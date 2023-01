Qu'est-ce qu'un emploi technique ?

Comme la définition d'une entreprise technologique, la définition d'un emploi technologique n'est pas simple non plus. Les médias ont stéréotypé un frère technologique comme un nerd geek qui travaille dans le sous-sol de ses parents, tout en portant toujours des sweats à capuche et en étant coupé de la vraie vie sociale. Bien qu'une petite partie de cette représentation soit vraie (oui, nous aimons les sweats à capuche), la majeure partie est fausse. Cependant, la plupart des gens définissent généralement (et uniquement) les emplois technologiques comme des personnes qui écrivent du code. Bien que ce ne soit pas totalement faux puisque les développeurs sont l'image stéréotypée des travailleurs de la technologie, c'est en grande partie faux. Dans le monde d'aujourd'hui, un emploi technologique peut être défini en fonction de trois catégories principales : Basé sur le rôle : Vous avez un rôle technique dans une entreprise qui peut ou non être une entreprise technologique. Basé sur le produit : vous travaillez avec d'autres techniciens pour créer des produits technologiques, même si votre rôle n'est pas nécessairement technique. Entreprise : Vous travaillez dans une grande entreprise technologique.

LEARN MORE ABOUT @JAYKAYY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @JAYKAYY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Souvent, la question « Qu'est-ce qu'un métier tech ? " est demandé. Bien qu'il ne soit pas toujours conseillé de mettre des balises sur certaines de ces choses, il est parfois important de savoir exactement où vous vous situez dans l'éventail des domaines de travail. Approfondissons un peu.





Oui, nous sommes tous conscients que la technologie est le passé, le présent et le futur. Si vous avez recherché sur Google « les entreprises les plus précieuses au monde », les entreprises technologiques figureraient dans au moins 5 des 10 premières répertoriées. C'est le cas depuis de nombreuses années et cela ne va pas changer de si tôt.





Qu'est-ce qu'une entreprise technologique exactement ?

Source : Pexels









En théorie, une entreprise technologique est une entreprise qui crée de nouvelles technologies, notamment des logiciels et du matériel, et vend ces technologies pour générer des revenus. Au fil des ans, la définition des entreprises technologiques a changé en raison de l'évolution rapide de la technologie. Ainsi, dans la réalité d'aujourd'hui, une entreprise technologique peut être définie comme toute entreprise qui crée et participe à un écosystème construit autour de la technologie. Certaines de ces entreprises ne comptent même pas sur les produits technologiques comme principales sources de revenus.





De nombreuses définitions des entreprises technologiques sont discutables car certaines de ces entreprises ne créent pas leurs propres produits technologiques et ne dépendent même pas de ces produits pour leurs revenus. Mais la plupart d'entre eux sont de gros utilisateurs de technologie. Le monde est à un stade où presque tous les domaines nécessitent la technologie pour fonctionner correctement. Vous pensez aux secteurs de la santé et de l'école et vous vous souvenez instantanément de la pandémie avec le e-consulting et le e-learning, qui existaient avant le COVID mais qui ont finalement été popularisés par celui-ci.





Les entreprises notables qui ont un « statut technologique » douteux incluent Uber, Netflix et Airbnb.





Uber est-il une entreprise de technologie ou une compagnie de taxi ?

Netflix est-il une entreprise technologique ou une société cinématographique ?

Airbnb est-il une entreprise technologique ou une entreprise hôtelière ?





Je pense que ces entreprises peuvent être considérées comme des entreprises technologiques, car les services qu'elles fournissent dépendent principalement de la technologie pour fonctionner.





Je couvrirai plus sur les entreprises de technologie dans une autre histoire. Plongeons-nous dans les emplois technologiques.





Qu'est-ce qu'un emploi technique ?

Source : Pexels





Comme la définition d'une entreprise technologique, la définition d'un emploi technologique n'est pas simple non plus.

Les médias ont stéréotypé un frère technologique comme un nerd geek qui travaille dans le sous-sol de ses parents, tout en portant toujours des sweats à capuche et en étant coupé de la vraie vie sociale. Bien qu'une petite partie de cette représentation soit vraie (oui, nous aimons les sweats à capuche), la majeure partie est fausse. Cependant, la plupart des gens définissent généralement (et uniquement) les emplois technologiques comme des personnes qui écrivent du code. Bien que ce ne soit pas totalement faux puisque les développeurs sont l'image stéréotypée des travailleurs de la technologie, c'est encore largement faux.

