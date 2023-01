執拗なメモを取る人の一日

メモを取るとなると、いくつかの重要なフレーズを紙くずに書き留めるだけで十分だと考える人もいるかもしれません。しかし、執拗なメモを取る私にとって、それは決してそれをカットしませんでした.





私はかつて、本当に何も書き留めなかった人でした。私は自分の記憶力を頼りに学校や仕事をこなしていましたが、いつもうまくいっているように見えました。しかし、約 2 年前、人生でもっと成功したいのなら、物事を書き留める必要があることに気付きました。それで、私はすべてにメモを使用する方法を探し始めました。





アイデアの保存からフィードバックの提供、人間関係の改善まで、メモを使って生活を改善する方法について多くのことを学びました。これは、途中で発見したことの要約です。

目覚める

朝目が覚めた瞬間から、頭の中はすでにアイデアや覚えておかなければならないことでぐるぐる回っています。私はすぐにノートを手に取り、忘れる前に頭に浮かんだことを書き留め始めます。





iPhone Obsidian クイック ノートのショートカット。作者によるスクリーンショット





私は昨夜最もエキサイティングな夢を見ました!異世界でダウジングロッドを使って魔法の食べ物を探していました。そのどこかに100万ドルのアイデアがあると確信しています。忘れる前に、Obsidian Quick Notes iOS ショートカットをすばやく開き、詳細を書き留め始めます。





ライズスリープアプリ。作者によるスクリーンショット





すべてを考慮して、今日はかなり気分がいいです。昨夜は少し遅くまで起きていたので、今朝は 100% ではありません。しかし、睡眠サイクルアプリ(Rise) を簡単にチェックすると、睡眠負債が増えていると叱られます。不機嫌そうな顔を選んで、また夜更かしが原因だと指摘した。

モーニング・ドゥーム・スクロール

朝は新鮮な気持ちでスタートするのに最適な時間であり、1 日を始めるには良いドゥーム スクロールを用意するのが一番だと思っていました。しかし、それ以来、一日を始めるにはもっと良い方法があることに気づきました。





タイムズ紙が引用した調査によると、私たちは 1986 年の 5 倍にあたる、新聞 174 部分に相当するコンテンツを毎日消費していると推定されています。





ニュース、政治、テクノロジーなどの最新情報に関心があるが、すべてのノイズをふるいにかける時間がない場合は、解決策があります。





ラウダッシュル ダイジェスト。メールブリュー。作者によるスクリーンショット





Mailbrewというアプリを使用して、最高のReddit スレッド、ハッカー ニュースの投稿、Twitter リスト、および RSS フィードを毎日の電子メールにまとめました。このようにして、毎日のニュースを受信トレイに直接配信することができ、興味のないものを探して時間を無駄にする必要はありません.





私が大切にしているすべてのことを 1 日 2 通のメールに凝縮することで、常に関与する必要性を感じなくなりました。他のタスクに集中でき、ダウンタイムを心配することなく楽しむことができます。

Mailbrew のおかげで、私は再び情報を愛するようになりました。

ベッドで読書

「あとで読む」アプリを立ち上げ(現在、Readwise のベータ テストを行っていますが、Instapaper、Pocket、Matter も優れています)、保存した記事をスクロールし始めます。





Readwise 読書アプリ (まだベータ版)。作者によるスクリーンショット





起床まであと30分あるので、頑張りたいと思います。数週間前に保存した記事を見つけてクリックしました。





これらのアプリの優れた点は、興味深いテキストを強調表示してコメントできることです。次に、これらすべてのハイライトが、Readwise を介して、私の個人的な知識システムである Obsidian に自動的に同期されます。





心に響くものを見つけようとして読書をすると、その経験はより意図的なものになることがわかりました。私たちの心は常に洞察を求めており、より深いレベルでコンテンツに共感せずにはいられません。





疲れますが、洞察が保存されると、それは価値があると感じ、時間の経過とともに作業記憶の一部になります.後で説明するように、これにより、さまざまな情報間の点をより効率的に結びつけ、全体像を明確に見ることができます。





