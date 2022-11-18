The FTX SBF Chapter 11 John R. Ray III による裁判所への提出

2022 年 11 月 17 日の John J. Ray III による FTX + SBF 第 11 章 (破産) 裁判所への提出は、 HackerNoon の法的 PDF シリーズの一部です。ここから、このファイリングの任意の部分にジャンプできます。全20パーツのリンク集です。
裁判例：第22-11068号（JTD）（共同管理係属中）
Re : FTX TRADING LTD., et al.*, 債務者
Filer : ジョン・J・レイ三世
出願日：2022年11月7日
場所: デラウェア地区連邦破産裁判所
第 11 章の請願および初日の嘆願を支持するジョン J. レイ III の宣言
I- プレペティション債務者
B - WRSサイロ
C -アラメダ サイロ
D -ベンチャーサイロ
E -ドットコム サイロ
III. MR.以来の行動バンクマン・フリードの出発
A -新しいガバナンス構造
B -現金管理
C -財務報告
D -人事
E -支払い管理
F -デジタル資産管理
H -文書の情報と保持
J -データへのアクセス
(*) FTX Trading Ltd. の納税者番号の下 4 桁は 3288 です。これらの第 11 章のケースでは多数の債務者エンティティがあるため、債務者の完全なリストと連邦納税者番号の下 4 桁番号はここでは提供されません。そのような情報の完全なリストは、債務者の提案された請求および通知代理人のウェブサイト https://cases.ra.kroll.com/FTX で入手できます。