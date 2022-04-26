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    2022 年に Twitter でフォローするテクノロジー業界の黒人女性 200 人@jayjayghatt
    7,183 測定値

    2022 年に Twitter でフォローするテクノロジー業界の黒人女性 200 人

    2022/04/26
    @jayjayghatt 7,183 測定値
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    長すぎる; 読むには

    このリストは、VC 投資の受領者として、またステージやプラットフォームから同様に、スタートアップのスタッフで、Tech ラウンドアップの黒人女性が体系的に省略されていることの救済策として作成されました。今年のリストには、ベテラン、大学生、若い専門家が含まれています。このリストは、私たちの持続的なスポンサーである **Nicole Commissiong** の副社長兼共同創設者の寛大な支援のおかげで私たちにもたらされました。ダイナミックで、魅力的で、華麗で華麗な **Twitter の黒人女性 ** は、コーダー、ソフトウェア エンジニア、エンジェル ファンド提供者として技術スペースを占めています。

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    #black-women-in-tech#inclusivity
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    @jayjayghatt

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    2016 年以来 5 回目となる、 2022 年に Twitter でフォローすべき黒人女性 200 人のリストを発表します。


    コーダー、ソフトウェア エンジニア、ベンチャー キャピタリスト、エンジェル ファンダー、フロントエンド開発者、コード初心者として技術分野を占有している、ダイナミックで魅力的で優秀な黒人女性の今年のリストを Twitterで紹介できることは、私にとって非常に光栄なことです。


    このリストは、私たちの持続的なスポンサーであるニコル・コミッショング、 Dynamic Service Solutionsのバイスプレジデント兼共同創設者、エンジニアリング、プロジェクト管理、および緊急管理会社であり、メディア パートナーである Hacker Noon の寛大な支援のおかげで作成されました。


    それは、最初の黒人女性であるケタンジ・ブラウン・ジャクソン裁判官米国最高裁判所に確認され、イーロン・マスクTwitter を 430 億ドルで購入することを申し出たのと同じ月の、国際黒人女性月間に到着します。


    今年のリストには、ベテラン、大学生、若い専門家が含まれています。


    このリストの黒人女性は、最も有益で影響力があり、ツイーターに魅力を感じている人々を表しています。


    彼らは革新者であり創設者です。その多くは 25 歳未満ですが、40 歳以上の定評のある業界のベテランであり、今でもツイートする時間を作っている人もいます。彼らはTwitter アカウントを使用して、ニュース、情報、洞察、統計、機会を日常的かつ定期的に共有し、フォロワーと Twitterverse 全般に利益をもたらします。


    このリストの女性は、主に自己宣伝ではなく、有益なコンテンツをツイートしています.


    彼らは、有益な情報を共有し、自分自身、情熱、意見を表現し、本物の自分でありながら、重要な問題について対話を開始するのに最適なプラットフォームとして、Twitter がまだ残っている価値を認識しています。


    新着情報：

    前回のラウンドでは、個人に焦点を当てるために組織を削除しましたが、若いプログラマーを対象とする新しいグループを認めたかったため、今年はいくつか追加しました。


    また、毎年、このリストに一貫して掲載されている女性の数が増えており、Blue Verified Twitter チェックマークを獲得しています!


    なぜ黒人女性だけ?

    毎年、リストが他のグループに拡大されていないという事実を非難する他の人口統計グループのメンバーからの反発がありますが、残念ながら、このリストが除外されたことに対する不満から生まれたという事実を含む創設の原則を思い出します。 .


    このリストは、ベンチャー企業のスタッフ、VC 投資の受領者、ステージやプラットフォームなどから、テック ラウンドアップでの黒人女性の体系的な省略に対する救済策として作成されました。

    このリストは、 Project Dianeが調査した結果、黒人女性がベンチャー キャピタルの資金の 1% 未満をスタートアップ企業から受け取ったという調査結果の直後に開始されました。


    黒人女性主導のスタートアップは、すべての人種および性別グループの中で最も少ないベンチャー キャピタル資金をわずか 0.027% しか受け取りませんでした。


    このリストは、社会的公平に関するサミュエル・デュボア・クック・センターからの驚くべき調査結果と同じ年に公開されました。この調査結果は、アメリカの富の不平等のギャップを強調し、20 歳から 39 歳までの学士号を持つ黒人女性の純資産は 0 ドルから 11,000 ドルであると指摘しました。 ブルッキングス研究所によると、2016年の時点で、典型的な白人家族の平均純資産171,000ドルは、典型的な黒人家族の平均純資産17,150ドルの10倍でした。


    さらに、リストが開始されて以来、「テクノロジーと Twitter でフォローする人」のまとめがいくつかあり、黒人女性は目立ってほぼ完全に存在しないままです。リストから除外されたものを認識します。

    image

    このリストは、1) 技術系の黒人女性をどこで見つけられるかを知らず、見つけられなかった、2) パイプラインの問題があるか、技術系の仕事をしていない、または学位を持っていない、という一般的な反論に対応しています。技術またはSTEM分野。


    したがって、これ以上苦労することなく、2022年のリストを提示します.


    Jay Jay Ghatt、創設者、200 Black Women in Tech フォローする Twitter リスト


    JayJayGhatt.comエージェンシーの作成者および所有者、インストラクター、元弁護士、スタートアップの創設者、 Picnoi.com


    A.

    A.

    A.: @アフロハッカー

    データサイエンティスト |ソフトウェア技術 | #ウィット|スポーツ |サイクリスト |組分け帽子はスリザリンと言いました、私はまだ同意しません |ビューは私のものです、obvs


    image

    アダ・ヌドゥカ・オヨム @コロコデス

    開発者@DevRelLite |ファウンダー@SheCodeAfrica + 共同ファウンダー@oscafrica


    Ademusoyo

    Ademusoyo

    アデムソヨ : @ademusoyo

    ソフトウェア エンジニア@adifferenttech @macscientists |コンテンツ マーケティング ストラテジスト@creaticventures @notionhqアンバサダー & 認定


    アイシャ・エヴァンス

    アイシャ・エヴァンス

    アイシャ・エヴァンス: @aicha2evans

    @zooxの CEO – 私たちはゼロから自律型モビリティを作成しています。


    image

    アイシャ・ブレイク： @AishaBlake

    デベロッパー リレーションズ ディレクター@Pluralsight @ TitleOfConf@ selfconferenceオーガナイザーhttp://twitch.tv/アイシャ


