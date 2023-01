Pourquoi je rêve d'un gouvernement mondial et d'un nouvel ordre mondial

Le véritable nouvel ordre mondial sera composé de milliards d'individus qui quittent leur A *** et votent pour leurs préférences via le crypto-staking. La technologie est là, nous avons juste besoin de nous unir et de voter pour ce que nous voulons. Le nouveau monde se construit activement - les dirigeants mondiaux continuent d'être exposés à l'incompétence de masse, ce qui renforce le cas de l'Internet décentralisé et des DAO qui peuvent remplacer les anciens modèles de leadership.

LEARN MORE ABOUT @DOK333 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Alors nous y sommes, sur notre belle terre.





Des chemtrails dans le ciel, de la floride dans l'eau, des vaccins obligatoires qui ne fonctionnent pas, un système aérien défaillant , la guerre en Ukraine, la flambée des prix du pétrole, une surveillance numérique 24h/24 et 7j/7, des aliments OGM, une baisse du niveau de vie, des impôts plus élevés, une mauvaise gestion fiscale , guerre pharmaceutique qui ne s'arrête jamais malgré les révélations, et bien plus encore.





Et c'est exactement ce qui a été publiquement exposé.

Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial unique ?

Les termes "Nouvel Ordre Mondial", "Gouvernement Mondial Unique" et "Grande Réinitialisation" sont plus ou moins interchangeables. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en théorie politique ; cela signifie plus de contrôle et de domination pour les responsables. Ce que nous avons, sauf encore pire. C'est la différence entre l'internet super centralisé et l'internet décentralisé.





En théorie, nous aurons une monnaie mondiale avec tout suivi et surveillé, avec toutes les transactions liées sur une blockchain et liées à l'emplacement. Toute idée contraire peut entraîner une suspension de vos finances. Et il n'y aura pas de médias indépendants à qui se plaindre. Justin Trudeau a, soit dit en passant, socialisé efficacement tous les médias indépendants .





Le Nouvel Ordre Mondial signifie essentiellement une super centralisation avec un manque de transparence pour ceux d'en bas, mais une transparence ultime pour ceux d'en haut, qui peuvent tout voir. Si les contrôleurs peuvent lier des transactions à des individus, ils peuvent alors harceler et asservir des individus. C'est pourquoi ils sont si fanatiques du KYC et de la conformité dans le domaine du Web3. Et c'est pourquoi l'internet Web3 décentralisé et anonyme est si important.





Alors que l'Internet décentralisé promet l'interopérabilité et la confidentialité, le Nouvel Ordre Mondial promet l'interopérabilité et la domination. C'est la différence entre pouvoir accéder à tout en toute sécurité et pouvoir accéder à tout une fois que vous avez renoncé à vos droits.

Pourquoi je suis enthousiasmé par le Nouvel Ordre Mondial

Malgré les apparences, l'ordre du Nouveau Monde a 0% de chances de réussir dans son format orwellien actuel. Nous avons déjà gagné, même si peu s'en rendent compte. Le (Véritable) Nouvel Ordre Mondial est déjà en cours de construction sur l'Internet décentralisé des registres distribués. Et vous et moi sommes ceux qui sont à la fois utilisateurs et contrôleurs.





La farce à laquelle nous avons tous assisté à la télévision brosse un certain tableau, mais les innovations au sein du Web3 en brossent un tout autre tableau. Nous construisons notre propre système financier, nos propres systèmes de gouvernance, nos propres systèmes éducatifs et nos propres systèmes médiatiques. Le tout sans compromettre les informations personnelles des utilisateurs. Tout est facultatif et transparent.





Le sou n'a pas encore baissé pour la plupart des gens, mais nous construisons littéralement une nouvelle planète, et les scandales en cours sont nécessaires pour pousser plus de gens vers la blockchain et l'internet décentralisé. Les gens ne bougent que s'ils sont poussés ; c'est un fait triste mais exact de l'existence humaine.





Le Nouvel Ordre Mondial Orwellien tire son pouvoir d'un Internet centralisé. Le véritable nouvel ordre mondial tire son pouvoir de l'Internet décentralisé.





