Pourquoi les entreprises informatiques devraient faire du mappage de contenu

La cartographie du parcours de contenu est le processus de planification du bon contenu de site Web pour chaque type de client. Il vous aide à décomposer votre public et à lui fournir un contenu personnalisé. 91% des consommateurs préfèrent les marques qui proposent des recommandations personnalisées. Le mappage de contenu personnalise la voix de votre marque pour s'adapter à des profils de clients spécifiques et prend en charge le parcours de chaque client vers l'achat. Nous proposons un plan étape par étape pour organiser vos activités de cartographie de contenu. Ici, nous expliquons ce qu'est une carte de contenu, pourquoi vous en avez besoin et comment faire correctement la cartographie de contenu.

Les entreprises informatiques peuvent générer et génèrent d'énormes quantités de contenu. Cela peut être un outil de marketing crucial, mais seulement s'il les aide à atteindre des objectifs commerciaux plus larges, comme générer un trafic de haute qualité vers leur site Web, obtenir plus de prospects et accroître la fidélité des clients.

Une façon d'améliorer l'efficacité de votre marketing de contenu consiste à utiliser des techniques de cartographie du parcours de contenu. Cela vous aidera à fournir un contenu pertinent à chacun de vos acheteurs quand et comme ils en ont besoin.

Dans cet article, nous expliquons ce qu'est une carte de contenu, pourquoi vous en avez besoin et comment faire correctement la cartographie de contenu.

Table des matières

Qu'est-ce que le mappage de contenu et pourquoi en avez-vous besoin ?

Qu'est-ce que le mappage de contenu de site Web ?

Comment construire un mappage de contenu étape par étape

Étape 1. Comment développer la personnalité d'un acheteur

Étape 2. Faites correspondre les étapes du parcours client avec les formats de contenu appropriés

Étape 3. Rassemblez tout le contenu que vous avez déjà et passez-le en revue

Étape 4. Remplissez les blancs avec un contenu approprié

Étape 5. Créer une carte de contenu

Conclusion

Qu'est-ce que le mappage de contenu et pourquoi en avez-vous besoin ?

Le marketing de contenu numérique peut mettre en contact un ensemble diversifié de clients potentiels avec votre marque. Certains viennent peut-être d'entendre parler de votre produit, tandis que d'autres l'utilisent depuis des années, ils ont donc besoin d'approches et d'informations différentes. Il n'y a pas un seul élément de contenu qui sera parfait pour tout le monde.

Afin de créer un contenu qui sera utile à un client individuel, il est important de réfléchir à qui est réellement votre public. Vous finirez par trop généraliser si vous décrivez votre cible comme « tout le monde », car vous écrirez à une masse dépersonnalisée. Vos clients sont de vraies personnes avec de vraies vies, vous aurez donc besoin d'un contenu qui leur est spécifique.

La cartographie du parcours de contenu est la clé du succès du marketing, car elle vous aide à décomposer votre public et à lui fournir un contenu personnalisé. Selon Salesforce , « 88 % des équipes performantes affirment que leur stratégie de parcours client est essentielle à leur réussite marketing globale ». Cela signifie que les spécialistes du marketing utilisent la planification stratégique du contenu pour proposer le bon contenu aux bonnes personnes au bon moment. Le mappage de contenu personnalise la voix de votre marque pour s'adapter à des profils de clients spécifiques et prend en charge le parcours de chaque client vers l'achat.

Qu'est-ce que le mappage de contenu pour les sites Web ?

La cartographie du parcours de contenu du site Web est le processus de planification du bon contenu de site Web pour chaque type de client à chaque étape du parcours de marketing de contenu. La cartographie vous aidera à visualiser votre marketing de contenu afin que vous puissiez planifier efficacement l'avenir.

Il est utile de considérer le parcours de marketing de contenu comme un entonnoir permettant aux clients potentiels d'entendre parler de votre produit et de devenir des clients réguliers. Les spécialistes du marketing définissent trois étapes : la prise de conscience, la considération et la décision.

Pour créer votre carte de contenu, commencez par passer en revue le contenu que vous avez déjà. En le parcourant, posez-vous les questions suivantes :

Ce contenu correspond-il aux besoins et à l'expérience de vos clients ?

Est-il bien organisé, facile à lire et compréhensible ?

