How to Decode Web3 Data into a Human-Readable Format

In the world of web3 development, we often experience challenges with encoded errors, logs, or data in general. This data, typically presented in an encoded format, is in a lot of different use cases required to be human readable and thus we need libraries to decode it effectively. At blocktorch we came across this need internally, and so we decided to open-source the decoder service we have built.





There are many good reasons why data is encoded, for example, efficiency, integrity, and data security. But, of course, as long as humans are in the loop to work with the data, decoding the data and respective decoder services are indispensable. For example, we triggered a transaction and got this error: 0xf32bec2f . From that encoded data alone it is hard to understand the actual error and consequently fix the issue.





The blocktorch-xyz/decoder simplifies the decoding process of the data into a human-readable format, thereby enhancing efficiency and clarity in your web3 engineering tasks.





How the decoder service works

To use the decoder, all you require is the Application Binary Interfaces (ABIs) of the relevant smart contract in addition to the encoded data.





Using the previously mentioned example (error 0xf32bec2f) , we will proceed to decode the data. To accomplish this task, we construct a call to the blocktorch-xyz/decoder containing ABIs associated with the smart contract, and the encoded data. The smart contract we use in our example is the Aggregation Router from 1inch Network on Polygon with address 0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582.





The ABI for verified and published smart contracts can be found on block explorers — for example we are using polygonscan to derive the smart contract ABI: https://polygonscan.com/address/0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582#code





