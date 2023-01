NFT, métaverse et jeu : où en sommes-nous et où allons-nous ?

Les NFT, ou « jetons non fongibles », sont des enregistrements numériques de propriété qui existent sur une blockchain. L'offre la plus élevée pour le NFT sur OpenSea à la fin juin s'élève à seulement 2 ETH, ce qui est encore loin du prix initial demandé de 48 millions de dollars. Goldman Sachs a comparé les enchères NFT à la vente de cartes Pokémon rares, avec des comparaisons avec les fluctuations de prix difficiles à prévoir. Les droits de propriété basés sur NFT sur la blockchain ont été saisis par l'industrie du jeu blockchain qui crée des éléments numériques dans le jeu sous forme NFT.

Les NFT ont récemment dérivé dans le collimateur des médias grand public après des informations selon lesquelles l'entrepreneur en crypto qui a acheté un NFT du premier tweet de Jack Dorsey a eu du mal à obtenir une offre de moins de 10 000 $ après l'avoir acheté pour 2,9 millions de dollars. L'offre la plus élevée pour le NFT sur OpenSea à la fin juin s'élève à seulement 2 ETH, ce qui est encore loin du prix initial demandé de 48 millions de dollars. Cependant, alors que des histoires sardoniques comme celle-ci sont susceptibles de gagner du terrain dans le courant dominant, les succès des NFT et leur influence révolutionnaire sur les industries établies, comme les jeux ou les marchés en développement comme le métaverse, sont souvent sous-estimés.

Que sont les NFT ?

Les NFT , ou « jetons non fongibles », sont des enregistrements numériques de propriété qui existent sur une blockchain . Essentiellement, chaque NFT est composé de deux parties : (1) un morceau de code échangeable et (2) des métadonnées relatives à l'actif détenu, comme une œuvre d'art numérique. Le code négociable peut être échangé et stocké dans un portefeuille numérique qui donne à son détenteur des droits de propriété sur l'actif chiffré dans la blockchain. Le mouvement de ce morceau de code négociable est enregistré en toute sécurité sur la blockchain et donne au détenteur une preuve d'authenticité et de propriété. Ce code apparaît souvent comme un lien vers l'actif qui est stocké ailleurs car les fichiers qui composent les actifs NFT sont généralement trop volumineux pour être stockés « en chaîne ».

Évidemment, être propriétaire de ce morceau de code ne signifie en aucun cas que vous êtes la seule personne à pouvoir voir et apprécier, par exemple, une œuvre d'art derrière un NFT, d'où la popularité du "clic droit, enregistrer sous" meme pendant que les NFT prennent de l'importance. Cependant, tout comme l'impression d'une image d'une carte à collectionner sur papier ne signifie pas que vous possédez la carte, le simple téléchargement d'une image d'un NFT non plus. Cette analogie avec les cartes à collectionner NFT est utilisée par de nombreux analystes, dont Goldman Sachs , qui a comparé les enchères NFT à la vente de cartes Pokémon rares, avec des comparaisons avec les fluctuations de prix difficiles à prévoir.

Crédit image : NFT Plazas

Les NFT deviennent partie intégrante du jeu blockchain

Ce système de droits de propriété basés sur NFT sur la blockchain a été saisi par l'industrie du jeu blockchain qui crée des éléments numériques dans le jeu sous forme NFT. Dans le contexte des jeux blockchain « play-to-earn » (P2E), les éléments NFT en jeu peuvent être utilisés par les joueurs eux-mêmes pour augmenter leurs revenus de jeu ou peuvent être vendus sur un marché NFT.

SIDUS HEROES est un exemple de jeu prenant pleinement en compte l'aspect NFT de la technologie blockchain. Dans mon entretien avec Forbes, vous pouvez constater que je considère que l'impact révolutionnaire des NFT sur l'expérience de jeu a incité les studios de jeux de la vieille école à essayer désespérément "de suivre le rythme du jeu blockchain en implémentant des NFT et d'autres mécanismes de cryptage dans leurs projets".

Il devient de plus en plus difficile pour les studios plus anciens et plus établis de suivre le marché du jeu blockchain maintenant que de nombreux nouveaux jeux P2E ont fait appel à des développeurs expérimentés dans la création de jeux AAA . Par exemple, le jeu P2E Sabai Ecoverse a attiré une ayant une expérience de travail pour Ubisoft et d'autres grands studios de développement de jeux. Andrei Gusev de Sabai a déclaré qu'ils "tiraient consciemment parti de l'expérience pour créer d'abord un bon produit, puis le placer dans la blockchain".

