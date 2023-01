Quel est l'impact de l'informatique quantique sur la blockchain et la crypto-monnaie ?

Les superordinateurs ne sont pas aussi puissants qu'on pourrait le penser et peuvent échouer dans la modélisation de problèmes cryptographiques complexes, de réactions chimiques, de systèmes naturels, etc. Les ordinateurs quantiques peuvent résoudre ces problèmes malgré leur complexité. Cependant, l'informatique quantique peut également s'avérer préjudiciable aux normes de cryptographie d'aujourd'hui avec son immense vitesse. La technologie blockchain peut relever les défis en réinventant sa mise en œuvre actuelle pour annuler cet impact.





Les ordinateurs quantiques ont montré qu'ils pouvaient résoudre les algorithmes mathématiques les plus avancés utilisés en cryptographie, l'épine dorsale de la technologie Blockchain et des crypto-monnaies. Cela a suscité une inquiétude généralisée concernant l'inefficacité/la disparition de la cryptographie et du Bitcoin.





Cet article aborde ces aspects en détail pour présenter une vision équilibrée des implications que l'informatique quantique peut avoir, qu'elles soient positives ou négatives, sur la technologie Blockchain et les crypto-monnaies. Avant d'approfondir cela, voici un bref aperçu de l'informatique quantique.





Source de l'image : Pixabay.com





Qu'est-ce que l'informatique quantique ?

L'informatique quantique utilise les lois complexes de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes (tels que des algorithmes mathématiques) qui sont hors de portée des ordinateurs conventionnels.





Par conséquent, les ordinateurs quantiques peuvent surpasser les ordinateurs les plus avancés d'aujourd'hui , y compris les superordinateurs. Bien qu'il ne rende pas l'informatique classique redondante, l'informatique quantique a prouvé son utilité dans divers domaines, notamment les sciences des matériaux, l'automobile, la recherche pharmaceutique et même la technologie Blockchain.

Qu'est-ce qu'un Qubit ?

Qubit, également connu sous le nom de bit quantique, est l'unité de base de l'information quantique utilisée dans un ordinateur quantique. Il est similaire au chiffre binaire ou au bit utilisé en informatique classique.





Cependant, il représente un système de mécanique quantique à deux états, identique au spin d'un électron, en fonction de sa charge ou de sa polarisation. Un bit peut être un 1 ou un 0 en informatique classique. Or, en mécanique quantique, un qubit peut être simultanément dans une superposition cohérente de 0 et 1.

Informatique quantique : l'état actuel

IBM a développé l'un des ordinateurs quantiques géants connu aujourd'hui en 2020. Cet ordinateur, composé de 65 qubits, identifie de nombreux domaines où vous pouvez appliquer l'informatique quantique.





En outre, la Chine a amélioré le modèle IBM en introduisant un processeur quantique de supercalcul de 66 qubits connu sous le nom de Zuchongzhi qui peut effectuer un exemple de tâche en 1,2 heure qu'un ordinateur classique pourrait mettre huit ans à accomplir.





Et en novembre 2021, IBM a dévoilé Aigle , le processeur quantique le plus puissant avec 127 qubits. Même Google vise à créer un ordinateur quantique avec 1 million de qubits d'ici 2029.





Cependant, même après tous ces développements, leurs capacités nécessitent d'énormes améliorations. Quantum Computing est encore à un stade naissant. Cependant, des géants de la technologie, dont Microsoft, Google, IBM et Honeywell, construisent des ordinateurs quantiques dans le monde entier.





Source de l'image : Statista.com





Les applications d'informatique quantique ont la capacité potentielle de casser le cryptage, la technologie blockchain et Internet, mais cela va-t-il bientôt arriver ? Voici quelques statistiques sur l'informatique quantique qui devraient vous donner une idée de sa croissance.





Le marché mondial de l'informatique quantique est estimé à atteindre 949 millions de dollars d'ici 2025 , affichant un TCAC de 43 % entre 2020 et 2030. D'ici 2030, le marché pourrait atteindre 9 milliards de dollars.





Seuls les États-Unis ont investi 625 millions de dollars dans des centres de recherche multidisciplinaires en sciences de l'information quantique en 2020.