    Aisha Bowe

    Aisha Bowe

    アイシャ・ボウ @arbowe

    @nasaロケット科学者 7 桁の起業家であり、グローバル STEM スピーカー。 @STEMBoard@stemlingocoの創設者


    アリージョイ

    アリージョイ

    alliejoy.eth | OG バディ: @techbaddieallie

    テック業界を魅力的な Web3 愛好家にする |ファウンダー@baddiesintech | DEI テック ソーサー/キャリア コーチ |神のベビーガール


    アルマ・アシノビ

    アルマ・アシノビ

    アルマ・アシノビ@almaasinobi

    Tech Ex の 10 倍の成長のためのストーリーテリング: @cowrywiseLeading グローバル コミュニケーション


    午前

    午前

    午前: @andreamoore

    私は、顧客第一のテクノロジー製品を構築し、販売しています。ファウンダー@blacktechwomen 。エンジェル投資家。以前は@apple @google @nielsen 。ミョウバン@HarvardHBS @uofcincy


    アマンダ・ミルズ＝ハバード

    アマンダ・ミルズ＝ハバード

    アマンダ・ミルズ・ハバード: @devAmandaJMills

    アニメが大好きなソフトウェアエンジニア


    アマンダ・スパン

    アマンダ・スパン

    アマンダ・スパン @amandaspann

    rbowe@nasaロケット科学者 7 桁の起業家であり、グローバル STEM スピーカー。 @STEMBoard@stemlingocoの創設者


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    Angelabenton.eth : @ABenton

    現在: ファウンダー@Streamlytics |投資家以前: 最初のマイノリティ アクセラレータ NewME を設立 (買収)。また: 著者.癌を克服した人。ママ。


    Angie Jones

    Angie Jones

    アンジー・ジョーンズ: @techgirl1908

    副社長、DevRel |国際基調講演者 | Java チャンピオン | GitHub スター |発明者 {26件の特許} | @TBD54566975 / @blocksで不可能を生み出す


    アニー・アクペ

    アニー・アクペ

    アニー・アクペ: @AnieAkpe

    教育とトレーニングを通じて、アフリカで技術コミュニティを構築します。チャットしましょう: #Bitcoin #Crypto & #Stocksブランド: @IBOMLLC ~ @AfricanWIT @innov8tivmag


    アニサー・トンプソン

    アニサー・トンプソン

    アニッサ・トンプソン@anissat

    @CSUDHExtendedEd#ソーシャルメディア #開発者 |トレーナー |教育者 |スピーカー • #Adobe ACP | UGM @lawebprosgroup• #Yeshua #Jesus Believer


    アニヤ

    アニヤ

    Aniyia (T のない Anita): @operaqueenie

    システムプレナー。クリエーター。人間。未来を築く@omidyarnetwork。 @bbfounders、@zebras_unite、@buildwithbia と深く掘り下げます。 @polotek の妻。


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    エイプリル・スペイト： @highsewcietydev

    @Microsoft のインターウェブ空間コンピューティング リードの開発者を演じています。 CyberXR、コミュニティおよび教育担当ディレクター


    アーリン・サイモン

    アーリン・サイモン

    Arlyne は ABY INVENTS に次のように書いています: @ArlyneSimonPhD

    生物医学エンジニア、発明家、起業家。小さな発明家には「アビー」として知られています。 ABBY INVENTS http://abbyinvents.comの著者。 @AbbyInvents


    Ashley Nelson

    Ashley Nelson

    アシュリー・ネルソン： @ashleynh

    iOSエンジニア。カンファレンススピーカー。ブロガー。


    あより

    あより

    Ayori.eth aka 'Selfpreneur' Selassie: @iAyori

    AI & Web3 投資家@LifeModelVC Web2 エンジニア、マーケター、 #EthicalAi支持者 | http://LifeModelDesign.com | を作成しました。 http://Selfpreneur.com @BOLDforce


    ハイテクの悪役

    ハイテクの悪役

    Baddies in Tech: @baddiesintech教育とエンパワーメントを通じて、テクノロジーと#Web3で黒人と茶色の女性を前進させる | Discord サーバーに参加する


    バーバラ・H・ホワイ

    バーバラ・H・ホワイ

    バーバラ・H・ワイ： @barbarawhye

    インクルージョンとダイバーシティ担当アップル VP、元インテル コーポレート バイス プレジデント兼チーフ ダイバーシティ & インクルージョン オフィサー、自分の#AKAを表示、 #Links PhD Candidate


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    バリー・A・ウィリアムズ ESQ: @BariAWilliams

    テックエスク。 + オペレーション | @StubHub + @Facebookミョウバン | DEI/倫理擁護者 |理由の質問者 |道中のエチケット愛好家 | #タウンビジネス|カルミョウバン |ビュー = 私の。


    B. Laurie

    B. Laurie

    B・ローリー: @beLaurie

    | |プロのスマイラー – 技術者 – キュレーター – イエスの信奉者 – ハイチ人 – @betaworksフェロー – @wef shaper |ミョウバン: @Pinterest @a16z @CODE2040 @LinkedIn @HowardU


    ビッグネズ

    ビッグネズ

    ビッグ・ネンツ: @AdoraNwodo

    Igbo • Catholic • Cloud Engineering @Microsoft • Student @StanfordGSB • 出版された著者 • Creator @AdoraHack • Learn Cloud Stuff http://adorahack.selar.co


    ブロッカ・カーン

    ブロッカ・カーン

    ブロッカ・カーン: @Starr_Rocque

    ママ。ジュルノ。ブランドコンテンツクリエーター。ハンプトニアン。エアリアリスト。グリフィンドール。著者: Amazon の「ブロガーは信用できない」。 http://goo.gl/o3EIw4


    ボバ ブリア

    ボバ ブリア

    ボバ・ブリア: @bria_sullivan

    @honeybgamesのCTO || @bobabria on TikTok || || 元@googleエンジニア ||アドバイザー@googlestartups & @thestartfund


    ブリット

    ブリット

    ブリット: @ BritFitzpatrick

    Starklings のチーフ@getstarkco • EIR @techstars • ベンチャー パートナー@refashiond@HowardU (ご存知のように!) • 意見は私のものです • 彼女/彼女


    ブリトニー

    ブリトニー

    ブリトニー: @Brii_toe_knee

    ドクエンジニア@Meta | @egghead .io インストラクター |コーダー |ブロガー |スピーカー


    C：クリスティーナ

    C：クリスティーナ

    C:フリスティナ: @divinetechygirl

    プリンシパル セキュリティ コンサルタント & リード • #InfoSec著者@OreillyMedia • 作成者 OG wocintech 写真 • iThink • iLead フォローしないでください。 •• 元MSFT •ctina.eth


    カミーユ・ヒアーズ

    カミーユ・ヒアーズ

    カミーユ・ヒアーズ @camillionz

    起業家、製品リーダー、軽量のエンジェル投資家、 @spotifyartists の責任者。元Apple、YouTube、Google。キットを開始し、Patreon に販売。ボード@devcolororg


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    Candi Castleberry (She/Her): @Candi VP DEI

    @Amazon 以前は @[email protected] @UPMC @Motorola #SunMicrosystems IDEA チャンピオン: 交差性• 多様性• 公平性• A11y #IWillDoMyPart #LiveWithJoy