La prochaine étape pour les NFT

Il est fort probable qu'au cours des prochaines années, nous verrons les grands studios de développement établis comme Blizzard et Ubisoft faire un effort plus concerté pour rejoindre le marché des jeux en chaîne avec des jeux intégrés NFT. Ubisoft a déjà pris quelques mesures provisoires dans cette direction en introduisant du contenu NFT pour Ghost Recon . Pourtant, les progrès restent lents car, comme l'a admis un dirigeant d'Ubisoft , les studios pensent toujours que leurs joueurs "n'obtiennent pas ce qu'un marché secondaire numérique peut leur apporter".

D'autre part, les jeux P2E actuels se dirigent vers une plus grande intégration entre les actifs du monde réel et les NFT en jeu. Sabai ouvre la voie en intégrant des NFT immobiliers du monde réel dans leur gameplay. S'inspirant des innovations de l'industrie P2E, nous pourrions bientôt voir les NFT et la technologie blockchain utilisés dans le commerce de détail régulier pour tout vendre, de l'immobilier auxbillets de concert .

Une crise à l'horizon ?

Une grande question plane toujours sur l'ensemble du marché des NFT, liée à son niveau de résilience face à une éventuelle crise financière. Un problème avec le marché NFT constamment souligné par les analystes est que si les NFT sont uniques dans la mesure où ils représentent un jeton unique sur la blockchain, ils ne sont pas uniques dans le sens où l'actif sous-jacent n'est pas réplicable. En effet, les créateurs de NFT peuvent toujours créer plus de copies d'un NFT ostensiblement unique en créant un autre jeton de blockchain lié à une copie 1: 1 du même actif sous-jacent.

Cela créerait un type d'instabilité systémique sur le marché, car les NFT semblent être capables de passer d'un marché de pièces uniques à des cartes à collectionner de type marché avec divers degrés de rareté. Compte tenu de l'exemple des ventes mondiales d'art qui ont chuté de 62 milliards de dollars à 39 milliards de dollars lors de la crise financière mondiale de 2008, il est possible qu'un effondrement du marché d'une ampleur similaire puisse se produire pour les NFT en cas de nouvelle crise.

NFT en chaîne

Un article NFT baissier de Project Syndicate , affirme qu'un autre problème systémique avec le marché NFT est qu'il n'est pas possible "de stocker l'actif numérique sous-jacent réel" sur la blockchain. Le code en chaîne échangeable fourni par un NFT est souvent un lien IPFS qui vous envoie vers une version décentralisée de Dropbox ou de Google Docs où vous pouvez "afficher" l'actif sous-jacent. Un NFT basé sur IPFS agit alors comme un acte de propriété d'une maison, mais avec la mise en garde que la maison elle-même pourrait être « perdue », laissant le détenteur du NFT sans rien. En effet, IPFS n'est pas immuable de la même manière qu'une blockchain.

À l'heure actuelle, la plupart des NFT reposent sur IPFS. En tant que tels, ils ne font que créer des hyperliens vers d'autres sites. Cependant, il existe déjà des NFT disponibles qui n'ont pas de dépendances externes. En d'autres termes, il existe des NFT avec des actifs entièrement en chaîne qui n'utilisent qu'un portefeuille numérique et la blockchain. Ce type de NFT aurait potentiellement plus de résilience face au type d'instabilités que les commentateurs baissiers ont souligné. Une entreprise créant ce nouveau type de NFT est unsigned_algorithms , ou Unsig, sur la blockchain Cardano.

Crédit image : chaîne YouTube Kaizen Crypto

Unsig utilise la magie du codage pour créer des œuvres d'art en utilisant uniquement la petite quantité (environ 15 Ko) d'espace de code offerte par la blockchain Cardano . Outre l'illustration finale visible, le code lui-même utilisé pour le créer est l'art lui-même car il faut une grande habileté pour utiliser la compression de fonction et la minification du code pour créer quelque chose de beau avec si peu d'espace. Parce que l'œuvre d'art est créée à partir de code, elle est située sur la blockchain Cardano elle-même au lieu d'être liée au NFT sur un site hors chaîne.

Cette collection de NFT en chaîne ne peut pas simplement être "copiée et collée" ou "clic droit enregistré". L'image visible du code sur l'écran de votre ordinateur ne fait pas partie de la blockchain et est distincte du code créatif propriétaire Cardano utilisé pour le générer. Cette innovation crée un nouveau type de NFT qui pourrait bien être plus résistant à une future crise financière que les commentateurs sceptiques ne l'ont supposé.

Conclusion

Les NFT seront un élément fondamental du métaverse. Au fur et à mesure que les utilisateurs naviguent dans des mondes virtuels, ils pourront ramasser des objets, recevoir des récompenses, posséder des objets et acheter et vendre des objets et des services, tout comme ils le peuvent dans le monde réel. Il ne fait aucun doute que les deux concepts changeront le monde de manière inimaginable. Cependant, certains pionniers et développeurs travaillent déjà à concrétiser certaines de ces idées.