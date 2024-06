Un guide complet : Comment participer à la gouvernance dans Oswap.io ?

Les échanges décentralisés (DEX) comme Oswap.io dans Obyte ont un grand avantage par rapport aux échanges centralisés : sa propre communauté peut décider des paramètres de trading et de la direction qu'elle souhaite que la plateforme prenne à l'avenir. Ce processus est appelé « gouvernance » et toute personne qui devient fournisseur de liquidité (LP) peut participer avec ses propres suggestions et fonds. De cette façon, la bourse et ses pools de liquidités sont réellement libres et contrôlés par ses principales parties prenantes.





Utilisant un mécanisme de « teneur de marché de produits constants », Oswap.io fonctionne sans le système de carnet de commandes traditionnel. Il s'appuie plutôt sur des réserves de liquidités gérées par Agents autonomes (AA) et fournis par les utilisateurs qui deviennent volontairement LP. Grâce à cette configuration, les transactions s'effectuent directement sur ces réserves, avec des prix automatiquement ajustés pour garantir l'équilibre du marché.





Actuellement, Oswap.io donne accès à 32 pools (réserves de fonds), englobant des paires comme GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB et GBYTE-MATIC. Au sein de ces pools, les utilisateurs d'Obyte peuvent servir de fournisseurs de liquidités et gagner des récompenses, ou simplement échanger entre différentes pièces. Les frais de transaction varient généralement entre 0,1 % et 0,5 %, variant en fonction du pool spécifique.





Une autre option pour les utilisateurs est bien entendu de participer à la gouvernance. Les fournisseurs de liquidité peuvent suggérer eux-mêmes de nouvelles modifications dans les paramètres ou voter pour approuver ou rejeter ces modifications. Maintenant, nous allons apprendre comment faire exactement cela.

Pools et paramètres

Tout d’abord, nous devrons vérifier les pools et les paramètres. La gouvernance ne s'applique pas à Oswap.io dans son ensemble, mais chaque pool a ses propres paramètres et options de gouvernance, et ils doivent être votés et ajustés séparément. Les paramètres qui pourraient être potentiellement modifiés par le vote sont disponibles dans la section « Afficher tous les détails » du pool sélectionné.





Frais de swap : un pourcentage par montant négocié.

un pourcentage par montant négocié. Commission de sortie : appliquée aux fournisseurs de liquidité. Il s'agit d'un pourcentage de frais appliqué aux retraits de liquidités.

appliquée aux fournisseurs de liquidité. Il s'agit d'un pourcentage de frais appliqué aux retraits de liquidités. Taxe des arbitres : il s'agit de frais supplémentaires appliqués aux bénéfices de l'arbitragiste, en supposant que les gens achètent un actif dans le pool spécifiquement pour le vendre ailleurs (ou vice versa) et tirent un profit de cette transaction.

il s'agit de frais supplémentaires appliqués aux bénéfices de l'arbitragiste, en supposant que les gens achètent un actif dans le pool spécifiquement pour le vendre ailleurs (ou vice versa) et tirent un profit de cette transaction. Impôt sur les bénéfices à effet de levier : un pourcentage prélevé sur les bénéfices réalisés grâce au trading avec effet de levier.

un pourcentage prélevé sur les bénéfices réalisés grâce au trading avec effet de levier. Taxe sur les jetons à effet de levier : un pourcentage du montant échangé facturé lors du rachat d'un jeton à effet de levier.

un pourcentage du montant échangé facturé lors du rachat d'un jeton à effet de levier. Taux d'intérêt de base : appliqué aux positions à effet de levier, c'est le coût minimal d'emprunt de ces fonds.

appliqué aux positions à effet de levier, c'est le coût minimal d'emprunt de ces fonds. Taux d'utilisation : la part de la capacité disponible du pool utilisée pour emprunter.

la part de la capacité disponible du pool utilisée pour emprunter. Taux d'intérêt réel : taux d'intérêt payé par les emprunteurs. Il est égal au taux d’intérêt de base lorsque l’utilisation est nulle et augmente avec l’augmentation de l’utilisation.

taux d'intérêt payé par les emprunteurs. Il est égal au taux d’intérêt de base lorsque l’utilisation est nulle et augmente avec l’augmentation de l’utilisation. Montants empruntés : les montants totaux de chaque jeton emprunté par les traders à effet de levier.

les montants totaux de chaque jeton emprunté par les traders à effet de levier. Rendement du capital provenant uniquement des prêts : revenus estimés pour fournir des fonds aux emprunteurs de ce pool.

revenus estimés pour fournir des fonds aux emprunteurs de ce pool. Poids des jetons : c'est la proportion de chaque jeton dans le pool.

c'est la proportion de chaque jeton dans le pool. L'effet de levier du pool : il s'agit d'une mesure de la quantité de capital supposée disponible pour la négociation par rapport à la valeur réelle des actifs détenus dans le pool.

il s'agit d'une mesure de la quantité de capital supposée disponible pour la négociation par rapport à la valeur réelle des actifs détenus dans le pool. Fourchette de prix : elle fait référence à la fourchette de prix à laquelle les actifs peuvent être négociés au sein du pool.

elle fait référence à la fourchette de prix à laquelle les actifs peuvent être négociés au sein du pool. Symbole des actions LP : les actions LP représentent la propriété de certains actifs du pool de liquidité. C'est l'abréviation ou le symbole de leur jeton.

Suggérer des modifications

Si vous souhaitez ajouter de meilleurs paramètres pour un pool spécifique, ou même créer un tout nouveau pool, vous devrez d'abord connecter votre portefeuille (Connexion) à Oswap.io. Ensuite, dans l'onglet « Pools », vous sélectionnerez le pool auquel vous souhaitez faire des suggestions. Cliquez sur « Afficher tous les détails » et sous tous les paramètres, vous pouvez voir une option « Modifier ces paramètres dans la gouvernance » qui renvoie au Site de gouvernance Oswap .









