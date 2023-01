Si seulement Netflix avait un fossé...

Netflix a raté des revenus récemment, mais à mon avis, ils ont raté quelque chose de gros. Netflix a raté la construction d'un fossé autour de son château. Le château de Netflix a été sa première entrée dans le streaming. Netflix ne devrait pas dépenser autant en nouveau contenu, ils devraient acquérir des catalogues volumineux et bon marché. Netflix a déjà été dans une situation similaire et est revenu plus fort que jamais. Leur situation actuelle n'est pas aussi mauvaise qu'avant. Mais certaines choses devraient changer.

Chaque fois que vous tombez sur un château, vous devez commencer à construire un fossé autour de lui.

Le château de Netflix a été sa première entrée dans le streaming. Ils l'ont reconnu, ont conclu des accords intéressants avec des entreprises de médias pour obtenir plus de contenu (payer pour Friends, The Office, Seinfeld, etc.) et ont accéléré l'adoption de la nouvelle méthode par les utilisateurs.





Mais à mesure que l'adoption du streaming augmentait, il était également clair que la technologie derrière le streaming était facile à reproduire. Merci à Azure, AWS et GCP.





Même le produit de streaming Netflix est construit sur AWS. Une combinaison de l'adoption de la technologie cloud, de l'augmentation des vitesses Internet et du succès d'entreprises comme Roku et Hulu étaient des signaux clairs.





À ce stade, il y a quelques années, Netflix a adopté sa stratégie consistant à dépenser le plus pour créer du contenu original. C'était une bonne stratégie et cela reflétait également le fait que Netflix est désormais principalement une entreprise de médias et non une entreprise de technologie.





Au cours de ces 5 dernières années, alors qu'ils dépensaient des sommes gigantesques en contenu, je n'ai jamais compris pourquoi ils ne faisaient pas d'autres choses intelligentes. Ce ne sont pas des options mutuellement exclusives.





Certaines de ces autres choses incluent :

Acheter un ancien studio de cinéma (comme MGM d'Amazon) : si j'ai bien compris, vous pourriez dépenser 20 milliards de dollars pour créer du contenu original, mais vous pouvez gagner du temps pour obtenir un bon catalogue à bas prix en tirant parti des fonds propres de Netflix. Et leur capital montait en flèche. C'est juste une bonne répartition du capital.

Entrez dans le streaming audio

Entrez dans le merchandising (ils l'ont fait récemment)

Moonshots : Expérimentez avec des produits de streaming audio et des produits de contenu généré par les utilisateurs comme YouTube. Cela peut sembler ridicule, mais écoutez-moi. Lorsque Google a rencontré le succès avec la recherche, il l'a protégé avec Maps, YouTube, Chrome, etc. La plupart de leurs expériences ont échoué mais certaines ont réussi et c'est ce qui compte.



Ils semblent faire de nouvelles choses comme les jeux, ce qui, je pense, pourrait être potentiellement énorme pour eux. Surtout quand on considère leur ADN dans la création de nouveau code. Faire cela en hauteur est généralement plus facile et devient difficile lorsque votre capital est écrasé et que vos employés commencent à partir.





Mais encore une fois, Netflix a déjà été dans une situation similaire et est revenu plus fort que jamais. Leur situation actuelle n'est pas aussi mauvaise qu'avant. Ils ont toujours le produit de streaming le plus important avec de gros revenus et leur catalogue de contenu original est plus grand que jamais.





Mais certaines choses devraient changer.

Netflix ne devrait pas dépenser autant en nouveau contenu, ils devraient acquérir des catalogues volumineux et bon marché. C'est difficile maintenant que tout le monde a un service de streaming. Mais ça vaut le coup d'essayer. Plus d'argent ne signifie pas plus de créativité. Regardez HBO Max. Trouvez d'excellents conservateurs de contenu et faites des paris intéressants.

Ils devraient explorer davantage de produits/applications expérimentaux.

Envisagez des acquisitions pour concurrencer YouTube, Spotify et AMC. Cela permettra à Netflix de créer des bundles qui peuvent être vendus pour une prime. Disney le fait avec son bundle ESPN et Hulu. C'est une grande valeur pour les clients.

Envisagez des sorties en salles via vos propres cinémas (oui, achetez-les si possible) ou utilisez simplement le statu quo. Les séries à succès sur Netflix pourraient également être présentées en première dans les salles de cinéma, honnêtement, cela évitera de futurs désabonnements.



Il existe de nombreuses idées intéressantes, mais l'essentiel est ** "lorsque vous tombez sur un château, construisez un fossé autour de lui". **





Enfin, je vous laisse avec cette photo de la façon dont Disney a construit un fossé autour de son château.