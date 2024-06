Votre manuel pour naviguer dans les paradoxes de la vie

Salut tout le monde!



Cet article explore des paradoxes vraiment fascinants qui font réfléchir. À première vue, ils semblent complètement illogiques, mais lorsque vous creusez plus profondément, vous êtes époustouflé par la sagesse qu’ils révèlent.

Les paradoxes abordés – comme devenir moins heureux à mesure que l’on recherche le plaisir, ou comment être extrêmement tolérant peut en fait tuer la tolérance – semblent peu orthodoxes au premier abord. Mais plus vous réfléchissez, plus ils révèlent des vérités nuancées sur la vie et la nature humaine.

J'écris sur la manière dont l'échec peut vous apprendre plus que le succès, sur la manière dont nous avons besoin d'individualité combinée à des liens sociaux et sur la manière dont s'accepter soi-même permet paradoxalement de grandir et de changer. Les paradoxes sont comme des koans zen intellectuels qui remettent en question les hypothèses d’une manière assez hallucinante (mais qui suscite la réflexion).





En apparence, elles semblent totalement illogiques – deux idées qui se contredisent . Mais quand on creuse plus profondément, ils révèlent une sagesse surprenante .





Prends mon ami James. C'est un paradoxe complet. D’une part, c’est un avocat plaidant incroyablement performant qui défend des affaires complexes. Mais pendant son temps libre, il fait du bénévolat dans un refuge pour animaux et élève des chiens de sauvetage.





Contradiction totale, non ?





Mais dans le cas de James, le paradoxe est tout à fait logique . Plaider devant les tribunaux répond à son besoin de défi intellectuel. Prendre soin des animaux satisfait son côté attentionné. Les paradoxes de son caractère font de lui ce qu'il est.





Je pense que nous avons tous des paradoxes intérieurs comme James. Et les explorer peut débloquer de nouvelles connaissances de soi .





Les paradoxes nous invitent à dépasser notre pensée linéaire habituelle et nos catégories binaires. Lorsque nous laissons de la place aux contradictions, nous nous ouvrons à de nouvelles façons de voir le monde et nous-mêmes.

Alors aujourd’hui, je veux partager certains de mes paradoxes hallucinants préférés .





Sur une note personnelle, y réfléchir stimule ma créativité et m'aide à remettre en question mes hypothèses. Les paradoxes sont comme les koans zen – des énigmes apparemment absurdes qui vous guident vers de profondes réalisations .





Espérons que plonger dans quelques paradoxes ici suscitera de nouvelles perspectives pour nous tous !





Aperçu du contenu

Le paradoxe de l'hédonisme

Le paradoxe de la tolérance

Le paradoxe de la croissance

Le paradoxe de l'échec

Le paradoxe de la subjectivité

Le paradoxe du biais de confirmation

Le paradoxe du flux

Le paradoxe de la perfection

Le paradoxe de la connaissance

Le paradoxe du choix

Le paradoxe de la patience

Le paradoxe de l'individualité

Le paradoxe de la planification

Le paradoxe de l'acceptation





Le paradoxe de l'hédonisme

Levez la main si vous aimez le plaisir. Bonne nourriture, voyages, dimanches farniente sur le canapé... Ne voulons-nous pas tous maximiser le plaisir et le plaisir ?





C’est ce qu’on appelle l’hédonisme – l’idée selon laquelle le plaisir est le but le plus élevé de la vie. Et à première vue, cela est tout à fait logique. Qui ne veut pas être heureux ?





Mais voici ce qui est fou : plus nous recherchons le plaisir, moins nous l'apprécions réellement. Sauvage, non ?





Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous prenez des vacances incroyables à Hawaï. Vous restez allongé sur la plage en buvant des mai tais pendant une semaine d'affilée. Un bonheur absolu .





Mais que se passe-t-il une fois de retour à la maison ? Le contraste rend la vie ordinaire fade. Le soleil, l'océan, les boissons avec des petits parasols vous manquent.





Trop de plaisir vous rend insatisfait de la vie quotidienne. Le paradoxe du plaisir en action.

La même chose s’applique aux plaisirs quotidiens. Lorsque nous mangeons trop de bonne nourriture ou nous divertissons, nous nous ennuyons. La nouveauté s’estompe.





