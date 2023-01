Pourquoi Blockchain Gaming, pas DeFi, est la "Killer App" de Crypto

La crypto-monnaie souffre de la même énigme qu'Internet au début des années 1990 : trouver cette application tueuse insaisissable. Tout comme Internet à l'époque, la crypto-monnaie n'établit aucun parallèle avec les technologies précédentes, ce qui rend plus difficile pour la personne moyenne de saisir son concept fondamental car elle n'a pas de points de référence pertinents pour l'aider à le comprendre. DeFi est notre réponse à un système financier plus ouvert et inclusif : pas de gardiens, pas d'intermédiaires, aucun préjugé d'aucune sorte envers la nationalité, la race, le sexe, le lieu, etc.

La « killer app » peut être pensée comme une application d'une telle valeur qu'elle assure le succès de la technologie à laquelle elle est associée. En bref, une application qui tue est ce qui permet à sa technologie sous-jacente d'être largement comprise pour la toute première fois, ouvrant les vannes vers une adoption généralisée.





Par exemple, les e-mails sont largement considérés comme la première application qui tue sur Internet, le navigateur Web étant la deuxième application qui tue. À l'époque, ces deux applications tueuses étaient la seule raison pour laquelle le grand public voulait même se lancer dans Internet. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire.





Maintenant, la crypto-monnaie souffre de la même énigme qu'Internet au début des années 1990 : trouver cette application tueuse insaisissable. Tout comme Internet à l'époque, la crypto-monnaie n'établit aucun parallèle avec les technologies précédentes, ce qui rend plus difficile pour la personne moyenne de saisir son concept fondamental car elle n'a pas de points de référence pertinents pour l'aider à le comprendre.





Expliquer Snapchat en faisant référence à Facebook est facile. Expliquer le stockage en nuage en faisant référence au stockage local est également faisable. Mais expliquer le véritable potentiel perturbateur des crypto-monnaies est une tout autre histoire.

DeFi: l'application tueuse malheureuse de Crypto

[Damian Bocunowicz/GitHub] Aave UI : un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé sur Ethereum





Sans aucun doute, DeFi est notre réponse à un système financier plus ouvert et inclusif. Un appareil connecté à Internet est tout ce dont vous avez besoin - pas de gardiens, pas d'intermédiaires, aucun préjugé sur la nationalité, la race, le sexe, l'emplacement, etc. Vous et vous seul possédez vos avoirs : personne ne peut geler vos avoirs ni censurer vos transactions.





Alors que cette prémisse est aussi claire que le jour pour la plupart d'entre nous, d'autres ne peuvent tout simplement pas comprendre l'idée de « l'argent sans les banques ». Les bombarder d'explications sur les mécanismes de consensus n'aidera pas non plus, cela ne fera que les éloigner davantage de la crypto. Si même les sénateurs américains à part entière ne sont pas capables de comprendre la cryptographie, quelles sont les chances pour le Joe moyen dans la rue ?





Imaginez un scénario dans lequel un utilisateur de crypto pour la première fois souhaite participer au pool de prêts USDC d'Aave. Tout d'abord, il doit créer un portefeuille. Ensuite, il doit acheter des ETH auprès d'un CEX et les retirer dans ce portefeuille. Ensuite, il doit acheter de l'USDC à partir d'un CEX et le retirer dans ce même portefeuille. Une fois que son ETH et son USDC arrivent dans son portefeuille, il se rend sur le site Web d'Aave, sélectionne le réseau ETH, connecte son portefeuille et dépose enfin son USDC. Pour se retirer, il doit faire ce qui précède en sens inverse.





Ce qui précède peut être une seconde nature pour la plupart d'entre nous, mais le grand nombre d'étapes nécessaires pour effectuer un simple dépôt dans un pool de prêt submergera sans aucun doute la plupart des gens qui débutent. Sans parler de l'absence de «service client» ou de «support» pour les aider, et qu'envoyer de l'argent à la mauvaise adresse signifie que l'argent sera perdu pour toujours - sans parler de la compréhension de concepts tels que les jetons enveloppés, la perte impermanente ou le MEV (et les nuances que chacun d'eux apporte à son capital déposé). Ce n'est certainement pas la courbe d'apprentissage la plus adaptée aux débutants et la plus indulgente, n'est-ce pas ?





