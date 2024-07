Publier pour le public : Rendre la science accessible grâce à des résumés en langage simple dans les bibliothèques publiques

Auteurs: (1) Behrooz Rasuli, Institut iranien de recherche sur les sciences et technologies de l'information (IranDoc).

Aperçu du contenu

Résumé et introduction

Fournir des PLS en tant que service de bibliothèque

Méthodes de fourniture de PLS dans les bibliothèques publiques

Diffusion des PLS via les bibliothèques publiques

Prise en charge des lecteurs de résumés en langage simple

Considérations éthiques et juridiques

Service PLS en pratique et résultats potentiels

Conclusion et références

Annexe 1

Abstrait

Les bibliothèques publiques jouent un rôle crucial dans la diffusion des connaissances à la société. Cependant, la plupart de leurs utilisateurs ne disposent pas de connaissances spécialisées pour comprendre les nouveaux résultats de la recherche. Fournir des résumés en langage simple (PLS) dans les bibliothèques publiques est un moyen de rendre les nouveaux résultats de recherche plus accessibles et compréhensibles pour le public. Cet article propose un cadre pour fournir des PLS en tant que nouveau service dans les bibliothèques publiques. S'appuyant sur la littérature sur la science et la société, les PLS et les bibliothèques publiques, un cadre théorique est développé. Les résultats suggèrent que les bibliothèques publiques peuvent collecter des PLS par différentes méthodes, telles que les équipes professionnelles, les chercheurs, le crowdsourcing, etc. Les bulletins d'information des bibliothèques, les publications spéciales, les brochures, les bases de données en ligne indépendantes et les réseaux sociaux sont parmi les plus efficaces pour rendre les PLS accessibles au public. utilisateurs. En proposant un cadre pour fournir des PLS dans les bibliothèques publiques, cette étude contribue à combler le fossé entre la recherche scientifique et le public.

Introduction

Les bibliothèques publiques sont depuis longtemps reconnues comme d’importants centres d’information, particulièrement bien placés pour répondre aux divers besoins de la société et résoudre ses problèmes (Choy 2007). Ils constituent des institutions précieuses qui comprennent et répondent aux besoins de la communauté grâce à leur lien direct et continu avec les utilisateurs généraux. Aucune autre organisation ne peut assumer le rôle de bibliothèques publiques dans différentes sociétés.





Au XXe siècle, les bibliothèques publiques ont assumé une plus grande responsabilité, au-delà du simple rôle de simples dépositaires de sources d'information. Elles se sont transformées en « universités publiques », donnant accès à la recherche et aux découvertes scientifiques aux utilisateurs de tous horizons, depuis les analphabètes jusqu'aux experts dans divers domaines (Kent 2002). Ce rôle plus large est communément connu aujourd'hui sous le nom de « promotion de la science » (Vrana 2010).





La promotion de la science fait partie intégrante de la communication scientifique, offrant à la société dans son ensemble la possibilité de mieux comprendre et mieux comprendre la science et les découvertes scientifiques (Martínez Silvagnoli et al. 2022). Le lien entre la science et la vie quotidienne des gens nécessite leur engagement dans le suivi des progrès scientifiques, car ceux-ci affectent directement leur qualité de vie (Shahriari et Rasuli 2021). Avec l’importance croissante accordée à l’impact de la recherche au cours de la dernière décennie, l’importance de la promotion de la science s’est considérablement accrue. L’impact de la recherche fait référence à l’influence et à l’effet que les résultats de la recherche ont sur divers aspects de la société, notamment l’économie, la culture, l’environnement, la santé, etc. Il évalue l’importance et la valeur de la recherche au-delà des mesures académiques traditionnelles telles que les publications et les citations.





Les bibliothèques publiques, étant particulièrement connectées au public et à la société, sont considérées comme des institutions idéales pour promouvoir la science (Choy 2007). Au cours des dernières décennies, les bibliothèques publiques ont cherché à renforcer leurs partenariats avec les universités et les centres scientifiques pour améliorer leurs services de promotion scientifique (Borgman 2003). Le rôle de la promotion scientifique dans les bibliothèques publiques est reconnu dans le monde entier (Mumelaš, Martek et Mučnjak 2022).





Parmi les différentes méthodes de promotion de la science, celle qui a retenu l’attention ces dernières années est la publication des découvertes scientifiques dans un langage simple. La recherche scientifique utilise souvent une terminologie technique difficile à comprendre pour le grand public. Traduire des termes complexes dans un langage plus simple et universellement compréhensible peut faciliter le progrès de la science. Par conséquent, les chercheurs sont encouragés à fournir des résumés concis et complets de leurs travaux parallèlement à leurs rapports de recherche, appelés « résumés profanes » ou « résumé en langage simple » (Lobban, Gardner et Matheis 2022 ; Smith 2009).





Même si les bibliothèques publiques ont déployé des efforts pour promouvoir la science par le biais de méthodes conventionnelles employées par d'autres institutions, elles ne reconnaissent peut-être pas pleinement le potentiel des résumés en langage simple (PLS). Cet article vise à développer un processus et un mécanisme permettant de rapprocher la science et la société à travers la fourniture de PLS en tant que nouveau service dans les bibliothèques publiques. L'article traite de la définition d'un résumé en langage simple, des méthodes de collecte, des canaux de distribution potentiels et des mécanismes de support pour les utilisateurs des résumés.





Fournir des PLS en tant que service de bibliothèque

Le public peut ne pas comprendre complètement le contenu d'un travail scientifique parce que ces travaux sont rédigés dans un langage spécialisé et sont remplis de termes complexes et techniques que seuls les chercheurs d'un domaine scientifique spécifique peuvent comprendre. Par exemple, un agriculteur qui exerce la profession d’agriculteur peut avoir une bonne compréhension de la terminologie pratique dans le domaine de l’agriculture, mais il peut avoir du mal à comprendre les termes spécialisés et techniques dans le domaine du génie génétique. Dans de telles situations, les « résumés en langage simple » peuvent combler le fossé entre les chercheurs et le grand public, en leur permettant de lire plus facilement la langue de chacun.