Commencer à utiliser une carte de contenu est crucial, car 91 % des consommateurs préfèrent les marques qui fournissent des recommandations personnalisées. Si vous réussissez à fournir des recommandations pertinentes et personnalisées, vos clients potentiels passeront plus de temps sur votre site Web.

Comment faire le mappage de contenu étape par étape

Ici, nous proposons un plan étape par étape pour organiser vos activités de mappage de contenu.

Développer les personnalités de l'acheteur Faites des recherches SEO pour créer du contenu pertinent Faites correspondre les étapes du parcours client avec les formats de contenu appropriés Rassemblez tout le contenu que vous avez déjà et passez-le en revue Remplissez les blancs avec un contenu approprié Créer une carte de contenu

Examinons de plus près ces étapes de cartographie du parcours de contenu.

Étape 1. Développer les personnalités de l'acheteur

Tout d'abord, vous devez déterminer quelles sont les personnalités de votre acheteur. Il s'agit d'un portrait fictif de votre public cible. Généraliser est un péché ici ! Comme nous l'avons déjà dit, vous devez clairement comprendre qui est votre client potentiel. La personnalité d'un acheteur doit être basée sur des données réelles et non sur votre imagination.

Vous pouvez collecter ces données par le biais d'entretiens et d'enquêtes, d'analyses de sites Web, d'analyses de données CRM et d'écoute sociale. Votre base de données de contacts peut également être une ressource utile pour trouver des tendances dans la façon dont vos clients utilisent vos contacts. À tout le moins, vous devriez parler à vos clients et leur demander des détails sur la façon dont ils utilisent votre contenu.

Si vous vous demandez encore comment définir votre buyer persona, commencez par des informations standard sur le client, notamment :

Données démographiques : âge, sexe, état civil, enfants, lieu

âge, sexe, état civil, enfants, lieu Statut professionnel : profession, intitulé du poste, taille de l'entreprise

profession, intitulé du poste, taille de l'entreprise Éducation et intérêts

La prochaine phase de la cartographie du parcours de contenu vous aidera davantage à comprendre vos clients. Demandez à vos clients ce qu'ils veulent :

Quels problèmes essaient-ils de résoudre ?

Quels sont leurs défis/frustrations ?

Quelles sont leurs compétences ?

Comment puis-je vous aider?

De quoi tiennent-ils compte lorsqu'ils prennent des décisions ?

Ajoutez les commentaires reçus des clients à votre persona d'acheteur.

Lorsque vous commencez la cartographie de votre parcours de contenu, vous pouvez utiliser le modèle Exadel pour créer un Persona d'acheteur de technologie.

Vous constaterez que vos personas d'acheteur pour le marketing de contenu dans les entreprises technologiques se répartissent en trois catégories générales :

Les décideurs (directeur technique, PDG, vice-président, co-fondateur, etc.) ont besoin d'une compréhension claire des avantages que votre produit/service apportera à leur entreprise Les recommandateurs (responsables informatiques) trouvent les calculateurs de retour sur investissement, les pages d'assistance, les témoignages de clients, les tableaux de comparaison concurrentiels, les articles approfondis et les articles de blog les plus pertinents Les utilisateurs finaux (développeurs, chefs de projet) ont besoin d'informations détaillées sur votre produit pour résoudre leurs problèmes

Étape 2. Effectuez des recherches SEO pour créer un contenu pertinent

La recherche de mots-clés reste un facteur crucial car elle permet de découvrir les sujets et les questions spécifiques qui intéressent vos clients. Connaître les mots-clés que votre client est susceptible d'utiliser à différentes étapes du parcours client vous aidera à fournir un contenu pertinent. Nous parlerons plus en détail des étapes de marketing de contenu plus tard.

Chaque étape de l'entonnoir de marketing de contenu comporte différents types de mots-clés.

Au stade de la prise de conscience, une bonne option pour choisir les mots-clés consiste à inclure des mots tels que « comment faire », « astuce » ou « guide » (par exemple, « combien cela coûte-t-il de… »).

À l'étape de la réflexion, vous devez répondre à des questions sur les solutions. Les clients connaissent déjà la solution, mais ils doivent maintenant trouver la meilleure option. Les mots-clés peuvent être des mots combinés comme « meilleur », « idéal », « avantageux » ou « utile » (par exemple, « les avantages de la transformation Agile »).

