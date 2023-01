Traitez vos portefeuilles Crypto Hot comme vos sous-vêtements

La finance décentralisée (DeFi) est un écosystème d'applications financières qui vise à améliorer les inconvénients de la finance traditionnelle en étant plus transparente, open source et sans autorisation. Les risques qui accompagnent DeFi incluent, mais sans s'y limiter, les risques de contrat intelligent, les risques de clé administrative, les risques de gouvernance et les risques d'oracle. Mais nous allons nous concentrer sur les risques d'auto-garde, qui traitent de la façon dont nous gérons nos portefeuilles chauds non dépositaires. Les portefeuilles chauds sont sujets aux piratages, et ces piratages sont généralement destinés aux utilisateurs inexpérimentés.

TL;DR

Never share them with anyone.

Change them when compromised.

Keep them off your desk.

Introduction

La finance décentralisée (DeFi) est un écosystème d'applications financières qui vise à améliorer les inconvénients de la finance traditionnelle en étant plus transparente, open source et sans autorisation. Il promet de révolutionner la façon dont nous utilisons les applications financières.

Cependant, DeFi nous présente un nouvel ensemble de risques et des variations par rapport à ceux existants. Les risques qui accompagnent DeFi incluent, mais sans s'y limiter, les risques de contrats intelligents, les risques de clé administrative, les risques de gouvernance et les risques d'oracle, entre autres. Mais nous allons nous concentrer sur les risques d'auto-garde, qui traitent de la façon dont nous gérons nos portefeuilles chauds non dépositaires.



Portefeuilles cryptographiques

Les portefeuilles cryptographiques sont des logiciels qui vous permettent de stocker et d'accéder à votre crypto-monnaie.

Il existe deux catégories générales :

Portefeuilles chauds

Portefeuilles froids

Les portefeuilles chauds peuvent être divisés en ;

Dépositaire

Portefeuilles non dépositaires.





Les portefeuilles froids sont un portefeuille non dépositaire qui stocke votre crypto dans un environnement qui n'est pas connecté à Internet, par exemple un disque dur.

Un hot wallet peut être un dépositaire ou non dépositaire connecté à Internet et offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder à leurs avoirs cryptographiques et d'effectuer des transactions plus rapidement et plus facilement.

Les portefeuilles non dépositaires vous permettent de contrôler vos données et seul l'utilisateur avec la phrase de départ peut accéder à la crypto stockée dans le portefeuille

Portefeuilles de garde, placez votre crypto sous la garde d'un échange centralisé qui est principalement réglementé par le gouvernement et qui possède les clés du portefeuille, ce qui signifie que vous pouvez avoir accès à votre crypto en fonction de leurs conditions.





Crypto Portefeuilles chauds non dépositaires .

En raison de la structure des applications DeFi et de l'automatisation des transactions via des contrats intelligents, il n'y a pas de tiers dans les transactions et l'individu est seul responsable de la sécurité de ses actifs. Les applications DeFi exploitent la cryptographie pour gérer l'accès et le contrôle des comptes blockchain, et les utilisateurs ont généralement des clés qui leur donnent accès.



Ces portefeuilles chauds ont des clés publiques et privées, comme leur nom l'indique, les clés publiques peuvent être partagées avec d'autres et utilisées pour recevoir de la crypto. Les clés privées, en revanche, sont privées et agissent comme un mot de passe qui donne accès à un appel de contrat intelligent. Pour cette raison, les escrocs recherchent des moyens d'amener les utilisateurs à libérer leurs clés privées, ce qui peut leur donner accès pour dépenser leurs jetons.



Alors que la crypto devient de plus en plus populaire, les portefeuilles chauds sont l'un des nombreux portefeuilles non dépositaires sujets aux piratages, et ces hacks sont généralement dirigés vers des utilisateurs inexpérimentés, les amenant à accorder indirectement l'accès à leur crypto parce que les portefeuilles chauds sont connectés au Internet, cela en fait une cible rapide pour les pirates, et l'un des moyens consiste à utiliser des attaques de phishing.





L'hameçonnage consiste à se faire passer pour une entreprise officielle dans le but d'amener des victimes sans méfiance à divulguer des informations sensibles, directement ou indirectement.





Comment vous protégez-vous des escroqueries courantes qui mettent en danger vos actifs dans votre Hot Wallet ?

Cliquez uniquement sur les liens des pages Twitter/Discord officielles et revérifiez les liens pour les erreurs de grammaire courantes, la vérification orthographique et si cela vous redirige vers d'autres sites Web.



Activez l'authentification multifacteur et changez régulièrement votre mot de passe pour l'application de votre portefeuille. Ne réutilisez pas les anciens mots de passe ; utilisez un gestionnaire de mots de passe et vos mots de passe ne doivent pas contenir d'informations personnelles.



Éloignez-vous des formulaires ou des liens Google qui vous demandent de saisir votre phrase de départ et de sauvegarder la phrase de départ de votre portefeuille sur Internet.



Vérifiez les mises à jour régulières des applications de votre portefeuille, car la plupart de ces mises à jour résolvent les problèmes de sécurité.



La plupart du temps, aucun administrateur de projet Web3 ne vous enverra d'abord un DM avec des liens, alors soyez prudent lorsque vous recevez des DM vous invitant à cliquer sur des liens.



Utilisez toujours un portefeuille de brûleur si vous n'êtes pas sûr ou si vous vous sentez sceptique. Un portefeuille de brûleur est un portefeuille de test, il a peu ou pas de crypto-monnaie et peut être utilisé dans des applications décentralisées en lesquelles vous n'avez pas entièrement confiance



Évitez d'interagir avec des jetons étranges que vous trouvez dans votre portefeuille. Les attaques de poussière sont réelles, et interagir avec elles dans une tentative d'échange pourrait leur permettre de dépenser votre vrai jeton.



N'accédez jamais à votre crypto sur un ordinateur public. Séparez votre appareil cryptographique de votre appareil de travail et disposez d'un e-mail dédié pour vos portefeuilles.



Clé à emporter

Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, et garder vos actifs en sécurité dans DeFi signifie que vous êtes seul responsable de votre sécurité, contrairement aux portefeuilles de garde où vous ne possédez pas vos clés ; "pas vos clés, pas vos pièces." Dans DeFi, vous possédez vos clés et vous pouvez accéder à vos pièces à tout moment.

Les portefeuilles froids sont également un excellent moyen d'auto-garde pour conserver votre crypto si vous avez l'intention de le conserver à long terme et parce qu'ils ne sont pas connectés à Internet, ils s'avèrent un moyen plus sûr de stocker la crypto. Mais pour les commerçants et les investisseurs à court terme, les portefeuilles chauds sont pratiques pour entrer ou sortir rapidement d'un commerce et pour les personnes qui ne peuvent pas obtenir de stockage à froid, garder leurs portefeuilles chauds en sécurité est "clé"



Pour rester en sécurité, cependant, vous devez utiliser toutes les mesures de sécurité recommandées possibles. Les attaques de phishing sont toujours endémiques et les pirates deviennent de plus en plus intelligents, donc pour vous protéger, vous devez faire preuve de plus d'intelligence. Les utilisateurs nouveaux et avancés peuvent tomber dans ces attaques de phishing. C'est pourquoi il est important de se familiariser avec les mesures de sécurité DeFi avant d'investir dans des investissements cryptographiques.