[{"inputs":[{"internalType":"contract IWETH","name":"weth","type":"address"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"inputs":[],"name":"AccessDenied","type":"error"},{"inputs":[],"name":"AdvanceNonceFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"AlreadyFilled","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ArbitraryStaticCallFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"BadPool","type":"error"},{"inputs":[],"name":"BadSignature","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ETHTransferFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ETHTransferFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"EmptyPools","type":"error"},{"inputs":[],"name":"EthDepositRejected","type":"error"},{"inputs":[],"name":"GetAmountCallFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"IncorrectDataLength","type":"error"},{"inputs":[],"name":"InsufficientBalance","type":"error"},{"inputs":[],"name":"InvalidMsgValue","type":"error"},{"inputs":[],"name":"InvalidMsgValue","type":"error"},{"inputs":[],"name":"InvalidatedOrder","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MakingAmountExceeded","type":"error"},{"inputs":[],"name":"MakingAmountTooLow","type":"error"},{"inputs":[],"name":"OnlyOneAmountShouldBeZero","type":"error"},{"inputs":[],"name":"OrderExpired","type":"error"},{"inputs":[],"name":"PermitLengthTooLow","type":"error"},{"inputs":[],"name":"PredicateIsNotTrue","type":"error"},{"inputs":[],"name":"PrivateOrder","type":"error"},{"inputs":[],"name":"RFQBadSignature","type":"error"},{"inputs":[],"name":"RFQPrivateOrder","type":"error"},{"inputs":[],"name":"RFQSwapWithZeroAmount","type":"error"},{"inputs":[],"name":"RFQZeroTargetIsForbidden","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ReentrancyDetected","type":"error"},{"inputs":[],"name":"RemainingAmountIsZero","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ReservesCallFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ReturnAmountIsNotEnough","type":"error"},{"inputs":[],"name":"SafePermitBadLength","type":"error"},{"inputs":[],"name":"SafeTransferFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"SafeTransferFromFailed","type":"error"},{"inputs":[{"internalType":"bool","name":"success","type":"bool"},{"internalType":"bytes","name":"res","type":"bytes"}],"name":"SimulationResults","type":"error"},{"inputs":[],"name":"SwapAmountTooLarge","type":"error"},{"inputs":[],"name":"SwapWithZeroAmount","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TakingAmountExceeded","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TakingAmountIncreased","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TakingAmountTooHigh","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TransferFromMakerToTakerFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"TransferFromTakerToMakerFailed","type":"error"},{"inputs":[],"name":"UnknownOrder","type":"error"},{"inputs":[],"name":"WrongAmount","type":"error"},{"inputs":[],"name":"WrongGetter","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ZeroAddress","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ZeroMinReturn","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ZeroReturnAmount","type":"error"},{"inputs":[],"name":"ZeroTargetIsForbidden","type":"error"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"newNonce","type":"uint256"}],"name":"NonceIncreased","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"remainingRaw","type":"uint256"}],"name":"OrderCanceled","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"remaining","type":"uint256"}],"name":"OrderFilled","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"}],"name":"OrderFilledRFQ","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"uint8","name":"amount","type":"uint8"}],"name":"advanceNonce","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"and","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"target","type":"address"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"arbitraryStaticCall","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"salt","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"interactions","type":"bytes"}],"internalType":"struct OrderLib.Order","name":"order","type":"tuple"}],"name":"cancelOrder","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"orderRemaining","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"orderInfo","type":"uint256"}],"name":"cancelOrderRFQ","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"orderInfo","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"additionalMask","type":"uint256"}],"name":"cancelOrderRFQ","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"salt","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"interactions","type":"bytes"}],"internalType":"struct OrderLib.Order","name":"order","type":"tuple"}],"name":"checkPredicate","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"contract IClipperExchangeInterface","name":"clipperExchange","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"dstToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"inputAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"outputAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"goodUntil","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"r","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes32","name":"vs","type":"bytes32"}],"name":"clipperSwap","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"contract IClipperExchangeInterface","name":"clipperExchange","type":"address"},{"internalType":"address payable","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"dstToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"inputAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"outputAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"goodUntil","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"r","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes32","name":"vs","type":"bytes32"}],"name":"clipperSwapTo","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"contract IClipperExchangeInterface","name":"clipperExchange","type":"address"},{"internalType":"address payable","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"dstToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"inputAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"outputAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"goodUntil","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"r","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes32","name":"vs","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes","name":"permit","type":"bytes"}],"name":"clipperSwapToWithPermit","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"destroy","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"eq","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"salt","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"interactions","type":"bytes"}],"internalType":"struct OrderLib.Order","name":"order","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"signature","type":"bytes"},{"internalType":"bytes","name":"interaction","type":"bytes"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"skipPermitAndThresholdAmount","type":"uint256"}],"name":"fillOrder","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"","type":"bytes32"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"info","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"}],"internalType":"struct OrderRFQLib.OrderRFQ","name":"order","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"signature","type":"bytes"},{"internalType":"uint256","name":"flagsAndAmount","type":"uint256"}],"name":"fillOrderRFQ","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"","type":"bytes32"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"info","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"}],"internalType":"struct OrderRFQLib.OrderRFQ","name":"order","type":"tuple"},{"internalType":"bytes32","name":"r","type":"bytes32"},{"internalType":"bytes32","name":"vs","type":"bytes32"},{"internalType":"uint256","name":"flagsAndAmount","type":"uint256"}],"name":"fillOrderRFQCompact","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"filledMakingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"filledTakingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"info","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"}],"internalType":"struct OrderRFQLib.OrderRFQ","name":"order","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"signature","type":"bytes"},{"internalType":"uint256","name":"flagsAndAmount","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"target","type":"address"}],"name":"fillOrderRFQTo","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"filledMakingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"filledTakingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"info","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"}],"internalType":"struct OrderRFQLib.OrderRFQ","name":"order","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"signature","type":"bytes"},{"internalType":"uint256","name":"flagsAndAmount","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"target","type":"address"},{"internalType":"bytes","name":"permit","type":"bytes"}],"name":"fillOrderRFQToWithPermit","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"","type":"bytes32"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"salt","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"interactions","type":"bytes"}],"internalType":"struct OrderLib.Order","name":"order_","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"signature","type":"bytes"},{"internalType":"bytes","name":"interaction","type":"bytes"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"skipPermitAndThresholdAmount","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"target","type":"address"}],"name":"fillOrderTo","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"actualMakingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"actualTakingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"salt","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"interactions","type":"bytes"}],"internalType":"struct OrderLib.Order","name":"order","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"signature","type":"bytes"},{"internalType":"bytes","name":"interaction","type":"bytes"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"skipPermitAndThresholdAmount","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"target","type":"address"},{"internalType":"bytes","name":"permit","type":"bytes"}],"name":"fillOrderToWithPermit","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"},{"internalType":"bytes32","name":"","type":"bytes32"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"gt","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"components":[{"internalType":"uint256","name":"salt","type":"uint256"},{"internalType":"address","name":"makerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"takerAsset","type":"address"},{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"address","name":"receiver","type":"address"},{"internalType":"address","name":"allowedSender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"takingAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"interactions","type":"bytes"}],"internalType":"struct OrderLib.Order","name":"order","type":"tuple"}],"name":"hashOrder","outputs":[{"internalType":"bytes32","name":"","type":"bytes32"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"increaseNonce","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"maker","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"slot","type":"uint256"}],"name":"invalidatorForOrderRFQ","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"lt","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"name":"nonce","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"makerAddress","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"makerNonce","type":"uint256"}],"name":"nonceEquals","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"offsets","type":"uint256"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"or","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"}],"name":"remaining","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32","name":"orderHash","type":"bytes32"}],"name":"remainingRaw","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bytes32[]","name":"orderHashes","type":"bytes32[]"}],"name":"remainingsRaw","outputs":[{"internalType":"uint256[]","name":"","type":"uint256[]"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"renounceOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"contract IERC20","name":"token","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"rescueFunds","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"target","type":"address"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"simulate","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"contract IAggregationExecutor","name":"executor","type":"address"},{"components":[{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"dstToken","type":"address"},{"internalType":"address payable","name":"srcReceiver","type":"address"},{"internalType":"address payable","name":"dstReceiver","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturnAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"flags","type":"uint256"}],"internalType":"struct GenericRouter.SwapDescription","name":"desc","type":"tuple"},{"internalType":"bytes","name":"permit","type":"bytes"},{"internalType":"bytes","name":"data","type":"bytes"}],"name":"swap","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"spentAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"time","type":"uint256"}],"name":"timestampBelow","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"timeNonceAccount","type":"uint256"}],"name":"timestampBelowAndNonceEquals","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"transferOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturn","type":"uint256"},{"internalType":"uint256[]","name":"pools","type":"uint256[]"}],"name":"uniswapV3Swap","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"int256","name":"amount0Delta","type":"int256"},{"internalType":"int256","name":"amount1Delta","type":"int256"},{"internalType":"bytes","name":"","type":"bytes"}],"name":"uniswapV3SwapCallback","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address payable","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturn","type":"uint256"},{"internalType":"uint256[]","name":"pools","type":"uint256[]"}],"name":"uniswapV3SwapTo","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address payable","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturn","type":"uint256"},{"internalType":"uint256[]","name":"pools","type":"uint256[]"},{"internalType":"bytes","name":"permit","type":"bytes"}],"name":"uniswapV3SwapToWithPermit","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturn","type":"uint256"},{"internalType":"uint256[]","name":"pools","type":"uint256[]"}],"name":"unoswap","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address payable","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturn","type":"uint256"},{"internalType":"uint256[]","name":"pools","type":"uint256[]"}],"name":"unoswapTo","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address payable","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"contract IERC20","name":"srcToken","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"minReturn","type":"uint256"},{"internalType":"uint256[]","name":"pools","type":"uint256[]"},{"internalType":"bytes","name":"permit","type":"bytes"}],"name":"unoswapToWithPermit","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"returnAmount","type":"uint256"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"stateMutability":"payable","type":"receive"}]





