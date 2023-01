Product Marketer vs Growth Marketer vs Content Marketer : Comment choisir votre première embauche marketing

Trop long; Pour lire Les spécialistes du marketing produit vous aident à trouver votre produit adapté au marché, agissent comme un pont vers les clients pour l'équipe produit et ont un impact sur vos objectifs de revenus à court et moyen terme. Les spécialistes du marketing de croissance découvrent ce qui fonctionne en exécutant des tests continus et en optimisant vos campagnes marketing. Cela les rend excellents pour atteindre des objectifs marketing à court terme et stimuler une croissance rapide. Les spécialistes du marketing de contenu élaborent et exécutent principalement des stratégies de contenu organique qui offrent un retour sur investissement durable et à long terme sous la forme d'une notoriété de la marque et d'une génération de revenus grâce à un contenu au bas de l'entonnoir.

Tout se met en place.

Vos ingénieurs ont travaillé, construit et modifié votre produit presque à la perfection. Vous avez reçu beaucoup de réponses prometteuses d'investisseurs potentiels. Votre évaluation est à quelques millions de dollars de moins de 10 millions de dollars.

Les choses se présentent bien et vous n'êtes qu'à un ou deux ans de votre ARR de rêve. La seule question est - comment y arriver? Bien sûr, la publicité et le marketing ouvriront votre entreprise à des opportunités que vous n'aviez pas envisagées auparavant, mais par où commencer exactement vos efforts de marketing ?

Il y a des spécialistes du marketing de produits, des spécialistes du marketing de croissance, des spécialistes du marketing de contenu et ce groupe unique de "chuchoteurs marketing" sur LinkedIn qui jurent qu'ils peuvent vous apporter vos clients si seulement vous y croyez.

La ligne entre ces professionnels (les trois premiers, bien sûr) est mince en termes de description de poste et de compétences. Mais la même ligne pourrait faire toute la différence dans vos efforts et votre capacité à voir le retour sur investissement réel de vos dépenses marketing.

J'ai parlé à des experts et j'ai fait pas mal de recherches dans les trois domaines dans le but de clarifier ce qu'ils font tous et comment ils pourraient répondre à vos besoins en tant que startup technologique. Les idées que je partagerai à partir de ces conversations et des opinions d'experts devraient vous éclairer sur la façon de faire votre première ou prochaine embauche en marketing.

Product Marketer vs Growth Marketer vs Content Marketer : Définitions et descriptions des rôles

Quelle est précisément la différence entre ces trois rôles ? Avec presque tout le monde sur LinkedIn étant un expert dans l'un ou l'ensemble d'entre eux, comment identifiez-vous exactement ce qui serait le plus précieux pour votre entreprise ? Prenons-le par le haut.

Spécialistes du marketing produit – Qui sont-ils et que font-ils ?

Les spécialistes du marketing produit étudient vos clients et s'assurent que le positionnement, la tarification, le plan GTM, etc. de votre produit sont alignés sur les désirs et les besoins de vos clients.

Le but est de s'assurer que vos ICPs sont activement intéressés par l'achat et l'utilisation de votre produit. Ce faisant, les spécialistes du marketing de produits contribuent à la génération de revenus et à l'acquisition de clients. Assez simple si vous me demandez.

Mais voici le problème - cette définition est une simplification grossière du travail d'un spécialiste du marketing produit.

De plus, je ne suis guère un gourou dans le domaine. J'ai donc pris le temps de parler avec un véritable expert en marketing produit - Ashley Faus, directrice du marketing produit intégré chez Atlassian.

La toute première chose qu'elle a remarquée dans notre conversation est la façon dont chaque spécialiste du marketing produit est différent, en fonction des besoins de l'entreprise.

« Parfois, ils travaillent en étroite collaboration avec les chefs de produit pour s'assurer que les besoins des clients et du marché se retrouvent sur la feuille de route, puis une fois ces solutions conçues, les clients et le marché savent qu'elles sont disponibles. Parfois, ils se concentrent davantage sur l'aide à la vente ou sur différentes parties du parcours. » – Ashley Faus.

Pour bien comprendre cette branche relativement nouvelle du marketing, il peut être utile de replacer le rôle dans le contexte de sa description de poste et des marques qui ont réussi à lancer des campagnes de PM.

Marketing produit à travers le prisme de Buffer

Le tampon que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui, avec un ARR de 15 millions de dollars , lancé humblement en 2011 avec un MVP qui n'avait que deux pages .