Les PLS sont des résumés concis qui accompagnent des articles de revues scientifiques, des rapports scientifiques, etc., rédigés dans un style clair et sans jargon pour garantir une accessibilité et une compréhension faciles. Ces résumés visent à transmettre avec précision les messages et conclusions scientifiques présentés dans la publication originale. En règle générale, les PLS sont soumis à un examen par les pairs dans le cadre du processus de soumission des manuscrits. Bien que les PLS soient un ajout relativement récent à la publication scientifique, ils constituent depuis longtemps un élément important des résultats de recherche produits par des institutions comme Cochrane et le National Institute for Health and Care Research au Royaume-Uni (Rosenberg et al. 2023). Un élément de communication est considéré comme étant un résumé en langage clair lorsque son contenu, son organisation et sa présentation sont conçus de manière claire et accessible, permettant aux lecteurs visés de localiser sans effort les informations dont ils ont besoin, de comprendre ce qu'ils découvrent et de les utiliser efficacement. informations (Gainey et al. 2023).





Beaucoup pensent que les PLS peuvent renforcer l'impact des travaux et des découvertes scientifiques (Sedgwick et al. 2021). En plus d’augmenter l’impact, la publication des PLS vise à rendre les résultats de la recherche plus accessibles à tous afin que chacun puisse (peut-être) bénéficier des résultats de la recherche scientifique. Il y a aussi une considération éthique. En d’autres termes, l’éthique de la recherche implique que les chercheurs présentent leurs résultats de recherche d’une manière qui englobe un plus large éventail de lecteurs (Shahriari et Rasuli 2021). Ces résumés sont très importants dans la communication scientifique et certaines organisations clés, comme « l'Union européenne », ont recommandé dans leurs réglementations la rédaction de tels résumés pour la recherche médicale (Commission européenne 2018). Même certaines revues scientifiques exigent aujourd’hui l’inclusion de PLS pour les articles de recherche (FitzGibbon et al. 2020).





L’étude de Shahriari et Rasuli (2021) a démontré que les PLS pourraient conduire à une compréhension meilleure et plus efficace des résultats de la recherche par le grand public. Dans cette étude, des PLS et des résumés techniques ont été fournis au public, et leur compréhension des résumés et des résumés a été évaluée au moyen de questions. Les résultats ont montré une différence statistiquement significative dans la compréhension des PLS par rapport aux résumés techniques, indiquant que les gens se connectent plus facilement aux PLS.





Compte tenu de la nature et de la fonction des PLS, les utilisateurs de ces résumés englobent un large éventail de personnes. Étant donné que les usagers des bibliothèques publiques font également partie de cette diversité, la fourniture de ces résumés dans les bibliothèques publiques peut être proposée comme service recommandé. Ainsi, fournir et présenter ces résumés aux utilisateurs de la bibliothèque constitue un service important qui peut cibler des utilisateurs spécifiques. Par exemple, les principaux utilisateurs de la recherche agricole sont les agriculteurs qui exercent cette profession. Beaucoup de ces agriculteurs n’ont pas de formation universitaire ou vivent dans des zones rurales où l’accès aux centres scientifiques est difficile. Ainsi, les bibliothèques publiques, en développant ce service, peuvent répondre à bon nombre des besoins d'information de ces utilisateurs. De plus, ce service spécial profitera également aux utilisateurs ordinaires. En conséquence, les bibliothèques publiques devraient concevoir un mécanisme spécifique pour fournir ce service. La section suivante traite des méthodes les plus importantes pouvant être utilisées pour fournir des PLS dans les bibliothèques publiques.





La fourniture de PLS dans le contexte des bibliothèques publiques s'aligne sur les initiatives existantes visant à rendre la recherche scientifique plus accessible. Plusieurs initiatives ont été entreprises dans le domaine des bibliothèques pour combler le fossé entre la recherche scientifique et le grand public, et l'inclusion des PLS contribue à ces efforts. Une initiative existante est la promotion des ressources en libre accès dans les bibliothèques publiques (Scott 2011). En intégrant les PLS dans leurs collections en libre accès, les bibliothèques publiques améliorent l'accessibilité de la recherche pour les personnes qui n'ont peut-être pas l'expertise ou l'expérience nécessaire pour s'engager dans des publications scientifiques traditionnelles. Les PLS fournissent un aperçu concis et convivial des résultats de la recherche, facilitant ainsi la compréhension et l’engagement.





Une autre initiative est le développement de programmes d’initiation à la recherche dans les bibliothèques publiques (Hall 2010). Ces programmes visent à doter les utilisateurs des bibliothèques des compétences nécessaires pour naviguer efficacement dans la recherche scientifique. En intégrant des PLS dans ces programmes, les bibliothèques peuvent améliorer l'expérience d'apprentissage en fournissant des explications claires et simplifiées sur des sujets de recherche complexes. Les PLS constituent une ressource précieuse pour les personnes cherchant à améliorer leurs connaissances en recherche, leur permettant d'aborder le contenu scientifique avec une plus grande confiance.





De plus, l’intégration des PLS s’aligne sur le mouvement vers des services de bibliothèque inclusifs et centrés sur l’utilisateur. Les bibliothèques publiques s'efforcent de répondre aux divers besoins d'information de leurs communautés, y compris des individus ayant différents niveaux d'expertise et d'expériences. En fournissant des PLS, les bibliothèques garantissent que la recherche est présentée dans un format accessible et compréhensible pour un public plus large. Cette initiative promeut l'inclusion en éliminant les obstacles à l'accès à l'information scientifique et en responsabilisant les personnes qui peuvent se sentir intimidées par le langage technique souvent trouvé dans les publications universitaires. De plus, certaines bibliothèques publiques ont établi des partenariats avec des établissements universitaires et des chercheurs pour améliorer l'accès à la recherche scientifique (Wynia Baluk et al. 2023). Ces collaborations impliquent souvent la fourniture de bases de données de recherche ou l'accès à des revues universitaires. En incluant des PLS à côté de ces ressources, les bibliothèques améliorent la valeur de ces partenariats en facilitant la compréhension et l'engagement dans le contenu de la recherche. En résumé, l’inclusion des PLS dans le contexte des bibliothèques publiques recoupe les initiatives existantes visant à rendre la recherche scientifique plus accessible. En s'alignant sur les initiatives de libre accès, les programmes d'initiation à la recherche, les services centrés sur l'utilisateur et les partenariats collaboratifs, les bibliothèques peuvent améliorer davantage l'accessibilité et la convivialité de la recherche scientifique pour leurs usagers. L'intégration des PLS constitue une contribution précieuse à ces initiatives, soutenant l'objectif de rendre la recherche plus inclusive, compréhensible et pertinente pour le grand public.





