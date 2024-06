Tenté par un travail technique avec prise de force illimitée ? Lisez d’abord les petits caractères

Comme le dit l’adage, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas.





Par exemple, la prise de force illimitée, qui est fréquemment présentée par les entreprises technologiques comme un avantage d’entreprise, conçu dans un souci d’équilibre entre travail et vie privée.





En fait, selon une enquête de 2022, La prise de force illimitée a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des avantages sociaux les plus recherchés aux États-Unis, devant le congé de paternité payé et le remboursement des frais de scolarité, alors que les travailleurs se battent pour une flexibilité accrue.





Cependant, la réalité est qu’une prise de force illimitée n’équivaut pas à des dizaines de jours de congé. Et même si cela peut sembler une perspective alléchante pour les employés potentiels, un manque de clarté autour des zones grises illimitées des prises de force peut être difficile à naviguer et finalement provoquer des conflits à long terme.





Conflit culturel

Aux États-Unis autour 6% des entreprises offrent des prises de force illimitées, notamment Netflix , Microsoft et Goldman Sachs.





Même si une prise de force illimitée peut être inscrite dans votre contrat, il est plus probable que le temps que vous demandez soit conforme à la culture d'entreprise existante en matière de vacances.





Par exemple, s'il est courant que le personnel prenne 10 jours de congés payés d'un coup, vous pouvez également vous attendre à de longues vacances, mais si votre équipe a tendance à prendre peu de vacances en raison de sa charge de travail si intense, peu importe que votre droit aux congés soit est illimité car vous finirez probablement par ne pas utiliser plusieurs jours.

Le temps, c'est de l'argent

Dans de nombreuses entreprises, le temps accumulé qui n'est pas utilisé comme prise de force à la fin de l'année peut être revendu et le personnel peut empocher l'argent. Cela est également vrai pour les employés qui quittent une organisation et qui n'ont pas épuisé leur indemnité de prise de force.





Cependant, lorsqu'une prise de force illimitée est en place, cela ne s'applique pas, et si vous travaillez pendant une année civile complète sans prendre de prise de force en dehors des jours fériés, comme Thanksgiving ou la fête du Travail, vous ne pourrez pas récupérer votre temps. .

La réalité blesse

Des frictions entre les membres de l'équipe ou des problèmes plus importants entre le personnel et la direction peuvent survenir pour de nombreuses raisons et, dans certains cas, une prise de force illimitée en fait partie.





En effet, certains employés sous-demanderont toujours des congés tandis que d’autres en demanderont trop, quelle que soit la quantité de travail à l’ordre du jour. Une répartition injuste ou inégale des temps d'arrêt peut souvent entraîner des tensions entre collègues, mais elle peut également révéler des styles de gestion différents d'une équipe à l'autre au sein d'une organisation plus grande.





Et même si prendre des congés peut être une panacée momentanée à vos problèmes de travail, si vous ressentez constamment un sentiment de désengagement au travail, il est peut-être temps pour vous de reconsidérer votre avenir.





**- Aoibhinn Mc Mariée