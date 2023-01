Omori sur Nintendo Switch a SÉRIEUSEMENT besoin d'un avertissement de déclenchement

LEARN MORE ABOUT @LIMARC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Quand vous pensez à Nintendo, quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit ? La plupart diraient Super Mario , Donkey Kong et peut-être même Pokémon. Ce que toutes ces franchises ont en commun, c'est qu'elles sont familiales. Les parents peuvent à peu près acheter n'importe quel titre de ces franchises sans sourciller ni lire à leur sujet au préalable. Étant donné que le Switch possède une énorme bibliothèque de jeux de développeurs tiers (en particulier sur l'eShop), les parents doivent être plus prudents.





Un jeu en particulier qui a SÉRIEUSEMENT besoin d'un avertissement de déclenchement sur l'étiquette avant est Omori par Omocat .





Le Switch a les titres les plus classés M de l'histoire de Nintendo

Nintendo était considérée comme la console familiale, une console dans laquelle les parents devaient encore être prudents, mais n'avaient jamais à s'inquiéter de la présence de thèmes comme le suicide dans un jeu joué sur une console Nintendo.





Pendant la majeure partie de l'histoire de l'entreprise, les titres classés M ou même T étaient rares. Je me considère comme un joueur inconditionnel, et même j'aurais du mal à penser à des titres MATURE sur Gameboy, Nintendo DS ou Nintendo Wii.

Symboles de classification ESRB





Cependant, la sortie de la Nintendo Switch a littéralement changé la donne pour l'entreprise. Avec les consoles précédentes, Nintendo s'appuyait à peu près sur des titres exclusifs de première partie pour stimuler les ventes.





Il y a une raison pour laquelle les séries Fire Emblem, Super Mario et Pokémon ne peuvent être lues que sur les consoles Nintendo.





Avec la Switch, tout a changé.





Prise en charge des développeurs tiers d'exception pour les jeux Nintendo, permettant la sortie d'énormes titres triple-A comme Skyrim, Wolfenstein, Assassins Creed et bien d'autres sur la plate-forme.





C'est génial pour les jeunes joueurs adultes et adultes, mais pour les enfants, j'espère vraiment que les parents font attention à ce que leurs enfants jouent, en particulier avec l'immense bibliothèque de jeux (jeux pour adultes) accessible sur l'eShop.





Qu'est-ce qu'Omori sur la Nintendo Switch ?

Capture d'écran du jeu Omori

Vue d'ensemble et intrigue (sans spoiler)

Omori est un RPG d'horreur psychologique sur un jeune groupe d'enfants à la recherche de leur ami perdu dans un monde fantastique. Le jeu déplace constamment le joueur du monde fantastique qui existe dans l'esprit du protagoniste vers le monde réel dans lequel le protagoniste du jeu semble vivre des traumatismes et des problèmes de santé mentale. D'une manière typique de JRPG, les joueurs combattront des batailles, vaincront des monstres et accompliront des quêtes.

Date de sortie du commutateur Omori

Omori est sorti sur Nintendo Switch le 17 juin 2022 . Cependant, il est initialement sorti le 25 décembre 2020 sur PC.





Pourquoi Omori sur Switch A BESOIN d'un avertissement de déclenchement

Après avoir joué au jeu dans son intégralité, je dirais que le jeu a besoin d'un avertissement de déclenchement évident sur la couverture (sur les copies physiques) et en haut de la description du jeu sur le Nintendo eShop.





Dans l'intérêt de préserver la belle pochette d'Omori, je plaiderais au moins pour un mini-avertissement qui incite les acheteurs à lire un avertissement complet sur la couverture arrière.





Omori est un jeu qui peut déclencher de l'anxiété , je le sais de première main.





La raison pour laquelle je pense que les gens doivent être prudents est en fait l'aspect qui rend le jeu si bon en premier lieu : la subversion des attentes.





Omori Switch couverture avant et arrière





Regardez l'image ci-dessus. Le style artistique et la messagerie à eux seuls donnent l'impression que cela ressemble à une aventure RPG amusante et colorée sur l'amitié!





Le début du jeu lui-même joue dur dans ce piège.





Dès que vous pensez comprendre le ton du jeu, il change radicalement. Cela passe d'une aventure insouciante dans un monde fantastique excentrique à une histoire de traumatismes graves, d'hallucinations, de dépression et pire encore.