Méthodes de fourniture de PLS dans les bibliothèques publiques

Les PLS peuvent être préparés de différentes manières dans les bibliothèques publiques et mis à la disposition des utilisateurs des bibliothèques. La première méthode consiste à demander aux chercheurs et aux auteurs eux-mêmes de préparer des PLS pour leurs résultats de recherche publiés sous forme d'articles ou sous d'autres formes. Pour ce faire, les bibliothécaires doivent suivre en permanence la recherche scientifique et académique et, s'ils découvrent des recherches adaptées et alignées avec la mission de la bibliothèque et les besoins des utilisateurs, contacter les auteurs de ces ouvrages et leur demander de préparer des PLS pour leurs ouvrages. Dans de telles circonstances, il est nécessaire de former les auteurs et les chercheurs à la rédaction des PLS, et les bibliothécaires doivent leur fournir la formation nécessaire et les lignes directrices pertinentes (pour trouver les lignes directrices actuelles sur la préparation des PLS, voir l'Annexe 1). Bien que les meilleures personnes pour rédiger des PLS soient des chercheurs qui ont mené et publié des études spécifiques, ils n’ont peut-être pas les compétences requises pour rédiger de tels résumés (Shahriari et Rasuli 2021).





L'un des principaux défis de cette approche est que les auteurs et les chercheurs d'ouvrages scientifiques peuvent ne pas être motivés à collaborer avec la bibliothèque pour préparer les PLS en raison du temps limité (Kuehne et Olden 2015). Ce service ne peut donc pas être transformé en un processus systématique par la mise en place de cette méthode. Néanmoins, les coûts supportés par les bibliothèques pour fournir le service d'offre de PLS aux utilisateurs des bibliothèques seront négligeables. Un autre avantage de cette approche est que les bibliothèques publiques et les bibliothécaires choisissent les ouvrages qui peuvent être résumés. Bien entendu, cette sélection se fera en fonction des besoins de la bibliothèque et des demandes de la communauté des usagers. Dans tous les cas, si la bibliothèque choisit cette méthode pour fournir des PLS, elle doit réfléchir aux motivations et incitations nécessaires pour les chercheurs (Kuehne et Olden 2015).





La deuxième méthode pour fournir des PLS dans les bibliothèques publiques consiste à créer une main-d'œuvre. Cette solution s'appuie sur un groupe de bibliothécaires ou de spécialistes constitués au sein de la bibliothèque, qui se chargent de résumer les découvertes scientifiques de manière compréhensible pour le grand public. Cette équipe spécialisée doit être constituée de manière à pouvoir identifier et résumer les travaux scientifiques nécessaires à la communauté des utilisateurs en fonction de leurs demandes. L’avantage de former une telle équipe est que l’expertise est concentrée sur la tâche de préparation de PLS de haute qualité et qu’au bout d’un certain temps, on peut s’attendre à ce qu’elle publie des PLS appropriés. Il est donc plus facile de former cette équipe que de former divers auteurs/chercheurs. Naturellement, cette équipe devrait comprendre au moins un chercheur professionnel, un linguiste, un spécialiste du sujet et un communicateur scientifique. Les résumés préparés par cette équipe devraient être systématiquement évalués et appréciés. Peut-être que l’envoi de PLS à des chercheurs auteurs d’articles scientifiques sera efficace. Ces chercheurs peuvent fournir de précieux commentaires à l’équipe de synthèse concernant la qualité d’un résumé. Bien que cette méthode implique de fournir des PLS appropriés en fonction des besoins de la bibliothèque et des utilisateurs, les coûts liés à la constitution de cette main-d'œuvre et à la fourniture de ce service dans une bibliothèque publique seront probablement plus élevés que prévu.





Une autre façon de préparer les PLS consiste à impliquer les utilisateurs de la bibliothèque. Cette méthode, plus proche du concept de crowdsourcing, se concentre sur l’assistance des usagers des bibliothèques dans la fourniture des services de bibliothèque. Dans cette méthode, les utilisateurs de la bibliothèque qui peuvent avoir une expertise dans des domaines spécifiques tels que l'agriculture, la physique, l'ingénierie ou d'autres domaines sont invités à préparer des PLS pour des travaux scientifiques. Cependant, il convient de noter que tous les utilisateurs de la bibliothèque ne sont pas familiers avec les résumés en langage simple et leur style de rédaction. Il est donc préférable de fournir une formation spécialisée aux utilisateurs intéressés par la rédaction de PLS afin d'améliorer leurs performances dans la préparation de ces résumés. Après avoir préparé un résumé en langage simple pour un ouvrage spécifique, il est préférable de demander à d'autres utilisateurs possédant une expertise dans le même domaine scientifique ou dans d'autres domaines tels que la rédaction, l'édition ou la linguistique de réviser les résumés pour garantir leur qualité. L'un des avantages les plus importants de cette méthode est qu'elle réduit les dépenses de la bibliothèque en matière de rédaction et de préparation des PLS. De plus, ce procédé permet d'utiliser les capacités de divers utilisateurs et encourage l'engagement des utilisateurs dans la facilitation des services de bibliothèque.





Cependant, il convient de noter que tous les utilisateurs ne sont pas disposés à s'engager dans de telles tâches, et que cette méthode peut donc ne pas conduire à une fourniture systématique et efficace de PLS dans la bibliothèque. De plus, on craint que le style des PLS ne soit pas uniforme puisque les différents utilisateurs ont des traditions d'écriture différentes, ce qui pourrait entraîner un manque de cohérence dans les PLS.