Nous sommes également déçus lorsque la réalité ne répond pas à nos attentes en matière de plaisir. Avez-vous déjà planifié une soirée amusante qui a fini par être meh ? Ou avez-vous acheté un nouveau gadget sophistiqué qui ne vous ravit plus après une semaine ?





Rechercher le plaisir trop directement est une bataille difficile. Le paradoxe du plaisir montre que nous trouvons le bonheur indirectement , à travers les contrastes, les surprises et les attentes réduites. Plus n’est pas toujours mieux.





Alors la prochaine fois que vous vous reprocherez de ne pas maximiser votre plaisir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rappelez-vous : la modération et la modestie pourraient bien être la voie vers le véritable plaisir.





Le paradoxe de la tolérance

La tolérance semble plutôt bonne en théorie. Vivez et laissez vivre, non ? Je respecterai vos convictions, vous respectez les miennes. C'est parfait.





Mais voici ce qui est hallucinant : la tolérance absolue peut en fait détruire la tolérance .





Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez une société où toutes les croyances et tous les comportements sont tolérés quoi qu’il arrive. Cela signifie que les progressistes tolérants doivent tolérer les fanatiques intolérants.





Les fanatiques commencent alors à porter atteinte à la diversité et aux droits de l’homme. Mais personne ne les arrête parce que « nous sommes tolérants ! Bientôt, les fanatiques proscrivent complètement la tolérance.





Cela montre qu’une tolérance illimitée est autodestructrice . Comme le philosophe Karl Popper l’a compris alors qu’il fuyait les nazis : pour avoir une société véritablement tolérante, nous ne pouvons pas tolérer l’intolérance.





Popper l'a expliqué ainsi :





"Pour maintenir une société tolérante, la société doit être intolérante envers l'intolérance."





Ça fait mal au cerveau, non ? Mais c'est logique. Nous ne devons pas tolérer la haine ou l'oppression.





Nous pouvons les contrer avec la raison et la liberté d’expression. Mais nous devons défendre des valeurs comme la diversité et la liberté contre ceux qui les attaquent.





La vraie tolérance nécessite des limites morales. C'est le paradoxe que pour préserver l'ouverture d'esprit, nous devons lutter contre la fermeture d'esprit.





Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demandera de tolérer l'injustice parce que la « tolérance », rappelez-vous : une tolérance saine a besoin de limites .





Le paradoxe de la croissance

Avez-vous déjà eu l'impression de travailler sans voir de résultats ? J'y suis allé aussi. De nos jours, nous sommes obsédés par les gains immédiats. Mais la véritable croissance personnelle ressemble plus à de l’agriculture qu’à une gratification instantanée.





Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. Facebook en 2004. Au début, juste un simple réseau universitaire. Après sa première année, seulement 1 million d'utilisateurs. Pas encore vraiment viral.





Mais les fondateurs de Facebook ont joué le jeu sur le long terme . Ils ont continué à améliorer le produit, à déterminer le modèle commercial et à constituer leur équipe. Ils ont posé des bases solides au cours de ces premières années.





Alors boum ! Croissance exponentielle . Aujourd'hui, Facebook compte 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. C'est le pouvoir des rendements exponentiels.





Comme le dit l'investisseur Morgan Housel : « Rien ne se passe pendant longtemps, puis tout arrive en même temps. »





Les accalmies et les plateaux ne sont pas des échecs. Ils préparent le terrain pour le futur décollage. En matière de croissance personnelle, tout est une question de long terme .





Alors continuez à planter des graines grâce à des efforts constants. Nourrissez vos compétences. Occupez-vous de vos relations.





Un jour, ces graines fleuriront au-delà de vos rêves les plus fous . On ne sait jamais lequel va décoller.





Résistez à l'envie de résultats instantanés . Engagez-vous dans le processus, pas dans le résultat. Ton temps viendra.





Le paradoxe de l'échec

Levez la main si vous avez évité les risques parce que vous craignez l’échec.





Je sais que j'en ai eu plusieurs (beaucoup, beaucoup, plusieurs) fois ! Sortir de notre zone de confort peut sembler effrayant.





Mais tu sais quoi? L'échec est totalement sous-estimé . En fait, cela peut être notre meilleur professeur sur la voie du succès.





