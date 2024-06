Que faire si vous n'aimez pas la recherche Google

Quel est le problème avec Google

Il y a un tas de problèmes avec la « Recherche Google », et si vous recherchez sur Google « Pourquoi Google est nul », vous pouvez en avoir un aperçu. Voici quelques-uns des problèmes dont les gens se plaignent :





Les recherches très spécifiques ne renvoient pas les résultats espérés

Des publicités sans fin au lieu de résultats organiques, même pour les requêtes nuancées

Mettre des sites sur liste noire sans raison

Réduire le classement des sites qui désactivent les publicités

Donner la priorité aux grandes entreprises par rapport aux petites

Suppression des résultats de saisie semi-automatique qui impliquent des sujets sensibles comme l'immigration, l'avortement, etc.

Les sites et les portes frauduleuses sont mieux classés que le contenu original

Manque d'intimité





Permettez-moi de décomposer cela et d'énumérer ceux des problèmes signalés qui ne me dérangent pas. Vous n’avez probablement pas non plus besoin de vous en soucier :





Les publicités sans fin sont faciles à corriger en installant « uBlock Origin », qui supprime 99,99 % de toutes les publicités sur Internet. Vous pouvez également installer Pi-Hole chez vous et profiter d'un contenu sans publicité sur tous les appareils, y compris votre téléviseur intelligent. Le manque de confidentialité est facile à contourner en utilisant le mode privé de votre navigateur, mais cela peut être gênant. Une autre option consiste à utiliser un proxy, comme StartPage, ou même à installer votre propre proxy auto-hébergé, comme SearX. Suppression des résultats de saisie semi-automatique impliquant certains sujets. Utilisez simplement votre cerveau au lieu des suggestions de Google.





Les autres sont des problèmes que vous ne pouvez pas contourner et je les ai tous rencontrés également :





Des requêtes spécifiques renvoient des résultats vers des sites artificiellement boostés, par exemple les sites américains .gov

Censure, c'est-à-dire mettre des sites sur liste noire sans raison légale

Les petits sites au contenu original n'apparaissent pas dans les résultats Google

Dans le même temps, les gros sites au contenu scrapé sont en tête

Nombre limité de résultats sans pagination comme c'était le cas auparavant

Trouver des moteurs de recherche meilleurs que Google

Pour trouver les meilleurs moteurs de recherche, je réaliserai deux types de tests :





Test de censure, c'est-à-dire liste noire. Pour cela, je rechercherai « kiwifarms » dont le domaine d'origine est kiwifarms.net et celui actuellement actif est kiwifarms.st . Je m'attends à voir les deux ou l'actuel en haut des résultats de recherche. Celui actuel doit être supérieur à l’ancien car c’est celui actif. Testez le contenu original d’un petit site. Pour cela, je chercherai mon article sur ce même blog. J'utiliserai l'en-tête de l'article « Comment exécuter Vaultwarden dans Podman en tant que service systemd » comme recherche. Je m'attends à ce que mon article apparaisse en haut.





Pour les deux recherches, plus le résultat attendu dans la liste est élevé, mieux c'est.

Conditions de test

Chaque demande a été effectuée à l'aide d'un VPN américain pour garantir que les résultats de recherche ne soient pas affectés par les lois locales. Aux États-Unis, ils ont le Premier Amendement, qui garantit la liberté d’expression qu’on ne peut obtenir ailleurs. Certainement pas en Europe, où je réside actuellement.





J'ai exécuté les tests en mode navigation privée sans me connecter pour éviter toute personnalisation que les moteurs de recherche pourraient me faire. Cela garantit que les résultats ne sont pas affectés par mon historique de navigation, les cookies que j'ai stockés ou mes préférences personnelles.

Pourquoi Google est nul

Les résultats de la « Recherche Google » sont tellement ridiculement faux que je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler séparément.





Listons les problèmes pour la recherche « Comment exécuter Vaultwarden dans Podman en tant que service systemd » :





Le tout premier résultat est un site chinois au contenu gratté sur un sous-domaine. Vous pouvez voir que le titre est différent car ils ont récupéré une copie de mon article de Hackernoon où il porte un titre différent. Les neuf résultats suivants n'ont absolument aucun rapport avec la requête spécifique que j'ai exécutée. Le 11ème résultat est un tweet Hackernoon sur mon post publié sur Hackernoon. Le 19e résultat est un autre gros site au contenu gratté en russe. Au moins, ils l'ont traduit automatiquement, donc c'est un contenu original dans une certaine mesure. Ils ont également gardé un backlink vers mon blog. Il y a un total de 28 résultats, et mon article original ainsi que la copie de Hackernoon sont introuvables.





Oui, vous avez bien compris : Google classe Hackernoon si bas qu'il ne me le renvoie même pas. Au lieu de cela, il renvoie certains sites au contenu récupéré.





