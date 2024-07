DeFi pionnier intégré à Telegram : entretien avec le cofondateur de Storm Trade, Denis Vasin

La finance décentralisée ( DeFi ) continue d'innover, avec des plateformes intégrant des applications de messagerie populaires comme Telegram . Cette convergence apporte les services financiers directement aux utilisateurs, en exploitant la vaste base d'utilisateurs et l'interface intuitive de Telegram. Des projets tels que Storm Trade, Telegram Wallet, Ston.Fi et Dedust sont les pionniers de cette approche, offrant des services de trading, de portefeuille et d'échange au sein de l'écosystème Telegram. À la croisée des solutions financières traditionnelles et décentralisées, les plates-formes DeFi intégrées à Telegram simplifient les services financiers complexes, conduisant potentiellement à une adoption massive.





Commerce de tempête , une plateforme décentralisée de négociation de produits dérivés construite sur la blockchain TON, a fait des vagues dans l'espace DeFi intégré à Telegram. Avec un volume de transactions sur 24 heures de 8 749 409 $ et une valeur totale verrouillée (TVL) de 11 198 846 $. Storm Trade vise à attirer les 10 millions d'utilisateurs DeFi suivants en proposant des échanges avec effet de levier jusqu'à 50x directement via l'application de messagerie Telegram.

Dans les mois à venir, Storm Trade devrait lancer son jeton natif, $STORM. Les détenteurs des Market Makers NFT de la plateforme auront la première opportunité d'acheter le token à un prix fixe.





Alors que Storm Trade se prépare pour ce lancement symbolique, nous avons eu la chance de nous asseoir avec Denis Vasin, co-fondateur et responsable du développement de Storm Trade, pour discuter de la vision du projet, du rôle de l'intégration de Telegram et des défis liés à l'exploitation dans le contexte rapide. espace DeFi en évolution.





Pouvez-vous nous parler des caractéristiques uniques de Storm Trade qui le distinguent des autres plateformes de trading de produits dérivés ?

En fait, Storm Trade est le premier DEX dérivé directement sur Telegram. Par DEX, je ne parle pas de 2 boutons et d'un graphique, je parle d'un outil sérieux accompagné d'un mode pour les traders professionnels. Storm Trade est une solution sociale-fi qui vise à rendre le trading non seulement pratique mais aussi pas ennuyeux, en ajoutant des mécanismes avancés sous forme de tournois de trading, d'équipes, de collections NFT, tout en ajoutant des outils professionnels sous forme de marge croisée, de copie. commerce et bien plus encore.





Comment l'intégration directe avec Telegram profite-t-elle aux utilisateurs et contribue-t-elle à la croissance de Storm Trade ?

L'intégration directe dans Telegram signifie des possibilités presque illimitées pour tous les utilisateurs de messagerie. En plus des 900 millions d'utilisateurs potentiels, c'est l'opportunité d'être intégré dans des intégrations publicitaires avec des paramètres d'enchères prédéfinis.





Voici comment cela fonctionne. Par exemple, l'auteur d'une chaîne Telegram suppose que le marché va augmenter et ouvre une position LONGUE sur la paire BTC avec un certain stop loss et un take profit. Habituellement, pour que quelqu'un puisse répéter une telle entrée, il doit s'inscrire sur la bourse, y déposer des fonds, trouver la bonne paire et, en général, faire beaucoup de choses.





L'intégration profonde de Storm Trade dans Telegram implique qu'après avoir créé une position, l'auteur de la chaîne pourra la partager avec des paramètres déjà définis dans sa chaîne Telegram. Et ceux qui souhaitent répéter la même saisie pourront uniquement suivre le lien et saisir le montant de la garantie avec lequel ils sont prêts à négocier. Storm Trade - une véritable avancée dans la technologie du trading à terme.





Le jeton $STORM sera bientôt lancé. Pouvez-vous partager plus de détails sur l'utilité du jeton et comment il s'intègre dans l'écosystème Storm Trade ?