Il suffit de demander à James Dyson, inventeur de l'aspirateur sans sac. Au début de sa carrière, Dyson a créé 5 127 prototypes d’aspirateurs. Et 5 126 d’entre eux ont échoué.





Peux-tu imaginer? Mais il voyait chaque échec comme une étape essentielle. Chaque erreur lui donnait plus de données pour améliorer le prochain prototype.





Après des milliers de réglages et de tests, Dyson a finalement réussi à réaliser le prototype n°5 127.





Aujourd’hui, Dyson est un nom connu. James est milliardaire.





Comme il l'a dit : « J'ai appris de chacun de ces 5 126 échecs. »





L’échec révèle nos angles morts et nos défauts. Cela développe notre créativité. Cela renforce la résilience et la détermination. L’échec est l’outil ultime de croissance personnelle.





Alors la prochaine fois que vous aurez peur d’échouer, souvenez-vous des 5 000 flops de Dyson. Considérez les échecs comme des commentaires utiles pour vous améliorer. Plus vous échouez, plus vous apprenez.





Le paradoxe de la subjectivité

Que se passe-t-il dans ta tête ? Comment votre esprit donne-t-il un sens au monde ?

Ces questions ont déconcerté les philosophes pendant des siècles.





Explorons une idée : le paradoxe de la subjectivité .





Vous voyez, nous avons chacun deux côtés :





Le Sujet – notre monde intérieur, nos pensées, nos sentiments. Le « je » au centre de l’expérience. L' Objet - notre moi physique qui peut être observé et mesuré scientifiquement.





Alors, sommes-nous des sujets ? Objets? Les deux?? C'est vraiment hallucinant.





D'un côté, je me sens comme un agent libre : je fais des choix et j'agis. Mais la science me considère comme un ensemble de produits chimiques façonnés par la biologie et l’environnement.





Comment concilier ces perspectives ? Qui est aux commandes : mon sujet intérieur ou mon objet extérieur ? Des questions de libre arbitre, d’identité et de moralité se posent.





Ce paradoxe s'applique également aux autres. Nous sommes tous des sujets naviguant dans nos mondes intérieurs. Mais les uns pour les autres, nous sommes des objets – des êtres physiques à observer et à évaluer.





Alors quelle est la résolution ? Peut-être devons-nous accepter la contradiction . Reconnaissez que nous sommes à la fois des sujets ET des objets, des êtres intérieurs et extérieurs.





En tant que sujets, nous pouvons créer un sens et des valeurs personnels. En tant qu’objets, nous pouvons apprendre des données et des expériences. Nous pouvons respecter les deux facettes de nous-mêmes et des autres.





En transcendant le paradoxe, nous atteignons un niveau de conscience supérieur. Pas l'un ou l'autre , mais les deux/et .





Le paradoxe de la subjectivité résolu !





Le paradoxe du biais de confirmation

Comment découvrir ce qui est vrai dans ce monde ? Je ne sais pas pour vous, mais je me fie beaucoup à mes propres opinions et croyances. Ils façonnent ma façon de voir les choses.





Mais que se passe-t-il si certaines de mes croyances sont totalement fausses ? Cela devrait être une pensée très effrayante.

Cela nous amène au paradoxe du biais de confirmation .





Le biais de confirmation se produit lorsque nous recherchons des informations qui correspondent à nos croyances existantes et ignorons tout ce qui les contredit. Fou, non ?





C’est comme regarder uniquement les chaînes d’information qui correspondent à notre politique. Ou éviter les personnes ayant des points de vue différents. C’est confortable de voir nos convictions confirmées.





Mais cela nous enferme paradoxalement dans nos propres perspectives limitées. Nous cessons de remettre en question, d’apprendre et de mettre à jour nos points de vue.





Pas si génial pour la croissance.





Notre esprit s’accroche à des croyances familières pour éviter tout inconfort et se sentir rationnel. Mais cela a un coût. Le biais de confirmation nous ferme l'esprit .





Alors comment échapper à ce paradoxe ? Une solution consiste à rechercher activement des points de vue opposés qui remettent en question les nôtres.





Cela semble inconfortable au début, mais nous oblige à repenser nos hypothèses.

Une autre façon consiste à nous exposer à des personnes diverses ayant des parcours et des expériences différents.





Cela élargit notre perspective .