    キャンディス・モーガン

    キャンディス・モーガン

    キャンディス・モーガン@Candice_MMorgan

    リード エクイティ & インクルージョン@GVteam (Google Ventures)。ダイバーシティ@Pinterestの元責任者であり、@CatalystInc. のシニア ディレクターでもあります。


    Carly-Ann Fergus

    Carly-Ann Fergus

    カーリー・アン・ファーガス: @CarlyAnnFergus

    起業家精神のエコシステム構築者 元: @Xrclabs @Parsons Advisories / Committees: @Opp_Net @cfda EGLP / CELA


    セオラ

    セオラ

    セオラ: @ceeoreo_

    開発者アドボケイト @apollographqlインストラクター@eggheadi aws コミュニティビルダー@StackOverflowポッドキャスト共同ホスト aws+python+jamstack dev


    シャーリーン・ブラウン

    シャーリーン・ブラウン

    シャーリーン・ブラウン医学博士、公衆衛生学修士: @drcharlenebrown

    ファウンダー@CNASimVR |元@usaid@us_fda@BMore_Healthy、副コミッショナー| @harvardmed @harvardchansph @princetonミョウバン| #コンサルタント #PublicHealth #PrevMed


    シャーリーン・ハンター

    シャーリーン・ハンター

    シャーリーン・ハンター MB: @charlenephunter

    ファウンダー@codingblackfems |共同主催者@blackdevsuk |共催@meetupandcode |開発者 |テクニカル アーキテクト |旅行が好き


    cherly

    cherly

    シェリル・コンティー: @ch3ryl

    オタク + 善 = インスピレーションを与えるイノベーション – The Impact Seat の CIO | Do Big Things の会長/創設者。メカニカルブルの著者。自慢のシングルママ！


    Chidera

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    千寺： @dera_jo

    おっと、あなたは私をチェックしています….私があなたに知ってほしいことは次のとおりです。私はコードを書き、新しいことを試すことを恐れません（真実ではありません）。エイテ、いいぞ。


    チー

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    Chy : ChyrelleIT神の娘、母、ウェブ デザインのインターン、フルスタック ソフトウェア エンジニアの学生@FlatironSchool AWS とセキュリティでほぼ認定済み


    コードガール

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    ( Codegirl ) @codegirl3共同創設者#StemNasticsLLC / #GigabyteMagazine#Stem / #Steam#TechEvangelist#Gaming #Cyber Security#WomenInTech #Wife & #Mother http:// #blackwomentech .com/


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    Corvida: @corvida #techを平易な英語で話すことで知られています。


    シンシア・ゲイル・マナー

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    Cynthia Gail Manor : @cynthiamanor退職した IT/レポーティングの専門家で、 #WebDevで新しいキャリアに向けて取り組んでいます • 学生 • グラフィック アーティスト • @UTAustin 卒業生


    サイファー

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    Cypher @ home: @cypheroftyr INDG 創設者| #Twitchパートナー |スポンサー@LogitechG | @RivalsWaterdeep 製品。| @MotherLandsRPGクリエイティブ ディレクター| @OrcaConボード |担当者: @BridgeSixGlobal


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    ダーネル・ピエール=ルイ: @darnele91

    クラウド エンジニア


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    ドーン・ディクソン: @THEDawnDickson

    ライトワーカー |起業家 | @PopComTech | @FlatOutofHeels | #発明者| #スピーカー| #クラウドファンディングのパイオニア…夢を生きる！下のリンクをクリックしてください


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    Deb Raji: @rajiinio AI の説明責任、監査、評価。参加と実践的な成果に熱心。 @mozilla フェロー、CS PhDing、 @UCBerkeley 。永遠に@AJLUnited、 @hashtag_include


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    デイラ

    デイラ |ネットワーク エンジニアリングとセキュリティ: @ccieby30

    ネットワーク エンジニア、コンテンツ クリエーター、Tweep、コミュニティ ビルダー。 Networking、Cyber Sec、Coding & Cloud に関するツイート。作成者: @libratechacad


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    ブランダイス・マーシャル博士: @csdoctorsister

    Dr. Openly Black 教育活動家、データ/テクノロジーで繁栄する黒人女性を増幅する、 #DataConscience book 2022 年 8 月/9 月、 @blkwomenindata @DataedX_をフォロー


    ジョイ・ブオラムウィニ博士

    ジョイ・ブオラムウィニ博士

    ジョイ・ブオラムウィニ博士@jovialjoy

    Algorithmic Justice League の創設者@AJLUnited | http://instagram.com/joyfulcode/ – 戦士の芸術家、コンピューター科学者


    コリエ博士

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    「K」（彼女/彼女）のコリエ博士： @teamkorie

    STEM のイメージを (再) 定義する | STEM ダイバーシティ アドボケイト |基調講演者 | ChemE ポスドク研究員@UMich | @コーネルBME PhD | @NorfolkStataラム


    リサ・リチャードソン博士

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    リサ・リチャードソン博士: @DrLisaWP

    営利または非営利のビジネスと健全な関係を築きましょう。オペレーション＆オーソリティコンサルタント。ブレッド。 CEO @mainstmartech


    マーロ・レンチャー博士

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    マーロ・レンチャー博士: @marlorencherママ。妻。起業家。人類学者。多様なテクノロジーの起業家精神に取り組んでいます。


    ニッキー・ワシントン博士

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    ニッキー・ワシントン博士@dr_nickiw

    ディレクター@identityInCS | #JCSUミョウバン | #CS PhD | #AKA1908 |ジェネレーションX |堂々とドープ


    シオバーン・デイ博士

    シオバーン・デイ博士

    シオバーン・デイ・グラディ博士@drday_

    @nccuの情報システム助教 |人工知能研究者@laier | @unc_citap教員アフィリエイト


    Ericajoy

    Ericajoy

    エリカジョイ@エリカジョイ

    最高技術責任者決して、騒ぐことを恐れて、良いトラブル、必要なトラブルに巻き込まれることはありません. -ジョン・ルイス | @iambと結婚


    エリカ・メンデス

    エリカ・メンデス

    エリカ: @EricaCMendezソフトウェア エンジニア。 Web3/ブロックチェーン愛好家。 @resilientcoders


    エリカ・スタンリー

    エリカ・スタンリー

    Erica Stanley: @ericastanleyエンジニアリング ディレクター @ Google Play |投資家@OutlanderLabs |オーガナイザー@RefactrTech |創設者@WWCAt |Prev: @MozillaHubs @MozillaReality @SalesLoft @indievc



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    エリカ・マビオン: @3TrailsMabionは神と家族を愛しています。 PLTW 管理 OTY、3x TOY。 STEM/CTE 座標。 PLTW & Google トレーナー。革新。創造性。変化する。


    エリン・ティーグ

    エリン・ティーグ

    エリン・ティーグ: @ErinTeague

    製品@youtube@google ;以前は@twitter & @yahoo | @harvard 、@umengineering、 @ eecsatmiミョウバン |ご先祖様の笑顔のためにがんばります！


