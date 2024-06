Profilence et RemotiveLabs établissent une nouvelle référence en matière de tests de qualité d'infodivertissement

22 avril 2024 - Profilence, réputé pour sa solution primée d'analyse de stabilité à long terme basée sur la modélisation du comportement des utilisateurs et l'analyse des causes profondes, s'est associée à RemotiveLabs, une startup logicielle moderne dans le développement de logiciels de véhicules. Cette approche innovante combine les atouts des deux sociétés pour recréer efficacement les interactions des utilisateurs du monde réel et intégrer les signaux du véhicule dans les processus d'assurance qualité de l'infodivertissement. Le résultat est une solution complète d’analyse de la qualité pour permettre une analyse continue de la stabilité et des performances.





Jusqu’à présent, l’industrie s’est efforcée de recréer avec précision l’interaction complexe entre le comportement de l’utilisateur et les signaux du véhicule. Cette collaboration élimine cet écart, permettant une analyse détaillée et des cycles de développement plus rapides et plus efficaces. Le partenariat offre aux équipementiers et aux fournisseurs de niveau 1 un scénario « 1+1=3 » dans lequel les capacités combinées de RemotiveLabs et Profilence permettent une vision globale des performances et de la qualité du système d'infodivertissement dans un environnement de laboratoire où seuls des bancs d'essai matériels existent, bien avant que les véhicules ne soient disponibles. pour les essais en flotte.





Démonstration pour la première fois lors de la réunion de tous les membres de COVESA à Göteborg en avril 2024, P3 étant l'un des premiers utilisateurs de sa plate-forme SPARQ OS basée sur Android Automotive OS. Marius Mailat, CTO & Directeur général des services numériques P3 :





« Grâce à cette intégration, nous montrons comment les équipementiers peuvent être sûrs que leur IVI repose sur une technologie de qualité supérieure et commercialiser leurs produits plus rapidement et en toute confiance. »













Ce nouveau type d'analyse de la qualité relève le défi consistant à détecter les types de problèmes délicats qui ne surviennent normalement que lors d'une utilisation à long terme. RemotiveLabs et Profilence permettent aux fabricants de garantir la qualité attendue, l'expérience utilisateur et la stabilité à long terme.





Tero Aaltonen, directeur du développement commercial de Profilence :





"Nous repoussons les limites de ce qui est possible en matière de tests d'infodivertissement. L'intégration des capacités de RemotiveLabs dans notre solution deviendra la nouvelle référence en matière d'analyse de qualité dans l'infodivertissement automobile."













Aleksandar Filipov, directeur technique de RemotiveLabs, ajoute :





« Notre partenariat avec Profilence change la donne en matière de tests avec des données provenant de véhicules réels. Nous facilitons l'enregistrement, le partage et l'utilisation de cycles de conduite réels qui sont introduits dans la suite QA de Profilence, permettant ainsi des tests de bout en bout entièrement automatisés. échelle".













Ce partenariat technologique fait passer les capacités de Profilence à un niveau supérieur en automatisant les tests et en permettant des analyses de qualité des expériences réelles à bord du véhicule, combinées au comportement du véhicule.





















À propos du profil :

Profilence est le leader des solutions avancées d'assurance qualité logicielle pour les appareils automobiles, médicaux et intelligents. Basée en Finlande et travaillant avec des clients du monde entier, sa suite QA brevetée et son expertise ont accéléré le développement de dizaines de produits et empêché que des problèmes logiciels critiques n'atteignent les utilisateurs finaux.





Contact : Tero Aaltonen, [email protected] , +358 44 255 3454

À propos de RemotiveLabs :

RemotiveLabs permet aux ingénieurs automobiles de fournir des outils modernes et flexibles pour le développement de logiciels. La startup basée à Malmö a été fondée en Suède en 2020 et a été reconnue comme un acteur du changement dans les véhicules définis par logiciel grâce à sa plateforme ouverte et centrée sur les développeurs.





Contact : Carin Lagerstedt, [email protected] , +46706254464