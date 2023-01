Le ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information et l'Agence d'État ukrainienne pour l'éducation artistique et artistique, et Everstake, le plus grand fournisseur de jalonnement décentralisé de l'industrie de la blockchain, ont dévoilé leur initiative caritative conjointe appelée Save Ukrainian Culture qui cherche à collecter des fonds. afin de sauvegarder le patrimoine culturel du pays au milieu de l'invasion barbare en cours de la russie.

LEARN MORE ABOUT @ARTHUR.TKACHENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ARTHUR.TKACHENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

25 AVRIL 2022 - KYIV, UKRAINE - Le ministère de la Culture et de la Politique d'information de l'Ukraine, et l'Agence d'État ukrainienne pour l'éducation artistique et artistique, et Everstake, le plus grand fournisseur de jalonnement décentralisé de l'industrie de la blockchain, ont dévoilé leur initiative caritative conjointe appelé Sauvegarder la culture ukrainienne qui cherche à collecter des fonds afin de sauvegarder le patrimoine culturel du pays au milieu de l'invasion barbare en cours par la Russie.





Les bombardements et les bombardements délibérés de l'armée russe ont dévasté de nombreux musées, églises, théâtres, bibliothèques et autres institutions.





Certains d'entre eux détiennent des installations inestimables telles que des monuments anciens, des sculptures, des peintures de classe mondiale et des livres rares, entre autres.



Il y a 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Ukraine, tandis que 17 autres biens figurent sur la liste indicative du patrimoine culturel mondial. En dehors d'eux, il existe des milliers d'institutions culturelles et de monuments d'une immense valeur historique. Tous sont en danger. Les objets de valeur culturelle que les bombardements ne parviennent pas à détruire sont massivement pillés par les troupes russes et déplacés vers la Russie, ce qui n'est pas différent de ce que les soldats de la Wehrmacht ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains des objets d'art volés à l'époque sont toujours portés disparus.



Save Ukrainian Culture cherche à empêcher que cette partie cruelle de l'histoire ne se répète.





Maria Primachenko - Notre armée, nos protecteurs - 1978

Compte tenu du soutien vaste et puissant que la communauté crypto mondiale a apporté à l'Ukraine avec plus de 100 millions de dollars de crypto donnés à diverses initiatives publiques et privées, Save Ukrainian Culture accepte également la crypto-monnaie grâce à l'implication d'Everstake, une importante société de blockchain basée en Ukraine. Ceux qui souhaitent contribuer à ces efforts peuvent utiliser BTC, ETH et USDT (ERC-20 et TRC-20) ainsi que des fiat, tels que l'euro, le dollar américain ou la hryvnia ukrainienne envoyés par carte de crédit, par virement bancaire ou via Apple Pay ou Google Pay.



Les fonds seront dépensés pour la restauration des sites démolis ou détruits après la fin de la guerre. Cet effort est dirigé par le ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information.





« Le monde est resté bouche bée en regardant les barbares de l'Etat islamique détruire la ville légendaire de Palmyre, l'une des merveilles du monde antique. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'une autre masse de barbares est en train de démolir un lieu riche en culture et en histoire. Ne laissez pas la tragédie de Palmyre se reproduire encore et encore. La crypto-monnaie est un outil de financement efficace qui nous permettrait de sauver notre patrimoine culturel du pillage et de la démolition face à cette guerre insensée », a déclaré Sergey Vasylchuk, PDG d'Everstake.





« Actuellement, la culture ukrainienne a subi une destruction importante. Nous parlons d'au moins 200 sites touristiques à travers le pays, qui ont été endommagés ou détruits par des envahisseurs. Malheureusement, ce n'est pas la fin car l'armée russe continue la destruction barbare. Donc, nous devons agir immédiatement pour restaurer tout ce qui a été endommagé par la guerre. Et la collecte de fonds Save Ukrainian Culture est conçue pour accélérer ce processus », a déclaré Oleksandr Tkachenko, ministre ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information.



Musée des antiquités ukrainiennes de Tchernihiv

"La Seconde Guerre mondiale a eu d'innombrables cas de soldats de la Wehrmacht qui ont attaqué des musées et d'autres institutions culturelles. La Luftwaffe a bombardé sans pitié des villes d'Europe sans trop se soucier de la valeur culturelle de ce qu'ils détruisaient. Ces jours-là, certains objets étaient portés disparus. C'est un crime contre le monde de la culture et de tous ceux qui valorisent les biens culturels, et cela se reproduit. Nous devons tirer les leçons du passé et sauver tout ce que nous pouvons », déclare Sergey Vasylchuk.





De plus amples détails sont disponibles sur le page officielle de l'initiative .



Faire un don pour sauver la culture





Crypto

🔹 BTC - bc1q70c7wqzqqhk0nzrux80c0etzhdhydqmkda79g9

🔹 ETH - 0xc47f5F962b6816d204cb6DbFfbC78d146b42d66c

🔹 USDT (ERC-20) - 0xc47f5F962b6816d204cb6DbFfbC78d146b42d66c

🔹 USDT (TRC-20) - TFc9GzkEK3dz9aB8K3pxxGuDPAGHZBzQqt





Virement bancaire https://donate.arts.gov.ua/en



À propos d'Everstake





Everstake est le plus grand fournisseur de jalonnement décentralisé, approuvé par 625 000 utilisateurs. Au cours des 4 dernières années, la société a utilisé du matériel de niveau entreprise pour exécuter plus de 8 000 nœuds pour 50 réseaux blockchain, dont Solana, Terra et Cardano. Everstake emploie plus de 100 experts à travers le monde et a été fortement impliqué dans le développement de produits blockchain complexes, tels que Métaplex , Portail , et Éternel .





Everstake est le co-initiateur de Aide pour l'Ukraine , une organisation caritative collectant des fonds auprès de la communauté crypto au profit des besoins militaires et humanitaires de l'Ukraine. L'initiative est approuvée par le ministère de la transformation numérique de l'Ukraine et a levé plus de 60 millions de dollars depuis son lancement.





En collaboration avec le ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information, Everstake a lancé Save Ukrainian Culture, une initiative qui vise à collecter des fonds afin de sauvegarder le patrimoine culturel du pays au milieu de l'invasion barbare en cours de la Russie.









Contacts médias

Ministère ukrainien de la culture et de la politique de l'information : [email protected]

Vlad Likhuta, responsable de la croissance chez Everstake : [email protected]

Crédits