Le MVP Buffer avait, comme le montre la capture d'écran ci-dessus, amené les utilisateurs à cliquer sur "plans et tarification". Ensuite, ils rempliraient un formulaire pour soumettre leur adresse e-mail.

Aussi simple que cela puisse paraître, selon Joel Gascoigne, fondateur de Buffer , le but de cette petite expérience était de "vérifier si les gens envisageraient même d'utiliser l'application". Cette activité mineure était une forme de commercialisation de produits.

Plus précisément, il s'agissait de déterminer s'il existait une adéquation produit-marché avant de lancer le produit complet. Après avoir reçu les e-mails et obtenu les commentaires des premiers clients potentiels, Joel a procédé à la validation de leur volonté de payer pour ledit produit.

Encore une fois, il a lancé quelques pages avec un formulaire de courrier électronique. Là, il a inclus une section permettant aux gens de voir le prix provisoire, puis d'indiquer leur volonté d'utiliser le produit à ce prix.

Cette partie est directement liée à la fonction de stratégie de prix des spécialistes du marketing produit. Après s'être aligné sur l'adéquation produit-marché ainsi que sur les prix, entre autres, Joel a lancé Buffer et le reste appartient à l'histoire.

Marketing produit à travers l'objectif d'Ahrefs et de Baremetrics

Contrairement à une idée fausse que j'avais involontairement renforcée avec l'exemple de Buffer ci-dessus, le marketing produit n'est pas seulement utile pour les lancements de produits. Cela peut aussi se faire en continu.

Deux excellents exemples sont Ahrefs et Baremetrics.

Avec Ahrefs, un nom populaire en matière de croissance axée sur les produits, leur marketing produit se trouve, entre autres, dans leur section de témoignages. Là, ils ont regroupé tous leurs témoignages par les différentes buyer personas.

Cela démontre l'attention portée à la recherche client et serait extrêmement utile pour un prospect qui envisage d'utiliser son produit mais qui doit être sûr qu'il résout réellement un problème qui lui est propre.

Pour mettre cela en perspective, la marque a été fondée en 2010. Bien qu'ils utilisent des témoignages depuis aussi longtemps que l'on se souvienne, ils n'ont commencé à les segmenter par personnalités d'acheteurs qu'au cours du second semestre 2020, selon la machine WayBack.

Tout bien considéré, cette idée de marketing produit est apparue bien après son lancement.

Avec Baremetrics, un élément de leur stratégie de marketing produit est une démonstration en direct smackdab dans la section héros de leur page de destination.

Cet atout marketing se concentre uniquement sur le produit et permet à l'utilisateur de voir précisément ce qu'il obtiendra. La meilleure partie est qu'il est interactif.

Le marketing produit se présente de différentes manières et un PMM pourrait probablement répertorier une centaine d'autres campagnes sur le terrain. Les exemples ci-dessus sont uniquement destinés à offrir une perspective supplémentaire sur le rôle.

Compétences spécifiques et exigences professionnelles des spécialistes du marketing de produits

Compétences

Généralement, vous pouvez trouver des entreprises qui demandent une expérience spécifique à l'industrie et la capacité de mener des analyses de marché pour influencer les décisions de marketing. D'autres demanderaient des compétences non techniques et une familiarité avec la pile technologique de l'entreprise.

Ashley Faus a mis en évidence trois compétences fondamentales qui, selon elle, sont essentielles au travail d'un responsable marketing produit :

1. Informations sur les clients et le marché : "Ils [les responsables du marketing produit] doivent être en mesure de trouver les lacunes et de les traduire au reste de l'organisation pour aider à combler ces lacunes."

2. Excellente communication écrite et verbale : "Les spécialistes du marketing de produits doivent être capables d'adapter leur langage au public, y compris les clients, les chefs de produit, les dirigeants et les autres spécialistes du marketing. Ils doivent être les caméléons ultimes car ils aident à relier tous les points entre des équipes disparates.

3. Capacités interdisciplinaires : Compétences dans 1 à 2 autres disciplines marketing : « Je pense que les PMM doivent avoir des compétences dans au moins 1 à 2 autres disciplines marketing. Il peut s'agir de données, d'e-mails, de réseaux sociaux, de contenu, etc., mais je trouve que la plupart des PMM ont quelques autres compétences dans leur boîte à outils en plus de connaître leur produit et leur marché de fond en comble.

