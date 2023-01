PONZI-FI : Pourquoi le revenu passif dans la cryptographie est une arnaque

L'effondrement de LUNA 1.0 sera sans aucun doute considéré comme l'un des événements marquants qui ont façonné la cryptographie. LUNA s'est effondré parce qu'ils soutenaient un protocole ponzinomique qui promettait un rendement élevé non durable pour les investisseurs. Toute personne à la recherche d'un revenu passif dans un projet de cryptographie doit savoir d'où vient l'argent

Le 14 mai 2022, plus de 40 milliards de dollars se sont volatilisés. Comme de la fumée.





Vous pensez peut-être que cela s'est produit à cause d'un incendie ou d'un vol, et même si je comprends pourquoi vous pensez cela, la vraie réponse est beaucoup, beaucoup plus intéressante.





Il y a peu de moments dans l'histoire où les faits sont plus étranges que la fiction. L'histoire de la façon dont Luna 1.0 est passée d'une valorisation de 89 $ par jeton à moins de mille centimes pour le même jeton en moins d'une semaine est l'un de ces rares événements sauvages (un cygne noir, si vous voulez) qui peut ' t être sondé jamais arriver jusqu'à ce qu'il le fasse. Et il l'a fait.





L'effondrement de LUNA 1.0 sera sans aucun doute considéré comme l'un des événements marquants qui ont façonné la cryptographie. Déjà dans ses suites, il y a eu des appels à un resserrement réglementation sur l'industrie de la crypto-monnaie dans le monde entier, et une loi de fiducie stablecoin a déjà été promulguée aux États-Unis.





Avec la fureur générée par l'effondrement de LUNA, un détail qui a probablement échappé à un bon nombre de passionnés de crypto-monnaie est que la chute de LUNA n'a rien à voir avec une faille de sécurité ou un tel méfait cybernétique. La plate-forme blockchain n'a pas échoué et le protocole n'a pas été piraté.





LUNA est tout simplement tombé parce qu'il n'a pas réussi à répondre à une question lancinante que les projets de cryptographie ponzi-nomiques ne peuvent pas répondre de manière satisfaisante : d'où vient l'argent ?



L'effondrement de LUNA n'avait rien à voir avec des difficultés techniques. En fait, si quoi que ce soit, le jeton a perdu de la valeur PARCE QUE le protocole a fonctionné comme il a été conçu.





Pour comprendre ce que je veux dire par là, regardons la blockchain Terra elle-même et comment elle est conçue pour fonctionner.





STABLECOINS INSTABLES À RENDEMENT ÉLEVÉ

Malgré la tournure que prennent les choses, force est de constater que contrairement à d'autres jetons sommaires avec des fondateurs douteux, LUNA et les fondateurs de la Terra Blockchain ne sont pas partis avec l'intention d'escroquer les investisseurs. Le cas d'utilisation de Terra était, est et reste unique. Voici ce que propose la plateforme.





La crypto-monnaie a beaucoup de choses à faire, mais la stabilité n'en fait pas partie. Et tout le monde le sait. En fait, appeler crypto volatile est aussi redondant que d'appeler le ciel bleu.





Bien que tout le monde s'accorde à dire que la cryptographie est volatile, la question posée par Terra était… et si ce n'était pas le cas ? Et qu'est-ce qui se passerait si

les crypto-monnaies peuvent-elles être stabilisées tout en conservant leur caractéristique fondamentale d'anonymat et de libre échange ? Et s'il était possible de réguler le prix de la crypto-monnaie SANS régulateurs ?





C'était essentiellement l'idée principale derrière Terra, la plate-forme de paiement blockchain open source derrière LUNA et UST.





Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain open-source. Il a été développé par Terraform Labs, basé en Corée du Sud, qui a été fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shin.





À la base, le protocole Terra cherchait à résoudre le problème de la volatilité en

concevoir une crypto-monnaie avec une politique monétaire élastique qui maintiendrait un prix stable tout en conservant toute la résistance à la censure de Bitcoin et serait viable pour une utilisation dans les transactions quotidiennes.





Ce que cela signifie essentiellement, c'est qu'avec Terra, vous pouvez enfin avoir un stablecoin qui ne dépend pas du dollar ou de toute sorte de fiat.





