Technologie et co-investissement réduisant les obstacles à l'accession à la propriété sur un marché du logement lamentable

Depuis la crise du logement à la fin des années 2000, l'immobilier n'a cessé d'évoluer rapidement, ce qui n'a été qu'accéléré par les impacts de la pandémie mondiale. Le co-investissement traite l'investissement immobilier plus comme la façon dont une entreprise peut émettre des actions à plusieurs investisseurs, atténuant le besoin de selle les acheteurs de maison avec une dette élevée et permettant aux investisseurs de participer avec de plus petites quantités de capital - ouvrant la classe d'actifs à beaucoup qui ont été empêchés de participer. Divisible Inc est une plateforme qui permet aux investisseurs de se regrouper et d'accéder à leurs actifs.

Depuis la crise du logement à la fin des années 2000, l'immobilier a continué d'évoluer rapidement, ce qui n'a été qu'accéléré par les impacts de la pandémie, agissant davantage comme un catalyseur du changement. Associé aux développements technologiques, qui abaissent les obstacles à l'investissement immobilier, il modifie également la façon dont les gens perçoivent l'investissement à mesure que de plus en plus d'opportunités se présentent.

Le co-investissement a augmenté dans la pratique en raison du fait que le marché du logement poursuit son ascension fulgurante et que les prix ne sont pas réglementés, en particulier en Amérique du Nord. Entre 2005 et 2014, les taux d'accession à la propriété ont chuté de 9 % au total entre les 24 et 32 ans aux États-Unis. Selon les statistiques officielles, bon nombre de ceux qui n'ont pas les moyens de se loger sont criblés de dettes d'études .

Alors que beaucoup peuvent rêver de posséder leur propre logement, la vérité est qu'il est beaucoup moins cher de louer et de co-investir, d'autant plus que les millennials sont plus susceptibles de préférer les zones urbaines où les prix des maisons sont exorbitants. De plus, les coûts d'entretien d' une maison sont souvent ignorés, ce qui fait que 68 % des milléniaux qui sont en fait propriétaires regrettent leur décision d'acheter leur maison.

Traditionnellement, l'achat d'un bien immobilier signifiait l'achat pur et simple de l'ensemble de la propriété et, souvent, l'endettement important pour financer l'achat. Cette approche du tout ou rien a empêché de nombreuses personnes de participer à l'investissement immobilier en raison des exigences élevées en capital pour un acompte afin de se qualifier pour un prêt hypothécaire. Le co-investissement traite l'investissement immobilier plus comme la façon dont une entreprise peut émettre des actions à plusieurs investisseurs, atténuant le besoin de selle les acheteurs de maison avec une dette élevée et permettant aux investisseurs de participer avec de plus petites quantités de capital - ouvrant la classe d'actifs à beaucoup qui ont été traditionnellement empêché de participer.

Des rapports récents montrent également qu'il y a eu une augmentation significative des investisseurs institutionnels investissant dans le marché immobilier. Traditionnellement, les investisseurs institutionnels géraient facilement leurs gros fonds grâce à des taux d'intérêt avantageux sur l'ensemble de l'éventail des actifs. Cependant, après le panache des taux d'intérêt qui a suivi le pic de la pandémie de Covid-19, le paysage de l'investissement a radicalement changé. Les investisseurs institutionnels ont été contraints de trouver de nouveaux endroits pour un rendement stable - d'où le passage à l'immobilier. Bien que la présence des investisseurs institutionnels sur le marché immobilier mondial soit très probablement relativement faible à ce stade, la reprise pourrait rendre le marché encore moins accessible pour les classes inférieures et moyennes à mesure que l'inflation grimpe encore plus haut.

