部です。ここから、このファイリングの任意の部分にジャンプできます。全20パーツのリンク集です。


    裁判例：第22-11068号（JTD）（共同管理係属中）

    Re : FTX TRADING LTD., et al.*, 債務者

    Filer : ジョン・J・レイ三世

    出願日：2022年11月7日

    場所: デラウェア地区連邦破産裁判所


    リンクの表


    第 11 章の請願および初日の嘆願を支持するジョン J. レイ III の宣言


    I- プレペティション債務者

    A -企業組織と 4 つのサイロの識別

    B - WRSサイロ

    C -アラメダ サイロ

    D -ベンチャーサイロ

    E -ドットコム サイロ


    II -第 11 章の提出につながる出来事


    III. MR.以来の行動バンクマン・フリードの出発

    A -新しいガバナンス構造

    B -現金管理

    C -財務報告

    D -人事

    E -支払い管理

    F -デジタル資産管理

    G -その他の資産および投資の保管

    H -文書の情報と保持

    I -規制および認可を受けた子会社

    J -データへのアクセス

    K -コーポレートコミュニケーション


    添付資料 A - リカバリ目的の 4 つのサイロ

    別紙 B - 予備的な企業構造図



    (*) FTX Trading Ltd. の納税者番号の下 4 桁は 3288 です。これらの第 11 章のケースでは多数の債務者エンティティがあるため、債務者の完全なリストと連邦納税者番号の下 4 桁番号はここでは提供されません。そのような情報の完全なリストは、債務者の提案された請求および通知代理人のウェブサイト https://cases.ra.kroll.com/FTX で入手できます。


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    by Legal PDF @legalpdf.Legal PDFs of important tech court cases are far too inaccessible for the average reader... until now.
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