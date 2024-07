Rendez votre idée GenAI évidente pour les entreprises

Le problème « Pourquoi GenAI »

Il ne fait désormais aucun doute que GenAI est la technologie transformatrice de notre époque. Alors que le monde des affaires est aux prises avec les politiques, la gestion du changement et la « technophobie générale », comme cet article de HBR l'appelle, je le vois comme étant similaire aux débuts d'Internet. Au début, cela semblait être une technologie nouvelle. Ensuite, les gens se demandaient son application au-delà du monde universitaire, de la défense et d'autres niches, suivi par une vague de startups à mesure que l'infrastructure se développait et que les coûts diminuaient, un krach Internet et nous en sommes aujourd'hui en tant que société qui fonctionne. principalement numériquement.





Autrement dit, GenAI a l’empreinte d’une tendance disruptive qui sera intégrée dans tous les aspects de la société. Ce qui reste à voir, c'est le rythme auquel cette intégration se produit dans différents domaines de notre vie. Le manque de compréhension est probablement la raison pour laquelle nous voyons des entreprises dire qu'elles ne sont pas claires sur les priorités d'investissement en matière de GenAI :





En bref, même si elles prennent conscience de la nécessité d’augmenter leurs investissements dans l’IA, trop d’organisations tardent à embrasser la révolution. - BCG | Du potentiel au profit avec GenAI





Ainsi, les entreprises ne savent pas pourquoi elles devraient utiliser GenAI, même si elles sont intéressées par cette technologie. Je pense que les startups et les équipes travaillant dans cet espace ont la possibilité d'éduquer et d'évangéliser la technologie de manière à ce que les entreprises en comprennent directement la valeur.

Approche du haut et du bas

En réfléchissant à cela, je voulais explorer comment les entreprises devraient considérer la technologie :

Comme moyen d'améliorer la valeur client et d'ajouter de nouvelles sources de revenus (croissance du chiffre d'affaires) Comme moyen d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts (croissance des résultats)



Je pense qu'il est important de penser à la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net lors de l'adoption de GenAI. Pour les entreprises, il est utile d’être très clair sur les capacités technologiques dont elles ont besoin pour atteindre le domaine de croissance spécifique.

Topline GenAI

Les entreprises cherchent souvent à générer de nouvelles sources de revenus en innovant avec leurs produits et services. Si une entreprise a des clients qui ont ces besoins, alors GenAI est la solution idéale pour répondre à ces besoins et leur ajouter une nouvelle source de revenus :





Les clients souhaitent synthétiser les informations qu'ils créent sur la plateforme de l'entreprise Les clients veulent rechercher et trouver des informations sans avoir à faire de gymnastique mentale Les clients souhaitent partager leurs connaissances avec d'autres sur la plateforme de l'entreprise, et ils veulent être créatifs et efficaces dans leur message. Les clients souhaitent être moins impliqués dans les tâches banales et routinières sur la plateforme de l'entreprise.





Quelques exemples d'intégrations GenAI de premier plan sont magnifiquement capturés par les gens d'Obvious Ventures :









Presque tous les produits et services ci-dessus ont intégré GenAI pour améliorer la valeur qu'ils offrent à leurs clients. Ce faisant, ces entreprises cherchent à accroître l’engagement des utilisateurs et, par conséquent, ont une réponse solide au « pourquoi GenAI ».

Conclusion GenAI

Même si l'augmentation de l'engagement des utilisateurs et des sources de revenus est toujours une bonne chose, les entreprises doivent maintenir la croissance de leur chiffre d'affaires en pensant à leurs résultats financiers, c'est-à-dire leurs coûts. En fait, je pense que GenAI est plus évident pour le déploiement interne au sein d’une entreprise afin de rendre les opérations beaucoup plus efficaces et rentables. McKinsey est d'accord :









De nombreuses recherches ont été menées sur les secteurs susceptibles d’en bénéficier, comme le montre le rapport de PWC. Cependant, les cas d'utilisation ne sont pas toujours évidents à la lecture de rapports comme ceux-ci. Si vous êtes développeur ou fondateur, vous voudriez en savoir plus sur la proposition de valeur que vous pouvez construire, que vous ne trouverez pas toujours dans des rapports comme ceux-ci.





Parlons donc brièvement des cas d’utilisation….





Toute entreprise a ces besoins pour lesquels GenAI conviendra parfaitement :





Gain de temps dans la rédaction, la synthèse et le suivi des communications internes (réunions, e-mails, posts et fils de discussion) Gain de temps en créant de la documentation, des guides de dépannage client, etc., pour la gestion des connaissances Accompagner les employés dans leurs programmes de formation, d'apprentissage et de développement Synthétiser efficacement les retours clients Aider à la création facile d’actifs marketing percutants





Si vous vous concentrez sur ces besoins et sur les capacités de GenAI, vous devriez être sur la bonne voie pour offrir une valeur ajoutée convaincante à vos clients potentiels dans les secteurs mentionnés ci-dessus, et peut-être même plus.





Fonctionnalité GenAI - Résumé de la condition physique de la croissance de l'entreprise





Je n'entre pas trop en profondeur dans la façon dont j'évalue les problèmes et dans quelle mesure GenAI est capable de les résoudre, mais je pense que ce tableau est utile pour réfléchir aux problèmes que vous voudriez résoudre pour les entreprises.





Cela aidera votre équipe à élaborer une proposition de valeur que les entreprises trouveront immédiatement utile :

Fonctionnalités GenAI Quelle est l’ampleur du problème aujourd’hui ? Dans quelle mesure GenAI le fait-il nativement ? Exemples de premier plan Exemples concrets Résumé automatisé Faible Très bien Éditeurs, Plateformes de contenu Reporting d'affaires, Réunions et communication interne, Knowledge Management Création Haut Assez bien Entreprises de marketing, plateformes de création de contenu Documentation, communication interne Synthèse des informations Haut Très bien Apprentissage, bien-être et soins de santé, suivi des habitudes, applications de finances personnelles, applications de productivité Apprentissage et développement, analyse commerciale, recherche, traitement des commentaires Rechercher en langage naturel Moyen Très bien Large applicabilité Apprentissage et Développement, Gestion des Connaissances, Traitement des retours, communication interne, Documentation Actions automatisées Haut Compétences supplémentaires et ajustements à ajouter pour chaque nouveau cas d'utilisation Cas d'usage de productivité, paiements, domotique, modération de communauté Support client, Réunions, Communication interne, Réponse aux incidents





Emporter

Donc, si vous réfléchissez à une idée B2B GenAI ou si quelqu'un cherche à adopter GenAI pour votre propre entreprise, j'espère que cela sera utile pour construire un modèle mental indiquant où GenAI peut être exploité dans votre cas et quelles capacités spécifiques offrent le retour sur investissement le plus élevé. pour vous et vos clients.