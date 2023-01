OPCraft est la meilleure expérience de jeu en chaîne à ce jour

Trop long; Pour lire OPCraft est un jeu de voxel 3D en chaîne construit sur le système modulaire "construisez votre propre blockchain" que les créateurs du système Optimism L2 ont introduit pour la première fois en octobre 2022. Le jeu est construit sur une chaîne d'opérations, ce qui signifie que la blockchain est principalement utilisée vers mettre à jour le monde au fur et à mesure que les joueurs le modifient. Parce que le monde vit entièrement sur la blockchain, n'importe qui peut créer un client personnalisé qui peut interagir avec lui sans avoir à se conformer au protocole, tant que les entrées et les sorties sont conformes à un protocole accessible via DeFi.

Pourtant, tous les jeux ne doivent pas être parfaitement polis ou même suivre les sagesses de jeu conventionnelles.

C'est parce que certains jeux sont plus utiles en tant qu'expériences pour tracer de nouvelles possibilités.

OPCraft est l'un de ces projets NFT qui constitue une expérience non conventionnelle convaincante.

OPCraft est intéressant car il se situe au carrefour des moteurs de jeu en chaîne et des solutions de mise à l'échelle de la couche deux (L2) d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant.

Explorons les bases de ce projet innovant pour le post d'aujourd'hui !

📌 Un guide du débutant sur OPCraft

🔴 L'arrière-plan de la pile OP

Pour comprendre OPCraft, vous devez d'abord saisir ses fondements.

Notamment, le jeu est construit sur OP Stack , qui est le système modulaire "construisez votre propre blockchain" que les créateurs de l'Optimism L2 ont introduit pour la première fois en octobre 2022.

Comme l'équipe l'a expliqué dans son annonce

“ La pile OP est le code qui alimente l'architecture de nouvelle génération d'Optimism. Il s'agit d'une série de modules qui fonctionnent ensemble pour former des blockchains cohérentes et fiables. Chacun de ces composants implémente une couche spécifique de la pile . ”

Les développeurs d'Optimism ont commencé à formaliser ce système de cumul après avoir remarqué que leur base de code était bifurquée pour toutes sortes d'expériences uniques, et l'un de ces premiers projets était OPCraft, qui a personnalisé sa chaîne pour améliorer les avantages déjà considérables d'Optimism en matière de débit de transaction.

🧱 OPCraft 101





Créé par l'équipe Lattice, OPCraft est un jeu de voxel 3D en chaîne.

Voxel fait référence aux blocs virtuels utilisés pour construire des structures dans le jeu.

Onchain fait référence au fait que le projet utilise une blockchain décentralisée - la technologie modulaire L2 d'Optimism - pour héberger le moteur de jeu MUD de Lattice plutôt que des serveurs centralisés.

Dans un certain sens, on pourrait considérer OPCraft comme très onchain puisque toutes ses activités et objets sont finalement suivis via les transactions Ethereum, comme les constructeurs l'ont précédemment noté :

" OPCraft est un monde autonome - un espace virtuel entièrement en chaîne où chaque aspect du monde - chaque rivière, brin d'herbe et plaque de neige au sommet des chaînes de montagnes - existe en chaîne, et chaque action dans le Le monde se déroule comme une transaction Ethereum. Tout comme les autres mondes voxels basés sur l'artisanat, vous pouvez explorer des paysages générés de manière procédurale, extraire des minerais, placer des matériaux et fabriquer de nouveaux objets. Les joueurs peuvent créer des architectures majestueuses, ériger des monuments et terraformer le terrain, seuls ou en collaboration. OPCraft fonctionne sur une chaîne opérationnelle, ce qui signifie que la blockchain est principalement utilisée pour mettre à jour le monde au fur et à mesure que les joueurs le modifient. Tout comme un rollup normal, les développeurs peuvent déployer des contrats intelligents sur cette chaîne et n'importe qui peut exécuter un nœud pour y accéder. ”

🖇️ Pourquoi c'est important

Deux des choses les plus convaincantes dans la création de jeux en chaîne comme OPCraft sont l' extrême personnalisation et les possibilités d' interopérabilité extrêmes qu'ils ouvrent.

