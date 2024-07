Travailler avec wav2vec2 Partie 2 - Exécution d'inférence sur des modèles ASR affinés

Introduction

Ceci est un guide complémentaire à Travailler avec wav2vec2 Partie 1 - Réglage fin de XLS-R pour la reconnaissance vocale automatique (le « guide Partie 1 »). J'ai écrit le guide de la première partie sur la façon d'affiner le modèle wav2vec2 XLS-R ("XLS-R") de Meta AI en espagnol chilien. Il est supposé que vous avez terminé ce guide et généré votre propre modèle XLS-R affiné. Ce guide expliquera les étapes pour exécuter l'inférence sur votre modèle XLS-R affiné via un Kaggle Notebook .

Conditions préalables et avant de commencer

Pour compléter le guide, vous aurez besoin d'avoir :





Un modèle XLS-R affiné pour la langue espagnole.

Un compte Kaggle existant.

Connaissance intermédiaire de Python.

Connaissance intermédiaire du travail avec Kaggle Notebooks.

Connaissance intermédiaire des concepts de ML.

Connaissance de base des concepts ASR.

Construire le cahier d'inférence

Étape 1 - Configuration de votre environnement Kaggle

Étape 1.1 - Création d'un nouveau bloc-notes Kaggle

Connectez-vous à Kaggle. Créez un nouveau bloc-notes Kaggle. Le nom du carnet peut être modifié à volonté. Ce guide utilise le nom du bloc-notes spanish-asr-inference .

Étape 1.2 - Ajout des ensembles de données de test

Ce guide utilise l' ensemble de données vocales espagnol péruvien comme source de données de test. À l'instar de l' ensemble de données sur la parole en espagnol chilien , l'ensemble de données des locuteurs péruviens se compose également de deux sous-ensembles de données : 2 918 enregistrements de locuteurs péruviens masculins et 2 529 enregistrements de locuteurs péruviens féminins.





Cet ensemble de données a été téléchargé sur Kaggle sous forme de 2 ensembles de données distincts :





Ajoutez ces deux ensembles de données à votre bloc-notes Kaggle en cliquant sur Add Input .

Étape 1.3 - Ajout du modèle affiné

Vous auriez dû enregistrer votre modèle affiné à l'étape 4 du guide Travailler avec wav2vec2 Partie 1 - Réglage fin de XLS-R pour la reconnaissance vocale automatique en tant que modèle Kaggle .





Ajoutez votre modèle affiné à votre carnet Kaggle en cliquant sur Ajouter une entrée .

Étape 2 - Création du cahier d'inférence

Les 16 sous-étapes suivantes construisent chacune des 16 cellules du cahier d'inférence dans l'ordre. Vous remarquerez que bon nombre des mêmes méthodes utilitaires du guide de la partie 1 sont utilisées ici.

Étape 2.1 - CELLULE 1 : Installation des packages

La première cellule du bloc-notes d'inférence installe les dépendances. Définissez la première cellule sur :





### CELL 1: Install Packages ### !pip install --upgrade torchaudio !pip install jiwer

Étape 2.2 - CELLULE 2 : Importation de packages Python

La deuxième cellule importe les packages Python requis. Définissez la deuxième cellule sur :





### CELL 2: Import Python packages ### import re import math import random import pandas as pd import torchaudio from datasets import load_metric from transformers import pipeline

Étape 2.3 - CELLULE 3 : Chargement de la métrique WER

La troisième cellule importe la métrique d’évaluation HuggingFace WER. Définissez la troisième cellule sur :





### CELL 3: Load WER metric ### wer_metric = load_metric("wer")





WER sera utilisé pour mesurer les performances du modèle affiné sur les données de test.

