Quand un Stablecoin n'est pas si stable, Terra et le crash de l'UST

En tant que plus grand stablecoin algorithmique, le dénouement spectaculaire de TerraUSD (UST) envoie des ondes de choc sur les marchés de la cryptographie.





Des milliards de dollars d'actifs numériques ont disparu en un clin d'œil alors que la valeur de TerraUSD (UST) a chuté le lundi 5/9/2022. La pièce a continué de chuter au cours de la semaine, où, avec moins de 700 millions de pièces en circulation, elle a atteint un peu plus de 0,13 $ le vendredi 13/05/2022. Ce crash épique laisse maintenant les investisseurs, les entreprises et l'industrie de l'investissement dans son ensemble, dans une incrédulité stupéfaite.





Source : CoinMarketCap





Qu'est-ce que Stablecoin ?

La crypto-monnaie est connue pour sa nature décentralisée, sa volatilité et, en échange, ses vastes gains. Mais même quelque chose de volatil a besoin de stabilité. Comme les réserves bancaires traditionnelles, la crypto-monnaie nécessite des mécanismes pour utiliser le solde des passifs et des actifs afin de protéger les pièces de la volatilité tout en maintenant et en stockant la valeur.



Entrez Terra - un stablecoin avec un processus qui a agi de la même manière qu'une banque centrale. En tant que tel, Terra possédait des passifs sous la forme d'UST et ripostait avec les actifs de la pièce sœur, LUNA (le jeton natif de la blockchain Luna). Cette banque centrale de Terra avait un objectif : maintenir l'UST indexé 1:1 sur le dollar. Il y est parvenu en utilisant LUNA pour stabiliser l'UST afin que vous puissiez toujours échanger 1 UST contre 1 $ de LUNA. Tout cela alors que le prix de LUNA était surveillé avec un oracle en chaîne, créant un écosystème autonome. En revanche, d'autres pièces stables populaires telles que USD Coin (USDC - capitalisation boursière de 50 milliards de dollars) et tether (USDT - capitalisation boursière de plus de 80 milliards de dollars) utilisent des actifs collatéraux traditionnels, tels que des réserves fiduciaires et des bons du Trésor, et des comptes bancaires en USD.



Essentiellement, LUNA était la garantie de l'UST, et cette relation a établi la valeur de l'UST. Ainsi, chaque fois que l'UST tombait en dessous de 1 $, un arbitragiste pouvait acheter le prix réduit de l'UST pour, disons, 0,99 $, puis l'échanger contre 1 $ de LUNA, le ramener rapidement à la cheville.





Source: thetie.io

Qu'est-ce qui différencie Terra ?

Avant de discuter de son effondrement apocalyptique, il est essentiel de parler de ce qui a rendu Terra unique dans le monde des stablecoins. Le plus crucial étant que Terra est un stablecoin algorithmique . Au lieu d'être soutenus par des réserves, les pièces stables algorithmiques maintiennent leur fiat sans garantie externe, en utilisant les mathématiques et le comportement incitatif des participants au marché.





Terra n'est pas le premier stablecoin algorithmique, mais c'était le plus connu. Sa popularité a explosé comme l'un des actifs les plus performants de 2021, passant de 0,63 $ à 91,38 $ sur l'année, et en mars 2022 a dépassé Solana, devenant l'alternative L1 la plus précieuse derrière Ethereum.

Source : https://twitter.com/constkogan

Source : Twitter via @constkogan





Au centre de la croissance massive de Terra se trouvait Protocole d'ancrage . Anchor était un simple marché monétaire qui acceptait les UST et les actifs générateurs de rendement – généralement sous la forme de dérivés de jalonnement liquides. Le jalonnement de dérivés génère passivement un rendement, qui est ensuite utilisé pour subventionner le taux d'intérêt le plus élevé aux parties prenantes.





Anchor comportait un rendement cible fixe de 20 % pour les déposants, ce qui le rendait très attrayant et controversé. Pour y parvenir, Anchor a utilisé les réserves en chaîne d'UST pour effectuer les paiements d'intérêts supplémentaires. De plus, la réticence d'Anchor à faire fluctuer son taux fixe de 20%, même lorsque les rendements DeFi étaient en forte baisse, l'a rendu incroyablement attrayant pour ceux dont les objectifs étaient de faire croître leur richesse le plus rapidement possible.

Qu'est-il arrivé à UST et LUNA ?

L'UST a commencé à s'écarter du 1 $ (atteignant un point d'inflexion le 9 mai) alors que l'incertitude persistante était surmontée et que les inquiétudes concernant les taux d'inflation d'avril montaient en flèche. En réponse, quelques gros frappeurs de l'industrie ont retiré de grandes quantités d'Anchor, puis ont poussé leur UST à travers Curve - le plus grand DEX en chaîne de l'industrie pour l'UST. Cette vente rapide et volumineuse d'UST – environ plusieurs centaines de millions – a suffi à faire chuter UST.