Le lancement d'un token est l'un des événements les plus importants pour chaque produit. Il arrive souvent que le token existe séparément du produit sans apporter une contribution significative à l’écosystème. Pour STORM, cette approche ne semble pas proche.





STORM est le cœur de l’écosystème, directement intégré à l’échange, et contribuant à accroître l’efficacité de l’économie protocolaire.





STORM dispose de deux utilitaires très puissants : le staking, dont le profit est constitué des frais du protocole, et un tampon de liquidité, qui maintiendra un bon TAEG pour les fournisseurs de liquidité.





Vous avez mentionné que seul un petit pourcentage de l’offre totale de jetons sera disponible à la vente. Pouvez-vous expliquer le raisonnement derrière cette décision ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles 4 % sont alloués à l’IDO. Contrairement aux memecoins, qui allouent traditionnellement un grand volume de jetons à la vente, STORM attire des financements institutionnels et n'a pas besoin de surfinancement de la part du commerce de détail.





Comment les Market Makers NFT jouent-ils un rôle dans le lancement du token et quels sont les avantages des détenteurs de NFT ?

Tout d’abord, vous devez comprendre ce qu’est le Market Makers NFT. Market Makers est une collection communautaire NFT unique dessinée à la main, conçue pour être intégrée dans les mécanismes de la fiction sociale, récompensant les meilleurs traders et activistes de la plateforme. La possession de NFT fournira au propriétaire une place garantie sur la liste blanche pour les achats de jetons et ajoutera à l'avenir des réductions sur les commissions de négociation, les avatars pour le profil utilisateur et de nombreuses autres utilisations.





Étant donné que tous les détenteurs de NFT ont accès à la liste blanche en même temps, cela constituera une excellente opportunité d'acheter des jetons STORM en premier à un prix de départ fixe.





Chaque NFT aura une certaine allocation au montant de l'achat, et plus vous avez de NFT dans votre portefeuille, plus l'allocation à l'IDO sera élevée.





Après l'IDO, les opportunités de collecte ne feront qu'augmenter, passant des frais de négociation réduits à l'adhésion à la communauté VIP.





En tant que plateforme de trading de produits dérivés, comment Storm Trade assure-t-il la sûreté et la sécurité des actifs des utilisateurs ?

Il convient de rappeler que Storm Trade est un DEX, où tout le travail interne repose sur des contrats intelligents. Tous les contrats intelligents sont audités par plusieurs organisations de confiance.





La création de contrats intelligents sur TON étant assez complexe, il n’est pas facile de trouver des auditeurs.





Notre premier audit concerne la campagne TON Tech. Des audits supplémentaires sont prévus à l’avenir.





Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme de jalonnement et la manière dont il récompense les détenteurs de jetons qui soutiennent la plateforme ?

Le mécanisme de jalonnement sera assez simple. La partie prenante aura deux options : mettre des liquidités sur le Ston.Fi et introduire des jetons sur le marché, ou verrouiller les jetons en jalonnement sur Storm Trade et retirer les jetons du marché. Les mécanismes s’équilibreront, créant une économie symbolique déflationniste.





Storm Trade a des partenariats avec des organisations notables telles que Gotbit, Cointelegraph et ToncoinFund. Comment ces partenariats contribuent-ils au développement et à la réussite du projet ?

Tous les partenariats ci-dessus nous aident à nous développer dans un domaine ou un autre. Cointelegraph est destiné au support médiatique, tandis que Gotbit et ToncoinFund nous fournissent un soutien en matière d'investissement et de conseil.





Quels sont les objectifs à long terme de Storm Trade et comment envisagez-vous l’évolution de la plateforme à l’avenir ?

Les objectifs à long terme de Storm Trade sont de créer la plateforme la plus excitante de Telegram, réunissant à la fois des traders expérimentés et des débutants, à la fois ceux venus pour l'esprit de compétition et ceux venus pour des gains passifs. Storm Trade vise à devenir le lieu de trading le plus équilibré avec une intégration facile et des produits Social-fi incroyables.