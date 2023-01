Un aperçu rapide sous le capot d'un contrat intelligent NFT (Partie 1)

LEARN MORE ABOUT @CRYPTOMADHATTER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Les NFT, autrement connus sous le nom de jetons non fongibles, se présentent sous de nombreux types différents, mais à la base se trouve un contrat intelligent qui définit ce qui fait de ces actifs ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent dans un ensemble de conditions préprogrammées.

La plupart des définitions des NFT à ce jour varient en fonction de la perspective d'où l'on vient. Forbes décrit les NFT comme des actifs numériques qui représentent des objets du monde réel, tandis que Cointelegraph les définit comme des représentations uniques vérifiables de biens numériques et physiques.

D'un autre côté, Binance Academy explique les NFT comme des crypto-actifs qui représentent quelque chose d'unique et de collectionnable en utilisant la technologie blockchain, tandis qu'Investopedia va même plus haut et décrit les NFT comme des actifs cryptographiques sur une blockchain avec des codes d'identification uniques et des métadonnées qui les distinguent les uns des autres.

Ces différentes définitions des NFT ne sont pas fausses, mais cela peut devenir assez déroutant, en particulier pour quelqu'un qui commence tout juste à explorer ce que sont les NFT et ce qui les rend si précieux que les gens en déversent des quantités insensées.

Pour cette raison, il est important d'examiner les principes fondamentaux de ce qui constitue un NFT pour acquérir une solide compréhension de ce qu'ils sont vraiment et apprécier la valeur qu'ils apportent à la table - et tout commence par un contrat intelligent.

Définition du contrat intelligent

Un contrat intelligent est simplement un programme informatique stocké sur la blockchain qui s'exécute automatiquement lorsque des conditions prédéterminées sont remplies.

Puisqu'un contrat intelligent s'exécute automatiquement lorsque des conditions préprogrammées sont déclenchées, il permet à deux parties de définir les conditions d'une transaction sans avoir besoin de faire confiance à un intermédiaire pour superviser l'exécution.

Exemple:

John veut mettre de côté un fonds pour s'assurer qu'il pourra payer son loyer de 500 $ US à Adam tous les 15 du mois pendant les 6 prochains mois. En utilisant un contrat intelligent, John peut le programmer pour vérifier la date actuelle, envoyer automatiquement les 500 USD sur le compte d'Adam le 15 et répéter le processus tous les mois jusqu'à la fin de la période de 6 mois.

Blockchain pour les contrats intelligents

Ethereum (ETH) est une plate-forme open source qui utilise la technologie blockchain et prend en charge la fonctionnalité de contrat intelligent. Il est considéré comme un "ordinateur mondial" où les développeurs de logiciels peuvent déployer des contrats intelligents et lui permettre de fonctionner 24h/24 et 7j/7.

À l'heure actuelle, Ethereum est la blockchain la plus dominante pour les applications de contrats intelligents, en particulier les NFT. La société de presse indépendante Forkast a rapporté qu'au premier trimestre 2022, Ethereum représentait plus de 72 % de toutes les ventes de NFT à ce jour - un marché qui devrait dépasser les 30 milliards de dollars américains dans l'année.

Cependant, il existe également d'autres blockchains qui prennent en charge les applications de contrats intelligents en dehors d'Ethereum et certaines sont même optimisées à des fins spécifiques comme les jeux et l'art numérique.

Solana (SOL), Cardano (ADA), Tron (TRON), Tezos (XTZ), Hive (HIVE) et Avalanche (AVAX) ne sont que quelques-unes des alternatives Ethereum qui font actuellement des vagues et notamment impliquées dans l'espace NFT.

Normes de jeton

Il existe déjà de nombreux cas d'utilisation remarquables de contrats intelligents à ce jour, y compris les applications DeFi, la tokenisation des actifs, les DAO et bien sûr les NFT. Chacun adhère à une norme de développement spécifique pour garantir que le contrat intelligent reste composable et que le projet reste interopérable entre les implémentations.

En ce qui concerne les jetons, les contrats intelligents doivent respecter la norme de jeton spécifique nécessaire au projet. Cette norme de jeton varie selon la blockchain et peut se décliner en un ou plusieurs types.

Sur Ethereum , nous avons la norme ERC-20 qui régit les jetons fongibles, ERC-721 en ce qui concerne les NFT et ERC-1155 qui permet la création de jetons fongibles et de NFT.

Solana , d'autre part, utilise le terme "programmes" au lieu de "contrats intelligents" ou "normes symboliques". Ces programmes existent dans leur bibliothèque de programmes Solana (SPL), avec leur programme de jetons régissant la mise en œuvre des jetons fongibles et des NFT sur la blockchain Solana.

Pendant ce temps, Tezos a la norme de jeton FA2 (Financial Application 2), qui prend en charge une gamme de types de jetons, y compris des jetons fongibles, non fongibles et non transférables, ainsi que des contrats multi-actifs.

Avalanche, pour sa part, a Contract Chain (C-Chain) , qui est sa blockchain de contrats intelligents par défaut qui permet la création de tous les contrats intelligents compatibles avec Ethereum. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser les normes de jeton d'Ethereum sur Avalanche pour créer des jetons, y compris des NFT.

Fonctionnalités de contrat intelligent

Nous disons qu'un contrat intelligent est le cœur d'un NFT et pour de bonnes raisons - l'une étant que c'est le contrat intelligent qui permet à un jeton non fongible d'être ce qu'il est fondamentalement, d'être rare, non fongible, vérifiable, auto-exécutable, à l'intégration d'utilitaires qui donnent à cet actif plus de valeur intrinsèque.

Le contrat intelligent régit également les fonctions les plus importantes qui ne sont pas négociables en ce qui concerne les NFT et rend ces informations permanentes et irrévocables, telles que la transaction, la propriété et l'identification.

Cette partie mérite son propre article, mais pour référence, Schonherr résume assez succinctement ce qu'est un contrat intelligent :

Il gère son propre portefeuille sur la blockchain. Il possède sa propre paire de clés privée et publique. Il peut fournir, lire et stocker des données. Il peut envoyer et recevoir des transactions. Il est inaltérable une fois déployé.

Pendant ce temps, Nanowerk fait un aperçu simple mais convaincant des composants qui composent une transaction NFT, qu'ils résument comme suit :

Numérisation - Numérisation des données brutes ou du contenu que vous souhaitez transformer en NFT. Stockage - Stockage des données dans une base de données externe. Signature - Signature d'une transaction, qui est envoyée au contrat intelligent. Frappe et commerce - Une fois la transaction reçue dans le contrat intelligent, le processus de frappe et/ou de négociation commence. Confirmation - Le processus de frappe est terminé une fois la transaction terminée.

Comme ce sujet peut devenir assez long, je le coupe ici pour le moment, mais restez à l'écoute pour la partie suivante alors que nous approfondissons à quoi ressemble un contrat intelligent NFT réel, quelles sont ses parties spécifiques et comment il est déployé sur le chaîne de blocs.