    エリンマッキニー

    エリンマッキニー

    エリンマキニー: @erinhmckinney


    エヴリン・ナマラ

    エヴリン・ナマラ

    Evelyn Namara: @enamara技術起業家 |汎アフリカ主義者


    フェレシア・ハッチャー

    フェレシア・ハッチャー

    Flecia Hatcherecia Hatcher: @FeleciaHatcher起業家|著者|ママ


    ジジ テック & マネー ミューズ

    ジジ テック & マネー ミューズ

    Gigi Tech & Money Muse : @1stgenmoneymuse Teacher → Team Jobs ATM (Apply to Me) → Dev Advocatehelping you move to remote tech roles & live Financially free


    グロリア・キンワラ

    グロリア・キンワラ

    Gloria Kimbwala: @gkimbwala現在は @gitcoinで作業しています。スピーカー、お母さん。


    グレイセム

    グレイセム

    グレイセム: @GraceMacjones

    フルタイムの楽観主義者| @techunlockedpodのホスト |建築@wociet |エンジニア@Microsofy |ブロックチェーン愛好家 |ピリピ人への手紙 4:13


    ハディヤ・ムジド

    ハディヤ・ムジド

    ハディヤ・ムジッド: @hadiyahdotme

    ファウンダー@hbcuvc#software engを回復しています。 @indievc@lightspeedvpがドープな創業者を見つけるのを手伝っています。私のヴェン#startups #venturecapital #hbcus .


    ヘザー・フェイソン

    ヘザー・フェイソン

    Heather Faison : @HeatherFaison Girls は、テクノロジーを使用して変化を加速することを提唱しています。 @ハワードU卒業生。ヘラゲイ。 DC オークランド RDU


    フードオタク

    フードオタク

    hood nerd @TechWithX私の祖先の夢の未来を構築する AI 研究@google || web3. nfts。 || 暗号 ||前: ブロックチェーン@microsoft


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    Idalin Bobé: @IdalinBobe @meroxadata • 創設者http://TechActivist.Org@Tech_Intersectの主催者 • 元#BlackGirlsCODE #ThoughtWorks #TheRoot100 • 技術 + 社会正義


    ifeoma

    ifeoma

    Ifeoma Ozoma: @IfeomaOzoma創設者兼 Earthseed のプリンシパル | Silenced No More Actの共同スポンサー | Tech Worker ハンドブックの作成者 |雇用契約の透明性 | Ē-foam-ah


    Ire Aderinokun

    Ire Aderinokun

    あいれあでりのくん： @ireaderinokun

    フロントエンド開発、UI デザイン、 @helicarrierinc、 @buycoins (YC S18)、 @botsofcode 、@googledevexpert、 @frontstackio @feminist_co


    isa watson

    isa watson

    isa watson: @ isadwatson @withyoursquad創設者兼 CEO、あなたと親しい友人のための新しいソーシャル アプリ | 「私たち悪い女は神様からの贈り物だと思います。」 –カーディB


    イッサ・レイ

    イッサ・レイ

    Issa Rae のエッジ: @ShaunaReporter @aldotcomのカルチャーについて。お茶の急勾配。オオバコの恋人。赤い口紅と香水の収集家。


    アイビー大麦

    アイビー大麦

    アイビーバーリー: @ivybarley

    @SpaceswithIvydevinvogue | を通じて、テクノロジーを始めるのを支援します。マイクロソフト | #BlackTechTwitter |ビューは私のものです。

    izy

    izy

    イジー・イジー・イジー@Is_Vix

    クラウド セキュリティのこと#infosec #cybersecurity |私のつぶやきは私のものです。 @SearchSecurity@Truliooで特集


    Jaleesa Trapp

    Jaleesa Trapp

    Jaleesa Trapp: @JaleesaT教育者のミョウバン ( @hcdeuw ) は現在、mit @medialab@LLKgroupの博士課程の学生です


    ジャスミン

    ジャスミン

    ジャスミン: @247px

    ヴァンリファー。プロダクトデザイナー/開発者ありがとうございます


    ジェニファー・オパール

    ジェニファー・オパール

    Jennifer Opal: @HelloSign & @Dropboxの @_jenniferopal DevOps エンジニア。クィアで数々の賞を受賞しているニューロダイバージェント ブロガー、スピーカー、技術者。 @NDinBusinessの役員。


    ジェニファー・ポンダー

    ジェニファー・ポンダー

    ジェニファー・ポンダー: @JPonder77テクノロジー担当ディレクター | @BWTalkTechアトランタ (TTA) チャプター共同リーダー | @WWCodeFrontEndレガシー アーキテクト|クラウド エンジニア|スピーカー|ナショナルプログラムディレクター。 STEM Atl 女子


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    Jessica Dembe: @jmdembeフロントエンド開発者 @theironyard & @UofMaryland同窓生。高速タイピングとメモ取り。私の意見、黙想、観察。 #DCTech .


    ジェシカ・L・ウィリアムズ

    ジェシカ・L・ウィリアムズ

    Jessica L. Williams (17/100) @techbizgurl副業、ニュースレターの作成者、介護中の雑用について話します。私の無料の副業ワークショップを入手してください: http://techbizgurl.com/sidehustlegen


    ジュエル・バークス ソロモン

    ジュエル・バークス ソロモン

    ジュエル・バークス・ソロモン@jewelmelanie

    恵みによって救われた • Mekai のママ • @collab_capitalのパートナー • ヘッド@googlestartups 、米国 • 創設者@Partpic (acq. by @Amazon ) • @howardu同窓生


    じょうたかイーディ

    じょうたかイーディ

    Jotaka Eaddy : @JotakaEaddyストラテジスト & コネクター | CEO-フルサークル戦略 |創設者#winwithblackwomen | Fmr エグゼクティブ@NAACP | Fmr C-suite Exec #SiliconValley


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    Joycelyn James: @jfjamesesqメディア、テクノロジー、STEM 関連のすべてのものにおける多様性と包括性を提唱しています。 RTは支持ではありません。インクルーシブ イノベーションの首都で誇らしげなハワード バイソン。


    ジュリアナ・ロティッチ

    ジュリアナ・ロティッチ

    Juliana Rotich: @afromusing技術を使って問題を解決しています。コンパスとは: 作る、直す、他の人を助ける。 @BRCKnet @Ushahidiを共同設立し、いくつかのボードで活動しています。


    ジュモケ・K・ダダ

    ジュモケ・K・ダダ

    Jumoke K. Dada: @jumokedada技術者。起業家。 @RSI のストーリーテラー #MakingSpace | @TechWomenWork | @HUETechSummit | @フォーブスウーマン


    カトリーナ・ジョーンズ

    カトリーナ・ジョーンズ

    カトリーナ・ジョーンズ: @Katrina_HRM彼女/彼女。社長＋創業者。 DEI + 才能。カルチャー＋コミュニティファースト。より公平で包括的な未来を実現する方法を常に考えています。


