Payer un loyer est déjà assez difficile sans discrimination ; Guide des questions du gouvernement américain

Le Consumer Financial Protection Bureau a publié la semaine dernière de nouvelles directives visant l'une des pratiques les plus problématiques conduisant à des erreurs généralisées dans la vérification des antécédents des locataires, faisant l'objet d'une enquête conjointe menée par The Markup et le New York Times l'année dernière. Les entreprises qui associent des locataires potentiels à des documents publics, a déclaré l'agence, devraient s'assurer que le nom d'un locataire n'est pas le seul facteur utilisé pour déterminer l'identité. D'autres informations, telles qu'une date de naissance, un numéro de sécurité sociale ou une adresse, doivent être utilisées pour corroborer les dossiers, a conseillé le CFPB. L'industrie de la sélection des locataires fournit aux propriétaires des vérifications des antécédents des locataires potentiels, ce qui est souvent un facteur important pour déterminer si un locataire potentiel obtient une maison. L'agence a cité nos conclusions, qui ont révélé que ces rapports contiennent souvent des inexactitudes, empêchant les personnes concernées d'obtenir un logement ou un emploi.

"Une augmentation de l'instabilité du logement et des difficultés financières causées par des informations inexactes sur les consommateurs pourrait saper les efforts du pays pour se remettre de la pandémie", a déclaré le bureau dans son avis .





Cela est particulièrement vrai pour les personnes de couleur. Un peu plus de deux douzaines de noms de famille sont partagés entre 12 millions de Latinos aux États-Unis, par exemple. Les systèmes de correspondance de noms ont également plus de problèmes avec plusieurs noms de famille, qui sont également courants pour les Latinos.





Dans un cas, The Markup et le New York Times ont découvert qu'un homme du nom de Marco Fernandez a poursuivi une société de sélection de locataires après s'être vu initialement refuser un appartement parce que des informations d'un homme du nom de Mario Fernandez Santana figuraient dans son rapport de fond.





Fernandez Santana était un résident mexicain sur une liste de surveillance fédérale américaine de terroristes ou de trafiquants de drogue présumés, tandis que Fernandez, qui vivait dans le Maryland, travaillait pour le gouvernement américain avec une habilitation de sécurité top secrète. La société a nié les allégations et l'affaire est en cours.





Les avis consultatifs visent à clarifier les « obligations légales et réglementaires » des entreprises.





S'appuyer uniquement sur une correspondance de nom pourrait mettre une société de contrôle en violation de la Fair Credit Reporting Act, selon l'opinion du CFPB, qui exige des «procédures raisonnables» pour garantir l'exactitude d'un rapport de consommateur.





La Consumer Data Industry Association représente de nombreuses sociétés de vérification des antécédents de l'industrie. Eric Ellman, vice-président senior pour la politique publique et les affaires juridiques, a déclaré que l'association était toujours en train d'examiner l'avis.





"Nous apprécions le dialogue que nous avons avec le CFPB", a déclaré Ellman. "Nous sommes impatients de poursuivre ce dialogue avec le bureau sur une variété de questions."





L'avis de l'agence fédérale intervient quelques jours après que le sénateur Sherrod Brown (D-OH) a envoyé une lettre au nouveau directeur du CFPB appelant à une plus grande surveillance de l'industrie de la sélection des locataires.





"Pour les familles qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, se voir refuser un logement en raison des inexactitudes d'un rapport de sélection pourrait peser sur les ressources indispensables et épuiser les économies d'un ménage", a déclaré Brown.





Plus tôt cette année, six autres sénateurs ont écrit une lettre au CFPB sur le même sujet, citant également The Markup et l'enquête du New York Times.





Écrit par : Malena Carollo





