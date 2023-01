Un groupe mystérieux tente de supprimer des dizaines de sites réputés de la recherche Google

La "Video Industry Association of America" tente d'effacer les pages d'accueil de dizaines de sites réputés de la recherche Google. Les cibles incluent Verizon, Pinterest et Engadget. Google dit être au courant de ces avis frauduleux mais, jusqu'à présent, ils ne sont pas sans dommage. Ces avis ne sont pas des avis DMCA standard, mais indiquent des liens qui sont censés contourner les restrictions DRM, ce qui viole la politique anti-contournement du DMCA. Google gère ces avis "Section 1201" en dehors du système de retrait habituel, ce qui signifie qu'ils ne sont pas répertoriés dans le public.

Un groupe mystérieux appelé la "Video Industry Association of America" tente d'effacer les pages d'accueil de dizaines de sites réputés de la recherche Google. Les cibles, qui sont accusées d'avoir enfreint la politique anti-contournement du DMCA, incluent Verizon, Pinterest et Engadget. Google dit être au courant de ces avis frauduleux mais, jusqu'à présent, ils ne sont pas sans dommage.





Au cours des dernières années, les détenteurs de droits d'auteur ont demandé à Google de supprimer des milliards de liens vers des contenus prétendument piratés.





La plupart de ces avis DMCA pointent vers du matériel contrefait, mais parfois des erreurs sont commises, ce qui peut causer de graves dommages. Pire encore, le DMCA est également abusé par des escrocs à des fins personnelles.





Au cours des dernières semaines, nous avons vu une nouvelle vague de demandes de retrait suspectes. Ces avis ne sont pas des avis DMCA standard, mais indiquent des liens qui sont censés contourner les restrictions DRM, ce qui viole la politique anti-contournement du DMCA.





Google gère ces avis "Section 1201" en dehors du système de retrait habituel, ce qui signifie qu'ils ne sont pas répertoriés dans le rapport de transparence publique. Cependant, ils sont envoyés aux archives de démontage de Lumen, où nous avons repéré des dizaines de ces démontages douteux.

"Association de l'industrie vidéo d'Amérique"

Il y a deux semaines, nous avons vu plusieurs avis mentionnant le "United States Copyright Office" comme expéditeur, censé agir au nom de la "Video Industry Association of America". À l'époque, le Bureau du droit d'auteur a confirmé que ceux-ci avaient été envoyés par un imposteur .





Ces derniers jours, nous avons vu plusieurs avis similaires et cette fois, la Video Industry Association of America est répertoriée à la fois comme expéditeur et titulaire des droits d'auteur. Cependant, de nombreuses questions demeurent.





Tout d'abord, nous ne connaissons aucune organisation légitime qui s'appelle la "Video Industry Association of America". Mais même si nous devions croire cela, la demande de retrait elle-même est plutôt déroutante, comme le montre cet exemple .





L'organisation "américaine" commence une demande en russe et a du mal à construire des phrases en anglais correctes. Dans un autre avis, il se plaint de sites et d'applications qui contournent la protection du droit d'auteur des services de streaming, tout en les classant comme des « cracks logiciels ».





Les choses deviennent encore plus problématiques lorsque nous examinons les URL signalées. Bien que ceux-ci incluent des outils tels que DVDFab et YouTube-rippers, que certains titulaires de droits considèrent comme problématiques, divers sites légitimes sont également ciblés.

Les cibles incluent Verizon, The Verge et Quora

Par exemple, cet avis inclut les pages d'accueil de fournisseurs Internet tels que Spectrum, Xfinity et Verizon, ainsi que les sites d'actualités Wired, The Verge, USA Today et Techradar.





Dans certains cas, les avis répertorient des articles qui expliquent comment les gens peuvent télécharger du contenu à partir de services de streaming tels que Netflix. Cependant, ceux-ci pointent principalement vers des options légales, telles que cet article de Wired sur la fonction de visualisation hors ligne de Netflix.





Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Nous avons également vu Engadget, CNBC, CNET et de nombreux autres sites d'information ciblés. Même Quora, PureVPN et Pinterest ne peuvent échapper à la colère de la Video Industry Association of America.





Sites légitimes supprimés de Google

La bonne nouvelle est que Google n'a pris aucune mesure en réponse à la plupart de ces demandes de retrait. Cependant, tous les sites n'ont pas eu cette chance . Les plus petits organes de presse Fossbytes.com , Techloot et Robots.net ont vu leurs pages d'accueil effacées des résultats de recherche de Google .





TorrentFreak s'est entretenu avec le co-fondateur de Fossbytes, Adarsh Verma, qui a déclaré que ces affirmations nuisent à la réputation de la publication et entraînent une réduction du trafic.





En plus de la page d'accueil de Fossbytes, un article expliquant comment les gens peuvent télécharger légalement des vidéos de Netflix a également été supprimé des résultats de recherche de Google.

Google est conscient du problème

Fossbytes a signalé le problème à Google, qui a informé le site qu'il n'y avait pas de processus officiel de contre-notification pour ces retraits anti-contournement. En tant que telles, les URL restent désindexées pour le moment.





"Il n'y a pas de processus formel de contre-notification disponible en vertu de la loi américaine pour le contournement, nous n'avons donc pas rétabli ces URL", a répondu Google, demandant une explication détaillée au site.





La réponse ci-dessus provient d'un e-mail que Fossbytes a partagé avec TorrentFreak. Cela révèle des détails intéressants qui ne sont pas disponibles dans la base de données Lumen, notamment le nom, l'adresse e-mail et la géolocalisation du représentant de la "Video Industry Association of America".





Comme on peut le voir ci-dessus, l'expéditeur est en fait situé en Russie et s'identifie comme "Wolf Fang", qui n'est pas un nom typique, pas même en Russie. L'adresse e-mail, que nous ne publierons pas, provient de Gmail et fait référence aux crocs d'un autre animal.

S'adressant à TorrentFreak, un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise était au courant de l'activité frauduleuse et prenait des mesures.





« Nous sommes conscients de ces avis frauduleux. Nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour détecter les abus et améliorons constamment notre approche. Nos efforts de transparence sont conçus pour aider les tiers, y compris les journalistes, à identifier ces types de problèmes, et lorsqu'ils sont révélés, nous rétablissons les URL le cas échéant », explique Google.





Sur la base de la réponse de Google, il semble probable que Fossbytes, Robots.net et d'autres sites signalés à tort puissent s'attendre à ce que leurs liens réapparaissent éventuellement dans les résultats de recherche de Google.

Pour l'instant, il reste un mystère qui est derrière ces avis. Cela ne nous surprendrait pas si la "Video Industry Association of America" est en fait un concurrent direct des outils d'extraction de flux et de contournement de DRM qui sont signalés.





C'est une stratégie que nous avons vue plusieurs fois dans le passé. Un concurrent cible les URL d'applications et de sites concurrents, de sorte que son propre site se retrouvera plus haut dans les résultats de recherche de Google.

Dans ce cas, cependant, la personne en question attire beaucoup l'attention, en ajoutant des centaines d'URL parfaitement légitimes aux demandes de retrait.