Tiago Forte が彼の優れた著書「Building a Second Brain」で書いているように、「物事を思い出すために力を入れて費やすエネルギーはすべて、人間だけができる思考に費やすエネルギーではなく、新しいものを発明したり、物語を作成したり、パターンを認識したり、直感に従い、他者と協力し、新しいテーマを調査し、計画を立て、理論を検証します。」

歯磨き

歯を磨くという行為は、歯と脳の両方に必要です。だから起きたら必ずやる。





理論物理学者で万能の天才であるリチャード・ファインマンはかつて次のように述べています。新しいトリックや新しい結果を聞いたり読んだりするたびに、12の問題のそれぞれに対してテストして、役立つかどうかを確認してください.ときどきヒットがあり、人々はこう言うでしょう。彼は天才に違いない!」





臼歯を磨くたびにインスピレーションを得て、読んだこと、取ったメモ、人生最大の問題について考える時間があります。

この記事を書き終える必要がある

バスルームの改装

なぜ私の母は私が彼女と十分に話していないと思うのですか

2 人の同僚間の論争の解決

難しいコーディングの問題

私のお金はどこに行ったのですか?

パートナーが「セカンドブレイン」と言うのを禁止したのはなぜですか

そして、本当に何かのポイントは何ですか?





私は鏡を見つめており、半分起きていてぼんやりしています。しかし、歯磨き粉を絞る瞬間とフロスを使う瞬間の間のどこかで、私の心が奇跡的に全体像を見て、私のすべての問題に対する賢明な解決策を提供してくれることを願っています.





幸運に恵まれることもありますが、ほとんどの場合、真珠のような白さと軽度の頭痛が残ります.

朝の運動

目覚めてから何時間もジムに行くのは特別な人であり、その人が私であることは素晴らしいことです.





本当に面倒ですが、仕事を休む必要があることはわかっています。部屋でおならをするのと同じように、知識を探したりメモを取ったりすると、利用可能なすべてのスペースがすぐにいっぱいになります。





たとえば、ヨガのクラスや教会に行くメリットの 1 つは、そこにいる間は仕事ができないことです。プレゼンスは、意図よりも義務によって保護されていることがわかりました。

徒歩で通勤

「ほとんどの場合、惨めな世界を照らすという理由だけで、日光を恐れてはなりません — ルネ・マルグリット」 — ベルギーのシュルレアリスト





ロンドンのような都市に住んでいて、歩いて通勤できることは私のお気に入りの 1 つです。都会の喧騒には、私が大好きな何かがあります。





多くの人は、歩いているときに最善を尽くして考えていると主張しています。 2014 年のスタンフォード大学の研究によると、歩くことで実際に創造力が平均 60% 向上することがわかりました。ウォーキングは、脳細胞間の新しいつながりを促進し、脳組織の通常の萎縮を食い止めることもわかっています.





歩きながら、道に沿って物事に気づく技術を実践するだけで、私は散漫な思考モードに入ることに気づきます.ロブ・ウォーカーの素晴らしい本The Art of Noticingを読んだ後、私はこれを理解することを学びました.





細部まで取り入れます。木々の間から差し込む太陽の光、足元で木の葉がざわめく音、肌に触れる新鮮な空気の感触。これらの細部がなければ、人生は退屈で平凡な存在になるでしょう.しかし、彼らと一緒にいると、私は常に美しさと驚きに囲まれています。

ショーディッチ ロンドンのストリート アート。 https://www.shoreditchstreetarttours.co.uk/blog/を必ずチェックしてください。著者による写真





幸いなことに、ロンドンの私のエリアであるショーディッチはストリート アートで有名なので、壁、床、さらには排水溝に注意を払うのはとても楽しいものです。





私は Apple Notes を使って、気になるアートワーク、ポスター、ステッカー、イラスト、彫刻の写真を撮るのを習慣にしています。ときどき、「この作品が存在するためには、何が真実だったに違いないのだろうか」と自問します。関連する単語をいくつか書きます。