En fin de compte, de l'avis d'expert d'Ashley Faus, les compétences requises d'un spécialiste du marketing de produit dépendent de l'orientation au sein de l'entreprise.

Exigences et responsabilités du poste

Presque toutes les offres d'emploi auront un ou plusieurs des éléments suivants dans des mots similaires ou différents.

Mener des recherches approfondies sur les clients pour éclairer les décisions marketing

Créer des messages, un positionnement et une proposition de valeur pour les produits de l'entreprise

Fournir aux équipes de vente des ressources d'aide à la vente - démos de produits, boîtes à outils de vente, présentations, etc.

Collaborer avec l'équipe de contenu pour développer du contenu axé sur les produits où et quand cela est nécessaire.

Maintenir une compréhension approfondie du marché et proposer des idées, des suggestions et des solutions si nécessaire.

Planifier et diriger les efforts GTM pour mettre en évidence de nouveaux produits et/ou fonctionnalités pour les clients et les parties prenantes internes.

L'importance d'un spécialiste du marketing produit dans votre startup technologique

À ce stade, il est essentiel que nous ne perdions pas de vue l'objectif principal de cet article - comprendre la différence et l'importance des trois rôles marketing afin que vous puissiez prendre vos premières ou prochaines décisions d'embauche.

Cela dit, l'importance d'un spécialiste du marketing produit peut presque toujours être liée à l'amélioration de l'expérience client et à la croissance des revenus. Soutenant cela, Ashley Faus a déclaré:

"J'ai vu des spécialistes du marketing produit réduire les étapes d'un parcours d'intégration pour augmenter l'adoption du produit. J'ai vu des spécialistes du marketing produit créer des campagnes de monétisation qui ont entraîné une conversion de 80 % d'un compte d'essai à un compte payant. »

Il n'y a pas d'autres mots pour résumer mieux que : "Lorsque les PMM réussissent, ils accélèrent la croissance des revenus."

Parlant de la façon dont ils le font, Ashley a mentionné que :

« Parfois, cela passe par l'acquisition de nouveaux clients nets, parfois par la transformation d'utilisateurs gratuits en utilisateurs payants, et parfois par l'augmentation du revenu par client. Mais en fin de compte, ils ont une ligne directe pour augmenter les revenus en augmentant l'adoption d'une offre.

Sur l'importance d'embaucher un PMM dans une entreprise en démarrage, Yi Lin Pei, directeur du marketing produit chez Teachable , a simplement déclaré ce qui suit dans une interview avec Emilia Korczynska :

« Si vous avez commencé plus tôt et que vous avez fait appel à un agent de commercialisation de produits, cela vous aidera à éviter tant de problèmes en bout de ligne et aidera votre entreprise à s'adapter au marché des produits beaucoup plus rapidement. Ainsi, vous pouvez réellement vous concentrer sur les choses qui sont importantes, comme la conduite de votre entreprise. »

En résumé, les PMM contribuent directement à la croissance des revenus tout en vous donnant la liberté de développer réellement votre entreprise.

Spécialistes du marketing de croissance – Qui sont-ils et que font-ils ?

Alors que les spécialistes du marketing de produits passent une grande partie de leur temps à trouver un produit adapté au marché, entre autres choses, le spécialiste du marketing de croissance moyen passe son temps à pirater la croissance pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour vos revenus ainsi que pour l'acquisition et la fidélisation des clients.

Si l'expression « piratage de la croissance » semble nouvelle, c'est parce qu'elle l'est.

Sean Ellis, ancien responsable de la croissance (intérimaire) chez Dropbox et actuel vice-président intérimaire de la croissance chez Andela, a inventé le terme il y a environ une décennie.

Depuis lors, le marketing de croissance et le piratage de croissance ont sensiblement évolué vers un processus où les spécialistes du marketing utilisent des expériences multivariées et des tests A/B pour déterminer quel segment de l'audience d'une entreprise peut voir quel message et comment il y réagit.

Une fois ces données recueillies, elles sont utilisées pour créer et optimiser des stratégies marketing conçues pour être très personnelles, offrant une expérience unique à chaque membre de votre public cible et offrant les meilleurs retours sur les dépenses marketing possibles.

Encore une fois, je ne suis pas un gourou du marketing de croissance. J'ai donc parlé à quelqu'un qui a en fait une riche expérience dans le domaine - Padmaja Santhanam, partenaire et responsable de la croissance chez FirstPrinciples.io.

