AI を活用した創造性をビジネスに吹き込む

ビジネスにクリエイティビティを吹き込む 1 つの方法は、 AI を活用したクリエイティビティ マシンを作成することです。一連のオブジェクト (製品) が与えられると、この ML エンジンは、これまで見たことのないオブジェクト (製品) を「想像」し、それぞれがいくつかの異なる特性といくつかの類似した特性を持っています。





本質的に、これは一種の自動化された「クロス ドメイン イノベーション」と考えることができます。何世紀にもわたって使用されてきた Cross Domain Innovation は、さまざまな異なるドメインからの知識の収束を通じて、革新的なアイデア、経験、および価値を生み出すことを目的としています。これの素晴らしい例は、鳥と列車です。日本の新幹線は、鳥のくちばしに触発されました。類似性は明らかです。





日本の新幹線 vs カワセミ: なぜ空気力学ホイールを再作成するのですか?





そのため、上記を実装するために、「ほぐし」と呼ばれる AI 技術が使用されます。その目的は、人間の直感、想像力、革新を部分的に模倣することです。もつれの解消は新しいアイデアではなく、あらゆる種類の知識に使用でき、さまざまな現実世界の問題に適用できます。





もつれの解消とは正確には何ですか?





もつれの解消は、オブジェクトの特性を分解 (もつれを解消) し、それらを個別の次元としてエンコードする機械学習モデル (教師なし学習) です。





これを非技術的な言葉で説明すると、サイトに人の画像を追加する必要がある Web サイト開発者を想像してみてください。そのため、AI モデルに男性の写真が提供され、予想される出力は、似ているがはるかに背が高い想像上の人物の写真です。 AI モデルが「高さ」の寸法を個別に学習した場合は、それに応じてこれを調整して、見た目は似ているが背の高い人物の写真を取得できます。代わりに、身長と性別が一緒にエンコードされた場合、その要求は背の高い女性の写真になります。





AI「イマジネーション」モデルの最先端





南カリフォルニア大学 (USC) の研究チームは、コンピューター サイエンスの Laurent Itti 教授と Ph.D.学生の Yunhao Ge、Sami Abu-El-Haija、Gan Xin は、これまでに見たことのない物体を想像する AI モデルを開発しました。





2021 年の論文、グループ教師あり学習によるゼロショット合成(学習表現に関する会議) では、この作業について詳しく説明しています。





他の興味深いモデルは、人工知能 (AI) の研究所 (2015 年にイーロン マスクとサム アルトマンによってサンフランシスコで設立された) であるOpenAIによって作成されました。人類全体」。





この AI の「想像力」カテゴリの実際の応用分野と潜在的な応用分野を探ってみましょう。





AIバイアスの除去





AI のバイアスを軽減することは、常に懸念事項です。数年前の深刻な事件では、Google の画像認識サービスが非白人の人々を「ゴリラ」としてタグ付けし始めた後、「ゴリラ」という検索語がブロックされました。





同様に、Microsoft と IBM の顔分析サービスは、白人男性の写真を識別するときはほぼ完璧に機能しましたが、黒人女性の画像を分析するときはそれほどうまく機能しませんでした。これはトレーニング画像セットの偏りを反映しています。





この種の問題に対処する 1 つの方法は、もつれを解く手法を使用して、画像認識モデルから人種と性別の特徴をすべて抽出することです。





小売





ハインツには多数の製品と「品種」があります。もつれ解消モデルは、すべての製品に関する情報を取り込み、新製品、ロゴ、さらにはキャッチフレーズを提案できます。これらはフィルタリングされ、最終選考に残り、 AI を活用した製品開発の対象となります。





健康管理





医学では、薬物の特性、たとえば、他の特性とは対照的にコアの医学的特性を解きほぐし、それらを再構築して仕様を生成することは、新しい潜在的な薬物またはワクチンを提案するために使用できます。





スポーツ





サッカー (または英国のフットボール) は、1863 年にイングランドのサッカー協会が結成され、同時にサッカーとラグビーの両方のルールを定義したときに生まれました。今日、デジタル製品エージェンシーである AKQA は、AI モデルに、何百もの既存のゲームでトレーニングすることにより、新しいスポーツ ゲームを作成する方法を教えました。