Une autre méthode pour fournir des PLS en tant que service systématique dans les bibliothèques publiques consiste à tirer parti de l'un des outils de résumé de textes profanes disponibles (Vinzelberg et al. 2023). Ces outils utilisent des algorithmes de traitement du langage naturel pour générer automatiquement des PLS à partir d'articles scientifiques. Les bibliothèques publiques peuvent adopter et intégrer ces outils dans leurs systèmes pour fournir des PLS rapides et efficaces à leurs utilisateurs. Cette méthode élimine le besoin de synthèse manuelle et réduit les coûts associés à la formation et au maintien d’une main-d’œuvre spécialisée.





Il est cependant essentiel de considérer les limites des outils de synthèse automatisés. Ces outils ne capturent pas toujours avec précision le sens nuancé de l’article scientifique original, et les PLS générés peuvent manquer de la touche humaine et de la clarté qu’un résumé manuel peut apporter. Il est donc crucial d’évaluer l’exactitude et l’intelligibilité des PLS produits par ces outils avant de les mettre à disposition des utilisateurs des bibliothèques.





Enfin, la dernière méthode, mais non la moindre, pour fournir des PLS consiste à collecter les résumés accessibles existants, actuellement disponibles et publiés par des revues universitaires. Un nombre croissant d’éditeurs de revues adoptent l’utilisation des PLS comme moyen de communiquer efficacement leurs découvertes scientifiques à un public plus large. Dans cette méthode, un ou plusieurs bibliothécaires d'une bibliothèque publique surveillent et explorent les bases de données et les revues universitaires, enregistrant les PLS publiés dans un référentiel local. Ensuite, grâce à un certain mécanisme, ces résumés sont rendus accessibles aux utilisateurs de la bibliothèque. Le principal avantage de cette approche est qu'elle réduit les dépenses de la bibliothèque. De plus, étant donné que les revues académiques publient continuellement des PLS, la fourniture systématique de ce service dans la bibliothèque peut être assurée. Cependant, une préoccupation importante à cet égard est que la bibliothèque ne peut pas disposer d'une sélection dans le processus de sélection des œuvres. En d’autres termes, la bibliothèque doit collecter ce qui est disponible plutôt que nécessairement répondre aux besoins de la bibliothèque et de ses utilisateurs.





En général, la bibliothèque a la possibilité de choisir une ou plusieurs de ces méthodes pour fournir des PLS. Lors de la sélection de ces méthodes, trois critères clés doivent être pris en compte : l'exactitude et la qualité des PLS, les besoins spécifiques de la bibliothèque et de ses utilisateurs, et les coûts associés à la préparation et à la fourniture des PLS. Par exemple, si la bibliothèque est limitée par des fonds limités et ne prévoit pas la fourniture systématique de PLS en tant que service, elle peut choisir la première et la troisième méthodes. Cela impliquerait de solliciter l’aide de chercheurs auteurs d’ouvrages scientifiques ou d’engager des utilisateurs experts des bibliothèques dans des domaines spécifiques. Cependant, si la bibliothèque souhaite établir un service de promotion scientifique systématique et organisé, les deuxième et cinquième méthodes peuvent être plus adaptées.





Ces méthodes impliquent la création d'une équipe dédiée au sein de la bibliothèque pour produire des PLS ou l'exploitation des PLS existants par le biais de la surveillance et de l'exploration.





Diffusion des PLS via les bibliothèques publiques

Une question importante dans le développement du service de fourniture de PLS est de savoir comment diffuser ces résumés et les rendre accessibles aux utilisateurs. Étant donné que de nombreux utilisateurs des bibliothèques publiques n'ont pas accès à des bases de données spécialisées (telles que Web of Science, Scopus, PubMed, etc.) ou à des références scientifiques réputées, ou n'ont pas les connaissances nécessaires pour les utiliser, la diffusion des PLS à travers des médias plus généraux devient un moyen important. problème qui devrait retenir l’attention de ces bibliothèques. Par conséquent, la diffusion des PLS par divers canaux devrait être envisagée dans les bibliothèques publiques. Certains des canaux les plus importants sont décrits ci-dessous.





Diffusion via un magazine dédié (électronique/imprimé/hybride) aux PLS : La meilleure option pour diffuser les PLS dans les bibliothèques publiques est peut-être de préparer et de publier un magazine dédié à cet effet. Ce magazine peut être publié mensuellement ou à intervalles plus longs, couvrant plusieurs PLS dans chaque numéro. Les PLS peuvent être classés et organisés en fonction de sujets, d'utilisateurs ou de domaines professionnels. Il convient cependant de noter que le lancement de ce magazine sera efficace lorsqu'il y aura un nombre important de PLS en bibliothèque pour publication dans chaque numéro ; sinon, d’autres canaux de diffusion seront préférables. Le défi le plus important de cette méthode réside dans les coûts élevés associés à la conception, à la publication et à la distribution du magazine.





2) Diffusion via les bulletins d'information des bibliothèques : Les bulletins d'information sont l'une des principales publications répandues dans divers types de bibliothèques et sont considérées comme un outil de marketing dans ces institutions. Les bibliothèques publiques qui publient régulièrement des newsletters peuvent inclure des PLS dans ces médias. Étant donné que les bulletins d'information touchent souvent un large éventail d'utilisateurs et que les usagers des bibliothèques les connaissent, ils constituent une plate-forme appropriée pour la diffusion des PLS.





3) Diffusion via une plateforme en ligne dédiée : Si la bibliothèque recherche un moyen rentable de publier des PLS offrant un accès plus facile aux utilisateurs, tirer parti des installations Internet et des outils en ligne peut être une solution appropriée. À cet égard, la bibliothèque doit créer une base de données en ligne et organiser et publier les PLS sur cette plateforme. Cependant, cette méthode comporte le risque que les utilisateurs hors ligne ne disposent pas des connaissances, des compétences ou des moyens nécessaires pour accéder à cette plateforme en ligne et ne bénéficient pas de ce service.