De quoi sont capables les ordinateurs quantiques ?

Les ordinateurs quantiques fonctionnent en utilisant les propriétés de la physique quantique pour stocker des données et effectuer des calculs qui pourraient s'avérer avantageux pour des tâches impossibles pour les ordinateurs conventionnels et même les supercalculateurs de pointe. Les ordinateurs Quantum sont capables de :





Briser le cryptage fort * :* Aujourd'hui, le monde utilise des systèmes de cryptage TLS et VPN qui sont considérés comme imprenables. Cependant, les ordinateurs quantiques peuvent craquer et exposer les couches de sécurité en utilisant l'algorithme de Shor. Alors que les algorithmes de sécurité utilisés aujourd'hui prendraient 10 milliards d'années à déchiffrer, les algorithmes d'informatique quantique ne prendraient pas plus de dix secondes pour la tâche.





Accélérer les développements de l'intelligence artificielle * :* Aujourd'hui, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle sont deux des concepts les plus récents avec les capacités technologiques les plus élevées possibles. À l'ère du Big Data, l'IA-ML aide énormément l'analyse de données en plus d'autres technologies et industries, telles que le traitement du langage naturel (NLP), la détection de la fraude en ligne et la cybersécurité, l'EdTech et le commerce électronique. Et avec sa vitesse de calcul inimaginable, l'informatique quantique a le potentiel d'aider le ML et l'IA à atteindre des sommets inimaginables jusqu'à présent.





Avantages sur les marchés financiers * :* L'industrie financière a été parmi les premières à utiliser le Big Data et les calculs combinatoires pour faire des projections simulées des mouvements du marché. Un avantage d'une milliseconde pour obtenir des informations sur les prix est essentiel sur les marchés financiers. Aujourd'hui, la technologie financière (FinTech) a atteint des sommets englobant un large éventail de systèmes monétaires basés sur Blockchain, tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT). Avec ses vitesses insondables, l'informatique quantique peut encore révolutionner le secteur financier pour accomplir bien plus qu'elle ne l'a fait.

Implications de l'informatique quantique pour la technologie Blockchain et les crypto-monnaies

La cryptographie utilise les algorithmes mathématiques les plus sûrs pour maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité. L'informatique quantique promet de révolutionner l'informatique en introduisant d'énormes vitesses de calcul qui peuvent potentiellement rendre la cryptographie, la technologie sous-jacente à la technologie Blockchain, et les crypto-monnaies redondantes.





Outre la crypto-monnaie, Blockchain est largement utilisée dans de nombreuses technologies de pointe, telles que FinTech, les marchés NFT, DeFi, Metaverse, la cybersécurité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les soins de santé, l'IoT (Internet des objets) et la gestion des identités. Un compromis informatique quantique sur la cryptographie Blockchain entraînerait donc un désastre total car il y a tellement d'enjeux à l'échelle mondiale.





Les points suivants montrent les implications de la croissance de l'informatique quantique pour la technologie blockchain et la crypto-monnaie.





Cryptage : les fondements de la technologie blockchain vont-ils trembler ?

IBM a récemment introduit un processeur de 127 qubits, considéré comme l'un des plus grands processeurs quantiques. Le plan est de passer à 1000 qubits d'ici 2023. Avec Google annonçant des plans pour passer à un million de qubits d'ici 2029, la base de la technologie blockchain semble être sur une base fragile. À ce jour, un ordinateur conventionnel aura besoin de 300 billions d'années pour déchiffrer le cryptage RSA 2048 bits. Cependant, un ordinateur quantique avec 4 099 qubits peuvent le faire en 10 secondes .





Source de l'image : researchgate.net





Le Bitcoin est-il sûr quantique ?





Les ordinateurs Quantum actuels sont-ils une menace pour Bitcoin ? À ce jour, ils ne le sont pas, mais on ne peut pas dire pour l'avenir. Avec 4 099 qubits suffisants pour casser le RSA 2048 bits en dix secondes, on peut frémir en pensant à ce qu'un ordinateur Google d'un million de qubits pourrait faire s'il était introduit d'ici 2029, comme le prétend Google.