( Avertissement de spoiler)

Au cas où vous pensez que j'exagère pour les besoins de cet article, laissez-moi vous expliquer un petit mécanisme de jeu (si vous ne voulez pas de SPOILERS, sautez le reste de ce paragraphe). Il y a un moment dans le jeu où vous êtes pris au piège dans une pièce ou une zone et vous ne savez pas vraiment comment en sortir. En désespoir de cause, vous ouvrez votre menu et remarquez qu'il y a une nouvelle option que vous n'aviez pas vue auparavant. L'option indique simplement "STAB". Lorsque vous cliquez dessus, le jeu vous demande si vous voulez vous poignarder, et vous devez le faire pour progresser.

Les spoilers s'arrêtent ici





C'EST COMME IL FAIT SOMBRE . Alors, croyez-moi, je n'exagère pas.





Comme 33% de la population américaine , j'ai ressenti de l'anxiété à certains moments de ma vie (en particulier dans les avions), mais je ne suis en aucun cas quelqu'un qui s'inquiète de devenir anxieux en jouant à des jeux vidéo. Cela dit, mon anxiété a définitivement été déclenchée en jouant à ce jeu.





En jouant à ce jeu, je sais que ce pixel art n'est qu'une animation jouant sur un écran de jeu. Je sais qu'il y a des graphismes bien plus effrayants et plus sanglants dans des titres triple-A comme Resident Evil 7.





Capture d'écran d'Omori





La raison pour laquelle Omori frappe si fort est précisément parce que le style artistique, la musique, l'intro et les personnages sont tous à l'exact opposé de l'obscurité du jeu.





La bascule constante entre l'innocence enfantine et les thèmes et images super sombres maintient parfois vos émotions partout et peut vous déclencher.





Pour le bien de votre santé mentale, ce que je prends au sérieux, soyez très prudent avec ce jeu. Si vous êtes une personne sujette à de graves épisodes d'anxiété, de dépression ou de pensées suicidaires, il est probablement préférable de rester à l'écart.





C'est un jeu incroyable, ne vous méprenez pas. J'irais même jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs RPG auxquels j'ai jamais joué de ma vie. Mais en tant que personne qui a subi une attaque de panique, aucun jeu ne vaut la peine de sacrifier votre santé mentale pour jouer. Peut-être revenez-y quand vous serez dans une meilleure position mentale et mettez-le de côté si jamais vous vous sentez mal à l'aise.





Mais a-t-il vraiment besoin d'un avertissement de déclenchement ?

Notez que le titre de cet article indique qu'Omori sur Switch a besoin d'un avertissement de déclenchement.





Je n'ai pas dit qu'il en fallait un pour Steam ou pour PS4 ou pour Xbox ONE (bien que nous puissions également argumenter en ce sens).





La raison principale est que ces plates-formes ont tendance à avoir des joueurs plus matures. Surtout sur PC, la plupart des gens feront un peu de recherche à ce sujet ou liront simplement les critiques de Steam sur la page du produit et se rendront compte que ce sera un jeu sombre.





Je suis particulièrement inquiet pour le jeu sur Switch en raison du nombre de jeunes joueurs sur la plateforme.





Il n'y a absolument AUCUN indice, avertissement ou image sur la page eShop pour montrer à quel point ce jeu va être sombre.





En regardant l'art avant et arrière du jeu, il n'y a aucune preuve des thèmes TRÈS sombres et des points de l'intrigue du jeu. Pour les jeunes enfants, l'histoire elle-même peut les effrayer s'ils mettent la main sur ce jeu.





Omori sur la bande-annonce du jeu Nintendo Switch

Même la bande-annonce du jeu ci-dessus donne l'impression que cela ressemble à un jeu paisible semblable à Stardew Valley .





Bien que la subversion des attentes soit ce qui donne son pouvoir à ce jeu, je ne pense pas que cela vaille la peine de déclencher des problèmes de santé mentale chez qui que ce soit, sans parler des enfants. Et je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment . Voici les 2 meilleurs commentaires sur la bande-annonce ci-dessus:





Je comprends à quel point ce sujet est controversé, donc je serais heureux d'entendre vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. En fait, n'hésitez pas à me rôtir dans les commentaires ci-dessous.





Il a besoin d'un avertissement de déclenchement, mais c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué

Pour terminer cet article, j'aimerais dire que je suis majoritairement contre la censure dans les jeux vidéo. Je ne suis pas dans ce train et cet article n'en parle pas du tout.





Je ne pense pas qu'Omori devrait changer du tout. Comme je l'ai dit plus haut, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué de ma vie.





Cependant, parents, méfiez-vous : N'ACHETEZ PAS CE JEU POUR VOTRE ENFANT… sauf si votre enfant est un adulte et n'a pas de problèmes de santé mentale graves.