4) Diffusion par brochures : Une autre méthode de diffusion des PLS consiste à inclure ces résumés dans des brochures créées et publiées par la bibliothèque. Par exemple, une bibliothèque publique qui vise à fournir des services ou des informations spécifiques aux agriculteurs peut inclure un ou plusieurs PLS dans une brochure conçue à cet effet. Cependant, il convient de noter que ces brochures sont souvent conçues par thème et que le résumé spécifique en langage simple lié à ce thème doit y être inclus.





5) Diffusion via les plateformes de médias sociaux : De nos jours, les plateformes de médias sociaux sont devenues des outils efficaces et efficients pour faire connaître les ressources d'information et les services de bibliothèque, car elles disposent d'une large communauté d'utilisateurs et constituent un moyen sans précédent d'accéder au public cible. Par conséquent, les bibliothèques publiques peuvent partager les PLS préparés via ces canaux, qui offrent une diffusion rapide, facile et rentable. Outre les avantages d’une diffusion rapide et facile via ces réseaux, le partage et l’échange de ces résumés entre divers utilisateurs constituent un autre avantage de cette méthode.





6) En plus des méthodes mentionnées ci-dessus pour diffuser les PLS dans les bibliothèques publiques, d'autres approches peuvent également soutenir ces bibliothèques dans cette démarche. Par exemple, la diffusion des PLS sous forme d’affiches dans les locaux de la bibliothèque ou dans les espaces publics peut être un autre canal de diffusion. Certaines bibliothèques peuvent préférer diffuser les PLS sous forme audio ou sous forme de podcasts. Dans tous les cas, les bibliothèques publiques devraient examiner quels canaux sont les plus adaptés à leurs utilisateurs et améliorer l'efficacité des PLS. Peut-être que demander directement aux utilisateurs des bibliothèques pourrait fournir aux bibliothécaires et aux gestionnaires de bibliothèques des canaux plus appropriés ou plus innovants.





Prise en charge des lecteurs de résumés en langage simple

Le service de mise à disposition des PLS dans les bibliothèques publiques ne s'arrête pas à la préparation et à la diffusion de ces résumés. Étant donné que les PLS sont généralement des résumés très concis de recherches scientifiques, les lecteurs de ces résumés peuvent avoir besoin de plus d'informations pour tirer davantage parti de la recherche scientifique dans leur vie personnelle ou professionnelle. Par conséquent, les bibliothèques publiques devraient également envisager des dispositions pour soutenir les lecteurs de PLS.





Le premier enjeu de l'accompagnement des lecteurs de PLS est de répondre aux questions posées par ces utilisateurs. Certaines de ces questions peuvent être générales (par exemple, « Comment puis-je accéder au texte intégral de la recherche ? » ou « Puis-je réaliser moi-même les expériences mentionnées dans la recherche ? ») ou certaines d'entre elles peuvent être plus spécifiques. (par exemple, « Comment puis-je utiliser le pesticide proposé dans la recherche pour éliminer les ravageurs agricoles ? » ou « Les symptômes de ma maladie sont similaires à ceux mentionnés dans cette recherche, puis-je utiliser le médicament recommandé ? »). Dans les deux cas, la bibliothèque doit disposer d'une certaine procédure pour répondre à ces questions.





Le deuxième problème est de recevoir les commentaires, opinions et suggestions que ces lecteurs ont et souhaitent partager avec la bibliothèque. Certains de ces commentaires ou suggestions peuvent concerner la recherche elle-même, tandis que d'autres peuvent concerner la méthode de préparation et de diffusion de ces résumés. Les commentaires liés à la recherche peuvent être mis à la disposition des chercheurs, des revues ou des éditeurs selon une certaine procédure, conduisant naturellement à une amélioration à long terme de la qualité de la recherche universitaire.





Les retours liés à la méthode de préparation et de diffusion des PLS peuvent affecter directement la qualité de ce service dans la bibliothèque et peuvent permettre aux services de la bibliothèque d'avoir un plus grand impact sur la communauté. La bibliothèque peut aller encore plus loin en impliquant les usagers de la bibliothèque et les lecteurs de PLS dans l'évaluation de ces écrits pour améliorer la qualité de ce service dans le temps. Des enquêtes, des études de cas, des groupes de discussion et des entretiens avec des lecteurs à cet égard seront utiles aux bibliothèques publiques pour améliorer le service de fourniture de PLS.





Considérations éthiques et juridiques

Il est nécessaire de reconnaître que la diffusion des PLS dans les bibliothèques publiques peut présenter des défis. Le défi le plus important qui peut survenir à cet égard est que certains utilisateurs peuvent utiliser dans la pratique les résultats de la recherche sans en comprendre complètement tous les aspects. Ce problème peut présenter des risques pour eux. De plus, il n’est pas facile d’appliquer certains résultats de recherche dans la pratique. Les chercheurs sont bien conscients de cette question et y tiennent compte lorsqu’ils tirent parti des résultats de la recherche. Cependant, certains utilisateurs des bibliothèques publiques qui ne disposent pas de connaissances complètes dans ce domaine peuvent négliger ces considérations. Par exemple, l’utilisation recommandée d’un médicament spécifique ou la consommation d’une substance alimentaire particulière peut être mentionnée dans une recherche, et les utilisateurs d’une bibliothèque publique peuvent suivre cette recommandation sans prêter attention aux risques potentiels. Les bibliothécaires ou le personnel en charge de ce service dans les bibliothèques publiques doivent donc aborder cette question et sensibiliser les utilisateurs. Les bibliothécaires et le personnel doivent être constamment en communication avec les utilisateurs et les lecteurs des PLS et les auteurs des articles de recherche universitaires pour garantir que les résultats de la recherche sont utilisés efficacement et correctement. Ainsi, la bibliothèque devrait pouvoir établir un pont de communication entre les utilisateurs et les chercheurs. Cette interaction sera bénéfique pour les utilisateurs et profitera également aux chercheurs dont les travaux sont résumés. Les chercheurs peuvent obtenir des commentaires précieux de leur public cible et les impliquer davantage dans la recherche universitaire.





De plus, les droits d’auteur et de propriété intellectuelle doivent être respectés lors de la préparation et de la diffusion de ces résumés. Les bibliothèques publiques doivent obtenir les autorisations et licences appropriées auprès des auteurs ou des éditeurs avant de résumer et de distribuer les PLS. Cela garantit non seulement le respect de la loi, mais reconnaît également les contributions intellectuelles des chercheurs originaux.