    ケリー・ニコール

    ケリー・ニコール

    KelliNikole: @KelliNikole共同創設者@be_nimbleco |マネージングパートナー@sixty8capital |触媒と実行者 |日々の問題解決


    ケンダ

    ケンダ

    ケンダ: @kendacodes DEI 支持者 |ソフトウェア エンジニア | Web デザイン | #BlackTech | #womenInTech | #BlackTechTwitter


    ケシャ・ウィリアムズ

    ケシャ・ウィリアムズ

    ケシャ・ウィリアムズ: @KeshaWillz

    シニアプリンシパル – AWS Cloud Residency @Slalom |スピーカー | AWS 機械学習ヒーロー@awscloud |アレクサチャンピオン | @HackerRankオールスター |ボードメンバー@WomenInVoice


    カリ・ブラスウェル

    カリ・ブラスウェル

    カリア・M・ブラスウェル@KhaliaBraswell

    コンピュータ サイエンス + 教育 + ユーザー エクスペリエンスの結びつきで • それをマスターし、現在は@TempleUnivで博士号取得を目指しています • @INTechCampの創設者


    キエラ

    キエラ

    キエラ |データ会話家 : @iamKierraD

    すべてのデータの愛好家 • BI 開発者および分析コンサルタント • @TheDataBloqの CEO • いい人ではありませんが、心のこもった@UTCompSci卒業生


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    kimberlybryant.eth: @6Gems

    創設者兼CEO @BlackGirlsCode http://blackgirlscode.com | *1908* | |エンジニア |スピーカー |エンジェル投資家 |インスピレーション: kiddo @akaimorton


    コーリン

    コーリン

    Korin Reid: @korinreid CEO @Ellisonlabs 、データ サイエンティスト、 @forbes 30 under 30 2017、 @GeorgiaTech

    博士号、教授@PurdueGlobalおよび@BerkeleyISchool 、作家、信者


    クリス・スミス

    クリス・スミス

    クリス・スミス、MBA : @theblacktechie

    Sports & Analytics についてつぶやきます。あなたのテキスト/ツイートを見ました。私はおそらくスポーツを見ています。


    クリスティ・ティルマン

    クリスティ・ティルマン

    Kristy Tillman: @KristyTプロダクト デザインディレクター @Netflix |元@ideo @meta @slackhq | #FAMUly | @jpegmorganxyz + @CPGclub Prev: @Meta @SlackHQ @ideo


    ラテシャ・バード

    ラテシャ・バード

    ラテシャ・バード |キャリア エンパワーメント + DEI : @Latesha_Byrdエグゼクティブ コーチ、スピーカー、高成長スタートアップのタレント アドバイザー。最高経営責任者@goperfeqta |クリエイター@career_chasers |教授@ncatsuaggies #DST


    ローラ・ワイドマン・パワーズ

    ローラ・ワイドマン・パワーズ

    Laura Weidman Powers: @laurawp Now: @Base10Partners での前進イニシアチブ。次に: @EchoingGreen @Code2040 @ WHOSTP44 @スタンフォード @ハーバード


    リンジー・C・ホームズ

    リンジー・C・ホームズ

    Lindsey C. Holmes、MS @lindseycholmes


    リサ・メイ・ブランソン

    リサ・メイ・ブランソン

    リサ メイ ブランソン: @MissLisaMae創設者@wonderwomentech • 40 歳未満の 40 人 • ソーシャル イノベーター • 2019 Create Cultivate トップ 100 • 起業家「100 人のパワフルな女性」• スピーカー• コミッショナー •

    ビジョナリー


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    LisaLeid: @Digitalnista私は@innov8tivmagのブログを書いています。 #@Techncolor創設者私は#ソーシャル#デジタル、およびすべてのことに情熱を注いでいます #Wordpress NYC #emailgeekの女性の技術共同オーガナイザー

    ローラ王

    ローラ王

    king lola @lolaodelola @blackgirltechの & @lostinthesourceの母、詩人、コーダー、放浪者、ワンダーラー、アンチ チーズケーキ & アンチ ヘネシー

    活動家。私は雇用主ではありません。


    リン・ジョンソン

    リン・ジョンソン

    Lynne d Johnson: @lynneluvahコンテンツ ディレクター@admonsters Class, Race & Gender Adjunct @SUNYEmpireLabor Telegram @lynnedjohnson


    マシ・ピーターソン・フィリタス

    マシ・ピーターソン・フィリタス

    Maci Peterson Philitas : @MaciPeterson妻の母発明家の創設者@onsecondthought & I Look Like an Investor (ILLI)• 初心者のアート コレクター• ポッドキャスター引退した DJ


    Mamesays.com

    Mamesays.com

    Mamesays.com : @MameSaysジャーナリスト、ファッション + テック クリエイティブ


    マーシャ・ウェイド・タルバート

    マーシャ・ウェイド・タルバート

    Marcia Wade Talbert: @TheTechGyrlオーガニック ソーシャル リード@CDWcorp |コンテンツ市場愛好家 |元上級編集者@EdTech_K1およびジャーナリスト |ツイートは私のものです。私の分身@newsgyrlもフォローしてください


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    マライア |開発者: @muvaofmarketing

    ( #Web3および2) #ビジネス向けの開発者ですが、 #マーケティング と #教育 に重点置いています。 @developer_DAO私は目的と戦略が出会う場所にいます。 @madeyoumarketの創設者


    マライア・“ローマン”・リヒテンスターン

    マライア・“ローマン”・リヒテンスターン

    マライア・“ローマン”・リヒテンスターン: @lightedstar @DiverCityV | @AspenTechHubフェロー | @TechFundingEQ – VC は、起業家精神を通じて、社会的、経済的、および気候へのプラスの影響を加速します。


    レディ・マリエーム・ジャム

    レディ・マリエーム・ジャム

    Lady Mariéme Jamme : @mjammeチーフ サステナビリティ オフィサー|アーティスト| @i_amthecode の創設者|目的主導型||PodcasterSDG ゴールキーパー|メンター・イン・チーフ|キーノート スピーカー| -RT #承認


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    メアリー： @Girasol_Mary | IG:Gira_soule #Techiepreneur| @MyTechBF#TheBlueprint の CEO #Boredbutpaid #Specialize Feat.AfroTech、Blackenterprise、ビジネス インサイダー、Yahoo ニュース


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    Melanie Araujo-Valdés Olmos @melarauj0デザイン リーダーシップ コーチ & インストラクター@designdeptco • 自分にも他人にも親切に。


    メルセデス・ベント

    メルセデス・ベント

    メルセデス・ベント: @mercebent

    Lightspeed @miFlink @TheForage_ @Stori_MX @Outschool @FCFlioの VC は LATAM、Consumer Crypto を共同リードし、Fintech Edtech にも投資しています


