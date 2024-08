Révolutionner les soins de santé : le manuel d'Andy Schoonover pour perturber les industries bien établies

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les soins de santé.





J'ai récemment rencontré Andy Schoonover, le fondateur visionnaire de CrowdHealth, sur mon podcast. Il ne se contente pas de créer une autre compagnie d’assurance maladie ; il mène une véritable révolution contre le modèle brisé de l’industrie. Ce qu'il fait est si perturbateur qu'il fait des vagues bien au-delà des soins de santé – et les géants de la technologie commencent à transpirer.





Dans ce bulletin, nous allons décortiquer les huit stratégies utilisées par Andy pour démanteler le statu quo. Ce ne sont pas seulement des tactiques de soins de santé ; ils constituent un manuel de jeu pour quiconque souhaite s'attaquer à une industrie bien établie et gagner. Nous parlons de :





Armer les données pour déjouer la concurrence

pour donner la priorité aux clients et non aux profits Et beaucoup plus...





Que vous soyez un entrepreneur, un investisseur ou simplement quelqu'un qui en a assez de la façon dont les choses se font, c'est une histoire que vous devez entendre. Préparez-vous à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur les perturbations.





Si vous souhaitez écouter le podcast complet, écoutez sur successstorypodcast.com ou sur Youtube .

Oubliez la Silicon Valley.





Le véritable foyer de l’innovation se cache peut-être à la vue de tous, niché au sein du secteur complexe et souvent archaïque de la santé.

Andy Schoonover, le fondateur de CrowdHealth, est l'architecte de cette rupture, détruisant les modèles traditionnels avec une approche non conventionnelle qui fait tourner les têtes et inspire une nouvelle génération d'entrepreneurs.





CrowdHealth, à la base, est une alternative à l’assurance maladie.





Mais c'est bien plus que cela. Il s'agit d'un modèle communautaire qui exploite les ressources collectives pour couvrir les dépenses médicales, éliminant les intermédiaires axés sur le profit et donnant aux individus les moyens de prendre le contrôle de leur santé.





Le manuel de Schoonover est un trésor d’idées tactiques applicables à toute industrie prête à être perturbée.





Lorsque je l'ai interviewé, j'ai retenu huit idées importantes qu'il a mises en œuvre et que vous pouvez utiliser pour transformer votre entreprise.

Avantage asymétrique : redéfinir le champ de bataille

Schoonover n'est pas seulement entré dans le domaine des soins de santé ; il a redéfini le champ de bataille. CrowdHealth ne joue pas au jeu traditionnel des budgets marketing et du pouvoir de lobbying. Au lieu de cela, ils emploient des tactiques asymétriques pour déjouer leurs concurrents Goliath.





La communauté comme fossé : CrowdHealth ne se contente pas de créer une base de clients ; ils favorisent une communauté passionnée de défenseurs. Il ne s’agit pas seulement d’engagement sur les réseaux sociaux ; il s'agit de créer une identité et un objectif partagés qui renforcent la marque et créent une formidable barrière à l'entrée pour les concurrents.

CrowdHealth exploite la puissance des données pour piloter la prise de décision, optimiser les opérations et personnaliser l'expérience des membres. Ils ne collectent pas seulement des données ; ils l'utilisent comme arme pour obtenir des informations et un avantage concurrentiel. La transparence comme bouclier : dans une industrie connue pour son opacité, CrowdHealth est radicalement transparente. Ils publient leurs données financières, partagent leurs processus décisionnels et recherchent activement les commentaires de leurs membres. Cela renforce la confiance, favorise la fidélité et les différencie de la concurrence.





Ce qu'il faut retenir : n'essayez pas de battre les titulaires à leur propre jeu. Trouvez vos atouts uniques, tirez parti de tactiques non conventionnelles et redéfinissez le paysage concurrentiel.

Création de valeur plutôt que extraction de valeur

L’assurance maladie traditionnelle est souvent considérée comme un modèle d’extraction de valeur, dans lequel les profits sont prioritaires sur les soins aux patients. CrowdHealth inverse le scénario, en se concentrant sur la création de valeur à chaque point de contact.





Conception centrée sur le membre : chaque aspect de CrowdHealth, de l'interface utilisateur au processus de réclamation, est conçu en pensant au membre. Ils recueillent constamment des commentaires et effectuent des itérations pour garantir une expérience transparente et stimulante.

CrowdHealth va au-delà de la simple couverture des frais médicaux ; ils favorisent le bien-être holistique grâce à des ressources éducatives, un soutien communautaire et des initiatives de soins préventifs. Alignement financier : en alignant ses incitations financières sur celles de ses membres, CrowdHealth est en mesure de créer un scénario gagnant-gagnant dans lequel chacun bénéficie de coûts inférieurs et de meilleurs résultats.





Ce qu'il faut retenir : ne vous concentrez pas uniquement sur l'extraction de valeur auprès de vos clients ; se concentrer sur la création de valeur pour eux. Bâtissez une entreprise qui donne la priorité à leurs besoins et offre une expérience vraiment exceptionnelle.

