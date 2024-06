Votre assistant de cuisine alimenté par l'IA : créer un génie des recettes avec GPT3.5-turbo et Agenta

C'était vendredi soir et je devais me préparer un déjeuner après le travail. Je me suis retrouvé à regarder dans mon réfrigérateur en me demandant quoi cuisiner. J'avais des restes d'hier soir, mais j'avais besoin de faire quelque chose de frais et d'excitant. Je me suis dit : pourquoi ne pas suivre l'idée de Dan et créer un assistant de cuisine personnel IA pour analyser les ingrédients dont vous disposez et suggérer de délicieux plats adaptés précisément à votre garde-manger ?





C’est là que les Large Language Models (LLM) sont entrés en cuisine avec moi. Les LLM sont un type d'intelligence artificielle qui a été formé sur un ensemble massif de données de texte (et de code), comprenant une vaste mine de recettes ; ce qui signifie qu’ils peuvent faire bien plus que simplement trouver une recette adaptée. Ils peuvent littéralement devenir votre génie culinaire sur demande.





Alors, comment tout cela se déroule-t-il ? Dans cet article, je vais détailler comment :

Développement d'une application LLM utilisant GPT-3.5 turbo LLM pour évaluer les ingrédients disponibles et recommander des recettes

Publier et déployer l'application LLM sur Agenta pour la production, permettant l'intégration dans une interface utilisateur pour une communication transparente via mon appareil mobile

Réalisation d'évaluations humaines pour garantir que l'ensemble de tests téléchargé correspond à mes besoins spécifiques