Dans les termes les plus simples possibles, elle a défini le marketing de croissance comme : "Une stratégie structurée pour développer votre entreprise en renforçant les relations avec les clients tout en comprenant leur parcours".

Voici une capture intéressante, cependant. Plutôt que de le considérer comme un domaine indépendant en soi, Padmaja aborde le marketing de croissance comme une sorte de domaine parapluie. Parallèlement à sa définition, elle a mentionné que les spécialistes du marketing de contenu, les spécialistes du marketing de produits et les responsables du marketing de croissance ont leur rôle à jouer dans le marketing de croissance.

Ce n'est pas particulièrement surprenant. Le plus souvent, tout en testant, itérant et optimisant vos efforts de marketing, comme le font souvent les spécialistes du marketing de croissance, ils auront besoin du soutien de divers spécialistes du marketing. Par exemple, si votre responsable du marketing de croissance voit la nécessité d'ajuster la copie de l'e-mail pour un ICP spécifique, il devra probablement embaucher un spécialiste du marketing par e-mail pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie.

Au-delà de cela, l'idée que les relations avec les clients sont importantes pour le processus de marketing de croissance bénéficie également d'un soutien important.

Noé Kagan, actuel PDG d'AppSumo et ancien directeur du marketing chez Mint Software Inc., a réalisé une vidéo explicative sur la façon dont il a fait passer Mint de zéro à un million d'utilisateurs en moins d'un an.

Deux choses qui m'ont marqué dans l'étude de cas de 10 minutes étaient l'utilisation du marketing de contenu (blogging à l'époque) et des newsletters par e-mail pour établir des relations en attendant qu'ils perfectionnent leur produit et le lancent pleinement.

Le marketing de croissance comme amélioration du marketing traditionnel

Vous voyez, avec les "anciennes" formes de marketing, le processus était relativement simple : dépenser de l'argent pour faire quelque chose, obtenir vos résultats, rincer et répéter autant de fois que vous le pouvez. "Quelque chose", dans ce contexte, pourrait être un événement, une campagne PPC avec quelques mots clés promus sur quelques mois, une publicité télévisée ou sur les réseaux sociaux avec une vidéo vraiment cool et des camées de célébrités, etc. Quoi qu'il en soit, c'est souvent visant à générer des revenus quasi instantanés qui contribueront à l'ARR de l'entreprise.

Contrairement à cette forme de marketing, le marketing de croissance va encore plus loin. Au lieu de simplement envoyer un e-mail, le marketing de croissance crée différentes versions de cet e-mail et l'envoie à différents ICP. Ensuite, il mesure l'efficacité de chacun et modifie le prochain e-mail pour de meilleurs résultats.

Au lieu de simplement publier une annonce sur LinkedIn, le marketing de croissance identifie l'étape spécifique du parcours du client, puis élabore des campagnes d'activation, de développement ou de réactivation, selon le cas.

Essentiellement, les spécialistes du marketing de croissance sont hyper concentrés sur la recherche de ce qui fonctionne pour chaque personne, puis le font avec n'importe quelle forme de marketing disponible et pratique.

Compétences spécifiques et exigences professionnelles des spécialistes du marketing de croissance

Compétences

Le responsable marketing de croissance moyen doit souvent faire beaucoup de stratégie. En tant que tels, ils doivent faire beaucoup de réflexion critique. Parallèlement à cela, pour tester plusieurs composants et analyser les données, ils doivent faire preuve d'une attention exceptionnelle aux détails.

Les choses spécifiques pour lesquelles ils sont souvent bons incluent le référencement organique, le marketing de contenu, les moteurs de recherche et les publicités sur les réseaux sociaux, l'expérience utilisateur, etc.

Padmaja a insisté sur la nécessité pour les responsables du marketing de croissance d'avoir des capacités d'analyse, un leadership axé sur les données, des compétences en optimisation du taux de conversion, etc.

Exigences et responsabilités du poste

Vous trouverez des entreprises demandant les responsabilités suivantes à leurs spécialistes du marketing de croissance :

Prise en charge des canaux sociaux et de recherche payants pour l'acquisition de clients

Tester et optimiser les campagnes de marketing par e-mail pour un retour sur investissement accru

Mise à jour de la copie marketing sur plusieurs canaux ou canaux spécifiques

Test A/B

Gestion des programmes de référencement et de marketing d'affiliation

Rapporter les résultats et les progrès aux principales parties prenantes de l'entreprise

Il est important de noter que ces compétences et exigences professionnelles diffèrent souvent largement d'une organisation à l'autre.