    メズ

    メズ

    Mez: @MeseretAmbachewテクニカルな世界のただのテクニカルガール@Adweek,@unevadarenoAlumna, 1913 [email protected]


    : @ミシェル・ヘンリー

    : @ミシェル・ヘンリー

    ミケーレ・ヘンリー: @michele_henry @Workday.アナリスト@サムスン|| #マイグラトリーノート|| @VAtech@USC MBA 卒業生 || #WomeninTech


    ミナ

    ミナ

    Mina Markham: @MinaMarkham am: スタッフ エンジニア@Salesforce経由@SlackHQ .基調講演者。 ¶ 以前: @HFA ¶ いつも: INFP. ADHD。レイブンクロー。ビヨンセ。 #BΔΚ


    ミサン

    ミサン

    Misan: @misan_iwere病気で疲れた |エンジニア@BenchSci |共同創設者@nsbehacksuoft


    ミス・スミス

    ミス・スミス

    misssmith11: @misssmith11テクノロジーとゲームのジャーナリストで、おいしい食べ物とおいしい飲み物に情熱を注いでいます。 Laptop Magの編集長。私の意見は私自身のものです。


    モニカ

    モニカ

    Monica.dev @indigitalcolor Web 開発者は、人々を向上させるテクノロジーを構築しています。 @ReactJSRobins創設者。 @Github 。クリエイティブアウトレット : https://instagram.com/indigitalcolor


    モニーク

    モニーク

    モニーク・ウッダード: @MoniqueWoodard創設者兼ヘッド ベーカー@cakeventures |前へ: @500GlobalVC @LightspeedVPスカウト


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    debaun.eth: @MorganDeBaun Media CEO + @Blavityinc の創設者: @afrotech @shadowandact @21ninety ( #summit21 ) @blavityおよび@travelnoire


    モイン

    モイン

    moyin @moyheen Android テック リード @TwitterSearch @GoogleDevExpertfor Android 8x Marathoner Sprichst du Deutsch?たまに怒鳴る


    @mrd

    @mrd

    mrd: @meganrosedickey @Backstage_Cap の最高コンテンツ責任者。過去: @Protocol @TechCrunchのシニア レポーター


    ナシル・セフス

    ナシル・セフス

    Nashlie Sephus、PhD @phenomenashli TechEvangelist @Amazon AI。買収された #Partpic の@TheBeanPath @JXNTechDistrict @KITTLabs CTO を設立。 JxnMS のネイティブ。 ATLに住んでいます。 #MSState#ガテック. ＃エンジニア


    ナタリー・デイヴィス

    ナタリー・デイヴィス

    Natalie Davis, Sparkling Programmer Extraordinaire: @codeFreedomRitrテクノロジーを通じて人間の問題を解決することに興味があります (彼女/彼女)。今回は開発者キャンプで… http://github.com/FreedomWriter


    なや

    なや

    Naya @bossnayamoss #blackwomenintech IT から#infosec @frauvisの創設者@namoslabs @betterinf IT Sec #GRC NoCode Creative Coding Automation #ADHD , &RmteWrk


    アンバー

    アンバー

    neversellingmy.sol : @ambertakahashiちょうどここに存在しています…そして時々技術についてつぶやきます。私の意見は私自身のものです。 RT ≠ 承認。 SDL。


    ニシェル・マッコール＝ブラウン

    ニシェル・マッコール＝ブラウン

    Nichelle McCall-Browne: @Nichelle_McCall @Bramework共同創設者 | #スタートアップストラテジスト |ベンチャー支援#Tech #Entrepreneur |スピーカー |アイスクリームの恋人、私の家族、そして#Cleveland


    ニコール・ティンソン

    ニコール・ティンソン

    Nicole Tinson: @Nikki_Tムーバーとシェイカー。 @HBCU20x20のCEO。ディラードとエールの卒業生。 ΔΣΘ。 Forbes 30 Under 30。The Root 100。Business Insider、Washington Post、Fast Company に掲載。


    ニケマ

    ニケマ

    Nikema @dev_nikema DX/DevRel • @supertokensioアンバサダー • #AWSCommunityBuilder#OurVoices #NDInTech #SpacesHost#HardlyTechnicalタレント スカウト


    ニキータ

    ニキータ

    Nikita T. Mitchell @NikitaTMitchell好奇心旺盛なビジネス戦略家、講演者、ライター。技術系社員。夜は@abovebottomlineの編集者。


    オドジアク

    オドジアク

    Odoziaku: @PrincesOluebubeクリスチャン、ソフトウェア エンジニア、デベロッパー アドボケイト、妻、母 * 2. 絶え間なく祈ります。


    公式BlackWallSt:

    公式BlackWallSt:

    OfficialBlackWallSt: @OBWSapp黒人所有企業の最大のディレクトリ。 OBWSappをダウンロードしてください！ [email protected]


    リヴ

    リヴ

    リヴ: @oliviabrxtn

    ソフトウェアエンジニア |ハッキング湯たんぽ|サイバーセキュリティとすべてのテクノロジー


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    Oϝυɾڽ Ukpebor : @Aufuray Momma。技術者。テーラー。ドリーマー。信者。


    パリス・アテナ

    パリス・アテナ

    パリス・アテナ | Black Tech Pipeline の創設者: @ParissAthena

    Black Tech Pipeline の創設者兼 CEO ( @btpipeline ) | #BlackTechTwitterの作成者 | @dayhaysoos


    弁理士

    弁理士

    弁理士: @EvansIPLaw知的財産弁理士 – #Patent#Trademark 、# Copyright Law/ 2014 White House STEM Champion of Change! ABC、NBC、CBS、PBS、FOX、Make48 で見られるように


    CEOのパール

    CEOのパール

    pearltheceo: @pearltheceo SiSTEMの CEO | The SiSTEM Way の創設者 |ソリューション アーキテクト @ Databricks |技術教師 |マイノリティがテクノロジーに参入するのを手伝います！


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    perrie.eth ::): @Peace_Ojemeh

    創設者@HazeMonkeyNFT ~ #WomenInNFTs ~ オープン ソース プログラム@oscafrica @Gnome @chaosspro & more ~ @github ~ 常に学習しています。


    ローラ教授

    ローラ教授

    Lola Eniola-Adefeso 教授: @Lola_UMich工学部副学部長。大学多様性と社会変革 大学化学/生物医学工学教授ミシガン州;副編集長、Sci Advances


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    Tonya M. Evans 教授: @IPProfEvans

    @ディキンソンロー| @アドバンテージエバンス| @AtTechインターセクト|暗号+IP法 | PBS NewsHour Cheddar Newsy Bloomberg CNBC で見られるように |本: http://bit.ly/evansgravitypage


    シェレル・ドーシー

    シェレル・ドーシー

    Sher と発音 - Elle: @Sherrell_Dorsey著者#UpperHand 残りの人々のための仕事の未来 • @tpinsightをリード • Get our