心を開いていれば、どこにでも興味深いものを見つけることができます。次に退屈したときは、携帯電話に手を伸ばす代わりに、周りを見回して、印象的、驚くべき、または単純に楽しいことを見つけてください。





花に気づくことから排水口カバーまで、発見に驚くかもしれません。

私の勤務日の開始

米軍は 10 年間にわたる調査で、勤務開始直前に薄めたコーヒーを 2 杯飲むのが最も効果的であることを発見しました。さあ、コーヒーを片手に、一日の始まりです。





職場では、私は完全に「ノーツ・ルネサンス」を取り入れており、仕事関連の活動専用の黒曜石保管庫を別に持っています。





数か月前から Obsidian を使用して、カスタムの毎日のメモ テンプレートを使用してその日の考え、感情、タスクを整理しています。重要なことに集中し、進捗状況を追跡するのに役立つ優れたツールであることがわかりました.ただし、1 つのルールがあります。それは、その人に直接言わないようなことは絶対に書かないことです。





私の毎日のテンプレートは次のようになります。





Start of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes: Thankful For 🙏 * List things here Top of mind (Concerns) 🔥 * List things i'm most worried about What would make today awesome 🌟 * List our my idea outcomes for the day Worklog * List titles of meetings and tasks for the day End of Day Reflections 🪞 Stress: (Score 1-5) Joy: (Score 1-5) Notes:





私は最近、研究者ラルフ・ワルド・エマーソンの記事を読みました。このような反省日記をつけることで、幸福を自分自身の優先事項として設定することを思い出すことができます。これは私に共鳴し、私はこれを日常生活に取り入れることに取り組んできました.





まず、喜びとストレスを 1 から 5 のスケールで評価し、チームについて感謝していることを書き留めるよう求められます。次に、私の最大の関心事と、この日を思い出深いものにすると思うことをリストするように求められます.





終わりのないやることリストに取り組むことになると、私たちは皆、もう少し積極的になる余裕があります.やらなければならないことをすべて書き出して、最善を尽くすことを願うよりも、一歩下がって、直面する可能性のあるすべての障害を列挙する方がはるかに効果的だと思います.





ある研究では、障害に焦点を当てたジャーナリング手法を使用して、目標に対する毎日の進捗状況を 3 倍にできることがわかりました。

次の 3 つの手順が必要でした。

ステップ 1 は、1 日を通して達成したいいくつかの目標を書き留めることでした。 •

は、1 日を通して達成したいいくつかの目標を書き留めることでした。 • ステップ 2 は、成功を妨げる可能性のある障害を書き留めることでした。

は、成功を妨げる可能性のある障害を書き留めることでした。 ステップ 3は、それらの障害が発生した場合に、それらを克服するために何をするかを説明することでした。





失敗の計画に余分な時間を割いた人は、1 日の目標を達成する可能性が最大 3 倍高く、重要でないことではありますが、1 日の終わりの幸福度がかなり高かったのです。

このような仕訳テンプレートがどのように見えるかの例を次に示します。

🎯 Goal — finish book proposal ✋ Obstacle — I might get tempted to watch reruns of The Office 🚀 solution — throw the TV remote on the roof





自分のハードルを特定できるようになると、それを克服するための計画を立てやすくなります。





次に、前日のメモを確認します。これにより、次のようなことを思い出して、すぐに方向性を理解することができます。 「このトピックについて何を覚えておく必要がありますか?」または「今、私の皿には何がありますか?」





最後に、会議のヘッドラインとその日のタスクをリストします。日中、各ヘッダーの下にメモと要約を追加して、何が起こったのか、何がうまくいったのか、どのタスクが残っているのかを説明します.