En ce qui concerne la personnalisation, les moteurs de jeu en chaîne sont le rêve d'une communauté de moddeurs - et les rêves des moddeurs peuvent mener au paradis des joueurs. En étant si ouverts et disponibles en permanence, ces types de moteurs permettent à quiconque de construire sur le jeu de base comme il le souhaite. Sur ce point, Lattice a dit :

“ Imaginez le monde OPCraft dans une incroyable définition 4K, magnifiquement tracé et rendu par Unreal Engine 5. Ou imaginez une interface utilisateur de gestion de projet de niveau entreprise pour gérer et automatiser les opérations minières dans OPCraft. Parce que le monde vit entièrement en chaîne, n'importe qui peut créer un client personnalisé qui interagit avec lui sans avoir besoin d'autorisations spéciales, tant que les entrées et les sorties sont conformes au protocole. Tout comme un protocole DeFi accessible via de nombreux portails différents, OPCraft n'a pas de représentation canonique. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un construise un client remplaçant tous les personnages par des personnages d'anime, ou une réécriture complète avec de beaux shaders. ”

Deuxièmement, puisque tout dans un jeu comme OPCraft est suivi en chaîne via des contrats intelligents, toutes ces activités et choses numériques sont immédiatement interopérables avec d'autres contrats intelligents. Cela permet aux utilisateurs de créer leurs propres extensions en chaîne autour des jeux, faisant de la création du jeu un processus ouvert et centré sur la communauté. Les possibilités ici sont infinies.

"Imaginez un contrat intelligent qui vous paie 1 ETH pour chaque bloc de diamant que vous extrayez, ou un contrat intelligent qui grave votre nom dans son monument de pierre dans le monde moyennant un prix", a déclaré Lattice.

Comme autre exemple, dans un avenir pas si lointain, vous pouvez imaginer que votre solution d'identité et de réputation Web3 de choix présente vos réalisations de jeu en chaîne sous forme de badges NFT aux côtés de vos autres distinctions Web3 personnelles, car les contrats intelligents en question peuvent se connecter directement les uns aux autres.

🔍 Comment explorer

Si vous voulez jeter un œil à OPCraft, vous pouvez actuellement vous diriger vers opcraft.mud.dev .

Notez, cependant, qu'OPCraft n'est qu'une preuve de concept sur un réseau de test Optimisme sur mesure en ce moment. L'expérience dure deux semaines et cette période de deux semaines se termine à Halloween, c'est-à-dire le 31 octobre 2022 à 23h59 UTC.

⚠️ Remarque : "Le monde et la chaîne seront figés dans le temps, immortalisant toutes les structures, œuvres d'art et monuments que vous avez créés." ⚠️

Cela dit, au moment de la rédaction de cet article, vous avez encore quelques jours pour construire et explorer avant la fermeture du testnet, mais rappelez-vous simplement que toutes les créations initiales seront bientôt des reliques numériques.

Quant à ce qui vient ensuite, Lattice n'a pas dit grand-chose à ce stade, bien qu'ils aient noté qu'OPCraft "tout comme les cumuls actuels… a un chemin crédible vers l'autonomie et sans permission". Cela suggère qu'OPCraft finira par évoluer vers le réseau principal, de sorte que l'expérience ne fait apparemment que commencer. Une renaissance du jeu en chaîne pourrait-elle aussi être?

Seul le temps nous le dira, mais j'aime les chances. Pour l'instant, si vous voulez en savoir plus et approfondir OPCraft, suivez le travail de Lattice ( Discord , Twitter ) ou explorez et développez vous-même la base de code d'OPCraft :