Étape 2.4 - CELLULE 4 : Définition des constantes

La quatrième cellule définit les constantes qui seront utilisées dans tout le bloc-notes. Définissez la quatrième cellule sur :





### CELL 4: Constants ### # Testing data TEST_DATA_PATH_MALE = "/kaggle/input/google-spanish-speakers-peru-male/" TEST_DATA_PATH_FEMALE = "/kaggle/input/google-spanish-speakers-peru-female/" EXT = ".wav" NUM_LOAD_FROM_EACH_SET = 3 # Special characters SPECIAL_CHARS = r"[\d\,\-\;\!\¡\?\¿\।\'\'\"\–\'\:\/\.\“\”\৷\…\‚\॥\\]" # Sampling rates ORIG_SAMPLING_RATE = 48000 TGT_SAMPLING_RATE = 16000

Étape 2.5 - CELLULE 5 : Méthodes utilitaires pour lire les fichiers d'index, nettoyer le texte et créer du vocabulaire

La cinquième cellule définit des méthodes utilitaires pour lire les fichiers d'index des ensembles de données, ainsi que pour nettoyer le texte de transcription et générer un ensemble aléatoire d'échantillons à partir des données de test. Définissez la cinquième cellule sur :





### CELL 5: Utility methods for reading index files, cleaning text, random indices generator ### def read_index_file_data(path: str, filename: str): data = [] with open(path + filename, "r", encoding = "utf8") as f: lines = f.readlines() for line in lines: file_and_text = line.split("\t") data.append([path + file_and_text[0] + EXT, file_and_text[1].replace("

", "")]) return data def clean_text(text: str) -> str: cleaned_text = re.sub(SPECIAL_CHARS, "", text) cleaned_text = cleaned_text.lower() return cleaned_text def get_random_samples(dataset: list, num: int) -> list: used = [] samples = [] for i in range(num): a = -1 while a == -1 or a in used: a = math.floor(len(dataset) * random.random()) samples.append(dataset[a]) used.append(a) return samples





La méthode read_index_file_data lit un fichier d'index de jeu de données line_index.tsv et produit une liste de listes avec le nom du fichier audio et les données de transcription, par exemple :



[ ["/kaggle/input/google-spanish-speakers-chile-male/clm_08421_01719502739", "Es un viaje de negocios solamente voy por una noche"] ... ]





La méthode clean_text est utilisée pour supprimer chaque transcription de texte des caractères spécifiés par l'expression régulière attribuée à SPECIAL_CHARS à l'étape 2.4 . Ces caractères, y compris la ponctuation, peuvent être éliminés car ils ne fournissent aucune valeur sémantique lors de la formation du modèle pour apprendre les mappages entre les fonctionnalités audio et les transcriptions de texte.

est utilisée pour supprimer chaque transcription de texte des caractères spécifiés par l'expression régulière attribuée à à . Ces caractères, y compris la ponctuation, peuvent être éliminés car ils ne fournissent aucune valeur sémantique lors de la formation du modèle pour apprendre les mappages entre les fonctionnalités audio et les transcriptions de texte. La méthode get_random_samples renvoie un ensemble d'échantillons de test aléatoires avec la quantité définie par la constante NUM_LOAD_FROM_EACH_SET à l'étape 2.4 .

Étape 2.6 - CELLULE 6 : Méthodes utilitaires pour charger et rééchantillonner les données audio

La sixième cellule définit les méthodes utilitaires utilisant torchaudio pour charger et rééchantillonner les données audio. Définissez la sixième cellule sur :





### CELL 7: Utility methods for loading and resampling audio data ### def read_audio_data(file): speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(file, normalize = True) return speech_array, sampling_rate def resample(waveform): transform = torchaudio.transforms.Resample(ORIG_SAMPLING_RATE, TGT_SAMPLING_RATE) waveform = transform(waveform) return waveform[0]





La méthode read_audio_data charge un fichier audio spécifié et renvoie une matrice multidimensionnelle torch.Tensor des données audio ainsi que la fréquence d'échantillonnage de l'audio. Tous les fichiers audio des données d'entraînement ont un taux d'échantillonnage de 48000 Hz. Ce taux d'échantillonnage "original" est capturé par la constante ORIG_SAMPLING_RATE à l'étape 2.4 .

charge un fichier audio spécifié et renvoie une matrice multidimensionnelle des données audio ainsi que la fréquence d'échantillonnage de l'audio. Tous les fichiers audio des données d'entraînement ont un taux d'échantillonnage de Hz. Ce taux d'échantillonnage "original" est capturé par la constante à . La méthode resample est utilisée pour sous-échantillonner les données audio d'un taux d'échantillonnage de 48000 au taux d'échantillonnage cible de 16000 .