これは、その日に起こったことを思い出し、自分が達成したことを振り返るのに役立ちます。





「私たちは、経験そのものからではなく、経験を振り返ることから学びます。」 — ジョン・デューイ、哲学者

ミーティングに行く

私は新しい人に会い、彼らの職業について聞くのが大好きですが、事前に調査することも好きです.





新しい人に会うとき、私はいつも黒曜石の「保管庫」をチェックして、つながりがあるかどうかを確認します.これには、以前に話をしたことがあるかどうか、彼らの作品を見たことがあるかどうか、または彼らのプレゼンテーションに参加したことがあるかどうかを確認することも含まれます.紹介中にそのようなつながりについて言及できると、氷を砕くのに最適な方法です.





ただし、挨拶と同じくらい重要なのは、優れたプレゼンテーションを行うことです。

優れたプレゼンターになるには、すべてを暗記する必要があると私は信じていました。プレゼンテーションがうまくいくまで練習を繰り返しました。しかし、場合によっては、より有機的なアプローチの方がうまくいくことがわかりました。





歴史家マーク ロバートソン Pt とのローミング ツアー。 2: PKM サポートによるライブ即興スピーキング。 Mark Robertson の功績、Youtube





今では、会議を進行するときにメモを持参し、スライドの代わりに使用することもあります。このアプローチは、Roam グラフを使用して教授法をサポートする歴史家である Mark Robertson に触発されました。マークは、タグ付けを使用して日付やその他のメタデータを歴史的現象に追加し、生徒に講義を行いながらリアルタイムでナビゲートしています。その結果、Mark は過去のデータベースをすばやく操作して、学生の質問に答えることができます。





メモは、プレゼンテーションを支援するだけでなく、リアルタイムでグループと共同作業するための優れた方法です。画面上のテキストや箇条書きになっているインタラクションを人々が見ることができると、どれほど魅力的であるかを目の当たりにしました。これらのメモは、誰もが後で参照できるため、全員が同じページに留まるのにも役立ちます。





これにより、決定を追跡し、改善が必要な場所を知ることができます。会議の概要を持つことは、同僚間の信頼と感謝を築くのにも役立ちます。

電子メール、ドキュメント、プレゼンテーションの知識を獲得する

情報化時代において、私たちは常にさまざまな情報源からの情報にさらされています。 2011 年の調査によると、私たちは 1 日に 4 分の 1 世紀前の約 5 倍の量のデータを消費しています。





実際、ニューヨーク タイムズによると、平均的な人の 1 日の情報の消費量は合計で 34 ギガバイトという驚異的な量に達しています。





メモを取り始める前は、読んだことのほとんどを忘れていました。仕事で得た情報を書き留めて保存することで、知識を記憶し、必要なときに適用できるようになりました。





有意義で魅力的なノート コレクションを作成するには、どのメール、プレゼンテーション、会話、または wiki ページを許可するかを選択する必要があります。このようにして、私が本当に共鳴するものを捉えたコレクションを作成できます.





これを達成するために、何かを追加する前にいくつかの質問を自問します。

それは私にインスピレーションを与えますか?

便利ですか? — 必ずしも刺激的ではない情報に出くわすことがありますが、統計、参考文献、調査結果、または役立つ図など、将来役立つ可能性があることがわかっています。

— 必ずしも刺激的ではない情報に出くわすことがありますが、統計、参考文献、調査結果、または役立つ図など、将来役立つ可能性があることがわかっています。 それは個人的なものですか? — ジャーナリングや日記をつける昔からの習慣のように、私たちはメモを取ることで自分の生活を記録し、自分がどのようにして自分自身になったのかをよりよく理解することができます。

— ジャーナリングや日記をつける昔からの習慣のように、私たちはメモを取ることで自分の生活を記録し、自分がどのようにして自分自身になったのかをよりよく理解することができます。 それは驚くべきことですか? — 情報理論家のクロード シャノンは、その発見によって現代のテクノロジーへの道を開いたが、「情報」を簡単に定義していた。驚かないのであれば、ある程度は知っていたはずなのに、なぜそれに注意する必要があるのでしょうか。





キャプチャしたら、簡単に再発見できるように、物を保管する場所が必要です。私は個人的にPARAシステムを使用しています.

