DevOps ライティング コンテスト: 第 1 ラウンドの結果が発表されました!
長すぎる; 読むにはラウンド 1 のファイナリストのリストは次のとおりです。
JWT と Azure AD 認証: それらを結婚するにはどうすればよいですか? @fmira21 より
誇大宣伝を超えて: レガシー インフラストラクチャにおける DevOps の現実世界の課題 by @feranmiadeyinka
コンテナ オーケストレーション スマックダウン: Kubernetes 対 Docker Swarm 対 Nomad 作成者: @emmanuelohaba
MongoDB を使用したスケーラブルで安全な Node.js REST API を Aptible 上にデプロイ by @wise4rmgod
DevOps 導入における文化的な課題とその克服方法¹ by @ezikielemmanuel
IaaS デプロイメントにおけるセキュリティの考慮事項 作成者: @lonewolf
PaaS における統合の課題と解決策 by @innocentchuks
PaaS および IaaS の導入に対するサーバーレス コンピューティングの影響 by @ivyhackwell
Kubernetes での Blue-Green デプロイメントによる効率的なアプリケーション更新 作成者: @dylanmich