Twitter prend un prêt à ≈ 8 milliards de dollars d'évaluation, rapporte The Cynic anciennement connu sous le nom de MilwaukeeBonds

Ce fil Twitter Tech est de Will Slaughter alias BamaBonds ( source ). Sa biographie se lit comme suit : « Titres à revenu fixe frits du Sud. Le cynique anciennement connu sous le nom de MilwaukeeBonds.



« Juste pour être clair, les prêts bancaires garantis de premier rang de Twitter – le sommet de la pile de capitaux – à 0,60 $ impliquent que Twitter – pour lequel @elonmusk a payé 44 milliards de dollars – vaut désormais moins de 8 milliards de dollars.





OMG, le tweet précédent a fait ressortir les nerds de la finance d'entreprise ! OK très bien (en plus de regarder les valeurs de récupération), faisons l'analyse des réclamations éventuelles. Les créanciers seniors sont à court d'un put EV frappé à 13 milliards de dollars (la valeur nominale de leur prêt)





Le marché valorise cette mise à 5 milliards de dollars en ce moment (en fait plus, y compris la prime de propagation). Supposons qu'Elon ait 2 ans pour renverser la vapeur et applique une volatilité annuelle de la valeur des actifs de 50 %. Branchez le tout sur Black Scholes et vous obtenez un prix au comptant implicite (EV) d'environ 8 milliards de dollars





Maintenant, un tas de stans d'Elon veulent discuter avec moi de la valeur de Twitter. Ne discutez pas avec moi, discutez avec les fonds spéculatifs qui étaient 60 enchéris sur ce papier lorsque les banques ont essayé de le vendre cette semaine !





Cela me rappelle la vieille histoire de crash de 1987 : "60 bid" "Ma machine dit que ça vaut 100 !" "Eh bien fils, vends-le à ta machine alors!" ( source ).