Vaporisez, priez et partez : investir est un art

Le plus souvent, la rationalité est définie comme une exécution claire avec un bon jugement et de la discipline. Lorsqu'ils investissent, la plupart ont tendance à compléter leur thèse dans un cadre décisionnel rationnel, comme si cela rendait leur analyse « fondamentale ». Dans le cadre des techniques d'évaluation commerciale et économique, cela pourrait être correct. Cependant, les marchés ne se trompent jamais et le monde n'est pas toujours rationnel. Dans la cryptoverse, les surévaluations et les sous-évaluations comportent des éléments importants qui les rendent sujettes à la subjectivité par rapport aux actions traditionnelles. Les primes et les remises, par exemple, ne sont perçues que temporairement en raison des conditions de forte volatilité. Courbes d'approvisionnement, pénuries d'énergie, changements structurels... rien de tout cela ne semble correspondre au récit présenté dans le dernier rapport trimestriel ou bulletin d'information d'un fonds cryptographique tendance, on pourrait donc penser que la rapidité est ce qui fait la différence.

Il peut, en effet. Ces fonds ont acheté beaucoup moins cher que n'importe lequel de ses abonnés sur Twitter. Prenons Solana, qui malgré une chute massive sur le reste du marché de la cryptographie, est toujours à 40x par rapport à son prix il y a 16 mois.





Les marchés changent toujours, mais les investisseurs changent-ils ? La nature humaine change-t-elle ? La cupidité est toujours la cupidité, et la peur est toujours la peur. Mettons un peu de levier dans le mélange et préparons-nous à tester la rationalité dans les conditions de stress du marché baissier. Et si vous trouviez des talents ? Pas nécessairement pour construire, mais aussi pour investir.





Parlez à n'importe quel PDG et il vous dira que le recrutement de personnes de qualité est l'une de ses principales priorités. Le repérage des talents est la clé de la plupart des entreprises sur les marchés émergents. Ce n'est en aucun cas une tâche facile, mais chaque fois que l'occasion se présente, que ce soit en mode haussier ou baissier, il faut être alimenté à la fois avec de l'argent et de la confiance.





Le meilleur moyen de le repérer ? Découvrez ce que le talent fait pendant les temps morts. Heureusement, le recrutement est sur le point de devenir plus facile car les grandes technologies commencent à geler les embauches.





Les maximalistes naissent aussi soit de l'irrationalité, soit de l'analyse quantitative.





Nous connaissons tous les maxis d'or numériques et la toxicité qui peut potentiellement provenir de certaines affirmations audacieuses et non fondées. Cependant, si vous êtes dans la crypto, sachez que les VC aussi sont de la partie, et que derrière leur thèse, il y a une équipe fondatrice.





La différence entre une équipe senior et une équipe de première année ne doit pas être ignorée. Les affaires durables à long terme ne sont pas construites sur l'irrationnel de réagir à une attaque de vampire, en promettant des rendements non durables... Au lieu de cela, le rendement provient de marchés à grande vitesse où les équipes qui sont prêtes à s'adapter et à apprendre sont celles qui finissent par s'épanouir.





Une chose importante à noter ici, en particulier lors de l'évaluation d'équipes seniors, c'est que l'expertise du domaine enseigne "vous ne pouvez pas faire", pas ce que "vous pourriez faire".





Le capital-risque est difficile, il ne s'agit pas seulement de contraintes financières, mais aussi de contraintes mentales. Par exemple, lorsque vous manquez de capital et que vous prenez soin des autres, de nombreuses personnes seront écrasées par la situation brutale de pénurie d'argent.





L'information asymétrique est le nom du jeu. Si vous pouvez convaincre le commerce de détail qu'un projet est plus sûr et a moins de pression de vente qu'il ne le fait réellement, vous pouvez toucher gros.





En fin de compte, investir ne se limite pas à évaluer des états financiers et des évaluations. Il s'agit également de faire des paris calculés sur l'avenir, qui souvent n'ont pas de base quantifiable.





La finance ne se limite pas à savoir si elle est valorisée aujourd'hui, mais si elle a une vision à long terme convaincante et réalisable - une fin de partie vers laquelle elle peut travailler et concrétiser. Le Saint-Graal est finalement un jeu de survie, où seuls les paranoïaques survivent. Combien de fonds de capital-risque s'assoient réellement et examinent leur propre mort ?





À mon avis, cet exercice mérite d'être exploré : prenez le pire scénario et exacerbez son résultat négatif de 3 ou 5 x. En d'autres termes, évaluez votre propre cause de décès : l'incapacité à survivre.





L'exploration plutôt que l'hésitation est la clé à ce stade. L'honnêteté est la clé : il n'y a aucune garantie de succès futur à moins que des changements ne soient apportés, en particulier lors de l'évaluation d'efforts hautement innovants. Seuls les plus forts survivent, et ce seront eux qui seront prêts à justifier leur propre existence en s'adaptant rapidement, en faisant des gestes intelligents et en ne se reposant pas sur leurs lauriers.





" C'est la connaissance que je vais mourir qui crée l'accent que j'apporte à la vie. L'urgence de l'accomplissement. J'ai peur de vivre une vie où j'aurais pu accomplir quelque chose et je ne l'ai pas fait." Neil de Grasse Tyson

Quand on investit, il n'y a pas de protection. Tout peut certainement mourir, les investisseurs doivent donc justifier leur propre existence d'une manière ou d'une autre.





La cause du décès étant inconnue, toutes les formes et tailles doivent être soigneusement évaluées dans le cadre de leur propre cadre de gestion des risques. Il y aura toujours la peur de l'inconnu. Ceci est souvent négligé et conduit beaucoup à des territoires sous-marins. Créer une entreprise de nos jours n'est pas aussi cher qu'avant, donc beaucoup sont amenés à croire que l'entreprise n'est pas aussi risquée qu'elle l'était dans le passé. Cependant, rien de tout cela ne supprime le risque d'échec.





Le risque peut certainement être plus faible en raison de l'existence de playbooks plus établis. Et c'est ce qui fait que la plupart des entreprises ont peur de se lancer dans des catégories d'investissement inexplorées, où de gros risques pourraient leur faire manquer la prochaine génération de rendements de l'entreprise. Pas de gros risques signifie aussi détérioration : moins d'expérimentation, d'innovation et de créativité.





Avec des fonds aussi importants et des cycles de déploiement aussi rapides, il est tellement plus difficile de prendre de gros paris sur une technologie beaucoup plus risquée. Le marché baissier est arrivé et les VC ont juste commencé à rêver trop petit, en développant leurs offres de produits de manière plus réfléchie. Sinon, ils risquent de détruire leur réputation. Pulvériser et prier ne fonctionne plus, et la réputation est devenue la nouvelle devise de l'univers du capital-risque.





Embrassez la réalité, acceptez l'environnement changeant et réévaluez avec intention plutôt qu'avec regret. Oubliez les récupérations en forme de V et préparez-vous en conséquence. En période d'austérité, le capital est cher.





Prenez les devants et adaptez-vous rapidement, il s'agit désormais de la survie du plus fort : "ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement". Se déplacer rapidement signifie anticiper les événements. L'activité professionnelle conduira à accepter la douleur de la discipline, ce qui sera bien mieux que de subir la douleur du regret.





Confronter la réalité d'un accident est l'étape la plus difficile, mais la réalité est que nous souffrons plus dans notre esprit que dans la réalité.