Dans le monde d'aujourd'hui, un emploi technologique peut être défini en fonction de trois catégories principales :





Basé sur le rôle : Vous avez un rôle technique dans une entreprise qui peut ou non être une entreprise technologique.

: Vous avez un rôle technique dans une entreprise qui peut ou non être une entreprise technologique. Basé sur le produit : Vous travaillez avec d'autres techniciens pour créer des produits technologiques même si votre rôle n'est pas nécessairement technique.

: Vous travaillez avec d'autres techniciens pour créer des produits technologiques même si votre rôle n'est pas nécessairement technique. En entreprise : Vous travaillez dans une grande entreprise technologique.





Basé sur les rôles

Cette catégorie est strictement réservée aux techniciens qui travaillent dans des rôles technologiques conventionnels comme les développeurs et les ingénieurs. Ce sont eux que l'on appelle généralement les bros de la technologie. Les employés de cette catégorie s'occupent strictement des ordinateurs et des systèmes. Ils font le sale boulot de l'écriture de code, de la gestion des bases de données, de l'installation et de la gestion des serveurs, de la conception de l'architecture logicielle, etc. En fait, le terme « tech job » a probablement été créé à cause d'eux et pour eux. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont les seuls à avoir des emplois dans la technologie.





Pour cette catégorie, si un bogue dans un produit peut être retracé jusqu'à vous, alors vous avez un travail technique.





Selon cette définition basée sur les rôles, ces postes techniques peuvent être qualifiés d'emplois techniques :

Développeur web

Développeur mobile

Ingénieur réseau

Ingénieur logiciel

Support Informatique

Gestionnaire de base de données

Scientifique des données





Ces rôles techniques sont constamment en forte demande dans toutes les industries (technologiques et non technologiques). En fait, des données récentes montrent que moins de la moitié de ces techniciens travaillent pour des entreprises technologiques. Donc, en réalité, la plupart de ces rôles technologiques sont destinés à des entreprises non technologiques, mais ce sont toujours des emplois technologiques. Ils travaillent dans des secteurs non technologiques comme la banque, la vente au détail, les écoles, la fabrication et les hôpitaux.





Basé sur le produit

Cette catégorie comprend les personnes qui travaillent aux côtés de techniciens pour produire des logiciels ou du matériel. Ces travailleurs ne sont pas nécessairement des techniciens, mais ils sont proches de la technologie. Ils soutiennent et permettent le travail des techniciens en étant activement dans l'écosystème technologique. Ce sont des éléments vitaux du cycle de vie des produits technologiques.





Ces postes peuvent inclure :

Concepteurs de produits

Concepteurs UX

Concepteurs d'interface utilisateur

Chefs de produit

Responsables de projet

Graphistes (parfois)





Ces rôles nécessitent un niveau élevé de connaissances et de compréhension techniques. Les travailleurs doivent avoir une compréhension approfondie du fonctionnement de la plupart des technologies pour leur permettre de jouer leur rôle de manière adéquate.





Basé sur l'entreprise

Cette catégorie comprend les personnes qui travaillent dans des entreprises technologiques. Si vous travaillez dans une entreprise de technologie, vous avez un emploi dans la technologie, quel que soit votre rôle. Les entreprises technologiques fournissent généralement des solutions techniques utilisant des logiciels et du matériel. Tous les rôles (y compris le marketing, les opérations et la comptabilité) visent à fournir les mêmes services principaux aux clients. La plupart (sinon la totalité) de ces rôles utilisent divers logiciels pour améliorer la productivité et obtenir des résultats.





De nombreux créatifs tels que des écrivains, des éditeurs, des designers, des artistes, des monteurs vidéo et même des architectes entrent dans cette catégorie.





