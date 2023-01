Remettre de la valeur dans l'économie des données avec Shiv Malik, PDG de Pool Data

Pool Data est une plateforme qui cherche à redistribuer le pouvoir, la valeur et le contrôle dans l'économie des données. Il soutient les syndicats de données en leur fournissant un marché et une infrastructure pour faire évoluer leurs organisations. Nous avons discuté avec le PDG de Pool Data, Shiv Malik.

Dans ce slogging AMA, nous accueillons le PDG de Pool Data, Shiv Malik. Shiv nous guide à travers Pool Data et comment il aide les syndicats de données à apporter de la valeur à l'économie des données. Nous discutons également de l'économie des données au sens large.

Ce fil de discussion de Jack Boreham, Char736, Shiv Malik, Mónica Freitas, Melissa Brown, Sara Pinto, Cris Silva, Blocklawd, Jimmy L, Sonic3625, james Burrows et Gilbert Hill s'est produit sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité .

Bonjour, @channel, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au PDG de Pool Data, Shiv Malik.



Pool Data est une plateforme qui cherche à redistribuer le pouvoir, la valeur et le contrôle dans l'économie des données. Pool soutient les syndicats de données en leur fournissant un marché et une infrastructure pour faire évoluer leurs organisations, ce qui signifie que tout le monde peut bénéficier du partage de données.



Qu'est-ce que les données de pool ? Comment est-ce arrivé? Qui sont les membres de l'équipe derrière Pool ? Quel est leur parcours ? Pourquoi devrions-nous nous soucier de nos données personnelles ? Quel est le problème avec l'économie des données en ce moment ? Que sont les unions de données et comment Pool les soutient-il ? Comment cela s'intègre-t-il aux acheteurs de données, aux marques et à ce qu'ils ont fait avec les cookies, etc. ? Comment les unions de données sont-elles liées au Web3 ? Quelle est votre feuille de route pour l'année à venir ? Quelle est votre vision du futur des données ?

Salut Shiv Malik un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que vous êtes prêt pour ces Q 😁. Pour commencer, pouvez-vous parler à notre public de votre parcours et de la naissance de Pool Data ?

Shiv Malik

Chose sûre! J'ai donc eu une petite carrière itinérante. J'ai été journaliste d'investigation pendant de nombreuses années pour le Guardian, travaillant sur des questions économiques et aussi sur le terrorisme. Je suis l'auteur de quelques livres et le co-fondateur d'un groupe de réflexion. J'ai commencé dans Web3 début 2017. D'abord en tant que day trader puis j'ai travaillé pour Golem puis Streamr.

Shiv Malik

Depuis 2018, j'ai passé mon temps à incuber et à favoriser les unions de données, et à créer des cadres à utiliser. J'ai lancé Pool l'année dernière pour me concentrer spécifiquement sur l'aide à la création de syndicats de données. et maintenant Pool a une équipe de 14 personnes.

Char736

Shiv Malik. Je suis intéressé par l'idée d'une union de données, qu'est-ce que c'est et que vaut le pool avec eux ?

Shiv Malik

Excellente question. Ainsi, une union de données est essentiellement un moyen de permettre aux gens de partager et de monétiser leurs données. Ils peuvent être structurés de bien des façons. Certaines d'entre elles sont des DAO, d'autres ressemblent davantage à des coopératives traditionnelles. Pool les aide de trois manières. 1. Un marché pour vendre les données. 2. Une solution d'analyse permettant à tous les syndicats de données de travailler en coopération pour créer des analyses étonnantes pour le monde. 3. Un portefeuille de données pour permettre aux individus de stocker leurs propres données et également de rejoindre d'autres syndicats de données.

Salut Shiv Malik! Quel plaisir de vous avoir avec nous. Comment fonctionne la piscine ? Et d'où est venue l'idée de Pool ?

Shiv Malik

Mónica Freitas - l'idée a de longues racines intellectuelles. Jaron Lanier, l'auteur de Who Own the Future (excellent livre soit dit en passant) en parlait il y a des années. Glen Weyl est un autre grand partisan de l'idée. J'ai commencé à travailler dessus en 2017 pour en faire une réalité et maintenant nous comptons au moins 90 syndicats de données dans le monde monétisant toutes sortes de données, de la mobilité aux données de flux de clics en passant par les données de capteurs mobiles et les données de transactions financières.