Une fois sur place, vous devez sélectionner votre adresse Obyte de vote et suggérer différentes valeurs pour les éléments qui vous intéressent. Pour voter pour la modification de chaque paramètre, il est nécessaire de déposer temporairement les jetons LP reçus par les LP lorsqu'ils ont fourni des liquidités dans un piscine. Vous déciderez du montant à déposer pour ce vote (plus le montant est élevé, plus le pouvoir de vote est important). Après avoir voté, vous pouvez récupérer ces jetons LP.





La transaction doit être confirmée depuis votre portefeuille et les fonds seront bloqués (non disponibles pour les retraits) au sein de l'agent autonome de gouvernance (AA) pendant une période difficile de 10 jours. Pendant ces 10 jours, d'autres traders peuvent également voter pour contester ou soutenir votre suggestion. Si votre suggestion finit par l'emporter, vos jetons LP seront verrouillés pendant 30 jours supplémentaires de « période de gel ».





En outre, il existe un robot Discord qui surveille tous les votes de gouvernance et envoie des notifications au canal #DeFi-Governance du Serveur Discord Obyte .

Jalonnement du jeton OSWAP

Une autre façon de participer à la gouvernance, et également d’en tirer des récompenses, consiste à Jeton OSWAP . Cet actif a été émis sur une courbe obligataire qui garantit une liquidité toujours disponible et dispose de son propre site Web et de pools pour le trading, l'extraction de liquidités et la gouvernance.





Les utilisateurs peuvent investir leurs avoirs dans des jetons OSWAP pour obtenir des récompenses à long terme et déposer leurs jetons LP pour recevoir une part des émissions OSWAP. En verrouillant n'importe quelle quantité de jetons OSWAP entre 14 jours et 4 ans, n'importe qui aurait le droit de recevoir des émissions de nouveaux jetons OSWAP (0,125 % par an) et de voter pour les modifications des paramètres et des règles de distribution du jeton. Dans ce cas, le pouvoir de vote augmente avec des périodes de verrouillage plus longues.









Dans le menu « Gouvernance " Il y a quatre sections : Gouvernance, Participation et vote, Liste blanche du pool et Paramètres. Le premier est un aperçu de l'implication de votre compte dans la gouvernance, y compris des données telles que le solde bloqué, les récompenses non réclamées, le pouvoir de vote et le rendement annuel en pourcentage (APY).





La deuxième section consiste à sélectionner les conditions de votre participation, y compris le montant à bloquer, la répartition du pouvoir de vote (VP) entre les pools et la période de verrouillage. Au sein du même menu, il est possible de désinvestir, de retirer des récompenses et de déplacer vos votes. La « liste blanche des pools », comme son nom l'indique, fonctionne comme une section permettant de voter pour l'ajout ou la suppression de pools éligibles pour recevoir des récompenses en jetons OSWAP.

Paramètres dans le jeton OSWAP

Le jeton OSWAP a ses propres paramètres pour voter en matière de gouvernance. La signification des frais de swap et des paramètres fiscaux de l'arbitragiste est la même que celle de paramètres similaires dans la gouvernance des pools Oswap.io. Les autres paramètres sont :





Taux d'appréciation de base : fait référence à l'augmentation annuelle de la valeur du jeton OSWAP lorsque la valeur totale verrouillée (TVL) dans tous les pools Oswap correspond à un niveau de base prédéfini. Si le TVL actuel s’écarte de ce niveau de base, le taux d’appréciation s’ajuste en conséquence, évoluant proportionnellement pour refléter la disparité.

Taux d'inflation : ce chiffre représente l'augmentation annuelle de l'offre de tokens OSWAP, résultant de l'émission de nouveaux tokens aux fournisseurs de liquidité (LP) et aux participants à la gouvernance, également appelés Stakers.

Part des Stakers : il désigne la part des tokens nouvellement créés allouée aux Stakers qui verrouillent leurs tokens OSWAP dans la gouvernance. La partie restante est distribuée aux LP qui déposent les jetons LP des pools incités.







TVL de base : il représente la valeur totale verrouillée (TVL) dans tous les pools Oswap, ce qui entraîne une appréciation du jeton OSWAP au taux d'appréciation de base.

Oracle : il s'agit de l'adresse de données Obyte spécifique chargée de surveiller et de publier régulièrement le OSWAP Token TVL sur tous les pools Oswap.

Période difficile : elle sert de calendrier pour la plupart des décisions de gouvernance à Oswap. Lorsqu'une proposition de gouvernance n'est contestée par aucune proposition concurrente au cours de cette période, elle est considérée comme acceptée. Cependant, deux types de décisions de gouvernance s'écartent de cette norme : modifier la période difficile elle-même et allouer une partie des réserves à une équipe de direction pour la promotion d'Oswap. Ces décisions nécessitent une approbation majoritaire plutôt que d’être prises uniquement en l’absence de contestation.



Il s'agit de la dernière section de l'onglet Gouvernance du site Web OSWAP Token. Le menu affiche non seulement les paramètres disponibles, mais aussi ses valeurs actuelles, les votes précédents avec pouvoir de vote et la possibilité de suggérer une autre valeur. Après une période difficile de cinq jours, une nouvelle proposition est considérée comme acceptée et peut être activée (engagée) par n'importe qui.





Rappelons que participer à la gouvernance dans les DEX comme Oswap.io est crucial car il permet aux LP de façonner l’orientation et les politiques de la plateforme. Cette implication garantit la transparence et la décentralisation, favorisant à terme un écosystème financier plus inclusif et plus robuste. Prêt à participer vous-même ?