Cela peut probablement prendre 317 millions de qubits compromettre le bitcoin en une heure. Une fenêtre de dix minutes nécessitera environ deux milliards de qubits si cela est vrai. Un appareil avec une capacité de traitement de qubit de 2B ne sera pas prêt sous peu car le plus attendu est le plan proposé par Google pour créer un ordinateur quantique de qubit de 1M d'ici 2029, comme mentionné ci-dessus.





Par conséquent, on peut dire que Bitcoin est sûr quantique à partir d'aujourd'hui, mais personne ne peut prédire l'avenir. Il a fallu 30 ans à Internet pour atteindre cette position à partir de zéro.





Quelle est la puissance des ordinateurs quantiques pour compromettre le bitcoin ?

Les ordinateurs quantiques peuvent fonctionner à des vitesses inimaginables. Par exemple, Algorithme de Shor est préoccupant car il peut factoriser de grands nombres en nombres premiers à deux composants, ce qui est crucial pour casser le chiffrement RSA.





Bitcoin utilise SHA-256 , un algorithme cryptographique que les systèmes actuels trouvent impossible à casser. Cependant, l'algorithme de Shor peut théoriquement le casser. La recherche montre qu'un système quantique avec 13 millions de qubits peut casser SHA-256 en 24 heures.





L'ordinateur quantique qubit 1M proposé par Google prendra encore sept ans. Une fois qu'il est réussi, la création d'un système quantique de 13 millions de qubits pourrait ne pas prendre beaucoup de temps. Bitcoin et Blockchain sont sûrs pour le moment, mais le temps seul peut dire pour combien de temps. Certains des principaux acteurs, tels que DWS Holdings Inc., peut vous offrir les conseils d'experts pour planifier votre préparation à l'informatique quantique et l'impact sur vos investissements cryptographiques.

L'informatique quantique pourrait mettre quelques années à atteindre son plein potentiel

L'informatique quantique fait ses premiers pas aujourd'hui, mais il ne faudra pas beaucoup de temps pour commencer à voler haut, surtout compte tenu de la vitesse des progrès technologiques. Il y a trois décennies, personne n'aurait imaginé l'internet généralisé d'aujourd'hui avec ses énormes capacités et possibilités. Il faut s'attendre à ce qui suit à l'avenir.





L'informatique quantique tolérante aux pannes est lointaine *: * IBM a introduit le processeur quantique alimenté par 127 qubits en 2021. L'organisation a déclaré 2023 comme l'année pour offrir un avantage quantique . La technologie se développe à une vitesse fulgurante. Cependant, l'informatique quantique tolérante aux pannes est encore loin, mais les ordinateurs Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ) pourraient arriver plus tôt que prévu.





Technologie de blockchain quantique : Bien que l'informatique quantique soit à de nombreuses années de rendre la technologie Blockchain redondante, il y a lieu de s'inquiéter, en particulier avec la vitesse de développement de la technologie d'informatique quantique. Le moyen idéal pour Blockchain de contrer cette menace est d'investir plus agressivement dans la recherche et d'inventer blockchain quantique La technologie.

Derniers mots

Quand Internet a été inventé, personne n'avait imaginé que des technologies comme Blockchain pourraient émerger. Cependant, il est devenu une réalité aujourd'hui et a révolutionné tous les domaines imaginables vitaux pour l'existence humaine.





Cependant, la Blockchain est aujourd'hui menacée par la technologie émergente de l'informatique quantique, car elle possède un potentiel robuste pour rendre redondante la cryptographie haute sécurité de la Blockchain. Professionnels et experts de DWS Holdings Inc. suggèrent que cela ne se produira peut-être pas dans un proche avenir.





Pourtant, la technologie blockchain doit se réinventer et faire passer sa technologie de cryptographie au niveau supérieur et la placer hors de portée de l'informatique quantique. En outre, au lieu de considérer l'informatique quantique comme une menace, les blockchains doivent utiliser son potentiel et ses possibilités pour améliorer leur cryptographie et renforcer la sécurité à des niveaux supérieurs.

