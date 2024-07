TikTok riposte au Congrès et qualifie l'interdiction américaine d'inconstitutionnelle

Tiktok Inc. et ByteDance LTD., c. Merrick B. Garland Update Court Filing, récupéré le 7 mai 2024, fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Cette partie est 1 sur 11.





1. Le Congrès a pris la mesure sans précédent de cibler et d'interdire expressément TikTok : un forum en ligne dynamique pour la parole et l'expression protégées utilisé par 170 millions d'Américains pour créer, partager et visionner des vidéos sur Internet. Pour la première fois dans l’histoire, le Congrès a adopté une loi qui soumet une plate-forme de parole unique et nommée à une interdiction permanente à l’échelle nationale et interdit à chaque Américain de participer à une communauté en ligne unique comptant plus d’un milliard de personnes dans le monde.





2. Cette loi – la Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act (la « Loi ») – est inconstitutionnelle. En fait, l'interdiction de TikTok est si manifestement inconstitutionnelle que même les promoteurs de la loi ont reconnu cette réalité et ont donc tenté avec force de décrire la loi non pas comme une interdiction, mais simplement comme une réglementation de la propriété de TikTok. Selon ses sponsors, la loi répond au fait que TikTok est la propriété ultime de ByteDance Ltd., une société possédant des filiales chinoises dont les employés soutiennent diverses entreprises de ByteDance, dont TikTok. Ils affirment que la loi n'est pas une interdiction car elle offre à ByteDance un choix : céder les activités américaines de TikTok ou être fermée.[1]





3. Mais en réalité, il n’y a pas de choix. La « cession conditionnelle » exigée par la loi pour permettre à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis n’est tout simplement pas possible : ni commercialement, ni technologiquement, ni légalement. Et certainement pas dans le délai de 270 jours exigé par la loi. Les pétitionnaires l'ont expliqué à plusieurs reprises au gouvernement américain, et les promoteurs de la loi savaient qu'un désinvestissement n'était pas possible. Cela ne fait aucun doute : la loi forcera la fermeture de TikTok d’ici le 19 janvier 2025, réduisant ainsi au silence les 170 millions d’Américains qui utilisent la plateforme pour communiquer d’une manière qui ne peut être reproduite ailleurs.





4. Bien entendu, même si une « cession conditionnelle » était réalisable, la loi constituerait toujours une affirmation de pouvoir extraordinaire et inconstitutionnelle. S’il est maintenu, cela permettrait au gouvernement de décider qu’une entreprise ne peut plus posséder et publier la plateforme vocale innovante et unique qu’elle a créée. Si le Congrès peut le faire, il peut contourner le premier amendement en invoquant la sécurité nationale et en ordonnant à l'éditeur de tout journal ou site Web de vendre pour éviter d'être fermé. Et pour TikTok, un tel désinvestissement déconnecterait les Américains du reste de la communauté mondiale sur une plateforme consacrée au contenu partagé – un résultat fondamentalement en contradiction avec l'engagement de la Constitution en faveur de la liberté d'expression et de la liberté individuelle.





5. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles le Congrès n’a jamais adopté une loi comme celle-ci. Conformément à la garantie de liberté d'expression du premier amendement, les États-Unis défendent depuis longtemps un Internet libre et ouvert – et la Cour suprême a reconnu à plusieurs reprises que les discours « transmis sur Internet » remplissent pleinement les conditions « des protections du premier amendement ». 303 Creative LLC c. Elenis, 600 US 570, 587 (2023). Et conformément aux principes fondamentaux d'équité et d'égalité de traitement enracinés dans la clause du Bill of Attainder et le cinquième amendement, le Congrès n'a jamais élaboré auparavant un régime de discours à deux niveaux avec un ensemble de règles pour une plate-forme nommée et un autre ensemble de règles pour tous les autres





6. Contrairement aux lois antérieures qui cherchaient à réglementer les activités protégées par la Constitution, le Congrès a adopté ces mesures extrêmes sans une seule conclusion législative. La loi n’énonce aucune menace posée par TikTok ni n’explique pourquoi TikTok devrait être exclu de l’évaluation en vertu des normes imposées simultanément par le Congrès à toutes les autres plateformes. Même les déclarations de certains membres du Congrès et le rapport d'un comité du Congrès indiquent simplement des inquiétudes quant à la possibilité hypothétique que TikTok puisse être utilisé à mauvais escient à l'avenir, sans citer de preuves spécifiques – même si la plateforme est très présente aux États-Unis depuis son lancement. en 2017. Ces préoccupations spéculatives sont bien loin de ce qui est requis lorsque les droits du premier amendement sont en jeu.