プロジェクト (私が取り組んでいるもの)

(私が取り組んでいるもの) 担当分野 (私が担当していること)

(私が担当していること) リソース (私が興味を持っていること)

(私が興味を持っていること) アーカイブ(捨てるのが怖いもの)





古いメモを見つけるには通常は検索で十分ですが、情報を保存するためのこのような基本的なシステムがあると便利です。何だか心が落ち着きそうです。





どこに何があるかわかるという感覚なのかもしれませんし、整理すること自体に満足感があるのかもしれません。理由が何であれ、システムがあると、よりリラックスしてコントロールできるようになることを私は知っています.





ナレッジ マネジメントの専門家であるChris Collisonと Geoff Parcell はかつて次のように述べています。あなたにできることは、知識を作成、発見、収集、共有、抽出、検証、伝達、採用、適応、適用できる環境を管理することです。」

ランチタイムの軽食

追加の作業をせずに何かを上達させる方法があると言ったらどうしますか?信じられないかもしれませんが、本当です。





何かを上達させる最善の方法は、以前に取ったメモやアイデアに意図的に再びさらすことであり、これにはランチタイムほど良い時間はありません。

Readwiseデイリーレビュー機能。作者によるスクリーンショット





一度読んだだけでは頭に定着しません。しかし、 Readwiseのおかげで、Kindle や Read Later アプリからレビューする 5 つのランダムなメモを含むメールを毎日自分宛に送信できます。





ドイツの心理学者で量的記憶研究のパイオニアであるヘルマン・エビングハウス(1850–1909) は、間隔をあけて繰り返すことが長期記憶を改善する効果的な方法であることを発見しました。最近の研究は、これらの主張を支持しているようです。





しかし、私にとって、古い情報に触れることは、それを現在の問題に適用できるとき、または偶然のアイデアを刺激したり、魅力的な記憶を呼び起こしたりするときに、最も満足のいくものです.たとえば、歴史上の出来事について読むとき、それらが現在の出来事とどのように関連しているかについてよく考えます。過去が現在にどのように影響を与えるか、またその逆も同様であるというのは興味深いことです。





もちろんランチタイムも食事ですが、「考える食」に勝る食事はありません。

ナレッジ ワークを行う — 意思決定、提案、計画

「チャンスは準備された心に味方する。 – ルイ・パスツール





重要な仕事の書類を紛失すると、午後が無駄になったように感じることがあります。最近のマイクロソフトの調査によると、平均的な人は、仕事をするために必要な情報を探すために、勤務日の約5 分の 1 を費やしています。





また、International Data Corporation のレポートでは、一般的なナレッジ ワーカーの 1 日のうち 26% が、さまざまなシステムに散在する情報を探して統合することに費やされていることがわかりました。これは、毎月 1 週間の全労働時間に相当します。その時間を取り戻すことができると想像してみてください。

マインドパレス。 Sherlock、BBC の無断複写・転載を禁じます





シャーロック ホームズを BBC が脚色したもので、シャーロックは伝説的な精神の宮殿を建設します。これは、後で思い出せるように彼の手がかりと概念を隠しておくための架空の城です。ナレッジ マネジメント アプリを使用すると、いつでもどこでもアクセスできる独自の仮想マインド パレスを作成できます。





これにより、気を散らすものがなくなり、生産性が向上します。無関係なデータをふるいにかけることに時間を費やすことなく、必要な情報をすばやく見つけることができます。





たとえば、新しい戦略ドキュメントを開始するとき、すぐにキーワードとタグを使用して、関連するメモ、会話、古いプレゼンテーション、テンプレートをボールトから検索して、作業を開始できます。ダウンロード フォルダーでファイルを探す必要も、メール ハンティングも、Wiki ページ サファリも必要ありません。