L’effet réseau : libérer une croissance exponentielle

CrowdHealth n'est pas seulement une entreprise ; c'est un réseau. Plus il y a de personnes qui s’y joignent, plus elle devient forte et résiliente. C’est l’essence même de l’effet réseau, un phénomène puissant qui peut propulser une entreprise vers une croissance exponentielle.





Acquisition axée sur la communauté : les membres de CrowdHealth ne sont pas de simples clients ; ils participent activement à la croissance du réseau. Ils invitent leurs amis et leur famille, partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux et créent un effet d'entraînement de croissance organique.

À mesure que le réseau se développe, son pouvoir de négociation collective augmente également. CrowdHealth peut négocier de meilleurs tarifs avec les prestataires de soins de santé, répercutant ainsi les économies sur les membres et alimentant davantage la croissance. Personnalisation basée sur les données : plus le réseau est grand, plus le pool de données est riche. CrowdHealth peut exploiter ces données pour personnaliser l'expérience des membres, proposer des recommandations personnalisées et améliorer continuellement son produit.





Ce qu'il faut retenir : ne vous contentez pas de créer un produit ; construire un réseau. Cultivez une communauté d’utilisateurs investis dans le succès de votre plateforme. Tirez parti de l’effet de réseau pour générer une croissance exponentielle et créer un avantage concurrentiel durable.

Guerrilla Marketing : pirater l’économie de l’attention

Dans un monde saturé de messages marketing, CrowdHealth maîtrise l’art du guérilla marketing. Ils ont évité les canaux publicitaires traditionnels au profit d'une approche plus agile, créative et rentable.





Le contenu comme monnaie : CrowdHealth ne se contente pas de créer du contenu ; ils créent une conversation. Leurs articles de blog, leurs publications sur les réseaux sociaux et leurs newsletters ne sont pas seulement promotionnels ; ils sont éducatifs, divertissants et suscitent la réflexion. Ils ajoutent de la valeur à la vie de leur public et positionnent CrowdHealth comme un leader d'opinion dans le domaine des soins de santé.

CrowdHealth s'associe à des influenceurs et des leaders d'opinion qui partagent leurs valeurs et leur mission. Ces partenariats offrent une plateforme pour une narration authentique et touchent un public plus large. Campagnes virales : CrowdHealth a lancé plusieurs campagnes virales qui ont captivé l'imagination du public et généré un buzz important. Ces campagnes ne visent pas seulement à promouvoir le produit ; il s'agit de susciter une conversation et de remettre en question le statu quo.





Ce qu'il faut retenir : ne vous contentez pas de commercialiser votre produit ; créer un mouvement. Adoptez des tactiques de guérilla marketing créatives, inattendues et percutantes. Piratez l’économie de l’attention en apportant de la valeur, en suscitant des conversations et en remettant en question les normes.

Hacking culturel : réécrire les règles de l'engagement

CrowdHealth ne change pas seulement le modèle économique de l'assurance maladie ; c'est pirater la culture des soins de santé. Ce n'est pas seulement une entreprise ; c'est un mouvement, une tribu d'individus unis par une philosophie commune d'autonomisation, de transparence et d'action collective.





Développement de la communauté : CrowdHealth a créé une communauté en ligne dynamique où les membres partagent leurs histoires, offrent leur soutien et plaident en faveur du changement. Ce sentiment d'appartenance favorise la fidélité, stimule l'engagement et alimente le marketing de bouche à oreille.

les membres de CrowdHealth ne sont pas des consommateurs passifs ; ils participent activement à leur propre parcours de santé. Ils ont voix au chapitre dans le processus décisionnel, ont accès à des informations transparentes et disposent d’une plateforme pour défendre leurs besoins. Valeurs partagées : CrowdHealth a construit une marque qui résonne avec les valeurs des gens. Il ne s'agit pas seulement d'assurance maladie ; c'est une question d'équité, de transparence et de communauté. Ce lien émotionnel est un puissant moteur de fidélité et d’engagement.





Ce qu'il faut retenir : ne vous contentez pas de vendre un produit ou un service ; créer une culture. Construisez une marque qui correspond aux valeurs et aux aspirations de vos clients. Donnez-leur les moyens de devenir des participants actifs dans votre communauté.

L’art de l’antifragilité : prospérer dans le chaos

Le secteur de la santé est un paysage complexe et en constante évolution. Les réglementations changent, les technologies évoluent et les attentes des consommateurs évoluent constamment. Pour prospérer dans cet environnement, les entreprises doivent être antifragiles – non seulement résilientes, mais aussi capables de se renforcer face à l’adversité.





CrowdHealth a adopté cet état d’esprit antifragile. Ils expérimentent, itèrent et s'adaptent constamment aux circonstances changeantes. Ils n’ont pas peur de commettre des erreurs tant qu’ils en tirent des leçons et les utilisent comme moteur de croissance.





Expérimentation rapide : CrowdHealth n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si elles échouent. Ils utilisent une approche basée sur les données pour tester des hypothèses, recueillir des commentaires et itérer rapidement sur leurs produits et services.

