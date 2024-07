ZKBase dévoile une feuille de route détaillée du produit : lancement de Testnet, intégration du réseau principal et au-delà

Chère communauté ZKBase,





L'équipe ZKBase est ravie d'annoncer la feuille de route détaillée du produit le 9 mai 2024. ZKBase est une chaîne ZKEVM décentralisée, programmable et basée sur GPU. Notre objectif est de fournir une plate-forme décentralisée stable et efficace pour prendre en charge un large éventail d'opérations de développement DApp et de contrats intelligents.





La planification des produits

Phase un : Testnet

ZKBase prévoit de lancer le testnet le 21 mai 2024, avec des fonctionnalités de navigateur complètes et des cas d'utilisation DEX (Swap et Liquidity Pool). Les utilisateurs pourront tester minutieusement ces fonctionnalités à l’aide de jetons de test.





















Phase deux : lancement du réseau principal

Le réseau principal prendra en charge —





Intégration du portefeuille : les utilisateurs peuvent facilement ajouter le réseau aux portefeuilles existants comme MetaMask sans avoir besoin de créer un portefeuille Layer2 distinct.

Blockchain Explorer : prend en charge différents types d'opérations de contrats intelligents.



Prise en charge des applications DApp –





DEX : offrant un ensemble complet de cas d'utilisation des fonctionnalités ZKSwap.

Nous prévoyons de lancer officiellement le réseau principal vers le 12 juin 2024.

De plus, nous avons mis à jour les logos des médias communautaires pour les aligner sur le lancement de la chaîne ZKBase.

ZKMarket (marché de la puissance informatique décentralisée)



Nous créerons un marché public décentralisé de la puissance de calcul. Cette plate-forme encouragera davantage de fournisseurs d'électricité à participer au secteur minier et établira un environnement ouvert et libre pour l'interaction entre les fournisseurs d'énergie informatique et les consommateurs. Cela fournit non seulement un nouveau mode d'échange de ressources informatiques, mais garantit également la transparence, la sécurité et l'automatisation des transactions.





Fonctionnalités dans la planification —





Des DApp supplémentaires sont encore en phase de planification, avec des délais de lancement spécifiques à déterminer.

Chronologie

Développement Testnet : du 15 avril au 31 mai, terminer les travaux de conception et de développement du produit, garantissant le lancement du testnet vers le 21 mai 2024.

Opération Testnet et préparation du réseau principal : du 1er juin au 15 juin, exécution du testnet et préparation du réseau principal.

Sortie du réseau principal : sortie officielle prévue à la mi-juin.

Plans futurs

Amélioration de la technologie : Poursuivre les recherches sur le développement de la technologie de la chaîne Ethereum Layer 2 pour garantir des mises à jour et des avancées en temps opportun.

Prise en charge de l'intégration : fournir une assistance pour encourager les développeurs à créer et déployer rapidement des applications basées sur ZKBase.

Création de communauté : établir une communauté de développeurs pour le support technique et le partage de ressources afin de promouvoir la coopération et la communication.

Développement de partenariats : établissez des partenariats au sein de l'écosystème Ethereum et élargissez la coopération entre les chaînes pour enrichir l'écosystème blockchain.

Promotion et marketing : lancez des activités promotionnelles complètes pour informer les utilisateurs et les développeurs sur les avantages et les scénarios d'application de la technologie ZKBase, favorisant ainsi son adoption généralisée.



Merci à tous pour votre soutien et votre participation continus. Attendons avec impatience les nouvelles expériences et possibilités que ZKBase apportera !





L'équipe ZKBase