Voyons à quel point Google censure la recherche « kiwifarms » :





En haut, je vois n'importe quoi, mais pas ce que je cherche. WP, Wokepedia et même TikTok. kiwifarms.st est à la 44ème place. Qui descendra aussi bas ?

Les moteurs de recherche en concurrence avec Google

Brave Search est un moteur de recherche créé par l'équipe de Brave Browser. Ils prétendent qu'il s'agit du moteur de recherche le plus complet, indépendant et privé. Contrairement à de nombreux autres moteurs de recherche, Brave prétend disposer d’un index de recherche totalement indépendant. Ils prétendent également ne pas filtrer, déclasser ou censurer les résultats de recherche. Je vais démontrer que ce n'est pas vrai.





Bing est un moteur de recherche de Microsoft. Ils admettent censurer et déclasser des sites s'ils violent « les politiques ou les valeurs fondamentales de Microsoft ». Je pouvais l'ignorer du tout, mais j'ai décidé de le tester quand même pour vérifier qu'il était complet. Vous verrez qu’ils censurent et dévalorisent effectivement.





Yahoo utilise le moteur de recherche de Bing sous le capot, avec tous ses inconvénients.





Web Archive n'est pas un moteur de recherche en soi, mais peut être utilisé pour effectuer une recherche par nom de site. Je voulais également démontrer qu'il censure les résultats, ce que l'on n'attendrait pas d'un service se faisant appeler « archive ».





Archive Today est une autre solution d'archivage qui peut également être utilisée pour effectuer une recherche par nom de site. Contrairement au Web Archive, il ne censure pas les résultats. En d’autres termes, il se comporte en conséquence.





Presearch est un moteur de recherche décentralisé alimenté par la technologie blockchain. N'importe qui peut exécuter un nœud Presearch et être récompensé par des jetons cryptographiques PRE. Ils affirment être axés sur la communauté et résistants à la censure, « à l’image de Wikipédia ». La référence à Wikipédia (récemment appelé Wokepedia) indique qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent ou qu'ils induisent intentionnellement les gens en erreur.





DuckDuckGo est un moteur de recherche qui prétend valoriser avant tout la confidentialité. Ses résultats de recherche proviennent en grande partie de Bing, ce qui présente des inconvénients (déclassement et censure).





Torry est un métamoteur de recherche « qui indexe divers autres moteurs de recherche ». Il utilise le réseau Tor pour permettre la recherche anonyme et ne pas suivre les utilisateurs. Pas de cookies de suivi, pas de journalisation des adresses IP et aucune autre information d'identification.





Yandex est l'un des moteurs de recherche les plus anciens développés en Russie. Dès le début, il dispose de son propre index totalement indépendant. Au départ, c'était uniquement pour la langue russe, mais cela fait longtemps qu'il ne couvrait plus l'ensemble du Web.

Résultats de test

Pour le premier test, j'ai recherché « kiwifarms » et je m'attendais à voir kiwifarms.st en haut.





Pour le deuxième test, j'ai recherché « Comment exécuter Vaultwarden dans Podman en tant que service systemd » et je m'attendais à voir mon message sur atabakoff.com en haut.





Meilleurs moteurs de recherche 2023

Le meilleur moteur de recherche global est Yandex . Il a obtenu de meilleurs résultats que n'importe quel autre moteur dans les deux tests. Cela m'a été assez surprenant car il était inférieur à celui de Google.





Le premier test a montré kiwifarms.net et kiwifarms.st, respectivement, en première et deuxième positions. Le seul autre qui les a placés tous les deux dans les mêmes positions est Archive.is, qui n'est même pas un moteur de recherche. Je l'ai quand même inclus dans la liste car on pourrait l'utiliser pour effectuer une recherche par nom de site. Les autres moteurs de recherche n'ont même pas répertorié kiwifarms.st sur la première page.





Pour le deuxième test, Yandex a été le seul à placer mon message en première place. Web Archive et Archive.is ne sont pas applicables ici. Le reste des moteurs a plutôt bien fonctionné, plaçant mon poste à la deuxième place. Sauf Presearch qui le place à la 6ème place. Google était le pire et n'affichait pas du tout mon site.





Je n’utiliserais pas Bing et tous les moteurs de recherche qui s’en approvisionnent car ils admettent censurer leurs résultats. Ceux qui s'appuient sur Bing sont :





Yahoo

CanardCanardAller





Il est également logique d’exclure Brave Search car j’ai démontré qu’ils ont menti sur le fait de ne pas censurer ou déclasser les résultats. La recherche préalable ne semble tout simplement pas très efficace pour classer les sites.

La seule option restante est Yandex, qui a montré d'excellentes performances de classement et un manque de censure.





Je suis passé à Yandex comme moteur de recherche par défaut et je verrai comment cela se passe. J'espère que cela ne me décevra pas, car il n'y a plus d'options.





Également publié ici .