すべてを 1 つのスペースに簡単にまとめることができ、重要な情報、人物、不足している情報のリストを作成し始めることができます。





「自己の究極の自由が成り立つのは、思い出す力の中にある。私は覚えているので自由です。」 — Abhinavagupta、10 世紀のカシミールの哲学者で神秘家。

同僚へのフィードバック

テッド・ラッソ。 Apple TV 無断複写・転載を禁じます





架空のサッカー コーチ、テッド ラッソの言葉を借りれば、「私にとって、成功とは勝ち負けではありません。これらの若い仲間がフィールドの内外で最高のバージョンになるのを助けることです。」





四半期ごとの目標を達成し、生産性を最大化することは不可欠ですが、チームや組織が最高のバージョンになるように支援することにも注力する必要があります。





同僚が 360 度のパフォーマンス レビューなどのフィードバックを求めた場合、彼らが何をしたか、何に感銘を受け、何を改善できると思うかについて、実際の例を挙げたいと思います。





ここで、先に述べた日次テンプレートが役に立ちます。毎日日記をつけて感謝の気持ちを書き留める習慣を持つことは、私を大いに助けてくれました.





タイムリーなフィードバックや賞賛を提供できるだけでなく、私が知っている各人の成果のポートフォリオを構築しています。これは、私の人生のすべての良いことを追跡し、私の周りの人々に対してより優雅になるための素晴らしい方法です.私があなたの名前を検索したときにあなたが表示されない場合は、それ自体が非常に重要です.





いずれにせよ、メモは、通常は骨の折れる雑用を、私が同僚に提供できることを誇りに思っている本物の個人的なフィードバックに変えるのに役立ちます。

一日の終わりの振り返りと仕事からの解放





「あまりにも多くの人が自分のベストを尽くして仕事をし、残り物を家に持ち帰っています」 — エスター・ペレル、心理学者

仕事が終わったら、ストレスと喜びを再び評価し、起こった興味深いことをメモします。





緊張をほぐして仕事から切り離すのに役立つだけでなく、私の最大の課題は思ったほど悪くないことを思い出させてくれます。ほぼすべての問題を分解して、1 日で対処することができます。

毎週のストレス、喜び、準備のレベルを追跡します。作者によるスクリーンショット





毎週の終わりに、Obsidian Trackerプラグインを使用して、その週の気分と執筆の生産性を視覚化します。次に、毎日のメモを確認し、週末のまとめを作成します。これは、月曜日の朝、特に休日の後に物事を順調に進めるのに非常に便利です。





また、毎月メモを確認することで、仕事の状況を把握し、全体像をよりよく理解することができます。これにより、四半期ごと、中間、および年末のレビューを書くことがはるかに管理しやすくなります。過去 1 か月間に行った作業を明確に理解することで、改善すべき領域を特定し、進捗状況を追跡することができます。





今では、すべての詳細を追跡する信頼できるシステムがあることを知っているので、仕事を「オフ」にしてリラックスできます。

メモを使ってより良い友達になる

「会話は、口を開けたり閉じたりするたびにアーティストになれる。」 — ロバート・ルイス・スティーブンソン





多くの点で生産性を高めるのは簡単ですが、ナレッジ マネジメントの専門家であるLarry Prusak氏は次のように述べています。





最近、私は友情ネットワークを無視しており、パンデミックは確かに役に立っていません.良いニュースは、状況を改善するために自分のメモを使用して独自の CRM システムを作成するように促されたことです。ベンチャー キャピタリストのピーター ボイスの例に倣い、私はAirtableを使用して自分のすべての人間関係を追跡しています。





私のパーソナル ネットワーク ボルトは Airtable で管理されています。作者によるスクリーンショット





これを達成するには、知っているすべての人をスプレッドシートにリストし、その属性を記録します。

「サークル」 は、誰かと知り合ったときに自分がどのネットワークに参加していたかを記録する方法です。大学経由でしたか?仕事を通して?個人的な友情?