Salut Shiv Malik, c'est super de t'avoir ici avec nous ! Nous voyons beaucoup de nouvelles sur les données partagées. Quels peuvent être les avantages du partage de données ?

Shiv Malik

Sara Pinto Je pense que le principal avantage du partage de données est 1. le revenu que vous pouvez en tirer en tant que collectif (individuellement, vos données valent très peu, combinées, elles valent une fortune). Nous nous attendons à ce que ce soit environ 150 à 200 $ par an. 2. Les gens obtiendront tellement de commodité et de contrôle en stockant leurs propres données dans un coffre-fort. Imaginez que vous vous connectez avec votre portefeuille (c'est-à-dire que vous vous connectez avec Ethereum) et que vous puissiez partager votre histoire de données complète avec n'importe qui, selon vos conditions et sous votre contrôle total.

Cris Silva

Bonjour, Shiv Malik. Pourquoi avez-vous décidé d'avoir votre propre token ? Quels sont les avantages de ce jeton pour les particuliers et les entreprises ?

Shiv Malik

Cris Silva - Excellente question ! Il s'avère donc que lorsque vous travaillez en tant que coopérative, vous avez vraiment besoin de jetons utilitaires pour résoudre certains problèmes courants. Et ce n'est pas seulement de gouvernance qu'on parle d'elle. Par exemple, les revenus que nous prévoyons de tirer de nos analyses combinées tireront parti des données brutes de toutes les unions de données de notre écosystème. Qui peut dire quels ensembles de données sont les plus précieux ou non dans une requête donnée. Le jeton dans ce cas nous aidera vraiment à déterminer qui devrait obtenir plus de revenus ou non. Notre jeton est également un jeton de réduction pour permettre aux DU qui veulent vraiment s'investir dans le succès commun de tirer pleinement parti de la plateforme.

Blocklawd

Shiv Malik nous parle constamment des problèmes de confidentialité des données dans les actualités, Facebook, etc. Où Pool Data s'intègre-t-il dans tout cela ? Quels avantages le pool offre-t-il aux consommateurs moyens ?

Shiv Malik

- la vie privée est extrêmement importante. Mais je pense que les gens peuvent maintenant voir que Google, Apple et même Facebook commencent à coopter l'espace de confidentialité. Ils disent essentiellement, "seuls nous pouvons protéger la vie privée des utilisateurs". Cela signifie que tous les autres sont exclus de l'économie des données et qu'ils auront encore plus de contrôle sur la publicité et l'analyse et, fondamentalement, sur les données mondiales. Cela doit cesser. D'autant plus que l'avenir économique de chacun dépend du fait que les gens ordinaires contrôlent et exploitent les données qu'ils produisent s'ils veulent avoir le moindre contrôle sur l'IA. De plus, je pense que les outils de confidentialité ont été excellents pour empêcher les gens de partager des informations, mais pas si bons pour nous permettre de partager selon nos conditions, quand nous le voulons. Et les humains sont des êtres très pro-sociaux. Nous voulons partager des informations, nous ne voulons tout simplement pas être pris pour un tour et nous voulons pouvoir dire non quand nous avons choisi.

Melissa Brown

Shiv Malik, qu'entendez-vous par stocker des données dans un portefeuille. Est-ce comme la crypto

Shiv Malik

Mélissa Brown - oui ! C'est à peu près correct. Imaginez un portefeuille ordinaire, mais maintenant vous y avez également ajouté un coffre-fort de données (nous utilisons Ceramic comme protocole). Et maintenant, si vous rejoignez une union de données, vous pourrez également copier et coller les mêmes données que vous partagez avec eux dans votre propre coffre-fort de données. L'autorisation de lecture du coffre-fort sera contrôlée par la même clé privée que vous utilisez pour envoyer de l'argent. C'est assez révolutionnaire.