L'importance d'un spécialiste du marketing de croissance dans votre startup technologique

Compte tenu de leur principale description de travail consistant à construire et à améliorer continuellement des systèmes, les spécialistes du marketing de croissance ont souvent un impact direct et presque immédiat sur tout ce que votre entreprise considère comme une croissance.

Supposons, pour les besoins de cette conversation, que vous meniez une campagne de marketing par e-mail et que vous cherchiez à augmenter les taux d'ouverture et le CTR. Un spécialiste du marketing de croissance peut modifier le titre, la longueur de l'e-mail, le CTA, etc. plusieurs fois par mois ou par semaine. Par la suite, selon l'excellence de leur travail, ils pourraient instantanément augmenter le nombre d'ouvertures et de clics dans tous vos e-mails.

Si vous cherchez à augmenter les conversions sur une campagne sociale existante, un spécialiste du marketing de croissance pourrait mettre à jour/actualiser la copie existante sur vos actifs marketing. Cela conduirait probablement à des résultats immédiats visibles à partir de votre tableau de bord d'analyse.

En plus d'avoir un impact quasi instantané sur votre croissance, ces personnes peuvent vous aider à avoir une vue d'ensemble. Après tout, ils sont chargés de vous signaler les progrès.

Content Marketer - Qui sont-ils et ce qu'ils font

Ce sera probablement le plus facile des trois à définir, en particulier parce que c'est ce que je fais.

Dans les termes les plus simples possibles, un spécialiste du marketing de contenu déploie différents types de contenu sur différents canaux pour atteindre les objectifs spécifiques de l'entreprise. André Sauvage, PDG et fondateur de Rank Copy , est tout à fait d'accord avec cette position, définissant cette classe de spécialistes du marketing en des termes très similaires.

Il y a un peu plus de dix ans, le marketing de contenu était largement limité aux blogs. Habituellement, les entreprises investissent une somme importante dans la publicité payante. Ensuite, pour maintenir une présence en ligne lorsqu'ils étaient hors de la "saison publicitaire", ils embauchaient un écrivain pour "produire" du contenu et gagner du trafic parce que d'autres le faisaient.

Alors que c'était proche de la norme il y a quelques années, le paysage du marketing de contenu a évolué au fil des ans.

S'exprimant à ce sujet lors du Demand Curve Growth Summit, Amanda Natividad, vice-présidente du marketing chez SparkToro , a déclaré :

"Je pense que nous commençons enfin à sortir de cette notion classique selon laquelle le marketing de contenu signifie posséder un blog et une stratégie de référencement et je pense que de plus en plus d'équipes et de startups prennent conscience que le marketing de contenu moderne est souvent bien plus que cela.

Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que les spécialistes du marketing de contenu possèdent également un podcast, une newsletter, une chaîne YouTube, des médias sociaux ou plus que cela. C'est ainsi que je pense que nous avons vu le contenu changer ces dernières années."

L'idée clé à noter ici est que le marketing de contenu, tel qu'il se fait aujourd'hui, diffuse (principalement) des actifs organiques et gratuits via divers points de contact/plates-formes.

Souvent, vous trouverez des variations telles que le contenu axé sur le client et le contenu axé sur le produit , comme c'est le cas avec des marques comme Ahrefs. Mais l'objectif est souvent le même : atteindre certains paramètres pour l'entreprise en résolvant les problèmes des clients.

Marketing de contenu à travers le prisme de HubSpot et Copy.ai

Avec un chiffre d'affaires total de plus d'un milliard de dollars en 2021 , c'est un peu difficile de citer HubSpot en exemple dans un article destiné aux startups.

Mais, en ce qui concerne le marketing de contenu, HubSpot est plus ou moins l'affiche de cette marque de marketing.

L'entreprise fait presque tout à chaque étape du parcours de l'acheteur pour les clients et les membres aléatoires de leur public. Cela leur a offert plusieurs millions de visites sur leur site Web chaque mois.

Leur stratégie de marketing de contenu comprend des vidéos YouTube, des articles de blog, des études de cas, des cours complets de marketing et de vente, des podcasts, des webinaires, du contenu de médias sociaux sur presque toutes les plateformes, etc. Leur part de médias gagnés est tout aussi incroyable, avec des mentions sur des publications crédibles et des réseaux sociaux. les médias apparaissent fréquemment.

