Qu’est-ce que la sécurité du cloud dans le secteur bancaire ?

La gestion des finances en ligne est devenue incroyablement pratique. En quelques clics et pressions sur votre téléphone, vous pouvez vérifier votre solde, transférer des fonds et même payer vos factures en quelques secondes. Mais la sécurité a-t-elle suivi le rythme de cette commodité ?





Une étude récente d'International Business Machines Corporation (IBM) a révélé que le coût moyen mondial des violations de données était de 4,45 millions de dollars en 2023 , soit une augmentation de 15 % sur trois ans. Ces violations peuvent exposer des données financières sensibles et perturber des services critiques, entraînant des pertes importantes et une atteinte à la réputation.





Alors que les institutions financières confient une part croissante de leurs opérations au cloud, la protection des données sensibles des clients devient encore plus critique. Ravi Jagadish, un expert de premier plan en sécurité cloud avec près de deux décennies d'expérience en tant qu'ingénieur de données dans le secteur financier, souligne l'importance de renforcer la sécurité cloud pour les banques. Poussé par sa quête pour cibler les menaces de cybersécurité, Ravi a mené des avancées significatives dans l’amélioration de la résilience des systèmes bancaires. Avec des stratégies proactives pionnières pour gérer les vulnérabilités et mettre en œuvre des mesures pour renforcer la protection des données, il a établi une nouvelle référence en matière de pratiques bancaires sécurisées dans le cloud.

Comprendre la sécurité du cloud

Le cloud offre une commodité inégalée en permettant aux particuliers et aux entreprises de stocker et d'accéder à des informations à distance via Internet depuis n'importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu. Cependant, cette facilité d’accès comporte des risques inhérents, notamment concernant les données sensibles. Lorsqu’elles ne sont pas correctement sécurisées, les informations stockées dans le cloud sont vulnérables aux cybermenaces.





Pour relever ces défis, la sécurité du cloud est devenue une composante du cloud computing. Grâce à un ensemble d'applications, d'outils et de technologies, il protège les données basées sur le cloud et permet aux entreprises de tirer parti de l'évolutivité et de l'efficacité du cloud en toute confiance, sachant que chaque actif est protégé contre toute cybermenace potentielle.

Importance de la sécurité du cloud dans le secteur bancaire

Les banques comptent parmi les plus grands utilisateurs du cloud computing, bénéficiant de sa flexibilité et de sa rentabilité pour rationaliser leurs opérations et proposer des services financiers innovants. Cependant, la transition vers les services bancaires basés sur le cloud introduit de nouveaux risques de sécurité en raison du grand volume de données financières sensibles stockées sur des serveurs distants.





Selon la 13e enquête d’EY et de l’Institute of International Finance (IFF), la cybersécurité est le principal risque pour les banques mondiales . Alors que les banques migrent davantage de leurs opérations vers le cloud, elles ont besoin de mesures de sécurité solides pour protéger ces données contre les menaces croissantes du cyberespace.





Face à de telles préoccupations, voici pourquoi la sécurité du cloud est indispensable dans le secteur bancaire :

Sécurité inattaquable pour les données clients

Les données financières sont au cœur des opérations bancaires, et la sécurité du cloud garantit que les informations sensibles sont protégées grâce à diverses mesures :





Cryptage des données – Les informations financières sensibles telles que les numéros de compte, les numéros de sécurité sociale et les détails des transactions sont cryptées avec des algorithmes complexes, les rendant illisibles même si elles sont interceptées.





Contrôles d'accès - L'accès est restreint en fonction des rôles et des responsabilités, réduisant ainsi les risques d'accès non autorisé ou de menaces internes.

Assurer la continuité des activités et la résilience opérationnelle

Les clients attendent un service continu de la part de leurs banques. La continuité des activités en cas de perturbations est donc essentielle. La sécurité du cloud permet d'assurer la résilience grâce à plusieurs stratégies :





Plans de reprise après sinistre – Les mécanismes de sauvegarde et de reprise après sinistre maintiennent la continuité des activités en cas de dysfonctionnement matériel ou de cyberattaques.





Systèmes redondants : les serveurs redondants et le stockage des données dans le cloud garantissent la poursuite des opérations même en cas de perturbations inattendues.





Surveillance à réponse rapide : la surveillance continue du cloud détecte les menaces à un stade précoce et déclenche une réponse rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt.