Source : CoinDesk.com





Bien qu'il ne s'agisse encore que de rumeurs, les conséquences présumées que certains leaders du secteur financier, BlackRock et Citadel Securities, ont été impliqués dans l'effondrement ultérieur de Terra sont une analyse vitale à examiner, même si ce n'est que dans la conjecture.



En utilisant leur pouvoir de positionnement, une société de gestion d'actifs comme BlackRock (BLK) et Citadel Securities, en théorie, ont la capacité d'influencer les marchés pour leur propre intérêt. Cette influence pourrait entraîner un effondrement catastrophique d'un actif, surtout si cet effondrement crée des conditions favorables pour ces puissantes entreprises.





Suivant cette théorie, cette décision pourrait propulser la panique, car de plus en plus d'utilisateurs d'Anchor ont commencé à se retirer et à vendre leur UST. Ils l'ont ensuite racheté contre LUNA et l'ont vendu au comptant si rapidement que LUNA est passé de 22 milliards de dollars à 11 milliards de dollars en quelques heures seulement, contournant le seuil de garantie de 100 %. En conséquence, UST a soudainement été sous-garantie.

Source : TradingView.com





La réaction du marché à tout cela a été violente. Une ruée vers les banques s'est ensuivie alors que les déposants d'Anchor se bousculaient frénétiquement pour trouver une issue. Cette ruée a provoqué un désancrage dramatique qui a fait chuter l'UST - le règne de Terra était terminé.



BlackRock nie les allégations, mais en tant que plus grand gestionnaire d'actifs au monde qui gère les réserves de liquidités de l'USDC de Circle (concurrent direct de l'UST), il est possible de supposer que l'implosion de l'UST était peut-être le résultat d'un jeu d'échecs agressif. Nous avons vu un résultat similaire lors de la crise financière de 2008 lorsque Lehman Brothers a déposé son bilan après avoir été orienté vers des prêts hypothécaires à risque, transformant la dette en obligations, puis les vendant à des investisseurs.



Il n'est pas exagéré d'imaginer à quel point la création de conditions instables dans le monde de l'investissement pourrait être opportuniste pour des entreprises puissantes et riches. Il permet de vendre à découvert une action ou une pièce et de s'en sortir avec des milliards de plus dans sa poche.

La crypto peut-elle faire un retour ?

Avec l'effondrement de Terra, il est juste de se demander s'il y aura un jour un stablecoin algorithmique réussi. En théorie, c'est génial, un processus qui adhère véritablement à l'éthique décentralisée de la crypto-monnaie. Mais, bien sûr, la décentralisation est un spectre, donc le durcissement des réglementations à la suite probable de cet événement sismique n'est pas intrinsèquement mauvais, et cela ne signifie pas non plus que l'intention crypto est perdue.





L'implosion de Terra a emporté avec elle tout le marché de la cryptographie. Le bitcoin a chuté de 20 % et les altcoins de 50 % ou plus en une seule semaine. Des dizaines de milliards de dollars de richesse papier ont disparu. Les investisseurs particuliers ont perdu leurs économies, les fonds ont fait faillite et les entrepreneurs se sont appuyés sur la blockchain. **

Source : CoinDesk.com





L'élément critique de la fin dramatique de Terra était finalement dû à Anchor et à l'APY pérenne garantie de 20 % pendant les périodes d'effondrement des rendements. Cette pression sur les réserves a créé une relation instable entre UST et LUNA. Il montrerait ce résultat s'il était inspecté de près, même si cela prenait la plupart de l'industrie par surprise.



Mon conseil à tout le monde, qu'il s'agisse d'investisseurs optimistes, d'entrepreneurs curieux, de spectateurs occasionnels ou simplement de la personne ordinaire, est d'en savoir plus. Faites plus de recherches et développez une compréhension approfondie de cette industrie, en particulier quels investissements sont le bon endroit pour vos intérêts et vos finances. Assurez-vous de diversifier vos investissements pour vous permettre de faire face à tout bouleversement. Il existe des projets de cryptographie légitimes qui survivront et même prospéreront à la suite de ce crash.





La leçon de Terra sur la poursuite de plus à tout prix a laissé tout le monde dans un état d'humilité et l'industrie de la cryptographie sous le choc. Mais il y a toujours une pause pour réfléchir après une tempête. Alors, prenez le temps d'approfondir votre apprentissage, restez fort dans les moments incertains, continuez à persévérer et faites confiance que l'industrie retrouvera sa stabilité.