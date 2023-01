Une introduction à la liaison SIP : son désactivé, virtuellement

Les entreprises sont toujours à la recherche de moyens d'effectuer des tâches de manière efficace et rentable. De nos jours, cela signifie souvent utiliser des ressources cloud au lieu d'acheter et de maintenir des équipements sur site. Vous pouvez même déplacer vos lignes téléphoniques vers le cloud, grâce à Voice over Internet Protocol (VoIP) et à une technologie appelée SIP trunking. VoIP vous permet d'utiliser votre réseau de données pour transporter le trafic vocal. SIP (Session Initiation Protocol) est l'un des protocoles qui permettent la VoIP. Il permet à n'importe quel terminal tel qu'un ordinateur ou un combiné de configurer des sessions audio et vidéo en temps réel avec n'importe quel appareil disposant d'un numéro de téléphone ou d'une adresse SIP.

En d'autres termes, les troncs SIP agissent comme des lignes téléphoniques virtuelles qui permettent aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels sur Internet et de se connecter avec n'importe qui dans le monde qui a un téléphone ou se connecte à Internet.





La liaison SIP fonctionne avec l'infrastructure de communication existante d'une organisation, qu'elle soit sur site ou basée sur le cloud.





Il peut aider les entreprises à augmenter la capacité de leur pile de télécommunications, à augmenter la couverture et l'inventaire des numéros de téléphone et à étendre leur infrastructure sur site au cloud, tout en économisant de l'argent par rapport au coût des télécommunications matérielles.

Avantages des liaisons SIP

La liaison SIP offre plusieurs avantages par rapport à l'infrastructure physique :





Économies de coûts : avec le service téléphonique traditionnel, les organisations sont assujetties à des frais pour les appels locaux, interurbains et internationaux.

Passer des systèmes de télécommunications traditionnels aux liaisons SIP vous aide à économiser sur les coûts récurrents, car vous pouvez construire l'ensemble de votre système de télécommunications dans le cloud et être facturé sur une simple base d'utilisation.

Vous pouvez également économiser en renonçant à l'infrastructure physique et aux investissements matériels qui accompagnent généralement la mise à l'échelle des lignes téléphoniques. L'ajout de lignes téléphoniques ou de services est aussi simple que la mise à l'échelle de votre contrat de service mensuel.



Évolutivité : en combinant la voix et les données dans un seul réseau, la liaison SIP permet à votre organisation d'ouvrir de nouveaux sites ou de mettre en place rapidement des télétravailleurs.

Vous pouvez évoluer au fur et à mesure de votre croissance en fournissant vous-même des numéros locaux, internationaux, mobiles et sans frais, en les configurant dans votre coffre et en mettant fin aux appels depuis votre PBX IP. Vous pouvez facilement ajouter de la capacité à votre système VoIP existant sans investir dans une infrastructure supplémentaire.



Agilité : les fournisseurs de liaisons SIP offrent une flexibilité dans des domaines tels que la possibilité de modifier les numéros de téléphone, d'ajuster les services, d'ajouter des listes de contrôle d'accès IP et de configurer la compatibilité des softphones.



Fiabilité : les systèmes téléphoniques traditionnels sont sujets à des interruptions dues à des facteurs tels que les événements météorologiques et les problèmes de réseau. La jonction SIP est plus fiable, car vous pouvez ajouter un routage de basculement si une adresse IP principale ne répond pas.



Gestion facile pour les équipes informatiques : les fournisseurs de troncs SIP permettent aux entreprises d'étendre leur infrastructure VoIP sans avoir à négocier avec de nouveaux opérateurs locaux. Ils offrent des portails administratifs faciles à utiliser pour la gestion sur site, y compris des actions telles que l'ajustement du routage des appels, la modification des extensions et l'ajout de lignes téléphoniques à la demande.

Choses à rechercher dans un fournisseur de tronc SIP

Lorsque vous êtes prêt à envisager d'ajouter des liaisons SIP à votre infrastructure de télécommunications, commencez à réfléchir à ce que vous voulez dans ce qui est en fait une ligne téléphonique entièrement numérique. Vous pouvez avoir des critères spécifiques au site, mais à peu près toutes les entreprises voudront tenir compte de certains facteurs communs.