Il est facile de voir comment Terra a attiré tant de fans et d'amoureux du projet dans l'espace crypto. Après tout, la confiance dans une institution centralisée va à l'encontre de l'éthique des crypto-monnaies, et les stablecoins algorithmiques (en principe) sont l'un des rares moyens d'atteindre à la fois la décentralisation et la stabilité des prix.





La beauté derrière l'idée du protocole Terra était la façon dont il équilibrait son jeton de gouvernance (LUNA) avec ses stablecoins algorithmiques comme UST. Malheureusement, cette simplicité s'avérera plus tard fatale à LUNA mais regardons de plus près comment cela fonctionne.





La création ou la frappe d'UST se fait en brûlant LUNA. Par brûler, nous ne voulons pas dire mettre le feu au jeton, mais plutôt l'envoyer à une adresse dont les pièces ne pourront jamais être récupérées, en l'envoyant essentiellement hors de la circulation. Pensez à brûler un jeton comme ces lettres que vous avez envoyées à Poudlard quand vous étiez enfant.





Brûler LUNA augmente sa valeur car en brûlant le jeton, vous réduisez l'offre de la pièce.





L'objectif de ce protocole déflationniste était d'assurer l'expansion continue de LUNA à long terme.





La beauté de cette idée était à quel point elle semblait infaillible. Tant qu'il y a une enchère pour LUNA, c'est-à-dire qu'elle a un prix non nul, 1 UST devrait toujours être échangeable contre 1 $. Clairement. Et peut-être que ce principe aurait tenu très longtemps, et Terra aurait gardé la tête hors de l'eau s'ils ne l'avaient pas fait.





PROTOCOLE D'ANCRAGE (NAISSANT) DE L'UST

Comme nous l'avons dit précédemment, UST est un stablecoin algorithmique. Cela signifie qu'il n'est à peu près soutenu par rien.





Pourquoi quelqu'un voudrait-il détenir un stablecoin algorithmique alors que cela comporte manifestement plus de risques que de détenir un stablecoin adossé à de véritables dollars américains ?





Eh bien, pour certains, la capacité de détenir de la valeur en dollars sans avoir besoin d'une autorité centrale pour contrôler le système était suffisante.





Mais d'autres avaient besoin d'être incités. Ils avaient besoin d'une raison plus rentable pour s'engager dans une pièce stable qui ne ressemblait en rien à ses prédécesseurs. Les développeurs de Terra ont décidé que le taux d'adoption du stablecoin augmenterait s'il possédait une utilité unique qui n'était pas possédée par d'autres crypto-monnaies. Et cette particularité était le protocole Anchor.





L'objectif à long terme de Terra était de créer un écosystème dynamique d'applications financières intégrées aux systèmes de paiement réels. Pour accélérer le processus d'adoption de l'UST à court terme, l'idée d'offrir un rendement très rentable a été décidée comme la meilleure voie à suivre. Un rendement incroyablement élevé aussi.





Entrez Anchor, un protocole qui offrait un taux d'intérêt de 20% sur UST. La proposition est que plutôt que de conserver votre épargne dans un compte bancaire, où elle recevra un taux d'intérêt annuel de 0,06 %, vous pouvez l'investir en UST, où elle peut rapporter un taux d'intérêt annuel de plus de 20 %.





Revenu passif sur une plaque dorée. Qui pourrait résister à une telle proposition ?





Grâce à Anchor, la demande d'UST a grimpé en flèche alors que les clients se dépêchaient de profiter des rendements plus élevés. À son apogée, la quantité en circulation d'UST dépassait 18 milliards de dollars, tandis que la valeur totale bloquée par Anchor était supérieure à 15 milliards de dollars (TVL).





LE DE-PEGGING UST

Les deux informations clés dont vous avez besoin pour comprendre ce qui s'est passé sont les suivantes :





Les humains sont des animaux de troupeau qui se dispersent au moindre signe de panique.





Juste des connaissances de base en arbitrage





Plus tôt, j'ai mentionné une façon d'obtenir UST en brûlant LUNA. Bien que cela soit vrai, ce n'est pas le seul moyen.