CrowdHealth recherche activement les commentaires des membres, en les utilisant pour identifier les points faibles, améliorer l'expérience utilisateur et créer une communauté plus forte. Apprendre de l’échec : CrowdHealth considère l’échec comme une opportunité de croissance. Ils analysent leurs erreurs, en tirent des leçons et les utilisent pour prendre de meilleures décisions à l'avenir.





Ce qu'il faut retenir : n'ayez pas peur de l'échec. Considérez-le comme une opportunité d’apprentissage. Bâtissez une entreprise adaptable, résiliente et capable de prospérer face au chaos.

Pirater le paysage réglementaire

La santé est un secteur hautement réglementé, souvent considéré comme un champ de mines de bureaucratie et de formalités administratives. Mais Schoonover et son équipe ont démontré qu'il est possible de s'orienter dans ce paysage, non pas en respectant les règles mais en les réécrivant.





Judo réglementaire : Au lieu de lutter de front contre les réglementations, CrowdHealth les a utilisées à leur avantage. Ils ont identifié des failles et des zones grises qui leur permettent d'opérer en dehors du cadre traditionnel de l'assurance.

Au lieu de lutter de front contre les réglementations, CrowdHealth les a utilisées à leur avantage. Ils ont identifié des failles et des zones grises qui leur permettent d'opérer en dehors du cadre traditionnel de l'assurance. Lobbying pour le changement : CrowdHealth ne travaille pas seulement dans le cadre réglementaire existant ; ils poussent activement au changement. Ils font pression sur les législateurs, éduquent le public et plaident en faveur de politiques qui favorisent l'innovation et le choix des consommateurs.

CrowdHealth ne travaille pas seulement dans le cadre réglementaire existant ; ils poussent activement au changement. Ils font pression sur les législateurs, éduquent le public et plaident en faveur de politiques qui favorisent l'innovation et le choix des consommateurs. Construire des coalitions : CrowdHealth ne fait pas cavalier seul. Ils construisent des coalitions avec d’autres acteurs perturbateurs des soins de santé, des groupes de défense des patients et des décideurs politiques avant-gardistes. En travaillant ensemble, ils peuvent amplifier leur impact et accélérer le changement.





Ce qu'il faut retenir : ne laissez pas les réglementations étouffer votre innovation. Étudiez le paysage réglementaire, identifiez les opportunités de perturbation et défendez des politiques qui correspondent à votre vision.

L’avenir de la disruption : au-delà des soins de santé

Bien que le modèle de CrowdHealth soit spécifiquement adapté au secteur de la santé, les principes qui le sous-tendent sont applicables à tout secteur prêt à être bouleversé.





Que vous travailliez dans les domaines de la finance, de l'éducation ou des transports, les stratégies décrites dans ce manuel peuvent vous aider à remettre en question le statu quo, à créer un mouvement et à bâtir une entreprise qui compte vraiment.





Identifiez les points faibles : quelles sont les plus grandes frustrations auxquelles les clients sont confrontés dans votre secteur ?

quelles sont les plus grandes frustrations auxquelles les clients sont confrontés dans votre secteur ? Remettre en question les hypothèses : quelles sont les croyances et pratiques dépassées qui freinent le progrès ?

quelles sont les croyances et pratiques dépassées qui freinent le progrès ? Construisez une communauté : créez un espace où vos clients peuvent se connecter, partager leurs expériences et plaider en faveur du changement.

créez un espace où vos clients peuvent se connecter, partager leurs expériences et plaider en faveur du changement. Adoptez la transparence : soyez ouvert et honnête à propos de vos opérations, de vos défis et de vos réussites.

soyez ouvert et honnête à propos de vos opérations, de vos défis et de vos réussites. Tirez parti des données : utilisez les données pour obtenir des informations, prendre des décisions éclairées et améliorer continuellement votre produit ou service.

utilisez les données pour obtenir des informations, prendre des décisions éclairées et améliorer continuellement votre produit ou service. Adoptez l’expérimentation : n’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses, même si elles échouent.





Ce qu’il faut retenir : l’avenir de l’entreprise repose sur la disruption, l’innovation et la création de valeur pour les clients. En suivant les principes décrits dans ce manuel, vous pouvez positionner votre entreprise à l'avant-garde de cette révolution.

Dernières pensées

Andy Schoonover et CrowdHealth sont plus qu'une simple histoire de soins de santé ; ils constituent un modèle pour l'avenir de l'entrepreneuriat.

Ils nous rappellent que même les secteurs les plus enracinés peuvent être perturbés, que même les acteurs historiques les plus puissants peuvent être défiés et que même les problèmes les plus complexes peuvent être résolus.





L’avenir appartient à ceux qui sont prêts à remettre en question le statu quo, à adopter le non conventionnel et à créer des entreprises qui comptent vraiment.





C'est un avenir où l'innovation est valorisée, où la communauté est reine et où le client est toujours au centre.

Êtes-vous prêt à rejoindre la révolution ?





Scott