Shiv Malik stocker nos propres données dans un coffre-fort est tout à fait logique. Quels sont les enjeux des données tournantes ? Concernant l'économie et son stockage

Shiv Malik

Sara Pinto donc l'idée d'un coffre-fort de données personnelles est assez ancienne. Il y a un article incroyable écrit dans la Harvard Biz Review de 1999 par exemple. C'est l'idée rêvée : chacun peut transférer ses données et stocker sa propre histoire numérique. Cela résout beaucoup de problèmes de KYC par exemple. La partie la plus difficile a toujours été de savoir d'où l'individu obtient ces données ? Si tout le monde stocke des bits de données aléatoires, qui sont essentiellement un gâchis non structuré, comment quelqu'un d'autre pourra-t-il lire ces données de manière programmatique ? C'est là qu'interviennent les syndicats de données. Ils produisent déjà des données bien structurées. Il est donc facile de stocker ces éléments sur IPFS (en utilisant Ceramic). Est-ce que ça répond à votre question?

Cris Silva

Shiv Malik, intéressant. Alors, opérez-vous uniquement dans une stratégie centrée sur la blockchain/web3 ? Ou avez-vous des options pour les entreprises Web2 pas si à jour ? 😂

Shiv Malik

Cris Silva - ouais - la version courte de ceci est que les acheteurs de données sont tous dans Web2 et que tous les syndicats de données sont déjà dans Web3 ou se déplacent (car ils ont besoin de micropaiements évolutifs et seule la blockchain le fournit). Pool doit donc agir comme un pont entre Web2 et Web3.

Cris Silva

Shiv Malik, je parie qu'il y a des problèmes très spécifiques qui surviennent lorsque vous devez combler cet écart entre le web2 et le web3. Selon vous, quels sont les plus gros problèmes auxquels Pool est confronté ?

Shiv Malik

Cris Silva encore une excellente question ! Je dirais donc que le pont monétaire est délicat, mais c'est pourquoi les produits de données de Data Union sont tarifés en dollars, nous acceptons les paiements en dollars, puis nous payons en utilisant Gnosis Chain dans xDAI qui est (comme vous le savez sûrement ) une pièce stable basée sur le dollar. L'autre problème principal sera d'obtenir des sites Web majeurs pour permettre aux gens de se connecter avec Ethereum dans un proche avenir. Mais c'est pourquoi nous sommes en partenariat avec un annonceur Web2 très sérieux qui croit totalement aux portefeuilles de données remplaçant le cookie. Bien sûr, une plus grande adoption du protocole "se connecter avec Ethereum" augmentera également massivement l'adoption de web3.

Shiv Malik mon Dieu c'est incroyable. Alors, comment essayez-vous d'éduquer les gens sur la valeur que votre portefeuille leur apporte ? Ce doit être un défi de rendre cela grand public, étant donné tout le jargon Blockchain haha.

Shiv Malik

Jack Boreham - grande question! Ainsi, le portefeuille de données sera disponible l'année prochaine pour que les gens puissent le tester. Mais pour nous, le grand moment est en mars 2024, lorsque tout le monde en Europe (450 millions de personnes) obtiendra un nouveau droit légal de transférer les données de Google, Facebook, Apple, Amazon et Microsoft (linkedin, Github, etc.), en temps réel, au touche du bouton. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de vous connecter à un tiers. C'est à ce moment-là que nous nous attendons à ce que les Data Unions explosent. Et c'est à ce moment-là que nous commercialiserons notre portefeuille de données - appelé Pocket - à grande échelle.

Sonic3625

Salut Shiv Malik! Diriez-vous que l'économie actuelle des données est en panne ? Comment le pool va-t-il concurrencer des géants comme la méta qui prennent nos données pour leur propre usage ?

Shiv Malik

- totalement, oui. Il subit actuellement une ÉNORME crise. Il y a d'abord eu le GDPR, puis des scandales de données ont fermé des entreprises comme Cambridge Analytica et Jumpshot. Ensuite, Apple a arrêté le suivi des applications par des tiers. Et maintenant, les cookies sont bloqués par Chrome en 2023. Ainsi, l'ancienne économie des données de surveillance est enfin caduque. Ce qui est une excellente nouvelle. MAIS la grande bataille est maintenant de trouver un remplaçant. Google utilise essentiellement la protection de la vie privée comme un moyen de tirer parti d'un contrôle encore plus économique de la publicité. Les gens ordinaires n'obtiendront presque rien s'ils réussissent. (Et peut-être même pas une meilleure intimité). Les unions de données sont un moyen qui résout vraiment ce problème. En fait, l'UE croit également en l'idée et investit 2 milliards d'euros pour les soutenir.