は、誰かと知り合ったときに自分がどのネットワークに参加していたかを記録する方法です。大学経由でしたか?仕事を通して?個人的な友情? 「機能的」 とは、人々が行う作業を記録する方法です。

とは、人々が行う作業を記録する方法です。 「ステータス」 とは、最近、この人と関わるために何かをしたかどうかを示します。

とは、最近、この人と関わるために何かをしたかどうかを示します。 「Affinity」 は、誰かが興味を持っていることを記録する場所です。彼らが投資やファッションに興味を持っている場合、またはキムチに夢中になっている場合は、ここに記載します.

は、誰かが興味を持っていることを記録する場所です。彼らが投資やファッションに興味を持っている場合、またはキムチに夢中になっている場合は、ここに記載します. 「Last touch」 は、最後に連絡を取ったときの記録です。

は、最後に連絡を取ったときの記録です。 「アクティブ」 — 彼らとの現在の関係はアクティブだと思いますか?

— 彼らとの現在の関係はアクティブだと思いますか? 「地理」 は、彼らがどこに拠点を置いているかを示しています。

は、彼らがどこに拠点を置いているかを示しています。 最後に、 「相互」の下に、誰かと共通の知人やつながりを記録します。これはすべて、ネットワークがどのように重なり合い、互いに補完し合うかを理解することの一部です。





誰かと連絡を取った頻度、参加したイベント、そして私たちの関係がユニークである理由を追跡することは役に立ちます.友情を維持し、成長させることは、私にとって非常に重要です。





Airtable は、誕生日の招待リストを最適化するのに役立ちました。作者によるスクリーンショット





私の誕生日には、このシステムを使用して、参加者全員が少なくとも 1 人の素晴らしい人物とつながることができるようにしました。それは大成功でしたが、アルコールが私のためにほとんどの仕事をしたかもしれないことを認めます.





情報、エネルギー、リソースを共有できるように、人々を私の旅につなげる方法を常に模索しています。特に困難な時期には、頼りになる友人や愛する人たちによる強力なサポート体制が不可欠だと思います。

個人的なプロジェクトに取り組む

「建てない者は燃やさなければならない」 — 華氏451度





長い 1 日が終わると、家に帰ってコンピューターの前に座って新しい記事を書き始めるのが一番の楽しみです。私の中には、爆発しそうなほどの創造性があります。私が魅了されてきたすべてのものを他の人と共有することは、私が持っている最高の治療法の1つです.





テイラー・スウィフトが創造的な作詞作曲プロセスをサポートするためにノートを使用するのと同様に、私はノートを使用して新規および既存のプロジェクトのインスピレーションを引き出します。





私の進捗状況を示す黒曜石のメモ。リサーチ(左)、テーマ(中)、初稿(右)。作者によるスクリーンショット





まず、時間をかけて座って、何について書きたいかを考えます。トピックが頭に浮かんだら、空白のページを作成し、記事の基礎となる関連タイトルがないかノートを調べ始めます。各メモを開くたびに、内容を読み直し、最も適切な、または興味深い段落にコピーします。





このプロセスは、執筆のためのアイデアや資料を収集し、しばらく考えていなかったトピックについての記憶をリフレッシュするのに役立ちます。





自分のアイデアを似たようなカテゴリにグループ化して、自分の執筆でどの方向に進みたいかを確認し始めることができます。段落がテーマごとにグループ化されたら、すべてをもう一度調べて、興味をそそるように見えるものを判断します。これで、最初のドラフトを開始する準備が整いました。ライターのブロックに遭遇した場合は、元のメモのリストを時々参照します。





長期的なプロジェクトに取り組んでいるとき、すべての考え、理論、およびリソースを追跡するために日記が不可欠であることがわかりました.すべてを書き留める専用のスペースがあるので、アイデアを整理しておき、必要なときにすぐに戻ることができます。





このようにして、良いアイデアが取り残されないようにしています。最終的に、これらすべての長期プロジェクトはリリースの準備が整い、何年にもわたってメモ保管庫に集めた美しい経験と知識を活用することになります.