Étape 2.7 - CELLULE 7 : Lecture des données de test

La septième cellule lit les fichiers d'index de données de test pour les enregistrements de locuteurs masculins et les enregistrements de locuteurs féminins à l'aide de la méthode read_index_file_data définie à l' étape 2.5 . Définissez la septième cellule sur :





### CELL 7: Read test data ### test_data_male = read_index_file_data(TEST_DATA_PATH_MALE, "line_index.tsv") test_data_female = read_index_file_data(TEST_DATA_PATH_FEMALE, "line_index.tsv")

Étape 2.8 - CELLULE 8 : Génération de listes d'échantillons de test aléatoires

La huitième cellule génère des ensembles d'échantillons de test aléatoires à l'aide de la méthode get_random_samples définie à l' étape 2.5 . Définissez la huitième cellule sur :





### CELL 8: Generate lists of random test samples ### random_test_samples_male = get_random_samples(test_data_male, NUM_LOAD_FROM_EACH_SET) random_test_samples_female = get_random_samples(test_data_female, NUM_LOAD_FROM_EACH_SET)

Étape 2.9 - CELLULE 9 : Combinaison des données de test

La neuvième cellule regroupe les échantillons de test masculins et les échantillons de test femelles en une seule liste. Définissez la neuvième cellule sur :





### CELL 9: Combine test data ### all_test_samples = random_test_samples_male + random_test_samples_female

Étape 2.10 - CELLULE 10 : Test de transcription de nettoyage

La dixième cellule parcourt chaque échantillon de données de test et nettoie le texte de transcription associé à l'aide de la méthode clean_text définie à l' étape 2.5 . Définissez la dixième cellule sur :





### CELL 10: Clean text transcriptions ### for index in range(len(all_test_samples)): all_test_samples[index][1] = clean_text(all_test_samples[index][1])

Étape 2.11 - CELLULE 11 : Chargement des données audio

La onzième cellule charge chaque fichier audio spécifié dans la liste all_test_samples . Définissez la onzième cellule sur :





### CELL 11: Load audio data ### all_test_data = [] for index in range(len(all_test_samples)): speech_array, sampling_rate = read_audio_data(all_test_samples[index][0]) all_test_data.append({ "raw": speech_array, "sampling_rate": sampling_rate, "target_text": all_test_samples[index][1] })





Les données audio sont renvoyées sous forme de torch.Tensor et stockées dans all_test_data sous forme de liste de dictionnaires. Chaque dictionnaire contient les données audio d'un échantillon particulier, la fréquence d'échantillonnage et la transcription textuelle de l'audio.

Étape 2.12 - CELLULE 12 : Rééchantillonnage des données audio

La douzième cellule rééchantillonne les données audio au taux d'échantillonnage cible de 16000 . Définissez la douzième cellule sur :





### CELL 12: Resample audio data and cast to NumPy arrays ### all_test_data = [{"raw": resample(sample["raw"]).numpy(), "sampling_rate": TGT_SAMPLING_RATE, "target_text": sample["target_text"]} for sample in all_test_data]

Étape 2.13 - CELLULE 13 : Initialisation de l'instance du pipeline de reconnaissance vocale automatique

La treizième cellule initialise une instance de la classe pipeline de la bibliothèque transformer HuggingFace. Définissez la treizième cellule sur :





### CELL 13: Initialize instance of Automatic Speech Recognition Pipeline ### transcriber = pipeline("automatic-speech-recognition", model = "YOUR_FINETUNED_MODEL_PATH")





