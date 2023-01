Que va-t-il arriver à Zepto ?

Alors, comment l'histoire de 10 minutes se terminera-t-elle? Y a-t-il quelque chose que nous ne voyons pas ? Pourquoi la branche Venture de Kaiser Permanente (KP) a-t-elle investi dans Zepto ? Et rappelez-vous que KP est une organisation à but non lucratif connue pour gérer l'un des plus grands réseaux hospitaliers au monde.

Si vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'à présent, Zepto est une startup indienne qui livre des courses en 10 minutes. Vous avez bien entendu, ils prétendent (tenter ou essayer de livrer dans certains SKU) de livrer des produits d'épicerie en 10 minutes.





À ce jour, la société a levé 360 millions de dollars et est évaluée à environ 900 millions de dollars.





Premièrement, je pense que la livraison en 10 minutes de la plupart des choses est inutile.





Le nombre de choses dont vous avez besoin en moins de 10 minutes est très limité.





C'est une de ces idées que je ne voudrais peut-être jamais voir se concrétiser parce que c'est un gaspillage de beaucoup de ressources. Et surtout, cela expose les livreurs au risque d'avoir des accidents et aggrave encore leur qualité de vie.





En termes d'expérience client à plus long terme, Zepto, comme les idées de livraison de 10 minutes, ne fonctionnera pas à cause du sentiment qu'un client a de maltraiter un livreur. Le simple fait de regarder l'effort qu'il faut à un livreur pour vous livrer quelque chose en 10 minutes amène la plupart des gens à remettre en question leurs croyances et la prochaine fois qu'ils voudront commander pour une livraison en 10 minutes, ils se rendront simplement au magasin dans leur appartement ou sélectionneront l'option de livraison non-10min qu'ils auront des heures supplémentaires ou peut-être déjà en place (je n'ai pas vérifié).





Alors, comment l'histoire de 10 minutes se terminera-t-elle? Y a-t-il quelque chose que nous ne voyons pas ? Pourquoi la branche Venture de Kaiser Permanente (KP) a-t-elle investi dans Zepto ?





Et rappelez-vous que KP est une organisation à but non lucratif connue pour gérer l'un des plus grands réseaux hospitaliers au monde.





Je peux voir des scénarios intéressants se dérouler.





D'abord pourquoi poursuivre une telle idée ?





La justification d'environ 10min sur la surface extérieure est souvent évoquée comme expérience client. Mais à mon avis, c'est du jujitsu d'affaires. Je ne sais pas si les fondateurs pensent comme moi, mais voici ce que je pense.





Le fait que Zepto propose une livraison en 10 minutes est un bon coup (les cascades ne sont pas nécessairement mauvaises) pour acquérir de nouveaux clients, les investisseurs dont moi aiment une grande idée pour que l'argent afflue, vous mettez vos concurrents comme Swiggy, NinjaCart, BlinkIt et d'autres dans une position inconfortable. Ils doivent s'adapter au nouveau jeu mis en place par Zepto et ils opéreront désormais à partir d'une position de faiblesse plutôt que de force parce que vous dirigez le récit.





Alors, quelle sera la fin pour Zepto ? Voici quelques scénarios qui pourraient se dérouler.





Zepto, en cours de mise à l'échelle de 10 minutes, créera l'une des plus grandes chaînes d'épicerie avec une base d'utilisateurs (et des pertes) importante et passera au fil du temps à un modèle de livraison régulier. Dans ce cas, avec le recul, la livraison en 10 minutes est la principale stratégie de mise sur le marché pour créer une nouvelle entreprise de livraison d'épicerie en Inde. Ils continueront à exécuter l'entreprise et, au fil du temps, ils pourront exister en tant qu'entreprise individuelle. Les concurrents dans l'espace de livraison de nourriture et d'épicerie essaieront la livraison en 10 minutes et se rendront compte qu'elle saigne leurs réserves de trésorerie. Trébuchera plusieurs fois. Ils se rendront compte que la meilleure façon de résoudre le problème de livraison de 10 minutes est d'acquérir Zepto, puis de l'arrêter (ou de le ralentir considérablement). L'une des licornes de l'espace fera une offre d'acquisition avec une transaction partielle en espèces + actions. L'argent du capital-risque devenant difficile à trouver, Zepto pourrait brûler ses 200 millions de dollars récemment levés en 36 à 42 mois. À défaut de lever des capitaux supplémentaires en raison des conditions macroéconomiques, ils pourraient être vendus à un prix inférieur à l'investissement global qu'ils ont levé.





Dans les deux cas, la manie de 10 minutes se terminera et restera comme un modèle de veilleuse. La plupart des entreprises diront qu'elles livreront certaines de leurs SKU en 10 minutes, mais la plupart des livraisons ne se feront pas en 10 minutes et le statu quo restera en place.





Une leçon que les entrepreneurs en herbe devraient retenir de Zepto est de se balancer pour les clôtures même si cela peut finir par sembler ridicule aux autres.





Même si je n'aime pas le fait que Zepto en tant qu'entreprise soit gourmande en ressources et en tant que côté négatif du consumérisme moderne, j'admire la confiance des fondateurs pour viser quelque chose de grand et créer un récit qui fait réagir les plus grands acteurs. .





Il faut de la confiance et des compétences pour réussir ce qu'ils ont réussi jusqu'à présent et j'admire l'approche audacieuse !