En prenant conscience du paradoxe du biais de confirmation, nous pouvons nous surprendre à rechercher des informations auto-validantes. Et faites un effort pour perturber cette tendance.





Nos croyances ne doivent pas rester stagnantes.





Il existe tout un monde d'idées - si nous gardons l'esprit ouvert .





Le paradoxe du flux

Avez-vous déjà été « dans la zone » en faisant quelque chose de difficile ? Qu'il s'agisse de sport, de musique, de codage, vous êtes tellement concentré que tout le reste disparaît.





Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle cet état mental « flux ». Vous en faites probablement l’expérience lorsque vos compétences sont à la hauteur du défi. Ni trop dur, ni trop facile. Exactement .





Le flux est idéal pour la créativité, la productivité et le bien-être. Qui n’en voudrait pas davantage ?





Mais le flux présente également un paradoxe délicat.





Vous voyez, le flux peut à la fois provoquer des performances optimales et en être la cause. Situation de la poule et de l'œuf.

D'une part, le flux se produit lorsque vous êtes immergé dans le défi. Cette focalisation laser améliore naturellement les performances.





Mais d’un autre côté, bien faire peut vous mettre dans le flow ! Parce que les bons retours et les bons résultats vous maintiennent engagé.





Alors, qu'est-ce qui vient en premier : le débit ou la performance maximale ? La réponse : c'est une boucle.





Le flux améliore les performances, ce qui améliore le flux, ce qui améliore les performances.

Ils s’appuient les uns sur les autres.





Au lieu de résoudre le paradoxe, nous pouvons l’utiliser à notre avantage. Recherchez le flux pour mieux performer. Mieux performer pour maintenir le flux.





C'est un cercle vertueux. Nous pouvons surfer sur cette vague de paradoxe du flux pour faire passer nos compétences au niveau supérieur.





Le paradoxe de la perfection

Le perfectionnisme vous aspire avec la promesse de grandeur. Mais cela vous laisse souvent anxieux, dépassé et vous donne le sentiment d’un échec. Semble familier?





C’est le paradoxe de la perfection en action.





Ironiquement, la poursuite de la perfection rend l’excellence impossible !





D’où vient cette mentalité erronée ? Deux convictions essentielles :





La perfection est possible et le but. La perfection est le seul moyen de réussir et d’être digne.





Mais ces croyances sont-elles réellement utiles ? Généralement non.





Ce combo toxique crée une pression constante, la peur de l’échec et la procrastination. Cela nous fait perdre la perspective et la joie.





Alors, comment échapper au paradoxe de la perfection ?





Tout d’abord, remettez en question ces croyances perfectionnistes inutiles. Devons-nous vraiment être parfaits pour réussir ou avoir de l’estime de soi ? La perfection est-elle même réaliste pour les humains ? Souvent non.





Deuxièmement, acceptez l’imperfection . Le progrès nécessite des erreurs et des leçons. Célébrons la croissance plutôt que de nous en vouloir à cause des revers. Nous sommes parfaitement imparfaits.





Troisièmement, recherchez l’excellence plutôt que la perfection. L’excellence s’améliore grâce à l’effort. C'est profiter du voyage de la croissance. Le perfectionnisme étouffe l’excellence.





En fin de compte, le perfectionnisme limite le potentiel et détruit le bonheur. L'excellence libère le potentiel et crée le bonheur.





Le choix nous appartient.





Nous pouvons nous libérer du paradoxe en poursuivant le progrès plutôt que la perfection .





Le paradoxe de la connaissance

Vous êtes noyé sous les informations ces jours-ci ?





Des réseaux sociaux aux actualités 24h/24 et 7j/7, les données sont infinies. Mais voici le paradoxe : plus d’informations n’équivaut pas à plus de connaissances.





Intéressant, non ? On pourrait penser qu’avec toutes ces données, nous comprendrions mieux le monde.





Mais comme l’a réalisé le philosophe Michael Polanyi, il y a des limites à l’apprentissage explicite. Son « Paradoxe de Polanyi » a montré qu’une grande partie de nos connaissances est intuitive et inexplicable.





Comme faire du vélo. Nous pouvons le faire très bien, mais bonne chance pour expliquer la physique à quelqu'un !

Notre connaissance tacite dépasse ce que nous pouvons exprimer.





