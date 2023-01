P2E et l'avenir du travail à distance : une façon amusante de compléter vos revenus

La croissance des économies P2E survient à un moment où plus de personnes que jamais sortent du bureau et cherchent à devenir leur propre patron en travaillant à la pige. Ils ont le potentiel d'évoluer et de devenir une source de revenu secondaire fiable pour soutenir les personnes qui souhaitent effectuer ce changement.

LEARN MORE ABOUT @KELLANJANSEN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @KELLANJANSEN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

( Image reproduite avec l'aimable autorisation de Hello Lightbulb)





De 2018 à 2022, le nombre de nomades numériques en Amérique a plus que doublé – passant de 4,8 millions à plus de 11 millions en quatre ans. À la fois, les données des sondages montrent que les jeunes Américains commencent à accorder plus d'importance à l'épanouissement qu'au salaire lorsqu'ils choisissent leur carrière.





Des faits comme ceux-ci nous montrent que la nature du travail évolue clairement. Peuvent-ils aussi nous dire où ça va? Cachent-ils un indice sur la façon dont le modèle commercial croissant de jeu pour gagner (P2E) de la blockchain s'intégrera dans ce paysage changeant ?

À quoi ressemblera le travail à l'avenir ?

Depuis la COVID-19, il y a eu une tendance claire loin du travail au bureau et vers le travail en ligne.



Les entreprises ont appris que cela fonctionne et qu'elles continueront probablement à le faire. Les travailleurs à distance économisent de l'argent et améliorent leurs performances en permettant aux entreprises de louer moins d'espace de bureau et de maintenir un bassin d'employés plus diversifié géographiquement et riche en talents.



Cela suggère que nous nous dirigeons vers un monde dans lequel la plupart du travail se fait à distance et les employés ont la liberté de vivre où ils veulent.

La croissance de la pige

La transition vers le travail en ligne ne représente que la moitié de l'équation. Données de Statista indique que les pigistes constitueront la majorité de la main-d'œuvre américaine d'ici 2027.



Cela correspond à l'idée que les jeunes travailleurs veulent plus d'épanouissement dans leur carrière. Les pigistes ont généralement plus de liberté d'horaire et, par conséquent, plus de temps pour poursuivre leurs passions.



Compte tenu de tout cela, nous pouvons envisager l'avenir du travail et conclure qu'il en sera un dans lequel les pigistes, répartis dans le monde entier, noueront des relations temporaires avec des entreprises qui les rémunéreront au cas par cas.

Avantages et inconvénients

Il y a des avantages et des inconvénients évidents à cette version du futur. Du côté positif, les gens devraient avoir une liberté retrouvée pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux et vivre là où ils se sentent chez eux.





En revanche, la pige en ligne peut être une entreprise aléatoire, en particulier au début. Il faut du temps pour établir une liste stable de clients qui peuvent offrir une rémunération constante.



C'est l'un des principaux obstacles que les travailleurs devront surmonter lorsqu'ils chercheront à passer d'un emploi à temps plein à une activité indépendante. Pour compliquer encore les choses, le solde total moyen du compte des Américains de moins de 35 ans est seulement 11 250 $ .



C'est un coussin, mais ce n'est probablement pas suffisant pour couvrir les dépenses d'une personne moyenne aussi longtemps qu'il lui faudra pour trouver un travail stable en tant que pigiste.



En d'autres termes, alors que nous passons à une économie de travail en ligne et indépendante, il serait très utile pour la personne moyenne de disposer d'une solution provisoire pour les revenus sur laquelle elle peut compter pendant la transition.

Entrez P2E

Play-to-Earn pourrait être la clé pour débloquer l'avenir du travail pour plus de personnes. Ce n'est peut-être pas une façon de gagner sa vie à plein temps à ce stade de son évolution. Cependant, cela pourrait être la meilleure source de revenus secondaire disponible pour les nombreuses personnes qui entament la transition vers le travail indépendant.



Si vous n'êtes pas familier, P2E est un modèle commercial de blockchain grâce auquel les gens gagnent de la crypto-monnaie pour jouer à des jeux. Il a été popularisé par Axie Infinity et est maintenant omniprésent dans les jeux de crypto.





Une grande partie de cette croissance a été alimentée par des plates-formes qui permettent aux développeurs traditionnels de créer facilement des versions Web 3.0 de leurs jeux.



Par exemple, des produits comme le SDK d'Ankr permettent aux développeurs de tous budgets et de toutes tailles de lancer leurs propres jeux P2E avec un ensemble d'outils prêts à l'emploi. Ce type d'infrastructure existe déjà et devrait aider le modèle play-to-earn à prendre encore plus de vitesse à l'avenir.

Comment cela pourrait-il réellement fonctionner ?

Imaginez que vous êtes un spécialiste du marketing numérique qui vient de quitter votre emploi pour devenir indépendant. Vous n'avez pas assez de clients pour égaler immédiatement votre ancien revenu, alors vous commencez à chercher d'autres opportunités en ligne pour combler le vide.



Vous avez entendu parler des jeux de jeu pour gagner, alors vous visitez une plate-forme comme __ Rainmaker Games __ pour examiner vos options. Vous utilisez le classement du site pour voir les jeux de blockchain les plus rémunérateurs et décidez d'en essayer un qui semble intéressant.



Vous aimez jouer au jeu et finissez même par devenir assez bon. Grâce à l'économie P2E unique, vous transformez cette compétence en revenu. Aussi rapidement que cela, vous avez pris quelque chose que vous aimiez faire et en avez tiré de l'argent.

Qu'en est-il des non-joueurs ?

Si vous n'êtes pas un joueur, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des opportunités pour vous de vous créer un revenu secondaire dans cet écosystème.





Il existe de nombreux modèles de gains innovants qui prennent ce que le jeu pour gagner a commencé et le développent. Par exemple, Société du Meta Club est le pionnier du premier système de fête pour gagner, qui paie les joueurs pour assister à des rassemblements sociaux dans le métaverse et hors ligne.



Le jeu n'est pas tout ce que le modèle P2E a à offrir. Il évolue rapidement et on ne sait pas quelles opportunités seront disponibles, même dans un an.

Mettre tous ensemble

Le modèle play-to-earn n'est pas parfait. Il peut être difficile pour les développeurs de créer des écosystèmes durables tout en empêchant le déclin constant de leurs jetons cryptographiques natifs.



Cela dit, populariser une nouvelle technologie est toujours difficile. Internet n'était pas la ressource globale qu'il est aujourd'hui lorsqu'il a été inventé en 1983. De même, il a fallu des années à Amazon pour atteindre une valorisation de mille milliards de dollars.



Ce qui est clair, c'est que les produits play-to-earn correspondent incroyablement bien à l'air du temps actuel. Ils se situent à l'intersection de la blockchain, de l'indépendance en ligne et de la volonté d'épanouissement personnel.



À mesure que la crypto se développe et que de plus en plus de personnes deviennent leurs propres patrons, gardez un œil sur l'écosystème de paiement pour gagner. Cela pourrait simplement être le chaînon manquant vers l'avenir du travail en ligne.