Les avantages d'une planète souveraine

En tant que nomade numérique depuis plus de 10 ans, j'ai eu des frustrations importantes en raison des systèmes gouvernementaux hérités. J'ai beaucoup de cartes SIM, avec beaucoup de codes PIN. J'ai également rempli de nombreux visas, attendu dans de nombreuses files d'attente et perdu un grand nombre de bagages.





Perdre un passeport n'est pas amusant non plus, ni voler ou se faire bloquer sa carte. Ensuite, il y a le coût ennuyeux du change de devises et les frais de guichet automatique. Certains pays, comme l'Inde, ont une mauvaise infrastructure de guichets automatiques et vous devez parcourir des kilomètres pour obtenir de l'argent, puis attendre dans une file d'attente. C'était avant le fiasco du test vaccin/PCR, ce qui ajoute considérablement au stress.





Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'Internet décentralisé et le Nouvel Ordre Mondial ? Tout. En fait, les idéaux fondamentaux du Nouvel Ordre Mondial sont applicables du point de vue de l'efficacité. Le problème est qu'il se trouve qu'il y a un groupe de fanatiques délirants qui ont d'étranges notions sur la gouvernance planétaire.





La réalité est qu'une planète internationale a beaucoup de sens . Pensez-y. Un numéro de téléphone, une crypto-monnaie généralement acceptée, un passeport numérique qui ne peut pas être perdu ; les avantages sont énormes. Cela permettrait d'économiser beaucoup de bureaucratie et de rendre les voyages plus faciles et moins chers.





Et je crois que c'est là que nous nous dirigeons. Imaginez pouvoir réserver un vol abordable sans taureaux *** vers un autre pays avec un suivi fiable des bagages et un embarquement rapide. De plus, le code de connexion à votre appartement serait également lié à une clé numérique, ce qui rendrait le processus de location beaucoup plus fluide.

Une mise à niveau globale

Outre la commodité personnelle, bien sûr, il faut pouvoir empêcher les individus de prendre des décisions auxquelles le public s'oppose clairement. Le gouvernement mondial a récemment fermé toutes les entreprises pendant 2 ans en réponse à unvirus extrêmement exagéré , mettant en place des mesures draconiennes (et largement inconstitutionnelles).





Quelle que soit votre position idéologique, ces mesures ont été rapides, de grande envergure et ne sont soumises à aucune sorte de consentement individuel ou d'opinion alternative. En d'autres termes, c'est un terrible précédent à suivre. Parce que les pouvoirs centralisés peuvent définir les termes de ce qui constitue une crise, puis imposer des verrouillages sur la base d'une définition non soumise à un examen minutieux. C'est un système de porte fermée.





Je ne suis pas non plus convaincu qu'un homme puisse mettre une nation en guerre contre une autre, comme cela s'est produit tout au long de l'histoire et aussi récemment qu'au début de cette année avec l' invasion de l'Ukraine .





Étant donné que des dizaines de milliers d'hommes devront se battre, pourquoi des dizaines de milliers d'hommes ne pourraient-ils pas voter ?

Un nouvel ordre mondial basé sur un Internet décentralisé

Il y aura un gouvernement mondial unique et un nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial unique sera composé de plus de 7 milliards de personnes qui voteront par le biais de crypto-staking et d'autres mécanismes. Chaque nation individuelle peut voter pour rejoindre la nation internationale au sens large, avec un contrôle ascendant strict.





L'Internet décentralisé est le seul moyen de faciliter la naissance du Véritable Nouvel Ordre Mondial. Malgré les tentatives répétées de contrôler et d'attaquer l'écosystème, il est anti-fragile et résistant à la censure. Tout ce qu'il faut, c'est une participation globale et active des habitants de la Terre. La passivité est ce qui nous a mis dans ce pétrin. L'action nous sortira.





Imaginez si les Nations Unies étaient en fait composées de nations unies ? L'idée est merveilleuse, même si la mise en œuvre est clairement corrompue. Avec l'aide de registres distribués où toutes les décisions sont soumises à l'examen du plus grand nombre, ce rêve peut devenir réalité.