その結果が、AI によって想像され作成された「Speedgate」というゲームです。サッカー、ラグビー、フリスビー (!) を組み合わせて、これまでに考えられたこともプレイしたこともない新しいゲームです。詳細については、このTechCrunch記事を参照してください。





Speedgate では、6 人のプレーヤーからなる 2 つの対戦チームが、フィールドの両端にある 3 つのゲートを介してボールをパス、キック、および/または投げますが、中央のゲートは除きます (AI にヒントを得たツイスト)。





ゲートは、プレイしている 3 人のディフェンダーのうち 1 人だけがディフェンスできます。他の 3 人のプレーヤーは、ボールをゲートに通そうとするフォワードです。アメリカン フットボールとは異なり、選手を押したり倒したりすることは許可されていません。ゲーム (および関連するすべてのルール) の作成に加えて、モデルは Speedgate のロゴと Speedgate のキャッチフレーズ テキスト (すぐに使える「Face the ball to be the ball to be above the ball」) を生成しました。 !)





しかし、AI モデルによって提案されたゲームの中には、明らかにスターターではないものもありました。たとえば、モデルは、フリスビーが空中で爆発してはならないという事実 (クレイジーな提案されたゲーム) や、プレーヤーがポールからぶら下がってはならないという事実を考慮していませんでした。そのため、AI と R&D 部門というチームの努力が常に必要となります。





音楽





OpenAI の MuseNet (2019) は、音楽ファイルの音符を予測するディープ ニューラル ネットワークです。 10 の異なるスタイルで最大 10 の異なる楽器で曲を生成します。





OpenAI の Jukebox (2020) は、ボーカル付きの音楽を生成するオープンソースのアルゴリズムです。 100 万のサンプルでトレーニングされたこのシステムには、ジャンル、アーティスト、および歌詞のスニペットが与えられ、そこから曲のサンプルが出力されます。





この AI 生成のカントリー ソングCountry music Alan Jackson Styleはいかがですか。





画像処理





OpenAI の DALL-E2 と CLIP





DALL-E2 は、テキスト記述からイメージを作成するトランスフォーマー モデルです。 CLIP は反対のことを行います。指定された画像の説明を作成します。





テキスト生成





OpenAI の Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) は、深層学習を使用して人間のようなテキストを生成する自己回帰言語モデルです。





GPT-3 で生成されたテキストの品質は驚くほど高く、人間が書いたものか機械が書いたものかを判別するのは困難です。しかし、書かれている内容の文脈は別の話です。





そこで AI クリエイティビティ マシンが介入します。つまり、GPT-3 によって記述されている内容が、議論されている概念やアイデアの点で真の価値を持っていることを確認します。詳細については、このニューヨーク タイムズの記事を参照してください。





2020 年 9 月 22 日に、Microsoft は GPT-3 の「排他的」使用のライセンスを取得しました。パブリック API は引き続き自由に使用できますが、基礎となるモデルはオープンソース化されなくなりました (:





バイオニック組織





BCG ヘンダーソン インスティテュートの会長であるマーティン リーブスは、「The Imagination Machine: how to spark new idea and create your company's future」という本を共著しました。バイオニック組織」。





バイオニクスとは、機械的または電子的なシステムによる生物学的システムの複製を意味します。この用語は、1958 年に研究者のジャック スティールによって、工学上の問題を解決することを目的とした生物の研究を定義するために造られました。





このアイデアは、アメリカの SF およびアクション テレビ シリーズ The Six Million Dollar Man (1973-1978) によって人気を博し、元宇宙飛行士であり、リー メジャーズが演じたアメリカ空軍大佐のスティーブ オースチンが、超人的な力、スピード、およびビジョンによって再建されました。バイオニックインプラントに。





取り除く





コア ビジネス プロセスとしての一貫した創造性は、新製品の提供という観点からビジネスの将来に取り組むことによって、最終的にビジネスに価値を与えるものです。





企業の研究部門は、USC で作成されたようなシステムを使用して、研究者のアイデアを補完し、最良の AI 提案を選別し、最終的にビジネスを前進させるのに役立つ可能性があります。





あなたの会社に研究開発部門がない場合、または高度な AI モデルを作成、調査、使用する方法がない場合は、 Fortuitappsまでお問い合わせください。