Le paramètre model doit être défini sur le chemin d'accès à votre modèle affiné ajouté au Kaggle Notebook à l'étape 1.3 , par exemple :



transcriber = pipeline("automatic-speech-recognition", model = "/kaggle/input/xls-r-300m-chilean-spanish/transformers/hardy-pine/1")

Étape 2.14 - CELLULE 14 : Générer des prédictions

La quatorzième cellule appelle le transcriber initialisé à l'étape précédente sur les données de test pour générer des prédictions de texte. Définissez la quatorzième cellule sur :





### CELL 14: Generate transcriptions ### transcriptions = transcriber(all_test_data)

Étape 2.15 - CELLULE 15 : Calcul des métriques WER

La quinzième cellule calcule les scores WER pour chaque prédiction ainsi qu'un score WER global pour toutes les prédictions. Définissez la quinzième cellule sur :





### CELL 15: Calculate WER metrics ### predictions = [transcription["text"] for transcription in transcriptions] references = [transcription["target_text"][0] for transcription in transcriptions] wers = [] for p in range(len(predictions)): wer = wer_metric.compute(predictions = [predictions[p]], references = [references[p]]) wers.append(wer) zipped = list(zip(predictions, references, wers)) df = pd.DataFrame(zipped, columns=["Prediction", "Reference", "WER"]) wer = wer_metric.compute(predictions = predictions, references = references)

Étape 2.16 - CELLULE 16 : Impression des métriques WER

La seizième et dernière cellule imprime simplement les calculs WER de l'étape précédente. Définissez la seizième cellule sur :





### CELL 16: Output WER metrics ### pd.set_option("display.max_colwidth", None) print(f"Overall WER: {wer}") print(df)

WER Analyse

Étant donné que le notebook génère des prédictions sur des échantillons aléatoires de données de test, le résultat varie à chaque exécution du notebook. La sortie suivante a été générée lors d'une exécution du notebook avec NUM_LOAD_FROM_EACH_SET défini sur 3 pour un total de 6 échantillons de test :





Overall WER: 0.013888888888888888 Prediction \ 0 quiero que me reserves el mejor asiento del teatro 1 el llano en llamas es un clásico de juan rulfo 2 el cuadro de los alcatraces es una de las pinturas más famosas de diego rivera 3 hay tres cafés que están abiertos hasta las once de la noche 4 quiero que me recomiendes una dieta pero donde uno pueda comer algo no puras verduras 5 cuántos albergues se abrieron después del terremoto del diecinueve de setiembre Reference \ 0 quiero que me reserves el mejor asiento del teatro 1 el llano en llamas es un clásico de juan rulfo 2 el cuadro de los alcatraces es una de las pinturas más famosas de diego rivera 3 hay tres cafés que están abiertos hasta las once de la noche 4 quiero que me recomiendes una dieta pero donde uno pueda comer algo no puras verduras 5 cuántos albergues se abrieron después del terremoto del diecinueve de septiembre WER 0 0.000000 1 0.000000 2 0.000000 3 0.000000 4 0.000000 5 0.090909





Comme on peut le constater, le modèle a fait un excellent travail ! Il n'a commis qu'une seule erreur avec le sixième échantillon (index 5 ), en orthographiant mal le mot septiembre comme setiembre . Bien entendu, exécuter à nouveau le notebook avec différents échantillons de test et, plus important encore, avec un plus grand nombre d’échantillons de test produira des résultats différents et plus informatifs. Néanmoins, ces données limitées suggèrent que le modèle peut donner de bons résultats sur différents dialectes espagnols - c'est-à-dire qu'il a été formé sur l'espagnol chilien, mais semble donner de bons résultats sur l'espagnol péruvien.

Conclusion

Si vous apprenez simplement à travailler avec les modèles wav2vec2, j'espère que le guide Travailler avec wav2vec2 Partie 1 - Réglage fin de XLS-R pour la reconnaissance vocale automatique et ce guide vous ont été utiles. Comme mentionné, le modèle affiné généré par le guide de la première partie n'est pas tout à fait à la pointe de la technologie, mais devrait néanmoins s'avérer utile pour de nombreuses applications. Bonne construction !