La deuxième option disponible pour UST consiste à utiliser l'échange stablecoin connu sous le nom de Curve Finance.





Habituellement, lorsqu'un stablecoin est soumis à un minuscule ajustement de prix, des arbitragistes astucieux se rendront dans les pools de liquidités les plus profonds de DeFi sur Curve et échangeront le stablecoin à prix réduit vers la devise alternative qui a maintenu son ancrage.





Par exemple, si DAI se vend maintenant à 0,99 $, les investisseurs achèteront DAI à prix réduit, puis le revendront pour USDC (qui, aux fins de cet exemple, est de 1 $) afin de réaliser un profit. Cette pression d'achat fait généralement monter le prix de DAI à 1 $ par rapport à son niveau précédent et reprend son ancrage.





Pour utiliser des termes plus pratiques, pensez à acheter la Joconde du Louvre lors d'une vente spéciale du vendredi noir et à la revendre au musée français le lendemain après la fin des ventes à prix réduit. Vous avez non seulement réalisé un profit, mais vous l'avez également fait sans dépenser un centime de plus. Mais cette vente ne serait rentable que si le magasin revenait à sa valorisation initiale du MONA LISA avant la vente discount du Black Friday. Malheureusement, dans le cas de l'UST, ce n'est pas le cas.





Pourquoi?





Pour répondre à cela, nous devrions réexaminer le tristement célèbre protocole d'ancrage de l'UST. Malgré tous les efforts des développeurs de Terra, il était évident qu'un taux d'intérêt de 20 % était assez insoutenable. Et les fissures commençaient à apparaître.





Après avoir été annoncé comme "stable" lorsqu'il était initialement fixé à 20%, le taux avait progressivement baissé depuis mars, lorsque la proposition 20 a finalement été approuvé. Selon la proposition, le taux d'intérêt augmenterait de 5 % si les réserves d'Anchor augmentaient de 5 %. Si ces réserves venaient à baisser de 5%, le taux d'intérêt baisserait de 2% en conséquence directe.





En outre, il était prévu que ce taux continuerait de baisser de 1,5 point de pourcentage en continu chaque mois s'il y avait plus de prêteurs sur la plateforme que d'emprunteurs.





Parce qu'il était prévu que les taux d'intérêt baissent, le principal cas d'utilisation de l'UST a commencé à devenir beaucoup moins important. Par exemple, le 23 avril, plus de 72 % de tous les UST en circulation étaient sécurisés à Anchor. À ce stade, il était tout à fait clair que le stablecoin était presque entièrement utilisé par des investisseurs dont la seule intention était de déposer des fonds dans Anchor.





Lorsqu'il est devenu évident que le taux d'intérêt de 20 % n'allait pas être maintenu, les investisseurs des UST ont commencé à vendre leurs avoirs.





Cette décision a déclenché une vente qui aurait été assez légère et résorbable sans un gros cygne noir malveillant.





Au cours du week-end, les utilisateurs d'Anchor qui quittaient la bourse ont commencé à échanger leur UST contre d'autres pièces stables, telles que l'USDT de Tether ou l'USDC de Circle. Cela a entraîné une baisse du prix de l'UST d'un peu moins de 0,02 USD.





Finalement, le pool particulier qui a permis ces transactions, connu sous le nom de pool "UST + 3Crv" et qui regroupe également toutes les principales pièces stables, est devenu déséquilibré. Cela signifiait qu'il y avait une quantité significativement plus élevée d'UST que de n'importe laquelle des autres pièces stables dans le pool.





Prenons un moment pour faire une pause et discuter de ce qui se passe lorsque vous vendez UST en échange d'USDC sur Curve.





Si vous vendez des UST en échange d'USDC sur Curve, davantage d'UST seront ajoutés à ce pool, tandis que l'USDC sera supprimé. À un moment donné dans le futur, le pool comprendra plus d'UST que d'USDC. Le pool commence alors à offrir cet UST à prix réduit dans l'espoir d'inciter les arbitragistes à faire le commerce opposé dans le but de rectifier sa trajectoire (et de rééquilibrer le pool).