Établir et maintenir la confiance des clients

La confiance des clients est la pierre angulaire de la stabilité et de la croissance de toute banque, en particulier à l'ère du numérique. Voici comment la sécurité du cloud prend en charge cette relation :





Conformité aux réglementations : la sécurité du cloud aide les banques à se conformer aux réglementations du secteur et aux lois sur la protection des données, renforçant ainsi la confiance des clients.





Transparence dans le traitement des données – Des politiques claires concernant la sécurité et la confidentialité des données renforcent la confiance des clients dans l'engagement de la banque en faveur de leur protection.





Expérience client sécurisée – Des mesures de sécurité strictes sur les plateformes bancaires en ligne rassurent les clients sur la sécurité de leurs informations financières, renforçant ainsi leur fidélité et leur confiance.

Rencontrez l'expert en sécurité du cloud : Ravi Jagadish

Face à l’augmentation des cybermenaces, le secteur bancaire s’appuie sur des leaders capables de faire progresser la sécurité du cloud. L'un de ces leaders est Ravi Jagadish, dont l'expertise en matière de sécurité du cloud a fait de lui une figure de l'évolution de l'espace cloud, en particulier dans le secteur bancaire. Son parcours dans l’ingénierie des données et la cybersécurité a été motivé par sa passion pour la résolution de problèmes et son désir d’innover. Cette combinaison de créativité et de défi technique a poussé Ravi à améliorer l'infrastructure de sécurité du secteur, permettant aux banques de mieux protéger les données des clients et de maintenir leurs opérations.

Parmi ses réalisations remarquables figurent :

Gestion proactive des vulnérabilités

À la tête des initiatives de cybersécurité dans une entreprise de technologie financière Fortune 500, Ravi a collaboré avec des experts pour gérer les vulnérabilités de manière proactive. Cette approche collaborative garantissait que l'infrastructure cloud était constamment évaluée pour détecter les risques potentiels, renforçant ainsi le système contre diverses menaces. En personnalisant les contrôles du cloud pour les aligner sur les normes de l'industrie, Ravi garantit que l'entreprise adhère aux meilleures pratiques, améliorant ainsi la posture de sécurité globale. Il a optimisé les configurations au sein des services AWS telles que les politiques de compartiment S3, les règles de groupe de sécurité, les instances EC2 et les fonctions Lambda afin de minimiser les points d'entrée pour les attaquants potentiels.

Refonte de la gestion des identités et des accès (IAM)

Les initiatives de Ravi en matière d'IAM ont eu un effet significatif sur la sécurité de l'organisation. Il a rénové les rôles IAM, en veillant à ce que des autorisations granulaires soient en place et en accordant l'accès en fonction de fonctions et de responsabilités spécifiques. En fixant des limites claires quant à qui pouvait accéder à quoi, il a réduit les menaces à la sécurité interne et favorisé une culture de responsabilité au sein de l'organisation.

Conformité des correctifs système

Faisant partie de la gestion de flotte, Ravi maintient la sécurité et l'efficacité de son infrastructure cloud. En garantissant que les instances EC2 et les groupes de mise à l'échelle automatique fonctionnent sur des systèmes de correctifs, il a réduit les risques de vulnérabilités liées aux logiciels et au matériel obsolètes. Cette concentration sur la gestion des correctifs a contribué à un environnement cloud stable, minimisant la probabilité de perturbations causées par des pannes système ou des cyberattaques.

De plus, Ravi a contribué à automatiser la réhydratation de plus de 3 000 instances de services bancaires mobiles et Web par semaine, soulignant ainsi son engagement en faveur de l'adaptabilité et de la gestion des risques dans le domaine bancaire numérique. Son dévouement à l'innovation et à l'adaptabilité en matière de sécurité cloud a établi une nouvelle référence en matière de pratiques bancaires sécurisées, démontrant que les bonnes stratégies peuvent créer un environnement plus sûr pour les données financières.

Bâtir un avenir bancaire sécurisé

Si les avancées technologiques offrent des possibilités notables, elles ouvrent également la porte à des exploits, notamment dans le cloud computing. Pourtant, le potentiel d’amélioration de la sécurité du cloud est vaste, avec des innovations continues conduisant à des systèmes plus sûrs et plus fiables. Le travail d'experts comme Ravi nous rappelle qu'avec les stratégies, les outils et l'engagement appropriés, il est possible de créer des environnements cloud sécurisés qui protègent les données sensibles tout en permettant aux utilisateurs de profiter de la commodité d'une banque accessible.