    データ: http://tpinsights.com


    キアナ・パターソン

    キアナ・パターソン

    キアナ・パターソン: @Q_i_a_n_a

    マネージングパートナー@nayahstudio |投資家 |テック |オペレーション |ホームクック | #PledgeLA会長


    レベッカ・エノンチョン

    レベッカ・エノンチョン

    レベッカ・エノンチョン： @africatechie

    テック起業家。創設者 CEO @AppsTech、 @iospaces ( @AyooAfricaの本拠地)。理事長@Activspaces副理事長@WHOFoundation@ABANangels , @EximBankUS


    あべべ改め

    あべべ改め

    rediet abebe : @red_abebe @acmeaamo @md4sg @black_in_ai • DM はチェックしない


    レジーナ・ホヌ

    レジーナ・ホヌ

    Regina Honu @ragyare CEO @SoronkoF@Techneedsgirls@ Ashoka @WashFellowship の@SoronkoAcademyフェロー、 @ AspenNewVoices 、注目の@CNNAfricanstarthttp://soronkoacademy.com


    サブリナ・ヘルシ

    サブリナ・ヘルシ

    Sabrina Hersi Issa: ** @beingbrina **学習者、リーダー、楽しい戦士。 | |人権 + テクノロジー + 投資 | @beboldmedia をリードし、@stanford フェロー、@survivorfund @peoplesiftar を擁護しています。


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    サフィア@captainsafia

    私は、@ microsofthttp://ASP.NET@nteractioユニバースを「余暇」に構築するのを手伝っています。大きな夢を見て、さらに大きな目標を達成してください。


    Sian.eth @sianmorson

    Sian.eth @sianmorson

    Sian.eth @sianmorson NFT キュレーター & コレクター ビルディング コミュニティ@palmnft //Editor @theblkchain // 創設メンバー@herstorydao //Creating as @vd0artist // GP @Starfish_Fund


    サム: @samcasseusdev

    サム: @samcasseusdev

    サム: @samcasseusdev

    ソフトウェアエンジニア。 UXデザイナー。スピーカー。すべてがテック！ @resilientcodersについて質問してください


    サロン

    サロン

    Saron @saronyitbarek 2x の創設者、Disco の構築、 @CodeNewbies (買収)。結婚式でTシャツを着ました。デベロッパー。ポッドキャスター。エチオピア人。ホスト#CommandLinePod


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    Schamir : @zonamoon_ソフトウェア エンジニア#100Devs • 学際的な Crtv • ゲーマー • パートタイムのロングボーダー

    スクーターフェニックス

    スクーターフェニックス

    Scooter Phoenix は私の愛称です: @ScooterPhoenixソリューション アーキテクト、AWS CSAA。 #CompilerPodcast & Red Hat Summit Virtual Experience の共催


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    バッグを確保： @KeirstenBrager

    私に支払うビジネスを気に。 @profbragerの妻。セキュア・ザ・インフォセック・バッグを購入する: 6 桁のキャリア ガイドhttp://keirstenbrager.tech/securetheinfos


    シャ：@シャドンゴ

    シャ：@シャドンゴ

    Sha: @Shadongoプロセスを信頼する |お茶を飲む | 写真 お茶を飲む無条件に愛する | #blacklivesmatter |データの操作 @Google


    シャリハント

    シャリハント

    Shari Hunt: @ShariHunt #smallbusinesses 、 #nonprofits 、および#WomenInTechの技術リソースを後押しします

    シェイ

    シェイ

    シェイ | NYC ブランド & Web デザイナー |視覚的戦略: @theSashaShae私はイエスが大好きです! » @愛316m | #WebDesigner @FreshMedley » http://fmedley.com/FMDStudio #oxygenbuilder | #NaturalHair #NaturalBeauty » @texturedgirl


    シーナ・アレン

    シーナ・アレン

    Sheena Allen @whoisSheena TECH • THE ARTS • MEDIA • その他のドープ | CEO @goCapWay • 前へ。 @SheenaAllenApps


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    Sherrell Dorsey @Sherrell_Dorsey著者#UpperHand その他の人々のための仕事の未来 • @tpinsightsをリード データを入手: http://tpinsights.com


    近江

    近江

    Omi @iamshellybellシェリー・オミラデー・ベル|最高経営責任者@bgirlventures |ラジオ: シェリー ベル ショー@SiriusXMUrbanView CH 126 | @Entrepreneur ビジネスの女性 100 人 | 202-918-4483


    シリーン

    シリーン

    Sハイリーン、ハーレムの首里、政治のメッカに！ : @digitalsista多様性、テクノロジー、メディア、政治におけるデジタル データ アナリスト/偽情報ファイターhttp://digitalsista.me/about @stopovawについて Stop Digital Voter Suppression™


    ションタビア

    ションタビア

    SHONTAVIA: @ShontaviaJEsq私は、黒人女性が大きなアイデアを IP や企業に変える手助けをしています。デジタル教育会社LVRGのCEO。話す： @gravityspeakers


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    Sidney Buckner @shidonichan変な顔をするソフトウェアエンジニア | Sidney Buckner講師：CoderGirl KC |パートタイムユーチューバー |技術コンテンツはこちら: http://sidneybuckner.ck.page/3c7811c85a


    シモネムナンナ

    シモネムナンナ

    simonembanna.eth : 戦略と文化の@simonembanna |例: @twitch + @nba| Web 3 コミュニティ: @Friendlyhotties


    ステイシー・ブラウン＝フィルポット

    ステイシー・ブラウン＝フィルポット

    Stacy Brown-Philpot : @sbp04 CEO @TaskRabbit。テクノロジー業界の若い女性をサポートすることに情熱を注いでいます。消費財愛好家。ママ。デトロイト出身。


    ステフ・A.

    ステフ・A.

    Stef A. : @TECHnLY_SpeakN投資家@ia_fund : 経済的正義。市場。スタートアップ。資本。データ。ストーリーテリング。 ＆ 狂った 。


    インフォステフ

    インフォステフ

    InfoSteph : @StephandSec彼女/彼女。情報セキュリティ エンジニア考えは私のものです。ライター。基調講演者。 LinkedIn ラーニングの著者。 ADHDer。いい感じだけ。 BLM。


    ステファニー・ハンフリー

    ステファニー・ハンフリー

    Stephanie Humphrey: @TechLifeStephオンエアとオンラインで#techをより簡単にする: #60SecondTechBreak /Til Death Do You Tweet/ @thetechjawnポッドキャスト


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    スザンヌ・テドリック: @SusanneTedrick


    スウィート・サイバー・ジョーンズ

    スウィート・サイバー・ジョーンズ

    スイート サイバー ジョーンズ: @jaidbarrett InfoSecプロフェッショナル |スピーカー |サイバーセキュリティ、データ プライバシー、InfoSec & Tech Lover |南フロリダ大学ミョウバン |幹