Obtenir l'autorisation des auteurs ou des éditeurs implique de rechercher leur consentement pour résumer et (ou) diffuser les PLS de leurs œuvres. Cela peut être fait au moyen d'accords formels ou en suivant les directives établies fournies par les lois sur le droit d'auteur et les dispositions sur l'utilisation équitable. Les bibliothèques publiques devraient s'efforcer de contacter les titulaires de droits concernés et de négocier les conditions appropriées pour l'utilisation du matériel protégé par le droit d'auteur. De plus, les bibliothèques publiques devraient se tenir informées des modifications apportées aux lois et réglementations sur le droit d'auteur pour garantir leur conformité. Ils peuvent demander des conseils juridiques ou consulter les organisations de droits d’auteur compétentes pour comprendre les exigences et obligations spécifiques liées à la préparation et à la diffusion des PLS.





Service PLS en pratique et résultats potentiels

En pratique, la mise en œuvre des PLS au sein des collections, des systèmes et de la découverte des bibliothèques nécessite une coordination entre diverses parties prenantes, notamment les bibliothécaires, les spécialistes des métadonnées, le personnel de catalogage et potentiellement les chercheurs et les éditeurs. Les bibliothèques doivent établir des lignes directrices et des normes pour créer et intégrer des PLS dans leurs flux de travail, schémas de métadonnées et interfaces de découverte existants. De plus, les bibliothèques devraient envisager d'évaluer l'impact et l'efficacité des PLS grâce aux commentaires des utilisateurs, aux statistiques d'utilisation et à une évaluation continue pour garantir une amélioration continue et un alignement avec les besoins des utilisateurs.





Les praticiens des bibliothèques publiques peuvent appliquer le cadre proposé pour fournir des PLS dans les bibliothèques publiques en plusieurs étapes. Premièrement, les bibliothécaires doivent se familiariser avec le concept PLS. Les bibliothécaires doivent comprendre l’importance et les avantages des PLS pour combler le fossé entre la recherche scientifique et le public. Ils doivent être conscients du rôle que les bibliothèques publiques peuvent jouer pour promouvoir la science et rendre les résultats de la recherche plus accessibles aux utilisateurs des bibliothèques. Deuxièmement, les praticiens des bibliothèques devraient explorer les différentes méthodes évoquées dans le document pour fournir des PLS dans les bibliothèques publiques. Les praticiens doivent évaluer la faisabilité et l'adéquation de chaque méthode en fonction des ressources, des objectifs et des besoins des utilisateurs de leur bibliothèque. Par conséquent, sur la base de leur évaluation, les praticiens des bibliothèques doivent sélectionner une ou plusieurs méthodes qui correspondent aux objectifs et aux capacités de leur bibliothèque. Ils doivent tenir compte de facteurs tels que l'exactitude et la qualité des résumés, les besoins de leurs utilisateurs et les coûts associés. La ou les méthodes sélectionnées doivent être pratiques et réalisables à mettre en œuvre dans le contexte de la bibliothèque. Développer l'infrastructure nécessaire : Une fois la ou les méthodes choisies, les praticiens des bibliothèques doivent développer l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge la fourniture de PLS. Cela peut impliquer d'établir des partenariats avec des chercheurs et des auteurs, de créer une équipe dédiée au sein de la bibliothèque, de dispenser une formation aux auteurs et aux utilisateurs, d'intégrer des outils de synthèse automatisés dans les systèmes de la bibliothèque ou de mettre en place des mécanismes pour collecter et diffuser les résumés existants.





En outre, les praticiens des bibliothèques doivent collaborer avec les chercheurs, les auteurs et les utilisateurs des bibliothèques pour garantir la mise en œuvre réussie de la ou des méthodes choisies. Ils devraient établir des canaux de communication avec les chercheurs pour demander des PLS concernant les résultats de recherche pertinents. Si une équipe spécialisée est formée, les praticiens doivent s’assurer que les membres de l’équipe possèdent l’expertise requise et soutenir leur développement professionnel continu. L'implication des utilisateurs de la bibliothèque dans le processus peut se faire par le biais de programmes de formation, d'efforts de crowdsourcing ou de recherche de commentaires des utilisateurs sur les résumés. De plus, les bibliothécaires devraient développer des stratégies pour diffuser efficacement les PLS. Cela peut impliquer de créer un magazine ou un bulletin d'information dédié aux PLS, de les organiser par sujets ou domaines d'intérêt et de les rendre disponibles sous forme imprimée et électronique. Les praticiens devraient exploiter les canaux de bibliothèque existants tels que les bulletins d'information, les brochures, les médias sociaux, les sites Web des bibliothèques et les bases de données en ligne pour rendre les résumés accessibles aux utilisateurs des bibliothèques.





Enfin et surtout, les praticiens des bibliothèques devraient continuellement évaluer l'efficacité et l'impact de la fourniture de PLS dans leur bibliothèque. Ils peuvent recueillir les commentaires des utilisateurs, mener des enquêtes ou des entretiens et analyser les statistiques d'utilisation pour évaluer l'utilité des résumés et identifier les domaines à améliorer. L'examen et la mise à jour réguliers du cadre en fonction des besoins des utilisateurs et des tendances émergentes contribueront à garantir le succès continu du service.





Il est probable que la fourniture de PLS dans les bibliothèques publiques apporte plusieurs résultats potentiels en termes d’expérience utilisateur. Ces résultats peuvent donner un aperçu de l’impact et des avantages potentiels de la mise en œuvre de telles initiatives. L’un des principaux objectifs de la fourniture de PLS est d’améliorer la compréhension des utilisateurs des résultats de recherches complexes. Des études similaires ont montré que lorsque les utilisateurs ont accès aux PLS, ils sont plus susceptibles de comprendre et d'interagir avec l'information (Dormer et al. 2022). En présentant la recherche de manière claire et accessible, les bibliothèques publiques peuvent contribuer à la compréhension des utilisateurs des concepts et des découvertes scientifiques. En outre, les PLS visent à rendre la recherche scientifique plus accessible à un public plus large, y compris aux personnes ayant des connaissances scientifiques ou techniques limitées. Des études ont indiqué que la fourniture de PLS peut contribuer à combler le fossé entre la recherche universitaire et le grand public, en garantissant que les résultats importants ne se limitent pas aux communautés spécialisées (Stoll et al. 2022). Cette accessibilité accrue peut permettre aux utilisateurs des bibliothèques publiques d’explorer et de bénéficier d’un plus large éventail de recherches. L'amélioration de l'accessibilité aux résultats de la recherche augmentera la visibilité des bibliothèques publiques dans leurs communautés cibles.