Par conséquent, il est parfaitement compréhensible que la plupart des gens préfèrent placer leurs économies dans une banque bien établie plutôt qu'une forme d'"argent Internet décentralisé" étranger. Je déteste faire éclater la bulle, mais DeFi dans sa forme actuelle n'est tout simplement pas assez viable pour devenir l'application tueuse de crypto.

Blockchain Gaming : l'application True Killer de Crypto

[AndroidPonsel] L'accent mis sur le "jouer pour gagner" d'Axie Infinity signifie qu'il attire principalement les personnes averties en crypto - loin de ce qui est censé être la première application tueuse de crypto





Là où DeFi manque, c'est là où le jeu blockchain excelle : avoir de faibles barrières d'entrée. S'il est bien fait, le Joe moyen ne saura même pas que ses skins dans le jeu sont en fait des NFT et que sa réserve d'or dans le jeu est en fait des crypto-monnaies échangeables contre des fiat. Cela contraste avec DeFi, dans lequel toute personne débutante doit assumer au préalable un certain niveau de risque monétaire – ce qui dissuade inévitablement la plupart d'entre eux avant même de commencer !





Malheureusement, la plupart des jeux blockchain actuels ne facilitent pas l'intégration d'utilisateurs non avertis en cryptographie. Certains d'entre eux sont encore pires que DeFi - obligeant les nouveaux joueurs à acheter des NFT, allant parfois pour des milliers de dollars, juste pour jouer à leur "jeu".

Axie Infinity est un bon exemple de ce « jeu ». Enlevant son allure "jouer pour gagner", Axie Infinity ne serait qu'un autre jeu sur le marché avec une faible valeur à vie pour le client - ce n'est tout simplement pas quelque chose que vous passeriez des heures à jouer pour le plaisir.

[Zipmex] Instantané en jeu d'Axie Infinity : soyez honnête, joueriez-vous au jeu en continu si vous enleviez son allure "jouer pour gagner" ?





Contrairement aux approches des jeux blockchain actuels, les crypto-monnaies et les NFT sont censés être un complément à un jeu déjà génial au lieu d'être sa principale caractéristique. Les joueurs ne devraient même pas se rendre compte que les crypto-monnaies et les NFT sont en fait utilisés pour représenter les actifs du jeu !





En tant que tel, ce dont nous avons besoin en ce moment est un jeu MMO révolutionnaire basé sur la blockchain qui peut se suffire à lui-même même si vous enlevez son composant blockchain. Imaginez un PUBG ou League of Legends complété par une blockchain , où ses actifs dans le jeu, tels que les skins de personnages, sont représentés sur la chaîne. Une fois que les joueurs sont conscients du fait qu'ils peuvent "sans autorisation" échanger des actifs dans le jeu les uns avec les autres, le tour est joué : le but des crypto-monnaies et des NFT les frapperait immédiatement comme un camion !

Le long chemin à parcourir

[playtradeearn.com] Images en jeu d'Illuvium : pourrait-il devenir la première application qui tue la crypto ?





Avouons-le, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les crypto-monnaies et les NFT puissent être largement adoptés. Pour le meilleur ou pour le pire, en raison de la nature non privative de DeFi, il entraînera toujours une courbe d'apprentissage impitoyable pour ceux qui débutent.





En revanche, le jeu blockchain (s'il est bien fait) pourrait prendre le relais là où DeFi a échoué : devenir l'application tueuse de crypto. Avec le temps, les jeux de blockchain qui n'ont pas à cœur les meilleurs intérêts du joueur (prioriser le « jouer pour gagner » sur la jouabilité réelle) s'éteindront inévitablement. Dans son sillage, attendez-vous à voir émerger des jeux de blockchain à succès AAA de première génération : pas de BS "jouer pour gagner", juste du plaisir pur et pur.





En conclusion, le jeu lui-même devrait et doit toujours être le produit de base - les crypto-monnaies et les NFT ne sont destinés qu'à enrichir l'expérience de jeu .





