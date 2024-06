NVIDIA : redéfinir les possibilités en matière de matériel PC et de normes industrielles

NVIDIA est l'une des sociétés d'électronique les plus prospères de la planète. D'une valeur stupéfiante de deux mille milliards de dollars, NVIDIA a réussi avec la production de GPU informatiques qui alimentent une grande partie du matériel PC dans le monde. Jensen Huang, le PDG de l'entreprise, a longtemps été considéré comme le principal moteur de l'énorme croissance de l'entreprise, devenant ainsi une légende légendaire dans le monde du PC et au sein du monde des affaires.

La société a réussi en améliorant les expériences basées sur les jeux via ses GPU, incitant le consommateur moyen jusqu'au joueur passionné d'esports à acheter ses cartes graphiques à la charge. NVIDIA est connue pour son innovation, apportant à son développement une expertise en matière de conception et de technologie de classe mondiale. Plus précisément, la société a implémenté l’intelligence artificielle dans ses GPU pour améliorer les performances. Un exemple est l'utilisation par l'entreprise du DLSS ( technologie de super échantillonnage d'apprentissage en profondeur ), qui utilise l'IA pour créer artificiellement de nouvelles images et améliorer la résolution. Par exemple, un joueur avec un moniteur 4K mais qui ne dispose pas du matériel nécessaire pour atteindre de bons FPS (images par seconde) à des résolutions plus élevées pourra toujours jouer en 4K sans baisse de qualité grâce à cette technologie.





NVIDIA numérise également le secteur grâce à sa plateforme Omniverse, qui permet à des acteurs industriels comme Siemens de simuler et de créer des processus industriels pratiquement en temps réel, agissant comme des jumeaux numériques. NVIDIA Omniverse est une plateforme unique et révolutionnaire destinée aux entreprises souhaitant améliorer leurs flux de travail industriels. L'année dernière, nous avons eu l'occasion de discuter avec Mike Geyer, responsable des jumeaux numériques chez Nvidia ; voici ce qu'il avait à dire sur l'utilisation de la plateforme comme outil de collaboration industrielle :





« Notre collaboration avec Siemens nous permet d'exploiter leur riche héritage en matière d'automatisation des ateliers, de systèmes de contrôle de fabrication et d'une gamme de plates-formes logicielles sophistiquées. Ceci, à son tour, est parfaitement intégré à Nvidia Omniverse et à d’autres technologies fondamentales, aboutissant à la création d’un écosystème collaboratif et ouvert qui offre une profonde valeur à notre clientèle.





Parallèlement au partenariat Siemens, NVIDIA a collaboré avec de nombreux autres partenaires, tels que Bentley Motors et Service Now, pour créer un écosystème industriel plus immersif. Pour plus d'informations sur les partenaires avec lesquels NVIDIA travaille, notre plateforme d'intelligence présente l'étendue du réseau de collaborateurs NVIDIA dans toute sa capacité.





Comme mentionné précédemment dans l'article, NVIDIA est un innovateur avec une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars pour une bonne raison. Le géant de la technologie a déposé 224 brevets dans le domaine de la technologie immersive, avec des brevets remarquables incluant la locomotion en réalité virtuelle et un système d'affichage VR/AR mince et réfléchissant holographique. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des brevets déposés par la société, montrant la vitesse à laquelle NVIDIA s'oriente vers les tendances émergentes.

Malgré la rapidité de l'innovation, NVIDIA a fait face à un sentiment négatif notable dans les médias en raison d'une récente baisse du cours de l'action, comme le montre l'image ci-dessous ; cependant, en raison de la domination de la société en termes de couverture sur ses concurrents, cela est attendu en raison de l'attention accrue du public. Néanmoins, NVIDIA continue de redéfinir ce qui est possible en matière de matériel et de logiciels PC, agissant comme un pilier dans la quête d'une domination continue du marché.