Qualité de la voix : vos appels doivent être aussi clairs (ou plus clairs) que les appels passés à l'aide des lignes réseau traditionnelles des compagnies de téléphone.



Fiabilité : Au théâtre, le spectacle doit continuer ; en téléphonie, l'appel doit passer. Recherchez des fournisseurs avec une infrastructure redondante et plusieurs connexions de transporteur à travers les zones géographiques pour garantir la fiabilité.



Couverture : recherchez un fournisseur qui peut faciliter les appels sortants à l'échelle mondiale et qui fournit des numéros locaux dans les pays où vous faites des affaires. Les numéros locaux évitent aux clients de passer des appels internationaux ou interurbains.



Coût : L'un des principaux avantages de la liaison SIP est une économie de coûts. Les appels interurbains et internationaux devraient être moins chers sur les lignes réseau SIP. Les modèles de tarification à l'utilisation des liaisons SIP permettent aux entreprises de ne payer que pour l'utilisation réelle, au lieu de payer à l'avance pour des forfaits de services dont vous n'avez peut-être pas besoin. Certains fournisseurs proposent des contrats flexibles, vous permettant d'ajuster les services selon vos besoins.



Facilité de gestion : la jonction SIP est simple dans son concept et son exécution, et cela devrait se refléter dans leur interface de gestion. Un fournisseur de lignes réseau SIP doit offrir un moyen intuitif de gérer et de configurer les lignes réseau et d'afficher les enregistrements détaillés des appels (CDR).



Assistance : Aussi simple soit-elle, vous aurez probablement des questions sur la mise en œuvre ou aurez besoin de résoudre des problèmes. Recherchez un fournisseur qui offre une assistance technique gratuite 24h/24 et 7j/7.



D'autres critères à prendre en compte incluent l'interopérabilité avec votre infrastructure existante (ce qui est tout sauf une donnée aujourd'hui), les options d'authentification et la sécurité du réseau.





Vous devez également rechercher un fournisseur ayant une connaissance approfondie de la technologie et de l'écosystème derrière les liaisons SIP, pour fournir des conseils et une assistance lors de l'installation, du dépannage et de la mise à l'échelle.

Premiers pas avec les liaisons SIP

Comment débuter avec le trunking SIP ? Un bon moyen est avec Zentrunk , un service de jonction SIP de Plivo. de Plivo Réseau de communication haut de gamme utilise des opérateurs vocaux de niveau 1 dans le monde entier plutôt que de s'appuyer sur le routage à moindre coût (LCR), qui compromet la qualité et optimise les coûts.





Zentrunk fournit une couverture mondiale pour les appels vocaux entrants et sortants, et offre des appels simultanés illimités, un faible délai après la numérotation et une identité garantie de la ligne d'appel (CLI), également connue sous le nom d'identification de l'appelant.





Que vous cherchiez à augmenter la capacité de votre pile de télécommunications actuelle, à augmenter la couverture et l'inventaire des numéros de téléphone ou à étendre votre infrastructure sur site au cloud, Zentrunk peut vous aider à démarrer.





Plivo dispose de points de présence réseau (PoP) situés dans six régions sur cinq continents pour garantir aux clients une faible latence et une qualité vocale élevée, ainsi qu'une infrastructure redondante avec au moins trois connexions d'opérateurs locaux à travers les pays pour une fiabilité élevée.





Zentrunk vous permet de provisionner instantanément des troncs SIP à l'aide d'une interface de tableau de bord. Et celui de Plivo Tarification des troncs SIP bat celui des fournisseurs de télécommunications.

Profiter des avantages

De nos jours, de nombreuses organisations discutent de la question de savoir si les employés doivent retourner au bureau et à quelle fréquence ils doivent y travailler.





Les jonctions SIP peuvent fournir la flexibilité dont les entreprises ont besoin pour s'adapter à l'évolution des besoins en télécommunications. Quelle que soit la façon dont vous l'utilisez, le trunking SIP peut simplifier votre paysage télécom.