Au bas de l'entonnoir de contenu, les mots clés ne jouent pas un rôle aussi important, car le client connaît déjà votre solution et a visité votre page de destination. Ici, vous devriez avoir un mot-clé commercial principal et quelques mots-clés commerciaux à faible volume.

Pour la recherche de mots-clés, vous pouvez utiliser Semrush Keyword Magic Tool, Ahrefs Keyword Explorer et d'autres outils.

Étape 3. Faites correspondre les étapes du parcours du client avec les formats de contenu appropriés

Tout votre contenu doit être adapté à une étape concrète du parcours d'achat, tel que visualisé par l'entonnoir de marketing de contenu. L'entonnoir représente chaque étape de l'engagement des clients avec votre produit, de la première introduction jusqu'à l'achat. Notre modèle de services de mappage de contenu est divisé selon les étapes de l'entonnoir de marketing de contenu : sensibilisation, considération et décision.

Étape de sensibilisation : c'est là que votre client potentiel commence son voyage. Habituellement, les gens à ce stade ne connaissent pas grand-chose à vos solutions et ne connaissent pas les produits et services que vous fournissez, c'est donc le moment de leur parler de vous et de ce que vous faites.

Quel contenu créer à l'étape de la sensibilisation :

guides "comment faire"

articles de blog

pages de destination

publications sur les réseaux sociaux

infographie

listes de contrôle

balados

livres électroniques

Phase de réflexion : lorsqu'ils atteignent ce stade, les clients potentiels savent qui vous êtes. Maintenant, leur question est « ai-je besoin de votre produit/service ? » Votre contenu à ce stade devrait vous aider à établir une relation solide avec le public. Parlez-leur de vos services en utilisant des faits et des données.

Différents formats de contenus à créer au stade de la réflexion :

réussites

aperçus des produits

pages de destination

études de cas

Avis des clients

papiers blanc

ressources téléchargeables utiles

vidéos

calculatrices de coûts

webinaires

Étape de décision : Vos clients vous connaissent et votre objectif est de les aider à décider d'acheter votre produit ou service. Le contenu à ce stade doit être convaincant et confiant ; rappelez-vous que les gens recherchent vos concurrents, vous devez donc ressembler à la meilleure option disponible.

Formats de contenu pour l'étape de décision :

démos

essais gratuits

études de cas

pages de destination

offres ciblées

consultations

comparaisons

articles de blog

Les articles de blog peuvent également générer des conversions.

Étape 4. Rassemblez tout le contenu que vous avez déjà et passez-le en revue

Faites un catalogue de tout votre contenu existant et analysez-le. Cartographiez chaque élément de contenu avec les personnalités de l'acheteur et les étapes du parcours de marketing de contenu que vous avez établi. Vérifiez s'il y a du contenu qui ne correspond pas à la carte de contenu du parcours de votre acheteur. Vous pouvez utiliser un contenu feuille de travail de cartographie pour vous aider à prendre ces décisions.

Étape 5. Remplissez les blancs avec un contenu approprié

Lors de la révision de votre contenu existant, vous pouvez trouver des faiblesses - des endroits dans votre tableau de mappage de contenu qui ne sont pas encore couverts. Vous avez maintenant une idée claire du contenu que vous devez créer.

Étape 6. Créer et mettre à jour régulièrement une carte de contenu

Nous fournissons un modèle de mappage de contenu pour organiser votre contenu à l'avenir. Il est basé sur la compréhension de la situation de vos clients et de leur étape actuelle dans le parcours de l'acheteur.

Combiner les personnalités des clients avec leurs étapes de cycle de vie vous aidera à créer un contenu plus personnalisé et pertinent.

Conclusion

Les services de cartographie de contenu aident à atteindre votre client en anticipant sa prise de décision et en répondant de manière appropriée. Apprenez à bien connaître vos clients potentiels et définissez leur personnalité et leurs points faibles à différentes étapes du parcours de l'acheteur. Vous pouvez ensuite développer une stratégie de mappage de contenu pour créer un contenu pertinent. Et n'oubliez pas de vérifier les performances de votre efforts de marketing de contenu pour voir comment vous pouvez continuer à vous améliorer.

Auteur : Katsia Radziuk est rédactrice de contenu chez Exadel .