L'accès aux PLS peut permettre aux utilisateurs des bibliothèques publiques de prendre des décisions plus éclairées. En présentant les résultats de la recherche dans un format convivial, les bibliothèques peuvent permettre aux individus d'évaluer la pertinence et les implications de la recherche scientifique pour leur vie personnelle ou professionnelle. Les utilisateurs peuvent utiliser les PLS pour faire des choix éclairés, comme adopter des pratiques fondées sur des preuves ou prendre des décisions liées à la santé, à la technologie ou à l'économie. En outre, des études ont montré que la fourniture de PLS peut promouvoir un plus grand engagement et un plus grand intérêt du public pour la recherche scientifique (Kuehn 2017). En rendant la recherche plus accessible, les bibliothèques publiques peuvent encourager les utilisateurs à explorer un plus large éventail de sujets, à développer une curiosité pour les connaissances scientifiques et potentiellement à favoriser une culture d'apprentissage tout au long de la vie. Cet engagement dans la recherche peut avoir des avantages à long terme pour les individus et la société dans son ensemble. Les PLS peuvent permettre aux utilisateurs des bibliothèques publiques de participer activement aux discussions liées à la recherche scientifique. Lorsque les individus ont accès à des résumés clairs et concis, ils sont mieux équipés pour contribuer aux débats publics, s’engager dans des initiatives scientifiques citoyennes ou participer à des processus décisionnels communautaires. Les bibliothèques peuvent faciliter une participation éclairée en fournissant des PLS qui permettent aux utilisateurs de comprendre et de contribuer au discours scientifique. Compte tenu de la mission des bibliothèques publiques d'inspirer l'apprentissage tout au long de la vie et de renforcer leurs utilisateurs et leurs communautés dans tous les domaines requis, il est important que ces initiatives apportent des connaissances plus nouvelles et plus précises à leurs usagers.





En outre, « PLS […] aborde l’équité de l’information (ainsi que d’autres facteurs clés tels que l’ouverture et la découvrabilité) en aidant à combler le fossé en matière d’information entre les professionnels spécialisés et les autres parties prenantes, quels que soient leurs antécédents ou leur niveau d’expérience. » (Rosenberg et al.2023). Par conséquent, en fournissant des PLS, les bibliothèques publiques peuvent contribuer à combler le fossé d’information qui existe souvent entre les professionnels spécialisés et les autres parties prenantes. Les bibliothèques publiques sont connues pour leur engagement à fournir un accès à l'information à tous les membres de la communauté (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) 2015). En proposant des PLS, les bibliothèques peuvent garantir que les résultats de la recherche et les connaissances scientifiques ne sont pas limités à un groupe sélectionné de spécialistes mais sont rendus accessibles à un public plus large.





Conclusion

La propagation mondiale du virus « COVID-19 », qui dure depuis plus de trois ans, n'est qu'un des événements qui prouvent la dépendance des sociétés - en particulier du grand public, qui a un accès relativement limité à des sources de connaissances précises - sur les résultats de la science et de la recherche. Au cours de cette période de pandémie, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les universités, les instituts de recherche et les centres d’enseignement et de recherche et s’attendent à ce que les chercheurs trouvent une solution pour éliminer ce virus ou au moins atténuer l’impact et les conséquences de cette crise mondiale. Des recherches récentes montrent que les gens surveillent les découvertes scientifiques et peuvent les appliquer dans leur vie quotidienne. Par exemple, l'étude d'Obiała et al. (2021) démontre l'attention du public envers la science et montre que les réseaux sociaux en ligne sont devenus une plateforme clé pour l'accès du grand public aux résultats de la recherche.





Les bibliothèques publiques sont appelées universités du public. Par conséquent, les bibliothèques devraient être la principale référence et institution permettant au public d’accéder aux dernières découvertes scientifiques et de recherche. De nombreux utilisateurs des bibliothèques publiques comptent uniquement sur ces institutions pour répondre à leurs besoins d'information, en particulier ceux qui ont des connaissances technologiques limitées. Ainsi, les bibliothèques publiques devraient offrir un espace où ces utilisateurs peuvent accéder aux dernières découvertes scientifiques pertinentes pour leur vie et leur profession. Il semble que la publication de PLS puisse être une solution importante et précieuse pour l’accès du public aux découvertes scientifiques, et que les bibliothèques publiques puissent jouer un rôle clé dans la promotion de la science.





La fourniture de PLS en tant que nouveau service par les bibliothèques publiques est également remarquable d’un autre point de vue. Puisque ces résumés peuvent accroître l’impact de la recherche, on peut s’attendre à ce que la recherche ait une plus grande influence sur la société grâce à la publication des PLS. En d'autres termes, ce service peut rapprocher les résultats de la science et de la recherche des sociétés et du grand public, rendant les résultats de la recherche directement pertinents pour la vie quotidienne des gens. Adopter cette approche des PLS peut être utile dans les programmes de marketing pour ce service.





Cependant, il existe certaines considérations juridiques et éthiques que les bibliothèques publiques devraient prendre en compte lorsqu'elles proposent des PLS. Des défis tels que l'exactitude et la fiabilité des informations présentées dans les résumés, les droits d'auteur et de propriété intellectuelle, la protection de la vie privée et des données et la transparence sur les limites des PLS. Bien que ces résumés visent à rendre la recherche plus accessible, ils ne rendent peut-être pas compte de toute la complexité ou des nuances des études scientifiques. Il est important d'éduquer les utilisateurs de la bibliothèque sur le but et la portée de ces résumés, en les encourageant à explorer les recherches originales pour une compréhension plus complète.