HubSpot est à quoi ressemble le marketing de contenu à grande échelle.

Mais, si vous êtes une startup technologique, vous voudrez probablement quelque chose de plus proche de chez vous. Un bon exemple à cet égard est Copy.ai.

Depuis sa percée sur le marché en 2020, la société a acquis plus de deux millions d'utilisateurs et 11 000 000 $ de financement . Ils l'ont fait en partageant organiquement du contenu original sur les plateformes sociales.

D'autres éléments de leur stratégie de marketing de contenu incluent des modèles sur leur site Web, des cas d'utilisation pour les acheteurs qui approchent de la fin de leur voyage et un blog florissant.

Compétences spécifiques et exigences professionnelles des spécialistes du marketing de contenu

Compétences

Sans mélanger ses mots, Andrew a souligné "une solide compréhension de la personnalité et de l'audience de l'acheteur d'un client" comme une compétence de base nécessaire à chaque spécialiste du marketing de contenu pour faire son travail. Selon lui, "vous devez leur parler à une étape spécifique de leur parcours d'achat".

Bien que la pensée soit assez simple, je pense que cela démontre un autre changement dans le marketing de contenu moderne par rapport à ce qui était disponible il y a un peu plus de dix ans.

Plus précisément, les équipes de marketing de contenu s'éloignent de la simple diffusion de contenu au hasard et se tournent davantage vers un modèle de création et de distribution stratégique, la mesure et l'optimisation étant au cœur du processus. Et, pour élaborer cette stratégie, une compréhension approfondie de la personnalité de l'acheteur et de son public est extrêmement importante.

Cela dit, en plus des réflexions d'Andrew sur la nécessité de comprendre les acheteurs et le public, je dirais que chaque spécialiste du marketing de contenu doit être un excellent producteur de contenu.

J'aurais insisté sur "écrivain" au lieu de "producteur de contenu". Mais il existe des spécialistes du marketing de contenu qui se concentrent uniquement sur les vidéos, les podcasts, etc. Bien que l'écriture de scénarios soit importante pour leur processus de tournage et de production, ce n'est pas ce que le public voit immédiatement. En conséquence, ils pourraient être en mesure de s'en tirer avec ce qui serait autrement considéré comme terriblement bâclé dans l'écriture B2B tant que la présentation vidéo/podcast sort assez bien.

Inutile de dire que si vous exécutez une stratégie de marketing de contenu dirigée par un contenu écrit, d'excellentes compétences en rédaction ne sont absolument pas négociables.

Outre une excellente écriture, je soulignerais également la capacité de mener d'excellentes recherches. Ceci est utile lorsque vous essayez d'en savoir plus sur les clients et sur un sujet à écrire, entre autres.

Quelques autres compétences utiles incluent la gestion de projet, le reporting, l'édition et la relecture, etc.

Exigences et responsabilités du poste

La plupart des startups exigent que leurs spécialistes du marketing de contenu se qualifient dans les domaines suivants :

Compréhension du CMS et de la pile technologique marketing de l'entreprise

Excellentes capacités rédactionnelles

Expertise de l'industrie - ce n'est pas toujours une exigence, en particulier avec les industries ou les entreprises non techniques

Connaissance pratique et expérience du référencement sur page et de ses principes de base

Capacité avérée à développer et exécuter des stratégies de marketing de contenu pour atteindre des objectifs spécifiques

Capacité à auditer le contenu et à identifier les opportunités d'optimisation, de rafraîchissement et de réorientation du contenu pour l'amplification

Les exigences, comme toujours, varient d'une entreprise à l'autre.

L'importance d'un spécialiste du marketing de contenu pour votre startup de croissance

Si vous disposez d'un système fonctionnel pour générer des revenus et que vous n'avez pas besoin de faire pression sur votre contenu pour y contribuer, vous constaterez qu'un spécialiste du marketing de contenu peut améliorer votre part d'espace numérique, renforcer la notoriété de la marque et accroître l'engagement des clients.

Pour mettre en évidence un exemple pratique, parlant de son expérience, Andrew Savage a mentionné qu'il avait déjà aidé un client à acquérir plus de 5 000 nouveaux visiteurs de site Web sur un seul article.

Bien sûr, cela a conduit à une génération et une conversion accrues de prospects via une source unique. Mais cet avantage s'infiltre déjà dans le territoire d'augmentation des revenus et nous ne voulons pas les mélanger pour l'instant.