Once you know the data you want to decode, the smart contract address and ABI you can trigger the call to the decoder service.





For our example, we trigger the following call:

The response will be human-readable data. As you can see now in our example the error we received was “ReturnAmountIsNotEnough” in the “unoswap” function.

{ "transaction": { "args": [ "0x0000000000000000000000000000000000000000", { "type": "BigNumber", "hex": "0x01158e460913d00000" }, { "type": "BigNumber", "hex": "0xea9ac8" }, [ { "type": "BigNumber", "hex": "0x3b6d034055ff76bffc3cdd9d5fdbbc2ece4528ecce45047e" } ] ], "functionFragment": { "type": "function", "name": "unoswap", "constant": false, "inputs": [ { "name": "srcToken", "type": "address", "indexed": null, "components": null, "arrayLength": null, "arrayChildren": null, "baseType": "address", "_isParamType": true }, { "name": "amount", "type": "uint256", "indexed": null, "components": null, "arrayLength": null, "arrayChildren": null, "baseType": "uint256", "_isParamType": true }, { "name": "minReturn", "type": "uint256", "indexed": null, "components": null, "arrayLength": null, "arrayChildren": null, "baseType": "uint256", "_isParamType": true }, { "name": "pools", "type": "uint256[]", "indexed": null, "components": null, "arrayLength": -1, "arrayChildren": { "name": null, "type": "uint256", "indexed": null, "components": null, "arrayLength": null, "arrayChildren": null, "baseType": "uint256", "_isParamType": true }, "baseType": "array", "_isParamType": true } ], "outputs": [ { "name": "returnAmount", "type": "uint256", "indexed": null, "components": null, "arrayLength": null, "arrayChildren": null, "baseType": "uint256", "_isParamType": true } ], "payable": true, "stateMutability": "payable", "gas": null, "_isFragment": true }, "name": "unoswap", "signature": "unoswap(address,uint256,uint256,uint256[])", "sighash": "0x0502b1c5", "value": { "type": "BigNumber", "hex": "0x01158e460913d00000" } }, "error": { "args": [], "errorFragment": { "type": "error", "name": "ReturnAmountIsNotEnough", "inputs": [], "_isFragment": true }, "name": "ReturnAmountIsNotEnough", "signature": "ReturnAmountIsNotEnough()", "sighash": "0xf32bec2f" } }





The same will also work in case the smart contract uses a proxy, all you need to do is provide the proxy ABI and the service will decode it for you.





Running the web3 data decoder locally

Clone the repository







2. Add .env.development file with the following envs (remark: as a general best practice if you push to github please always ensure the files your environment variables are stored in are included in your .gitignore file)





BASIC_AUTH_INTERNAL_USERNAME=username BASIC_AUTH_INTERNAL_PASSWORD=very-secure-password





3. Install dependencies and run the service





npm i npm run dev





or





yarn yarn run dev





That’s it, you can run the following call to test it





🥳 Congrats you are now set up to decode EVM transactions locally into human-readable format!



We highly encourage you to contribute to the package by submitting a PR. You can find the GitHub repository here:https://github.com/blocktorch-xyz/decoder









At Blocktorch we are on a mission to give web3 builders superpowers. Our web3 observability platform provides end-2-end observability like real-time tracing, logging, and monitoring for developers building decentralized applications and smart contracts. We support the full stack of any dApp.