Sonic3625

Surtout qu'ils veulent être LE méta-joueur dominant

Shiv Malik

Pour répondre à la seconde moitié, les personnes qui stockent des données dans un coffre-fort de données auront en fait beaucoup plus d'informations sur leur histoire numérique que Facebook n'en aurait sur elles. Combinez les données de flux de clics ou les données de votre voiture avec les données de transactions financières et vous avez déjà beaucoup plus de données que Facebook. C'est ainsi que nous surpassons tout le monde - en travaillant ensemble pour créer des données beaucoup plus riches.

Shiv Malik, oui ! Merci. Alors, après avoir dit cela, que pensez-vous que ce sera l'avenir des données ?

Shiv Malik

Sara Pinto - l'avenir des données - c'est facile ! Syndicats de données ! Un monde dans lequel chacun a un intérêt majoritaire dans l'économie des données. Où les gens ont la dignité des données et des agents qui les représentent pour toutes les choses difficiles. C'est ce que je veux!

Melissa Brown

Shiv Malik qu'en est-il du reste du monde, comment allez-vous le leur commercialiser ?

Shiv Malik, je suis nouveau dans les syndicats de données. Je suppose qu'ils rassemblent n'importe quel autre syndicat/syndicat. Donc, essentiellement, un groupe de personnes travaillant ensemble pour protéger leurs données et la façon dont elles sont utilisées. Est-ce correct? Quelles sont les particularités qui rendent les unions de données uniques ?

Shiv Malik

Mónica Freitas - c'est vrai Monica ! et mon nous aurions dû les appeler "syndicats de données" ! Ils ont à la fois les fonctions d'un syndicat (en ce sens qu'ils négocient pour vous de meilleurs prix en votre nom et de meilleures conditions d'utilisation de vos données). Mais elles ressemblent aussi à des coopératives en ce sens qu'elles se partagent les revenus. Il y a un explicateur de base ici btw : https://www.pooldata.io/blog/what-is-a-data-union

Cris Silva

Shiv Malik, c'est un excellent choix de crypto-monnaie - moins sujet aux fluctuations que les autres. Avez-vous remarqué une augmentation de l'adoption de la cryptographie par vos clients Web2 ? Surtout après avoir collaboré avec Pool ? (Je suis toujours curieux de connaître l'impact des entreprises sur la transformation de l'espace web3)

james Burrows

Shiv Malik, vous avez mentionné que l'UE y consacre deux milliards, mais comment vous assurez-vous que ce genre d'argent n'est pas gaspillé ? Comment allez-vous travailler avec les syndicats de données pour vous assurer que leurs offres sont substantielles et bénéfiques pour les utilisateurs ?

Shiv Malik, juste par curiosité, est-ce que les gars font pression sur les gouvernements pour financer les syndicats de données ?

Cris Silva

Shiv Malik, c'est très vrai. Vous êtes une entreprise relativement récente. Quelle a été la courbe de croissance ? Combien de syndicats avez-vous actuellement ?

Shiv Malik

Cris Silva "c'est un excellent choix de crypto-monnaie" - Nous le pensons aussi ! Les acheteurs de données sont encore très réticents à penser à la crypto. mais quiconque dirige une union de données s'est rendu compte que payer chaque jour de petites sommes à des millions de personnes ne peut se faire que via une blockchain.

Shiv Malik

et Jack Boreham - Je vais répondre à vos questions ensemble. Ainsi, les fonds sont actuellement administrés par l'UE via le programme NGI, Horizon 2020 et d'autres. (je n'ai pas tous les liens sous la main). Nous travaillons dur pour choisir de bonnes équipes, de bonnes idées et des produits avec une traction claire. En fin de compte, ce sont les acheteurs de données qui nous disent quels produits ils trouvent les plus intéressants. Nous avons lancé un programme catalyseur pour les syndicats de données au cours du premier semestre de l'année afin de vraiment démêler tout cela avec nos principaux partenaires acheteurs de données.