Avec une référence spécifique aux revenus, le contenu peut également être incroyablement utile à votre startup. Joe Barron, responsable principal du contenu chez Cognism , a une fois discuté de leur recette de contenu et, ce faisant, a révélé qu'ils avaient créé du contenu d'une valeur de plus de 88 000 $ pour l'entreprise . Il existe d'autres exemples de contenu étant uniquement responsable des réservations de démonstration et agissant comme des supports de vente pour les acheteurs indécis.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de le voir, un spécialiste du marketing de contenu a le potentiel d'aider votre entreprise à stimuler la croissance, à améliorer l'engagement des clients, à accroître la notoriété de la marque, etc. Toutes ces choses sont des choses importantes que vous voulez faire en tant que startup.

Le complément parfait à votre équipe marketing

Même si j'aimerais vous dire qu'un spécialiste du marketing de produit, de croissance ou de contenu est précisément ce dont vous avez besoin, je ne peux pas.

Pour commencer, s'il existait un spécialiste du marketing à taille unique, parfait pour toutes les startups en démarrage, cet article ne serait pas nécessaire. Je pourrais simplement publier un message sur Twitter vous demandant d'embaucher xxx marketeur pour stimuler la croissance de votre entreprise et ce sera la fin.

Deuxièmement, et surtout, chaque entreprise est différente et il est impossible de dire avec certitude que c'est précisément ce dont vous avez besoin sans faire les considérations appropriées. La seule question maintenant est "quelles sont ces considérations?" Découvrons-le:

1. Besoins de l'entreprise

Une grande partie de ce qui détermine votre prochaine/première embauche en marketing réside dans votre position actuelle au sein de votre entreprise et dans ce que vous devez accomplir. Je vais vous expliquer quelques scénarios pour vous aider à mettre les choses en perspective.

Scénario 1:

Supposons que votre équipe fondatrice soit composée en grande partie d'ingénieurs et qu'il s'agisse de l'une de vos premières startups. En dehors des codes et des aspects techniques de la possession et de la construction de votre produit, vous n'avez pas beaucoup d'expérience et vous n'avez même pas compris votre adéquation produit-marché.

Dans cette situation particulière, vous aurez besoin d'un distributeur de produits. Ils effectueront toutes les recherches client nécessaires et établiront des collaborations clés avec votre équipe produit pour améliorer votre offre clé tout en amplifiant ces offres elles-mêmes au public.

Cela ne veut pas dire qu'ils seraient totalement inutiles si vous avez trouvé votre produit adapté au marché. Joel, fondateur de Buffer, comme mentionné précédemment, a pu valider son idée dans les premières phases sans PMM. Pourtant, il a embauché un PMM au moment opportun.

Scénario 2 :

Vous avez trouvé votre adéquation produit-marché. Vous savez qui vous êtes et où vous aimeriez aller. Vous avez même collecté des fonds que vous pouvez vous permettre de consacrer au marketing. Vous ne savez tout simplement pas où aller et vous devez trouver un moyen d'évoluer rapidement. Sinon, vous pourriez avoir des difficultés à passer à la prochaine étape de croissance de votre entreprise.

Ce scénario n'a pas tellement de détails, mais le problème clé est la nécessité d'évoluer rapidement. Dans ce cas, un spécialiste du marketing de croissance pourrait être le meilleur. Il y a deux raisons principales à cette affirmation.

La première est que les spécialistes du marketing de croissance sont souvent compétents dans la publicité payante pour les médias sociaux et les moteurs de recherche. En tant que tels, ils seront dans la position idéale pour vous aider à vous faire connaître rapidement. En prime, sous ce point, l'essence même d'un spécialiste du marketing de croissance est de découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'optimiser pour le premier. Lors de la diffusion de vos annonces, ils effectuaient des tests et optimisaient en cours de route pour votre réussite.

La deuxième raison est que les spécialistes du marketing de croissance sont naturellement plus enclins à une croissance immédiate ou à moyen terme. Avec le marketing de contenu, l'objectif est souvent de construire une relation dans la durée qui générerait des rendements durables à long terme. Le marketing de croissance est tout simplement plus susceptible d'atteindre les paramètres dont vous avez besoin pour garder la tête hors de l'eau à court terme.

C'est une pensée qu'Ashley Faus a exprimée dans notre conversation.