「クリエイティビティとは単に物事をつなぐことです」 — スティーブ ジョブズ

就寝前に視野を広げる

「別の見方が明らかに間違っている場合でも、それらにさらされることで、私たちの創造的な可能性が広がります。ある意味で、反対意見の力は驚きの力です」 — Jonah Lehrer、著者





創造性を育み、より健全なメンタル モデルを育む最良の方法の 1 つは、なじみのない視点に身をさらすことです。

ブラウザのニュースレター。作者によるスクリーンショット





毎晩、The Browser からメールを受け取るのを楽しみにしています。The Browserの編集者は、最高のオンライン ライティングを厳選しています。





雑誌の編集者は、芸術、歴史、政治、演劇、テクノロジー、哲学など、さまざまな分野から厳選した記事を掲載しているため、独自の世界観が得られます。





最も興味深い記事を後で読むアプリに追加した後、私は別の居心地の良い読書とハイライトのセッションに落ち着きます。

眠りにつく

「潜在意識へのリクエストなしに眠りにつくことは決してありません。」 - トーマス・エジソン





ソビエトの心理学者ブルマ・ツァイガルニクは、人間の心の癖を発見しました。タスクが完了していない場合、私たちはそれについて考えるのをやめることができないようです。午前 2 時にベッドで、自分がしていないことについて脳が叫んでいることに気付いた場合、それはツァイガルニクの瞬間です。





2011 年、心理学者の EJ マシカンポとロイ バウマイスターは、ボランティアにタスクを与え、それを完了させないことで、ボランティアに対するツァイガルニク効果を実証しました。それは彼らの心に残り、他の仕事をする能力を妨げました.





n Obsidian 寝る前に気になることを書き留めます。作者によるスクリーンショット





私が学んだ素晴らしいライフハックは、ほとんどのことを書き留めるだけで、ほとんどのことを認知的にオフロードできるということです。通常、私は就寝前にジャーナリングをしたり、スケジュールを立てたり、前日のTo Doリストを作成したりしてこれを行います.こうすることで、やらなければならないことすべてを忘れて、自由な時間を楽しむことやぐっすり眠ることに集中できます。





私は寝る前にたくさんのことを考えているので、書くことでより簡単に眠りにつくことができました.書き留めるだけで簡単に眠りにつくことができるので、頭の中にあることを忘れる心配はありません。





つまり、これは執拗なメモを取る人の生活の典型的な日です。魅力的ではないかもしれませんが、私にとってはうまくいきます!





ナレッジ キャプチャおよびストレージ システムは強力な資産です。これにより、すでに出回っている最高のアイデアをすばやく簡単に見つけることができるからです。これにより、車輪の再発明に費やす時間とエネルギーを大幅に節約できます。





課題は、自分の現在の知識を超えた可能性に対して心を開いておくことです。ちょっとした好奇心で、自分では思いつかなかった最高のアイデアを自分の人生に取り入れることができるシステムを手に入れたいと思っています.





ナレッジ マネジメント システムは、私たちの生産性、創造性、自己発見力を高めるのに非常に役立ちます。この記事が、それらを使用する創造的な方法を見つけるきっかけになったことを願っています。





Obsidian、Notion、Roam Research などのツールがあなたの生活をどのように変えたかについての話があれば、お気軽に Twitter でメッセージを送ってください。私はそれらを聞きたいです。

みなさん、ハッピーノートテイキング!





「知識には大きな力があり、それを集めて保存することは価値のある仕事であり、その喪失は文明の衰退の早期警告サインになる可能性がある.」 — Richard Ovenden、オックスフォード大学図書館員

補遺

完璧な個人知識管理 (または第二の頭脳) システムを設計する手助けが必要だとします。その場合は、Ryan Murphy のNOTE フレームワークを確認することをお勧めします。このフレームワークでは、原則が非常に簡潔に説明されています。