Shiv Malik

Cris Silva C'est donc un espace suffisamment petit pour le moment pour que nous ayons à peu près des contacts avec tous les uninos du big data. (Certains ont maintenant entre 250 000 et 1 million d'utilisateurs). Nous travaillerons avec les six meilleurs pour les intégrer à notre marché de données d'ici la fin de l'année. Les prochaines étapes consistent ensuite à travailler sur la plate-forme d'analyse combinée et le portefeuille de données, Pocket. Le plus dur est de les réunir pour commencer, mais je pense que nous avons surmonté cet obstacle !

Shiv Malik, oh, c'est un super modèle. Travaillez-vous avec des unions de données déjà existantes ou aidez-vous également à en créer de nouvelles ?

Shiv Malik

Mónica Freitas - le ☝ devrait aussi répondre à votre question j'espère !

Shiv Malik

Jack Boreham - désolé, je ne pense pas avoir répondu à votre question - nous n'avons pas encore demandé de subventions, mais nous avons fait pression pour que l'écosystème obtienne une réglementation appropriée, ce n'était pas trop strict, et oui, le financement de l'écosystème pour tout mettre en route. Au début de la pandémie, en 2020, c'est principalement ce que je faisais - faire du lobbying à Bruxelles (avec un bon nombre d'autres pour aider à faire passer la loi sur la gouvernance des données, ce qui signifie ce qu'ils appellent des "intermédiaires de données" (c'est-à-dire des syndicats de données) peuvent être officiellement reconnus et pris en charge, ce qui signifie également que les données qu'ils vendent auront également beaucoup plus d'importance dans un monde où la plupart des courtiers en données opèrent sous la table parce qu'ils n'ont pas le véritable consentement de l'utilisateur pour les vendre.

Gilbert Hill

Programme européen Horizon https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Confiance et souveraineté des données appel à financement https://www.ngi.eu/opencalls/#ngizeroentrust_opencall

james Burrows

Shiv Malik, pouvez-vous nous parler des plates-formes d'union de données qui vous passionnent ?

Shiv Malik

- Voici donc une liste (je ne peux pas choisir de favoris !) De certaines grandes unions de données. Certains sont Web2, d'autres sont Web3, comme mentionné précédemment. https://gener8ads.com/ , https://cake.app/ , https://unbanx.me/ , https://dimo.zone/ , https://www.ozone.ai/account , https: //swashapp.io/ et https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.solipay.consumer&hl=en_GB&gl=US

Shiv Malik, vous avez mentionné que les syndicats de données peuvent aider à monétiser les données, et vous avez mentionné certaines des façons dont vous pouvez le faire. Pool propose-t-il ces 3 méthodes ?

Shiv Malik

Sara Pinto oui - nous offrons les trois !

Cris Silva

Shiv Malik, ce sont déjà des syndicats géants. Cela vous donne un assez grand pool de données à partager. Comment parvenez-vous à naviguer dans les différentes réglementations sur la confidentialité des données ?

Melissa Brown

Shiv Malik J'aimerais savoir ce que vous pensez du métaverse en tant qu'entité distincte de web3, comment Pool s'intégrera-t-il à cela ?

Shiv Malik

Melissa Brown - excellente question sur le métaverse - en bref, vous ne pourrez pas traverser le métaverse sans pouvoir stocker votre identité numérique et votre histoire. Pocket, notre portefeuille de données sera un élément absolument central de tout cela.

Shiv Malik qui répond à ma question 😊 L'un de vos points forts dans les jalons atteints en tant qu'entreprise a été l'établissement d'une culture d'entreprise. Quelle est votre culture d'entreprise ?

Shiv Malik

Mónica Freitas - Nous n'avons plus de temps, mais je vais essayer de répondre brièvement !

Shiv Malik

Je dirais que c'est le peuple. Nous avons une équipe INCROYABLE de vrais experts avec lesquels il est si agréable de travailler.

Shiv Malik

C'est le plus grand point de repère. Si vous pouvez réunir des gens formidables - TOUT EST POSSIBLE !

Nous avons certainement !! Merci Shiv Malik d'avoir participé à cette AMA, des réponses fantastiques et bonne chance avec la piscine !!

Shiv Malik Merci!

Gilbert Hill

Shiv Malik merci!

Shiv Malik

Merci à tous pour vos questions brillantes et votre patience car j'ai tapé aussi vite que possible !

james Burrows

Merci a tous!