C'est une des raisons pour lesquelles nous avons commencé à observer un tout petit depegging en début de week-end ; Curve faisait simplement ce qu'il a toujours fait depuis le jour où il a été inventé.





Le fait que la transaction qui aurait rétabli l'équilibre du pool n'ait pas été effectuée était la source du problème dans ce scénario particulier. Il semblait que personne ne voulait être en possession d'UST, malgré le fait que le commerce d'arbitrage puisse être plutôt rentable. Quant à la raison pour laquelle, eh bien, n'oubliez pas que l'application la plus populaire de Terra, Anchor, avait déjà commencé à perdre de sa popularité.





Fondamentalement, plus personne n'était suffisamment convaincu pour acheter UST, même lorsqu'un tel échange aurait dû être rentable. Et c'est cet environnement de méfiance qui a permis le depegging.





De nombreux théoriciens du complot attribuent l'événement de désancrage à des baleines de mauvaise foi.

Au moins un investisseur a versé plus de 85 millions de jetons UST dans ce pool en échange de 84,5 millions de jetons USDC. Cela a mis encore plus de pression sur l'ancrage au dollar qu'UST utilisait, et Curve a continué à créer la remise dans l'espoir que cela encouragerait les traders d'arbitrage à rééquilibrer le pool. Ils ne l'ont pas fait. Et la cheville LUNA est descendue.





Le dimanche 7 mai, le depeg n'était que de 0,02 $, mais le mardi 9, il avait grimpé à 0,32 $. Au même moment, le jeton LUNA qui valait 64 $ est tombé en dessous de 30 $.





Maintenant, c'était là que ça devenait risqué.





Comme vous vous en souvenez, le ratio LUNA/UST était de 1 $ pour 1 $. Autrement dit, tant que LUNA s'échange au-dessus de 1 $, vous pouvez le graver contre UST.





Malheureusement, à peu près à la même époque, la capitalisation boursière d'UST a commencé à se rapprocher de celle de LUNA. Cela signifierait que LUNA ne serait plus en mesure d'absorber la capitalisation boursière d'UST. Cela a provoqué la tristement célèbre spirale de la mort.





Selon le protocole Terra, l'échange d'UST contre LUNA entraînera la création de LUNA supplémentaires, ce qui diluera l'offre et fera baisser le prix de ce jeton. De plus, le prix de LUNA était en baisse, ce qui impliquait que pour échanger 1 UST contre 1 $ de LUNA, vous aurez besoin d'un nombre sans cesse croissant de LUNA jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de 1 $ (ce qui signifiait frapper encore plus de LUNA).





De toute évidence, ce fut une période critique pour la communauté Terra. Un moment dont ils avaient besoin pour tenir le coup et persévérer. Ils ne l'ont pas fait. Le pack s'est cassé. Et les gens ont commencé à courir vers la sortie. Mais c'était trop tard. LUNA était partie.

CONCLUSION

L'industrie de la cryptographie est un domaine unique, nouveau et toujours innovant. Chaque jour apporte toujours quelque chose de nouveau au secteur. Malgré cela, la crypto, comme tout autre actif d'investissement, est soumise aux lois de la finance et à la simple loi du bon sens qui stipule que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement





Bien que la cryptographie puisse être extrêmement gratifiante, le succès vient rarement dans les jeux d'investissement qui ne promettent UNIQUEMENT que des bénéfices, en particulier lorsqu'il s'accompagne également de la mise en garde que vous ne faites que peu ou pas de travail et que le succès continu du projet dépend d'un afflux constant de nouveaux acheteurs.





Il n'y a pas de repas gratuit. Que le projet soit déguisé en un protocole exotique Move-to-Earn ou en un protocole d'épargne et de jalonnement "sensible", tous les projets cryptographiques à "revenu passif" à rendement déraisonnablement élevé échouent tous à ce test simple :





D'où vient l'argent?





Si 98 % des bénéfices proviennent de nouveaux acheteurs ou d'investissements nouveaux ou composés, vous avez votre réponse.





Si vous investissez dans un projet de cryptographie avec une source de revenus étrangement similaire à celle-ci, assurez-vous d'entrer tôt et de sortir tôt. Ou ne pas entrer du tout.





Beaucoup de LUNAtics le souhaiteraient certainement.