Pourquoi les NFT sont actuellement inutiles (principalement) - l'avenir du Web3 et des NFT

tl;dr - nfts n'a aucune utilité telle qu'elle est actuellement. Cependant, ils PEUVENT contenir une utilité pour une multitude de cas d'utilisation pour les rendre non seulement plus utiles, mais aussi plus précieux.





Les NFT ont pris d'assaut le monde au cours de la dernière année - cependant, ce n'est pas un nouveau concept. Je me souviens qu'ils étaient représentés sous le nom de Cryptokittes en 2017, où ils étaient la première véritable application à générer du trafic sur Ethereum.





Maintenant, c'est une industrie en croissance rapide, elle est actuellement utilisée pour faciliter les goûts des singes et des chats drôles. Non seulement cela - de nombreuses célébrités et influenceurs les poussent également à un degré presque écrasant.





Voici le hic, cependant:





la plupart des nfts sont inutiles.





Ou, du moins, avec la façon dont ils sont utilisés aujourd'hui. En plus d'être un autre actif numérique utilisé comme véhicule d'investissement, ils n'offrent aucune véritable utilité. On peut en fait affirmer qu'il contient la même utilité et la même attraction que celle de Dogecoin. La plupart sont une nouveauté, ne fournissant aucune valeur réelle ou vraie (à l'exception des pièces d'art uniques et réelles).





Cependant, le potentiel de cette technologie dépasse la simple façon dont elle est utilisée telle que nous la voyons. Les NFT peuvent fournir un véhicule de liquidité, d'authenticité et de provenance pour tout actif à représenter sur Web3 - cela inclut les actifs physiques ainsi que numériques.

État actuel des NFT

BoredApes - un choix populaire et reconnaissable pour la propriété NFT





L'état actuel des NFT est plutôt simpliste dans le processus d'obtention ou de possession d'un. L'acheteur identifie simplement un NFT qu'il aime visuellement, ou pense que son prix a le potentiel d'augmenter, et l'achète comme il le ferait pour n'importe quel autre jeton. Il est conservé dans un portefeuille, tel que Metamask, et se comporte comme n'importe quel jeton ordinaire (en plus du fait qu'il est "unique en son genre").**



Il y a un défaut ici - le jeton n'a d'autre utilité que d'être acheté et vendu autre que toute autre crypto-monnaie. L'œuvre d'art peut être affichée ou définie comme photo de profil - cependant, il n'y a pas de véritable utilité au-delà de la nouveauté de l'art et de la preuve de propriété. La plupart des gens finissent par les acheter pour la spéculation de toute façon, plutôt que pour l'aspect nouveauté.



La puissance des contrats intelligents et de la chaîne de blocs sur la blockchain est ce qui motive vraiment l'utilisation d'applications décentralisées - et si nous pouvions combiner la puissance d'un actif non fongible, avec tous ses avantages, tout en lui donnant une logique, une utilité , et propriétés comportementales pour le rendre infiniment plus utile ?





Qu'est-ce qu'un NFT utilitaire ? Comment les NFT peuvent-ils avoir une utilité (cas d'utilisation !) ?

https://www.nytimes.com/2021/08/14/style/teens-nft-art.html





L'avenir des NFT ne réside pas seulement dans la représentation d'une œuvre d'art - même si ce sera certainement une application pour persister. Les propriétés inhérentes d'un NFT présentent de nombreuses opportunités pour les entreprises et les particuliers de tirer pleinement parti de cas d'utilisation beaucoup plus créatifs aux côtés de pièces artistiques.





Du côté des entreprises, de nombreuses opportunités se sont présentées dans la chaîne d'approvisionnement et l'espace de vente au détail.



Par exemple, chaque lot d'un produit peut être représenté sous la forme d'un NFT comme étape finale du processus de la chaîne d'approvisionnement. Il agit comme une sorte de cachet de certification, co-frappé par toutes les autorités compétentes. Cela signifie que du côté de la vente au détail, les consommateurs, ainsi que les détaillants, peuvent scanner le produit pour s'assurer qu'il est authentique, qu'il provient d'une source humaine ou écologiquement durable.





Le concept d'enregistrement des informations de la chaîne d'approvisionnement sur la blockchain n'est pas nouveau - en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour quelques entreprises.





C'est l'utilisation de NFT pour «sceller l'affaire» et ajouter une conclusion immuable et prouvable à un flux de données.





De plus, tout comme une image peut être attachée à un NFT, en théorie, on pourrait attacher plusieurs éléments de données à un seul NFT - certifications, vidéos, etc.



Pour les cas d'utilisation dans l'espace immobilier, par exemple, les nombreux documents nécessaires peuvent être ajoutés ou mis à jour au fil du temps via un mécanisme de métadonnées. En d'autres termes, tout comme les œuvres d'art peuvent être représentées via un NFT, vous pouvez représenter une transaction immobilière entière via un NFT, puis devoir changer de propriétaire une fois la transaction conclue. L'ensemble de l'accord ajouterait à la provenance et à l'histoire du terrain.





Les NFT peuvent même servir de clés pour un bâtiment, qui, lorsqu'ils sont combinés à l'IoT, permettent une solution complète utilisant uniquement la blockchain pour faciliter qui peut entrer dans quelle partie du bâtiment, et en fonction de ce que NFT ils possèdent. Vous pouvez également rendre les NFT non transférables pour annuler la possibilité que quiconque partage sa clé sans autorisation. L'utilisation de la logique avec les NFT permet que cela se produise, ainsi que des autorisations spécifiques avec chaque NFT, le cas échéant.





Comme nous pouvons le voir, il existe de nombreux cas d'utilisation pour expliquer comment un NFT peut faire bien plus que simplement conserver de la valeur. Il peut servir de marqueur numérique pour de nombreux cas d'utilisation ou applications différents.

L'avenir des NFT - la fusion du numérique et du monde réel ?

Quelle que soit la manière dont les NFT sont actuellement utilisés, ils feront partie intégrante de notre avenir dans son ensemble. Qu'il soit utilisé pour l'identité, la preuve d'accès ou simplement pour représenter le portefeuille d'actifs d'un individu, il peut représenter une multitude de choses - à la fois physiques et numériques.





Les NFT feront partie du processus qui solidifie le flou entre le monde numérique et le monde physique réel. Le concept de métaverse en est une grande partie - car les NFT sont utilisés dans les concepts de métaverse pour représenter les éléments et la propriété de ces éléments. Il se pourrait que dans un avenir proche les actifs physiques y soient représentés, leur propriété et leur présence étant à la fois prouvables en ligne et dans la réalité.





Les protocoles qui permettent la création facile d'actifs aideront à fournir un protocole commun pour s'assurer qu'il s'agit du « ciment » qui solidifie le lien entre le monde physique et numérique. Il joue également un rôle énorme en fournissant la logique et l'utilité qui manquaient pour résoudre les problèmes du monde réel. La disponibilité de ces applications sera cruciale pour assurer la survie et la viabilité de cette technologie.

Alors, quel est le verdict ?

L'objectif principal de cet article était de faire la lumière sur le véritable potentiel des NFT et sur la manière dont ils pourraient jouer un rôle crucial dans notre avenir. De l'identité à un moyen de liquider des actifs, l'utilisation d'un jeton non fongible peut être incroyablement utile. De plus, ce n'est qu'en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires aux NFT que cela peut être possible - métadonnées, implémentations de contrats intelligents et, dans l'ensemble, avoir plus de configurations multicouches et dynamiques avec ces actifs numériques qui conduiront véritablement l'avenir.