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    DevOps ライティング コンテスト: 第 1 ラウンドの結果が発表されました!@hackernooncontests
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    DevOps ライティング コンテスト: 第 1 ラウンドの結果が発表されました!

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    ラウンド 1 のファイナリストのリストは次のとおりです。 JWT と Azure AD 認証: それらを結婚するにはどうすればよいですか? @fmira21 より 誇大宣伝を超えて: レガシー インフラストラクチャにおける DevOps の現実世界の課題 by @feranmiadeyinka コンテナ オーケストレーション スマックダウン: Kubernetes 対 Docker Swarm 対 Nomad 作成者: @emmanuelohaba MongoDB を使用したスケーラブルで安全な Node.js REST API を Aptible 上にデプロイ by @wise4rmgod DevOps 導入における文化的な課題とその克服方法¹ by @ezikielemmanuel IaaS デプロイメントにおけるセキュリティの考慮事項 作成者: @lonewolf PaaS における統合の課題と解決策 by @innocentchuks PaaS および IaaS の導入に対するサーバーレス コンピューティングの影響 by @ivyhackwell Kubernetes での Blue-Green デプロイメントによる効率的なアプリケーション更新 作成者: @dylanmich
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