Une autre chose qu'elle a noté que je ne peux manquer de mentionner est qu'un directeur du marketing produit pourrait également être idéal pour les objectifs à court et à moyen terme. C'est notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être des généralistes du marketing et qu'ils pourraient revêtir les multiples chapeaux qui accompagnent souvent la gestion d'une startup.

Scénario 3 :

Vous avez suffisamment de revenus pour intégrer un nouvel employé, mais votre budget de marketing et de publicité ne tient qu'à un fil.

Une autre façon de peindre ce scénario est que beaucoup de vos clients se sont présentés grâce à des références et cela vous a maintenu à flot. Mais vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier et vous aimeriez construire quelque chose qui puisse fonctionner à long terme au meilleur coût possible.

Dans ce cas, un spécialiste du marketing de contenu pourrait être la meilleure solution.

Il est extrêmement important pour moi de dire que recommander un spécialiste du marketing de contenu dans ce scénario ne signifie pas que le marketing de contenu est une marque de marketing bon marché qui devrait être traitée comme une pensée passagère ou une considération de seconde classe, surtout si vous êtes une entreprise SaaS. . Bien fait, il pourrait offrir une croissance durable pendant plusieurs mois et années à venir.

La raison pour laquelle il s'agit d'une recommandation valable est que je travaille en supposant que vous êtes une start-up à un stade précoce qui est à court d'argent et qui aurait besoin de s'appuyer davantage sur une croissance organique et durable. Vous ne pouvez pas vous permettre de jeter de l'argent publicitaire sur tous vos problèmes.

Bien que les spécialistes du marketing de contenu puissent utiliser judicieusement un budget marketing, ils sont également à l'aise avec les efforts organiques, dont beaucoup peuvent avoir un impact direct sur les revenus, tels que les éléments de contenu de bas de l'entonnoir.

2. Exigences financières et durabilité

Bien qu'il soit important de prendre en compte les exigences pour mener une campagne marketing avec chaque type de spécialiste du marketing, elles varient souvent énormément, en fonction de ce que vous essayez d'atteindre, entre autres facteurs. Je ne peux donc pas donner de précisions à ce sujet.

Cela dit, vous devriez considérer le coût d'embauche de votre choix de commercialisateur préféré.

Notez qu'aucun de ces chiffres n'est figé. De plus, ils ont été tirés de rapports réalisés par Salary.com et ZipRecruiter et les salaires réels dépendent de l'expérience et des négociations, entre autres.

Pourtant, étant donné que vous êtes dans les premières années de votre entreprise, chaque centime compte et il est préférable de comprendre tout cela à l'avance.

Si vous trouvez qu'en prendre un à long terme est trop risqué, il serait peut-être préférable d'évaluer correctement votre décision avant de la finaliser.

Dernières pensées

A votre place, je constituerais une équipe marketing composée d'au moins deux des trois rôles et je prévoirais des freelances pour accompagner leurs stratégies. Le spécialiste du marketing définirait mon message. Le spécialiste du marketing de croissance affinera mes campagnes de marketing. Le spécialiste du marketing de contenu posera des bases solides pour un retour sur investissement à long terme.

Si vous ne pouvez pas vous permettre de constituer une équipe comme celle-là, mon prochain meilleur conseil serait d'embaucher quelqu'un qui peut porter des chapeaux différents. Un spécialiste du marketing de croissance capable de construire une excellente stratégie de contenu est rare, mais si vous en trouvez un, allez-y. Un spécialiste du marketing produit qui peut s'accrocher à une campagne de marketing par e-mail et la modifier tout en travaillant sur votre positionnement est rare. Mais, encore une fois, si vous en êtes un, allez-y.

En embauchant une personne pouvant porter plusieurs casquettes, vous auriez la chance de jeter les bases de votre marketing de manière à pouvoir évoluer puis élargir vos frontières au fil du temps.

Enfin, et c'est assez important, je vous conseille d'embaucher un spécialiste du marketing de niveau intermédiaire, quel que soit celui que vous choisissez.

Un spécialiste du marketing junior n'aura probablement pas assez d'expérience pour exécuter des campagnes de marketing qui évoluent à lui seul et sans supervision. Un spécialiste du marketing de haut niveau sera probablement plus axé sur la stratégie que sur l'exécution. C'est d'ailleurs le prix de leurs années d'expérience.

Avec un spécialiste du marketing de niveau intermédiaire, cependant, vous pouvez contrôler vos finances et travailler avec quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour faire bouger les choses par lui-même.

Image d'en-tête par Daniele Franchi sur Unsplash