Certains des rôles de cette catégorie comprennent :

Personnel de marketing (qui comprend également des graphistes)

Équipes de vente

Personnel des ressources humaines

Personnel des finances

Personnel des relations publiques

Personnel de production de contenu

Le personnel de service à la clientèle





Contrôle d'accès

Source : Today.com





Souvent, certaines personnes profondément en technologie essaient de garder les rôles techniques. Ils minimisent les réalisations des gens et les font paraître hors de propos dans le grand schéma des choses. C'est presque comme s'ils se sentaient menacés que des gens leur enlèvent leur emploi. Ils deviennent le décideur ultime de qui a un travail technologique et qui n'en a pas.





J'ai lu un tweet il y a quelques mois. Quelqu'un a essayé de gâcher un cours de technologie certifié. Elle a dit que les personnes qui avaient suivi ce cours n'avaient pas le droit de se dire certifiées. Il s'agissait d'un cours de CERTIFICAT professionnel. Comme prévu, les gens sont venus pour sa tête l'accusant d'essayer de garder et de décourager les gens de suivre ce cours et de s'introduire dans ce rôle particulier. Ils n'avaient pas tort. Bien que je convienne que certains cours ne donnent à personne l'expérience de travail complète requise pour être qualifié à 100%, les cours donnent aux étudiants suffisamment de connaissances adéquates pour pouvoir obtenir de bons emplois et bien performer. Tout le monde apprend et s'améliore au fil du temps tout en travaillant.





Ne faites jamais attention aux personnes qui gardent la porte. Cela peut facilement provoquer le syndrome de l'imposteur et ce n'est bon pour personne. Il y a une nette différence entre le contrôle d'accès et les véritables conseils de carrière. Si la personne parle d'une manière condescendante de vos progrès (aussi minimes soient-ils), c'est de la surveillance. Si la personne applaudit le peu d'effort que vous avez fait et vous dit où vous avez pu vous tromper, puis vous dit comment vous pouvez procéder de la bonne manière, c'est un véritable conseil de carrière. Sachez cela et connaissez la paix.

Qu'est-ce qu'un emploi technique alors ?





La technologie est un terme très large. La plupart des emplois nécessitent une expertise technique. Cela ne signifie pas toujours qu'un développeur code la prochaine grande application. Il y a beaucoup de personnes vitales dans les projets technologiques ou les entreprises qui ne codent pas. Les rôles techniques sont différents selon l'entreprise. Contrairement à l'opinion populaire, des compétences non techniques comme la communication, la collaboration, la pensée critique et la flexibilité sont nécessaires pour bien les faire.





Le domaine de la technologie est en constante évolution. C'est un domaine tellement polyvalent qui offre tellement, avec de nouvelles et meilleures technologies qui sortent toujours. Cela crée également des opportunités pour de nouveaux rôles dans chaque industrie. Les entreprises traditionnelles et non traditionnelles ont désormais une présence technologique ; identité de marque, application mobile, site Web, médias sociaux, etc. La demande d'emplois technologiques augmente chaque année, et la plupart des gens essaient donc de percer dans l'industrie technologique pour travailler.





Bien qu'il ne soit pas toujours conseillé de mettre des balises sur certaines de ces choses, il est parfois très important de savoir exactement où vous vous situez dans l'éventail des domaines de travail. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en informatique pour décrocher un emploi technique, y compris ceux qui ont des rôles vraiment techniques. Tout travail qui fait généralement partie de l'écosystème technologique et qui nécessite des connaissances et une compréhension de base de la technologie est un travail technologique. Tout travail qui vous oblige à travailler en étroite collaboration avec d'autres techniciens pour créer un produit technologique (à la fois matériel et logiciel) est un travail technique. Tout travail qui nécessite principalement que vous utilisiez un logiciel ou du matériel pour atteindre des objectifs de travail est un travail technique. Avoir suffisamment de compréhension pour pouvoir communiquer efficacement sur la technologie vous place dans l'écosystème technologique. Cela dépend toujours de l'individu, de l'entreprise et de l'industrie.





Dans l'ensemble, essayez autant que possible de ne pas mettre de tags sur votre travail. Cela permet d'éviter les pressions inutiles et les stéréotypes. Continuez simplement à mettre à jour vos connaissances et vos compétences, en particulier dans le domaine de la technologie. Ce serait vital pour votre développement personnel.





Les commentaires sur les opinions sont les bienvenus ci-dessous.

Acclamations!