Rencontrez inDrive : l'entreprise HackerNoon de la semaine

Bienvenue dans notre toute nouvelle série - The HackerNoon Company of the Week, où nous présentons les plus grandes marques technologiques de notre base de données des entreprises technologiques , laissant leur marque persistante sur Internet. Cette base de données unique HackerNoon classe les entreprises du S&P 500 ainsi que les meilleures startups de l'année.



Cette semaine, nous vous présentons notre partenaire de blogging professionnel __ inDrive __ (ancien inDriver, abréviation de « Independent Drivers ») - un service de covoiturage avec un grand avantage par rapport à ses concurrents : le tarif du voyage est fixé par les passagers eux-mêmes ! Qui n'aime pas l'autonomie et l'autosouveraineté ✊





Voulez-vous faire partie de la base de données permanente des entreprises technologiques de HackerNoon ? Demandez votre page d'entreprise technologique sur HackerNoon !





Rencontrez inDrive : #FunFact

Saviez-vous qu'inDrive a commencé comme une petite communauté de chauffeurs indépendants à Iakoutsk ? Selon le ex-CTO d'inDrive :



"En ce qui concerne les services de taxi, il était difficile et coûteux de se déplacer à Iakoutsk avant qu'inDrive ne fasse son apparition. Les choses fonctionnaient à l'ancienne, il fallait d'abord appeler et réserver un véhicule via le répartiteur. puis attendez longtemps que le chauffeur arrive.

À l'hiver 2012, plusieurs gars intelligents ont créé un groupe Vkontakte appelé Communauté des conducteurs indépendants de Yakutsk. Dans celui-ci, vous pourriez indiquer que vous deviez vous rendre d'un point A à un point B et laisser votre numéro de téléphone. Ensuite, un chauffeur attentionné qui se dirige par là pourrait vous appeler pour organiser un trajet."



D'une petite communauté de chauffeurs indépendants à l'un des meilleurs services de covoiturage connus au monde, inDrive a parcouru un long chemin !

Histoires commerciales en vedette d'inDrive sur HackerNoon





inDrive.tech a partagé du contenu incroyable via le programme de blogs d'entreprise HackerNoon et a généré 3 mois 9 jours 6 heures et 36 minutes de temps de lecture ! Voici nos 3 histoires préférées d'InDrive :









C'est tout cette semaine, hackers !

Restez créatif, restez emblématique.

Le L'équipe HackerNoon