Ainsi, même si les livres et les cours sont utiles, ils ne vont pas plus loin. La véritable maîtrise nécessite une expérience personnelle. Comme l'a dit Polanyi : « Nous en savons plus que ce que nous pouvons dire ».





Cela signifie que nous ne pouvons pas non plus enseigner entièrement les compétences tacites. Imaginez essayer d'apprendre à quelqu'un à être empathique ou créatif ! Vous pouvez les guider, mais certaines compétences doivent être vécues.





Le paradoxe ici est que plus nous apprenons, plus nous prenons conscience de la profondeur de notre ignorance. La connaissance révèle ses propres limites .





Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les faits et les chiffres, rappelez-vous : la sagesse est plus que l’information. Concentrez-vous sur le déploiement de vos dons intuitifs, sans analyser davantage de données.





Restez humble et curieux. Le paradoxe de la connaissance nous enseigne ici : en savoir plus n’est pas la même chose que comprendre davantage.





Le paradoxe du choix

Options, options, options.

Nous avons la chance d’avoir beaucoup de choix ces jours-ci. Besoin d'un nouveau téléphone ? Voici 50 modèles parmi lesquels choisir. Vous n'arrivez pas à décider du dîner ? Des centaines de restaurants vous attendent. Plus de choix semble être une bonne chose, non ?





Eh bien, attendez. Trop de choix peut se retourner contre nous et nous rendre malheureux. Surpris? Laissez-moi vous expliquer le paradoxe du choix .





Chaque décision nécessite des compromis. Nous pesons le pour et le contre, comparons les fonctionnalités et anticipons les regrets. Ces achats comparatifs drainent notre bande passante mentale.





Nous espérons également que davantage de choix nous rendront plus heureux. Mais trop souvent, nous finissons par suranalyser et à nous remettre en question. Ai-je choisi le parfait ? Aurais-je dû choisir autre chose ?

Sans nous en rendre compte, des options supplémentaires nous pèsent. Ils conduisent à la fatigue décisionnelle, à la frustration et à l’insatisfaction. Notre esprit ne peut gérer qu’une telle complexité.





Ainsi, même si certains choix sont bons, trop de choix devient paralysant. Ce que nous pensons nous rendre heureux peut avoir l’effet inverse.





La prochaine fois que vous aurez du mal à choisir entre différentes options, souvenez-vous du paradoxe du choix . Pensez à limiter vos choix à quelques options de qualité.





Votre esprit et votre bonheur vous remercieront.





Le paradoxe de la patience

Dans notre monde où tout va si vite, la patience semble démodée. Nous voulons tout dès que possible : le succès, les résultats, les objectifs. Un retard équivaut à un échec, n'est-ce pas ?





Et si la patience était une arme secrète et non une faiblesse ? Et si cela pouvait vous rendre meilleur et plus rapide sur le long terme ?





La patience signifie endurer les luttes avec calme et détermination. C'est rester concentré malgré les revers ou les critiques. La patience est un choix, pas une attente passive.





C’est considérer les défis comme des opportunités d’amélioration. Il s'agit d'utiliser les commentaires pour devenir plus intelligent. C’est considérer les échecs comme des progrès.





Avec de la patience, on pratique plus efficacement. Nous expérimentons plus ouvertement. Nous itérons efficacement. La patience débloque la croissance .





Je sais, je sais - plus facile à dire qu'à faire, mais nous avons tous accès à la patience en nous.





La prochaine fois que vous serez frustré par des progrès « lents », souvenez-vous du paradoxe de la patience .





Résistez à la pensée à court terme. Recadrez les luttes comme un chemin vers la maîtrise.





La patience exploite notre potentiel le plus profond. Le progrès demande du temps, des efforts et un but. Mais le chemin patient mène aux destinations les plus enrichissantes.





Alors respirez. Faites confiance au processus. Embrassez le voyage.





Le paradoxe de l'individualité

Nous aimons célébrer les individus audacieux de la société : les marginaux, les créatifs, les transgresseurs des règles.





Être fidèle à soi-même est puissant !





Mais voici le problème : notre individualité ne naît pas de manière isolée. Cela émerge à travers l’interaction sociale (une interaction très non individualiste).





Pensez-y. Comment découvrir nos talents et nos intérêts uniques ? En essayant de nouvelles activités et en obtenant les commentaires des autres.