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    たえ： @heytae

    ソフトウェア エンジニア @ SSC ブラック |クィア |赤ちゃんを泣き


    テイラー・アレクシス

    テイラー・アレクシス

    Tae'lur アレクシス@Tae'lurAlexis 25 | Web 開発と情報セキュリティ n00b | THM で上位 6% | JS、パイソン | Linux プリンセス | Twitch アフィリエイト@thelivecoders


    タリヤ・C・パーカー

    タリヤ・C・パーカー

    Talya C. Parker、MIBA、MCS: @TalyaParker_co

    サイバーセキュリティ アーキテクト |プライバシー エンジニア@Google | AWS クラウド プラクティショナー | #GRC |創設者 + エグゼクティブ ディレクター@blackgirlsincyb |ミョウバン@GTRI @ナイキ @デロイト


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    タミー・バックナー: @tammycbuckner

    CEO & 共同創設者@WeCodeKC |テック ストラテジスト & アドボケイト |開発 | #神のお気に入り


    田ナイシャ・レネ

    田ナイシャ・レネ

    Tanaisha Renee: @educatedlady20フロントエンド開発の独学 |クランチ数 |ステレオタイプを壊す | IG: curlinncode #blackgirlscode .未来#uxdesigner #100daysofUX


    タラ

    タラ

    タラ: @taraw Prin.ソフトウェア エンジニア@Microsoft (旧名@awscloud ) #GeekGirl世界を変える 1Line of Code @ a Time. Tweets!=雇用主


    タヴォニア・エヴァンス

    タヴォニア・エヴァンス

    Tavonia Evans: @cryptodeeva Servant to $GUAP @guapcoinコミュニティ // CTO @ #theblackwallstreet // 8 人のママ // Crypto Expert // Black Business Supporter // Data Scientist // Astrologer


    taylorfacen.eth

    taylorfacen.eth

    taylorfacen.eth: @ItsTayFayデータ、技術、製品、その他頭に浮かぶランダムなトピックについてつぶやきます。 #ODC1 |ハワード卒業生 | 1908年 |現在@AngelListベンチャー


    テイラー

    テイラー

    テイラー・ポインデクスター: @engineering_bae

    Spotify のエンジニアリング マネージャー@blkCodeColllctveの共同創設者

    ウイスキー愛好家 UVA ミョウバン スキューバ ダイバーIG: womanwithwhiskey


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    𝕋𝕖𝕃𝕚𝕤𝕒𝔻.NFT | Crypto Meta NFT Auntie @TeLisaD受賞歴のある技術者 • 起業家 • 著者 • DEI |創設者@flytechnista ™ |国連議長/米国部局 | ミスティック | #SpacesHost


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    Temilola : @TemiOlukokoフィンテックの DevOps エンジニア、ジムラット、コンテンツ作成者 / 創設者: @simplexcode_


    テネイカ・アスキュー

    テネイカ・アスキュー

    テネイカ アスキュー |分析と自動化: @teneikaask_you スキルアップとピボットのためのリソースを共有 |データに情熱を傾ける + 女性のメンター & ティーチャー


    テリー・バーンズ

    テリー・バーンズ

    Terri Burns (tcburning.eth): @tcburningパートナー@gvteam .インターネット少女。彼らは私が若くて忙しいと言います。


    コーディングセラピスト

    コーディングセラピスト

    The Coding Therapist: @codingtherapistバーチャル作業療法士 + ヨガの先生で、支援技術を使用して Webアクセシビリティを向上させます。フルスタックの Web 開発の旅を共有します。


    テンビソ・マガジャナ

    テンビソ・マガジャナ

    Thembiso Magajana: @thembiso_mインクルージョン活動家 | @social_codingの創設者 |より良い未来のためにテクノロジーを活用する農村コミュニティを支援します。


    本当の公爵夫人

    本当の公爵夫人

    フリーランスのグラフィックデザイナー | TheRealDuchess @oswhytecodes Etsy の編み物とかぎ針編み | JavaScript の愛人。


    ティムニット・ゲブル

    ティムニット・ゲブル

    ティムニット・ゲブル: @timnitGebru


    トニ・ダーデン

    トニ・ダーデン

    トニ・ダーデン |ソフトウェアエンジニア@Codeworldco

    ソフトウェアエンジニア |ビッグデータ @ Comcast メンター @ UTP ファウンダー & メンター @ Codeworldco


    トゥーン・オー

    トゥーン・オー

    Toun O. : @thecybertea

    創設者兼 CEO: @cyfendry @CyfendryAcadem ||チャプターリード: @wsc_dallas ||情報セキュリティとコンプライアンス


    ヴァレリー・フェニックス

    ヴァレリー・フェニックス

    ヴァレリー・フェニックス@DigitalBlkHippy (彼女/彼女) @TechByChoiceOrgの創設者 アーティスト エンジニアリング マネージャー スピーカー 心理学愛好家 地元のカリ ヒッピー


    ホイットニー

    ホイットニー

    ホイットニー: @nonprofWHIT太陽光発電の内向的な人 |環境データアナリストの新進 |情熱的に好奇心 |公共部門、テクノロジー、 #stilloutside に関する率直なツイート


    ウィンドウ・スナイダー

    ウィンドウ・スナイダー

    Window Snyder @window Thistle Technologies の創設者兼 CEO


    ヤリウェ ソコ

    ヤリウェ ソコ

    Yaliwe Soko : @SokoYaliwe cLabsの南アフリカ エコシステム リーダー |会長 United Africa Blockchain Association |イーサリアム Devcon 卒業生 |ビジョナリー | ビジョナリー |未来派


    由美子

    由美子

    Yumiko: @theyumikojones BI & アナリティクス ソリューション エンジニア | 200 RYTヨギ | CSM |ウェルネス |犬のお母さん


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    Yvonne Thevenot, Ed.M. @experentiadocet博士号コロンビア・ティーチャーズ・カレッジの学生。私は、STEAM プログラムの開発を通じて奨学生をサポートし、彼らが考え、創造し、なり、行動できるようにしたいと考えています。


    ズリベア・ホイットフィールド

    ズリベア・ホイットフィールド

    Zrybea Whitfield: @zwhitfielddev Audible のソフトウェア エンジニア |ビデオ ゲーム |ボディービル |コーディング


    ズハイラ・スコット・ワシントン

    ズハイラ・スコット・ワシントン

    Zuhairah Scott Washington @Zuhairah社長@OtriumOfficial . @ExpediaGroup 、@Harvard、 @ Uber Alum。 @HBR@NP@Forbeで私を見つけてください。 100個のハードルをジャンプし、いくつかのハードルを倒そうとしました


    ズリハンター

    ズリハンター

    ズリ・ハンター: @ZuriHunter彼女/彼女 | @ハワードU '15 | Black Girls Code DC のテクニカル リード@VolunteerBGCDC |ソフトウェア エンジニア@blackcapeio



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