Les bibliothèques publiques disposent de plusieurs méthodes pour fournir des PLS d'ouvrages scientifiques. Il s'agit notamment de demander aux auteurs et aux chercheurs eux-mêmes, de former une main-d'œuvre spécialisée au sein de la bibliothèque, d'impliquer les utilisateurs de la bibliothèque dans le processus de résumé, d'utiliser des outils automatisés de résumé de textes profanes ou de collecter les PLS existants. Chaque méthode a ses avantages et ses considérations en termes de coût, de qualité et d'engagement des utilisateurs. Les bibliothèques publiques doivent évaluer soigneusement leurs ressources, les préférences des utilisateurs et leurs objectifs afin de déterminer l'approche la plus appropriée pour fournir des PLS en tant que service précieux à leurs communautés.





Il convient de noter que la fourniture de PLS dans les bibliothèques publiques nécessite des recherches plus approfondies pour mettre en évidence divers aspects de ce service pour les bibliothécaires et les gestionnaires de bibliothèques publiques. Peut-être que des évaluations périodiques devraient être menées après la mise en œuvre de ces services afin de poursuivre leur développement. Probablement, fournir des PLS dans les bibliothèques publiques peut transformer ces bibliothèques en une passerelle plus rapide vers la connaissance publique et un outil efficace pour accroître l'impact de la recherche dans la société.

Les références

Annexe 1

Tableau 1. Une liste de lignes directrices pour préparer un été laïc.

Lien vers le résumé en langage simple Préparation des lignes directrices (Dernière visite : 9 juin 2023)

https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-iii-s2-supplementarymaterial





https://www.agu.org/Share-and-Advocate/Share/Community/Plain-lingualsummary





https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/writingyour-paper/how-to-write-a-plain-lingual-summary/





https://cdnsciencepub.com/authors-and-reviewers/writing-a-plain-lingualsummary





https://perspectivesblog.sagepub.com/blog/author-services/how-to-write-aplain-lingual-summary-for-journal-articles





https://www.nihr.ac.uk/documents/plain-english-summaries/27363





https://www.plainlingualsummaries.com/plain-lingual-summaries-howto-write/





https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/bestpractice/writing-plain-lingual-lay-summary-your-research-findings/





https://www.cochrane.no/how-write-plain-lingual-summary





https://elifesciences.org/articles/25410 https://courses.karger.com/courses/how-to-write-a-plain-lingual-summary





https://www.jrheum.org/content/plain-lingual-summaries

Lien vers le résumé en langage simple Préparation des lignes directrices (Dernière visite : 9 juin 2023)

https://www.cfn-nce.ca/wp-content/uploads/2017/09/cfn-guidelines-for-laysummaries.pdf





https://www.britishecologicalsociety.org/wp-content/uploads/2020/07/PlainLanguage-Summary-Guidelines_2020.pdf





https://learning.edanz.com/plain-lingual-summary-abstract/





https://cimvhr.ca/forum/resources/WritingTheLaySummaryBasics.pdf





https://involvementtoolkit.clinicaltrialsalliance.org.au/toolkit/undertaking/wri ting-in-plain-lingual/





https://www.ctontario.ca/patients-public/resources-for-engagingpatients/toolkit-to-improve-clinical-trial-participants-experiences/plainlingual-summaries/





https://www.hunter.cuny.edu/rwc/handouts/the-writing-process1/invention/Guidelines-for-Writing-a-Summary





https://intelligentediting.com/blog/8-hacks-to-nail-your-next-plain-lingualsummary/





https://www.gov.uk/government/publications/accessing-ukhsa-protecteddata/approval-standards-and-guidelines-lay-summary





https://www.kellogg.edu/upload/eng151/chapter/how-to-write-asummary/index.html





https://europepmc.org/docs/A2U_2014_plain_English_writing_guidance.pdf





https://communications.admin.ox.ac.uk/resources/how-to-guide-writing-alay-summary

Lien vers le résumé en langage simple Préparation des lignes directrices (Dernière visite : 9 juin 2023)

https://honorscollege.charlotte.edu/sites/honorscollege.charlotte.edu/files/me dia/Honors%20application%20Layman%20Summary.pdf





https://www.icgc-argo.org/page/141/e86-lay-summary-guide-for-researcherstips-on-writing-a-lay-summaryhttps://www.certara.com/blog/writing- résumés-en-langage simple-résultats-d'études-cliniques/





https://www.isoqol.org/plain-english-summary-writing-tips/





https://kidney.ca/getattachment/Research/FundingOpportunities/Accordion/Allied-Health-Kidney-Scholarships/Best-PracticesFINAL-English.pdf?lang=en-CA





https://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/research/microsites/treetra nslationalresearchexchangeexeter/Writing_a_Lay_Summary.pdf





https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/write-lay-summary





https://www.psycharchives.org/en/item/a315b937-dc95-43ae-ad72-c5c707443c64





https://arthropodcology.com/2013/08/01/a-guide-for-writing-plainlingual-summaries-of-research-papers/





https://www.diabetes.org.uk/research/for-researchers/apply-for-agrant/general-guidelines-for-grant-applicants/tips-on-writing-a-lay-summary





https://jmvfh.utpjournals.press/jmvfh/resources/lay-summary https://km4s.ca/wp-content/uploads/E4D-Plain-Language-SummariesToolkit-General.pdf





https://www.srcd.org/public-summaries-writing-lay-audience

Lien vers le résumé en langage simple Préparation des lignes directrices (Dernière visite : 9 juin 2023)

https://www.enago.com/academy/great-lay-summary-top-09-tips-to-write/





https://www.elsevier.com/connect/authors-update/in-a-nutshell-how-to-writea-lay-summary





https://sixdegreesmed.com/six-tips-for-developing-a-plain-lingualsummary/





https://www.editage.com/blog/how-to-write-a-research-paper-summary/





https://fapp.ucsd.edu/HowToWrite-PLS-2019-digital-final.pdf





https://www.campbellcollaboration.org/images/How_to_write_a_Campbell_ PLS.pdf





Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-SA 4.0 DEED.