Comment développer nos valeurs et notre personnalité ? En nous exposant à différentes cultures et perspectives.





Comment trouver un but et poursuivre de grands rêves ? Avec le soutien, les ressources et les réseaux fournis par la société.





Même notre sentiment d’identité vient de notre comparaison aux autres. Nos différences font littéralement de nous ce que nous sommes.





Ainsi, même si l’individualité semble résolument indépendante, elle repose en réalité sur l’immersion sociale. Nous nous épanouissons grâce à la collaboration et non à l'isolement.





La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de sortir du lot, rappelez-vous : l’individualité ne peut exister sans la société . Nous prospérons à la fois grâce à la divergence et à l’appartenance.





Le paradoxe de l’individualité révèle une vérité nuancée : se définir soi-même nécessite une interaction. Nos passions et nos objectifs se révèlent grâce à la communauté.





Alors sortez et engagez-vous avec le monde qui vous entoure. C'est là que commence la découverte de soi.





Le paradoxe de la planification

La planification semble si responsable , n'est-ce pas ? Fixer des objectifs stratégiques, attribuer des tâches, anticiper les défis. Cela semble logique et nécessaire.





Mais et si la planification pouvait se retourner contre nous et limiter notre potentiel ?





Voici comment cela se passe :





La planification suppose que nous pouvons prédire l'avenir . Nous pensons savoir exactement ce que nous voulons et comment les choses vont se dérouler. Mais la réalité est confuse et incertaine.





Nos plans sont contrecarrés par des obstacles que nous n'avions pas prévus. De nouvelles opportunités apparaissent vers lesquelles nous devons nous tourner. Les priorités changent, les hypothèses s’effondrent.





Une planification rigide crée des œillères . Nous nous attachons à une approche et résistons aux corrections de cap. L’adaptabilité en souffre.





Une planification excessive peut même nous faire tergiverser ! Tout ce travail initial devient écrasant et intimidant. La paralysie de l’analyse frappe.





La planification a donc des rendements décroissants. Cela donne de la clarté mais peut créer une vision tunnel rigide si nous n’y faisons pas attention.





Le paradoxe est que les plans sont essentiels mais insuffisants. Posez les bases grâce à une définition intelligente d’objectifs et à une cartographie de projet. Mais laissez de la place aux surprises, à la croissance et à la réinvention.





Structure équilibrée avec flexibilité.





Les plans guident mais ne contrôlent pas. En acceptant l’incertitude, nous libérons un plus grand potentiel et des opportunités.





Le paradoxe de l'acceptation

S’accepter soi-même et sa situation semble passif, n’est-ce pas ? Il suffit de se résigner au statu quo, aux défauts et tout.





Mais comprenez bien : l'acceptation est en réalité la clé d'un changement positif .





Lorsque nous nous acceptons sans jugement ni honte, la chose la plus étrange se produit : nous devenons plus motivés à grandir.





Comment? Parce que l’acceptation fait taire les voix négatives qui nous disent « je ne suis pas assez bien ». Cela atténue le stress qui déforme nos pensées.





L'acceptation nous libère du perfectionnisme . Nous pouvons prendre des risques, apprendre de nos échecs et être curieux.

Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une reconnaissance de la réalité afin de pouvoir travailler avec elle. L'acceptation crée un espace pour l'action .





Avec l’acceptation, les défis deviennent des opportunités. Les commentaires deviennent des conseils. Les revers deviennent des leçons.





Nous nous sentons à l’aise avec le fait d’être des travaux humains imparfaits en cours. Et ce confort nous fait avancer.





Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer durement, faites une pause. Prenez plutôt une bouffée d’acceptation de soi. Cela nourrira votre croissance personnelle de manière surprenante.





L'acceptation ne signifie pas abandonner . Cela signifie nous embrasser afin que nous puissions devenir le meilleur de nous-mêmes.





Quoi qu'il en soit, cela suffit pour une journée de modèles mentaux à contre-courant. Je sais que celui-ci a été long, mais quand je suis descendu dans ce terrier de lapin… il y en avait trop de bons pour ne pas en discuter.





Je pourrais probablement en faire 50 autres, mais je vais garder ça pour encore une semaine !





Si vous avez apprécié cet article, j’aimerais avoir de vos nouvelles.