7. Rien n'indique non plus que le Congrès ait envisagé un certain nombre d'alternatives moins restrictives, telles que celles que les pétitionnaires ont développées avec le pouvoir exécutif après que les agences gouvernementales ont commencé à évaluer la sécurité des données des utilisateurs américains et le risque d'influence de gouvernements étrangers sur le contenu de la plateforme. dès 2019. Bien que ces préoccupations n'aient jamais été fondées, les pétitionnaires ont néanmoins travaillé avec le gouvernement pendant quatre ans sur une base volontaire pour élaborer un cadre permettant de répondre aux préoccupations du gouvernement.





8. Dans le cadre de cet engagement, les pétitionnaires ont volontairement investi plus de 2 milliards de dollars pour construire un système de protection technologique et de gouvernance – parfois appelé « Projet Texas » – pour aider à protéger les données des utilisateurs américains et l'intégrité de la plateforme américaine TikTok contre l’influence d’un gouvernement étranger. Les pétitionnaires ont également pris des engagements supplémentaires extraordinaires dans un projet d’accord de sécurité nationale de 90 pages élaboré dans le cadre de négociations avec le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (« CFIUS »), notamment en acceptant une « option de fermeture » qui donnerait au Le gouvernement américain a le pouvoir de suspendre TikTok aux États-Unis si les pétitionnaires violent certaines obligations en vertu de l’accord.





9. Le Congrès a rejeté cet accord sur mesure, en faveur d'une approche politiquement opportune et punitive consistant à cibler en défaveur un éditeur et un orateur (TikTok Inc.), un forum de discours (TikTok) et le propriétaire ultime de ce forum (ByteDance Ltd.). Grâce à la structure à deux niveaux de la loi, le Congrès a délibérément évité une réglementation responsable à l'échelle de l'industrie et a trahi son objectif punitif et discriminatoire. Le Congrès a fourni à toutes les autres entreprises – quelle que soit la menace grave qu'elle pourrait représenter pour la sécurité nationale – des moyens d'éviter une interdiction, à l'exclusion uniquement de TikTok Inc. et de ByteDance Ltd. En effet, pour que la candidature de toute autre entreprise soit interdite, le Congrès a exigé un avis et un « public ». rapport » décrivant « la préoccupation spécifique en matière de sécurité nationale », accompagné de preuves classifiées à l’appui. Cependant, pour les pétitionnaires uniquement, il n'y a aucun exposé des motifs ni aucune preuve à l'appui, et toute discussion sur les justifications d'une interdiction n'a lieu qu'à huis clos.





10. Le Congrès doit respecter les préceptes de la Constitution même lorsqu'il prétend protéger contre les risques pour la sécurité nationale : « contre [ces] dangers. . . par rapport aux autres, le principe du droit à la liberté d’expression est toujours le même. Abrams c. États-Unis, 250 US 616, 628 (1919) (le juge Holmes, dissident). Le Congrès n’a pas réussi à le faire ici, et la loi devrait être interdite.

Déclaration juridictionnelle

11. Conformément aux articles 3(a) et 3(b) de la Loi, HR 815, div. H, 118e Cong., Pub. L. n° 118-50 (24 avril 2024), cette Cour a compétence originale et exclusive sur cette contestation de la constitutionnalité de la loi.[2]









Continuez la lecture ici .

À propos de la série PDF juridique de HackerNoon : Nous vous proposons les dossiers judiciaires les plus importants, techniques et perspicaces, du domaine public.

Cette affaire judiciaire récupérée le 7 mai 2024 sur sf16-va.tiktokcdn.com fait partie du domaine public. Les documents créés par le tribunal sont des œuvres du gouvernement fédéral et, en vertu de la loi sur le droit d'auteur, sont automatiquement placés dans le domaine public et peuvent être partagés sans restriction légale.





[1] Références à « TikTok Inc. » concernent la personne morale américaine spécifique qui est pétitionnaire dans ce procès et publie la plateforme TikTok aux États-Unis. Les références à « TikTok » font référence à la plateforme en ligne, qui comprend à la fois l’application mobile TikTok et l’expérience du navigateur Web. Les références à « ByteDance Ltd. » appartiennent à la société holding spécifique des îles Caïmans qui est identifiée dans la loi et qui est un pétitionnaire dans ce procès. Les références à « ByteDance » font référence au groupe ByteDance, y compris ByteDance Ltd. et ses filiales opérationnelles concernées. TikTok Inc. et ByteDance. Ltd. sont collectivement appelés « Pétitionnaires.





[2] Une copie de la loi est jointe à cette pétition en tant que pièce A. Étant donné que cette pétition n'implique pas de contestation d'une action de l'agence, elle n'est pas régie par la règle fédérale de procédure d'appel 15 (a). Les pétitionnaires ont l'intention de déposer une requête distincte concernant les procédures régissant cette procédure initiale. Les requérants résument les faits et les allégations pertinents ci-dessous pour faciliter l'examen par cette Cour, conformément à la pratique consistant à plaider l'ouverture d'une affaire devant un tribunal de juridiction d'origine, mais se réservent le droit de présenter des faits et des arguments supplémentaires en temps opportun.





Image principale de Solen Feyissa sur Unsplash