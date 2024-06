Qu'est-ce qu'un système de gestion de données et pourquoi votre entreprise en a besoin

Les systèmes de gestion de données ne sont plus considérés comme des ressources utiles mais facultatives pour les décideurs. Ils sont désormais au cœur du fonctionnement et de la productivité organisationnels. La manière dont une entreprise collecte et traite ses données peut faire la différence entre profits et pertes. Une gestion robuste des données peut même s’avérer être un avantage concurrentiel dans des domaines comme la haute technologie.





Cette demande croissante d’informations exploitables a entraîné une évolution correspondante de nos plateformes de données. Le marché mondial des données devrait valoir plus de 77 milliards de dollars d'ici 2025.





Voici un bref aperçu des raisons pour lesquelles et comment votre entreprise doit déployer des systèmes de gestion de données.

Qu’est-ce que la gestion des données ?

La gestion des données est le processus de collecte, de stockage, de traitement et d'accès aux données. En elles-mêmes, les données ne servent à rien. Mais selon la manière dont vous l’achetez et l’utilisez, cela peut transformer vos processus métier.





De plus en plus, les entreprises disposent d'un stratégie de gestion des données en place pour déterminer comment ils entendent exploiter les données auxquelles ils ont accès.



La gestion des données comprend un large éventail de tâches et de processus, qui sont tous exécutés par un système de gestion de données :





Générer, mettre à jour et accéder aux données pour un éventail de parties prenantes

Stockez les données sur site ou sur des systèmes cloud

Assurer une disponibilité et une récupération fiables des données stockées

Déployez-le pour une utilisation sur les fonctions et interfaces métiers

Garantir la confidentialité et la sécurité des données





Volume de données générées et consommées dans le monde (2010-2025)

Pourquoi la gestion des données est-elle importante ?

Dans un monde numérique, la plupart des transactions et décisions commerciales sont guidées par les données. Le seul problème est que les données brutes ne sont pas exploitables, du moins pas à grande échelle. Et autant que 80-90% des données disponibles sont non structurées ou dans leur état naturel.





Les systèmes de gestion de données vous aident à collecter et à analyser les données brutes pour en extraire des informations que vous pouvez utiliser. Lorsqu’elle est effectuée correctement, elle présente de nombreux avantages, notamment :





Visibilité améliorée

Pour commencer, la gestion des données améliore considérablement la visibilité dont vous disposez sur votre propre organisation, y compris sur vos actifs, vos processus et vos parties prenantes. Cela permet aux utilisateurs de trouver rapidement des données fiables pour résoudre leurs requêtes et soutenir leurs actions.





Plus une entreprise a de visibilité, plus ses employés peuvent faire leur travail efficacement, améliorant ainsi le rendement et les résultats de leur employeur.





Fiabilité des processus

La gestion des données vous aide à créer des processus standardisés pour toutes vos fonctions et vous permet de suivre leur mise en œuvre. Les solutions de gestion d’entrepôt en sont un excellent exemple. Ils vous permettent de savoir exactement combien de produits votre entrepôt peut accueillir avant qu'il ne soit plein, vous permettant ainsi de structurer votre logistique autour de cela.



Valeur commerciale

Les données sont essentiellement du capital commercial. Supposons que vous soyez un constructeur automobile qui envisage de se développer sur un nouveau marché. Une analyse minutieuse des préférences des consommateurs, indiquées par leurs habitudes de dépenses et des recherches secondaires, peut vous indiquer quelles fonctionnalités et modifications pourraient s'avérer populaires et vous aider à conquérir des parts de marché.



L’analyse de l’IoT et de l’IA permet déjà aux organisations d’économiser des sommes considérables en termes de dépenses opérationnelles et énergétiques depuis plus d’une décennie. La beauté de la gestion des données réside dans le fait que ses applications ne sont limitées que par votre capacité à innover et à faire preuve d’ingéniosité.



Transformation numérique

Les données sont l’épine dorsale des processus de transformation numérique. Les technologies qui ont façonné et continuent de façonner l’industrie et les comportements dépendent toutes des données. Le cloud, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la blockchain et bien d'autres encore nécessitent des données précises et actualisées pour apporter de la valeur à leurs utilisateurs.





IA générative , par exemple, n’existerait pas s’il ne disposait pas d’une vaste ressource de données en ligne sur laquelle tirer des enseignements.



Conformité réglementaire

Une gestion solide des données est essentielle pour garantir le respect des lois locales et mondiales sur la sécurité des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, en plus des exigences de confidentialité spécifiques au secteur et à l'entreprise.





Les systèmes de gestion des données constituent également une ressource pratique lorsque vous devez prouver votre conformité à ces réglementations, vous permettant ainsi qu'à vos auditeurs de passer au crible efficacement les informations.

SAP | Quels sont les avantages de la gestion et de l’analyse des données ? Commencez la transformation numérique

Types de systèmes de gestion de données

Les systèmes de gestion de données comprennent diverses plates-formes et composants qui vous permettent de contrôler vos données de bout en bout. Il existe différents types de systèmes de gestion de données parmi lesquels choisir :





Bases de données

Les bases de données sont souvent stockées dans un seul système informatique. Il s'agit d'une compilation d'informations structurées, généralement disposées dans une série de tableaux avec des lignes et des colonnes pour faciliter la navigation dans les données.



Un système de gestion de base de données (SGBD) permet de contrôler une base de données. Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) et les systèmes de gestion de bases de données orientés objet (SGBOO) sont deux des types de systèmes de bases de données les plus courants disponibles.





Entrepôts de données

Un entrepôt de données est essentiellement un référentiel consolidé de données, conçu pour prendre en charge les fonctions de business intelligence telles que le reporting et l'analyse. Il comprend souvent une grande quantité de données historiques provenant de diverses sources, notamment des applications d'entreprise et de transaction telles que celles utilisées par systèmes de points de vente .





Lacs de données

Un lac de données est un système conçu pour stocker des données non structurées, semi-structurées et structurées. Il permet d'organiser de grandes quantités de données variées provenant de sources très diverses. Ils sont particulièrement utiles pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans une exploration et une découverte étendues de données.





Un lac de données peut ingérer des données non structurées à une vitesse fulgurante et les traiter, quasiment en temps réel, au fur et à mesure de leur accès.





Systèmes de gestion de mégadonnées

Alors que nous continuons à générer et à traiter des données à un rythme colossal à partir d’une multitude de sources, nous avons besoin de nouveaux types de systèmes capables de gérer ce résultat. Systèmes de gestion du Big Data sont développés spécifiquement pour traiter toutes ces informations, notamment en les intégrant à partir de différentes sources et en les analysant pour fournir des informations.





La valeur des données en tant que marchandise ne fait qu’augmenter. Et même si nous avons l’impression d’être déjà inondés de données, ce n’est qu’un précurseur de ce qui est sur le point de se produire. L’avènement de la 5G, par exemple, devrait accélérer encore davantage la collecte et l’analyse des données.





Les systèmes de gestion des données continueront d'évoluer pour suivre le rythme de ces avancées et aider les entreprises et les dirigeants à prendre des décisions éclairées.