Christopher Saunders, entrepreneur technologique autodidacte et fondateur de Divisible Inc , poursuit en expliquant que «la crise engendre le changement. Nous avons subi des remaniements majeurs en raison de la pandémie mondiale, les gens travaillent désormais à domicile, la numérisation continue d'occuper le devant de la scène, mais l'accumulation de richesse est toujours au premier plan de chaque industrie et économie, et les conseillers financiers ont longtemps souligné l'investissement comme l'un des meilleurs moyens de générer des revenus passifs. Nous avons vécu la bulle cryptographique et nous avons vu à quel point le public est réceptif à ces micro-investissements. Nous croyons fermement que le co-investissement immobilier est la prochaine grande chose à arriver sur le marché parce que c'est faisable, c'est pratique et c'est beaucoup plus tangible qu'une pièce de monnaie virtuelle .

Le marché immobilier est depuis longtemps resté inchangé par la technologie moderne, l'industrie s'accrochant obstinément aux idéaux traditionnels. "L'immobilier moderne tourne encore en grande partie autour de prêts garantis, que nous connaissons sous le nom d'hypothèques, qui, en tant que concept, n'ont pas changé depuis des milliers d'années", déclare Saunders, "Il s'agit littéralement d'un marché de plusieurs billions de dollars et l'un des derniers grands des marchés qui n'ont pas été fondamentalement modifiés par la technologie moderne. Avec ses trois cofondateurs, il a découvert ce phénomène et ils se sont réunis pour fonder Divisible Inc. afin d'accroître l'efficacité du marché immobilier et de créer un nouveau système qui ne dépend pas des produits de dette comme les prêts fixes et les hypothèques.

Grâce à des options de financement flexibles, davantage de personnes pourront convertir leur épargne en investissements. Au lieu d'économiser une grosse somme d'argent pour un acompte, le co-investissement réduit le fardeau de créer une somme forfaitaire pour participer et permet à plusieurs petits investisseurs de mettre leurs actifs en commun, ce qui réduit leurs barrières à l'entrée et crée de nouvelles opportunités d'investissement. pour ceux qui étaient auparavant exclus.

«Grâce à notre plateforme numérique et à nos options de financement flexibles, nous nous efforçons de rendre l'accès à la valeur nette de votre maison aussi facile que l'accès à votre compte de chèques via les services bancaires en ligne», explique Saunders.

Avant de rejoindre le secteur de l'immobilier et de l'investissement, Saunders a d'abord travaillé avec le fabricant de smartphones BlackBerry sur le développement de leur logiciel, à savoir BlackBerry Messenger, sur lequel de nombreux messagers modernes étaient basés. Il était également développeur d'applications, bien avant que les applications pour smartphones ne deviennent courantes. Au fur et à mesure que l'industrie des applications se développait, Saunders a assumé le rôle de consultant pour conseiller et soutenir les développeurs d'applications. Au fur et à mesure que l'industrie évoluait, Saunders a découvert qu'il avait besoin d'une formation commerciale approfondie et a obtenu un MBA pour consolider ses propres compétences. Cela l'a amené à mettre en pratique toutes ses connaissances et son expertise, et Divisible Inc est né.

« Nous avons toute une génération de propriétaires potentiels qui n'ont pas les moyens de se loger. Divisible construit des produits immobiliers fractionnés pour aider les gens à entrer dans les maisons en fournissant une aide à l'acompte, à rester dans les maisons qu'ils ont en libérant des capitaux propres sans dette ni remboursement, et en permettant à quiconque d'investir dans l'immobilier dans des montants beaucoup plus accessibles que ceux traditionnellement disponibles. ”

L'entreprise s'efforce de réduire les barrières à l'entrée grâce au co-investissement, ce qui augmentera le pouvoir d'achat des jeunes générations. On pense que c'est l'avenir de l'investissement, en particulier pour les employés nouvellement diplômés ayant un revenu ou une valeur nette plus faible. En donnant des opportunités à chacun, il construira à son tour une économie beaucoup plus durable dans laquelle personne n'est laissé pour compte.

L'équipe Divisible travaille constamment à l'amélioration de la plateforme et espère se connecter avec d'autres techniciens et ingénieurs intéressés à participer au succès de cette entreprise de pointe. Si cela vous convient, contactez Chris directement sur Twitter .